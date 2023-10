Grazie per avere seguito con noi la diretta di Bologna-Empoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:33

Nel prossimo turno di campionato per il Bologna impegno in trasferta sul campo dell'Inter, l'Empoli affronterà in casa l'Udinese.14:33

Il Bologna supera 3-0 l'Empoli. Orsolini protagonista del match con una tripletta. Il numero sette sblocca il risultato al 21' con una pregevole azione personale, sigla il raddoppio nella ripresa al 66' (assist di Ferguson) e chiude i conti al 92' (assist El Azzouzi). Partita ricca di occasioni da rete, Skorupski e Berisha impegnati più volte. 14:33

90'+8' Fine partita! BOLOGNA-EMPOLI 3-0 (21', 66' e 92' Orsolini).14:32

90'+5' Il Bologna resta in attacco anche dopo la rete del 3-0 di Orsolini.14:31

90'+2' GOL! BOLOGNA-Empoli 3-0! Rete di Orsolini. Assist di El Azzouzi, Orsolini da centro area di sinistro realizza la sua tripletta personale.



90' L'arbitro Maresca concede sette minuti di recupero.14:25

88' Traversone di Bastoni, colpo di testa impreciso di Destro.14:23

87' Sostituzione BOLOGNA: entra Lykogiannis esce Ndoye.14:22

86' Sostituzione BOLOGNA: entra Van Hooijdonk esce Zirkzee.14:21

83' Calcio da fermo battuto da Orsolini, Fazzini libera l'area di rigore.14:17

81' Ammonito CANCELLIERI per gioco scorretto su Ferguson.14:16

79' Sostituzione EMPOLI: entra Shpendi esce Caputo.14:14

78' Fallo in attacco di Ndoye, interrotta l'azione del Bologna. In seguito Orsolini resta a terra dopo un contrasto con Bastoni.14:13

75' Cooling break anche nel secondo tempo, gioco fermo.14:09

72' Cancellieri alle spalle delle due punte, Caputo e Destro.14:08

70' Cross di Kristansen, deviazione verso la porta di Ferguson, Berisha blocca in due tempi.14:05

69' Sostituzione EMPOLI: entra Destro esce Baldanzi.14:04

69' Sostituzione EMPOLI: entra Bastoni esce Cacace.14:04

68' Sostituzione BOLOGNA: entra De Silvestri esce Corazza.14:03

68' Sostituzione BOLOGNA: entra Aebischer esce Freuler.14:02

66' GOL! BOLOGNA-Empoli 2-0! Rete di Orsolini. Ferguson innesca Orsolini, il numero sette in area di sinistro non lascia scampo a Berisha.



65' OCCASIONE BOLOGNA! Calafiori si sgancia in avanti, Zirkzee smista per Orsolini, l'esterno da posizione favorevole non inquadra il bersaglio.14:03

64' Cancellieri dalla bandierina, Caputo calcia al volo, pallone largo.13:59

64' Tiro-cross di Cancellieri, Skorupski non rischia e concede un corner.13:58

62' Cancellieri non trova spazio sulla sinistra, rimpallo sfavorevole, rimessa dal fondo per il Bologna.13:57

59' Sostituzione EMPOLI: entra Fazzini esce Ranocchia.13:54

59' Sostituzione EMPOLI: entra Cancellieri esce Cambiaghi.13:53

58' Ammonito EL AZZOUZI per gioco scorretto su Baldanzi.13:53

55' OCCASIONE BOLOGNA! Il tiro impreciso di Orsolini diventa un assist per Ferguson, colpo di testa da distanza ravvicinata del centrocampista, salva Berisha.13:51

54' Sostituzione BOLOGNA: entra El Azzouzi esce Moro.13:49

52' OCCASIONE EMPOLI! Corner di Marin, conclusione di piatto al volo di Caputo, Skorupski risponde presente.13:47

50' Corazza anticipa Cacace, nulla di fatto per l'Empoli.13:46

48' Calcio da fermo battuto da Marin da posizione defilata, pallone direttamente sul fondo.13:43

46' Inizio secondo tempo di BOLOGNA-EMPOLI! Si riparte senza cambi.13:40

Possesso palla a favore del Bologna durante la prima frazione: 56,1%. 13:27

Bologna avanti di un gol all'intervallo, gara con numerose occasioni da rete. Orsolini al 21' rompe l'equilibrio con una pregevole azione personale. Skorupski salva su Ebuehi, Caputo e Baldanzi. Palo esterno di Maleh. Rossoblu vicini al raddoppio con Zirkzee. Occasione anche per Ndoye.13:25

45'+6' Fine primo tempo: BOLOGNA-EMPOLI 1-0! Orsolini al 21' sblocca il risultato.13:22

45'+3' Ammonito RANOCCHIA per gioco scorretto su Zirkzee.13:20

45'+2' Baldanzi in area perde l'attimo per andare al tiro, chiude Kristansen.13:19

45'+2' Insiste il Bologna, conclusione imprecisa di Corazza. Quattro minuti di recupero.13:18

45'+1' OCCASIONE BOLOGNA! Contropiede condotto da Ndoye, assist per Zirkzee: Berisha nega il gol all'attaccante con un grande intervento in tuffo.13:17

44' Ammonito CORAZZA per gioco scorretto su Cambiaghi.13:15

42' Problemi per Moro dopo un contrasto, centrocampista rossoblu dolorante ma nulla di serio.13:14

39' Ammonito WALUKIEWICZ per gioco scorretto su Ndoye.13:11

37' Caputo in gol di testa, ma l'azione è viziata da una evidente posizione irregolare di Ebuehi.13:08

36' Empoli in avanti: Baldanzi calcia di sinistro, tiro respinto da Moro.13:07

33' Fraseggio prolungato del Bologna: cross di Orsolini, Walukiewicz allontana di testa.13:05

30' OCCASIONE EMPOLI! Tiro di destro velenoso di Baldanzi da fuori area, Skorupski si distende e intercetta il pallone.13:01

27' Cooling break in corso, gioco fermo per circa due minuti.12:58

24' PALO EMPOLI! Reazione immediata degli ospiti con una conclusione da centro area di Maleh, pallone sul palo esterno.12:56

21' GOL! BOLOGNA-Empoli 1-0! Rete di Orsolini. Splendida azione personale di Orsolini: controlla il pallone con eleganza, si libera di Walukiewicz con un numero e in area di sinistro batte Berisha.



20' OCCASIONE BOLOGNA! Ndoye scatta alle spalle della difesa, entra in area e tira verso la porta: Berisha si oppone in tuffo.12:52

19' Zirkzee calcia al volo di prima intenzione, pallone altissimo.12:50

18' Calcio piazzato di Orsolini dalla lunghissima distanza, tentativo fallito.12:49

16' OCCASIONE BOLOGNA! Orsolini carica il mancino dal limite dell'area, pallone alto non di molto.12:47

14' Traversone di Corazza, Zirkzee in area non riesce ad addomesticare la sfera.12:45

11' Ebuehi ha spazio sulla corsia di destra, ma calibra male la misura del cross verso il centro.12:43

9' Ammonito CACACE per gioco scorretto su Orsolini.12:41

8' OCCASIONE EMPOLI! Caputo ci prova da posizione defilata, Skorupski fa buona guardia sul primo palo.12:39

6' Risponde il Bologna con un inserimento in area di Ferguson, conclusione verso la porta murata.12:38

4' OCCASIONE EMPOLI! Ebuehi, sugli sviluppi di un corner, impegna Skorupski.12:36

3' Retropassaggio corto di Kristansen, Calafiori in scivolata anticipa Baldanzi.12:35

1' Inizio primo tempo di BOLOGNA-EMPOLI. Dirige la partita l'arbitro Maresca.12:31

Nessuna squadra ha pareggiato più partite casalinghe del Bologna a partire dalla scorsa stagione di Serie A: 10 su 22.12:04

Le scelte di Andreazzoli: in attacco rientra Caputo, Cambiaghi e Baldanzi a supporto. Shpendi e Cancellieri in panchina. Ranocchia davanti alla difesa, Ebuehi e Cacace i terzini.12:03

Le scelte di Thiago Motta: Zirkzee punta centrale, Ferguson trequartista, Orsolini e Ndoye gli esterni. Freuer e Moro in mediana. Out Posch, Lucumi e Soumaoro, spazio a Calafiori in difesa.12:01

Panchina EMPOLI: Perisian, Stubljar, Ismajli, Guarino, Kovalenko, Grassi, Fazzini, Bastoni, Gyasi, Destro, Shpendi, Cancellieri.12:01

Panchina BOLOGNA: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk.12:00

Formazione EMPOLI (4-3-1-2): Berisha - Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace - Marin, Ranocchia, Maleh - Baldanzi - Cambiaghi, Caputo.12:00

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Corazza, Beukema, Calafiori, Kristansen - Freuer, Moro - Orsolini, Ferguson, Ndoye - Zirkzee.12:35

Manca poco all'inizio di Bologna-Empoli. Rossoblu reduci dal pari con il Monza, ospiti dalla prima vittoria in campionato.11:58

Benvenuti alla diretta della partita della 7^ giornata di Serie A, si affrontano Bologna ed Empoli.11:58