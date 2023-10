Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Genoa e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.18:38

Nel prossimo turno l'Udinese giocherà venerdì a Empoli mentre il Genoa ospiterà il Milan a Marassi sabato sera.18:37

Quarto punto in campionato per l'Udinese che rimaner però pericolosamente a +1 sul terzultimo posto. Otto punti per il Genoa che raggiunge momentaneamente il Torino ma riesce a dare un minimo di continuità alla vittoria ottenuta con la Roma.18:37

L'Udinese manca ancora la vittoria in campionato ma i bianconeri devono ritenersi soddisfatti per aver recuperato il match nel recupero. Genoa avanti 2-1 nel primo tempo con la doppietta di Gudmundsson, inframezzata dalla prima rete in A di Lucca. Nel finale arriva la beffa per i rossoblu con l'autorete di Matturro su azione di calcio d'angolo. L'Udinese chiude in dieci per il rosso diretto a Lovric.18:37

90'+7' Triplice fischio di Mariani. Udinese-Genoa finisce 2-2.18:36

90'+6' Giallo a Frendrup dopo un fallo tattico su Lucca.18:36

90'+6' OCCASIONE GENOA! Vasquez riesce a domare il cross di Frendrup e calcia teso in area piccola. Nessun rossoblu riesce a deviare in porta con la palla che scorre lungo tutto lo specchio ed esce dalla parte opposta dell'area.18:35

90'+6' Mariani allunga il recupero di 60 secondi.18:35

90'+4' ROSSO! Intervento a forbice di Lovric su Messias e rosso diretto per il centrocampista bianconero.18:35

90'+4' Beffa atroce per il Genoa con Gilardino che aveva tolto il protagonista assoluto Gudmundsson proprio per coprirsi con Matturro.18:34

90'+1' GOL! UDINESE-Genoa 2-2! Autorete di Matturro! Palla tesa di Samardzic dalla sinistra, Perez anticipa Martinez in area piccola poi Matturro la tocca incredibilmente alle spalle del proprio portiere.



Guarda la scheda del giocatore Alan Matturro18:34

90'+1' Preme l'Udinese che guadagna un altro calcio d'angolo.18:33

90' Cinque minuti di recupero.18:33

90' Gioco fermo. Payero e De Winter si scontrano sulla linea laterale col belga che ha la peggio.18:32

89' Corner per l'Udinese che gioca corto mandando al tiro Lovric. Palla deviata nuovamente in calcio d'angolo.18:32

88' Fuorigioco di Puscas. Gli uomini di Gilardino sono però riusciti a far passare altri secondi preziosi.18:32

86' Sostituzione Genoa: fuori Gudmundsson, dentro Matturro.18:31

86' Lancio lungo di Samardzic per Ebosele, palla però troppo lunga e a fondo campo. Sta mancando anche lucidità agli uomini di Sottil in questo frangente.18:31

84' Messias sguscia in area dalla destra e prova l'assist al centro per Puscas, Silvestri fa sua la palla in uscita bassa.18:30

84' Udinese che non riesce a far male, il cronometro inizia a favorire il Genoa.18:30

84' Thauvin al cross dalla destra, Zemura viene anticipato sul secondo palo.18:30

81' Sostituzione Udinese: fuori Kristensen, dentro Ferreira.18:29

80' Martinez rinvia lungo per Gudmundsson sul quale c'è però la chiusura affannosa ma efficace di Samardzic.18:29

78' Sostituzione Genoa: fuori Retegui, dentro Puscas.18:28

78' Sostituzione Genoa: fuori Haps, dentro Messias.18:28

78' Lovric pesca Lucca in area alle spalle della difesa ospite, l'attaccante bianconero prova lo stop anziché il tocco verso la porta e manda la palla oltre la linea di fondo campo.18:27

75' OCCASIONE GENOA! Piattone di Gudmundsson dalla lunetta, Silvestri respinge alla grande. Sul pallone arriva De Winter che colpisce l'esterno della rete col destro basso da dentro l'area.18:27

73' SAMARDZIC! Il centrocampista bianconero calcia direttamente sul primo palo col mancino, la palla colpisce però solo l'esterno della rete dando l'illusione del gol. Martinez non ci sarebbe mai arrivato.18:26

72' Il VAR conferma la decisione presa sul campo. Il fallo di Haps è fuori area.18:26

72' Punizione per l'Udinese a centimetri dall'area di rigore. Haps interviene in modo scomposto su Ebosele.18:26

71' Altra incursione di Payero che sbaglia però il cross dalla sinistra. Palla a fondo campo.18:25

68' Payero cerca la porta dalla lunga distanza, palla ampiamente fuori. 18:25

67' Sostituzione Genoa: Kutlu prende il posto di Malinovskyi.18:25

67' OCCASIONE UDINESE! Samardzic pennella al centro per Bijol che riesce a colpire di testa ma trova la parata a terra di Martinez.18:24

66' Lovric cerca il primo palo sul calcio di punizione, la difesa genoana respinge in corner.18:24

64' Sostituzione Udinese: fuori Walace, dentro Payero.18:23

60' Zemura anticipa tutti sul calcio piazzato e libera in fallo laterale. Il Genoa resta però in attacco.18:23

60' Gudmundsson nasconde la palla a Bijol sul lato corto dell'area avversaria, guadagnando poi fallo dopo un pestone del difensore.18:22

58' Sottil cambia uomo su uomo e sceglie, per il momento, di non sbilanciarsi.18:22

58' Sostituzione Udinese: Pereyra lascia il posto a Samardzic.18:22

58' Sostituzione Udinese: fuori Success, dentro Thauvin.18:21

57' OCCASIONE UDINESE! Giù Zemura in area, dopo un contatto con De Winter, l'azione prosegue con Walace che pesca Lucca sul secondo palo. L'attaccante bianconero colpisce però malissimo di testa non trovando la porta da ottima posizione.18:20

56' Success si incunea in area genoana, poi va giù sul contatto con Bani. Per Mariani non c'è nulla, solo rimessa dal fondo per il Genoa.18:20

55' E' salita di livello l'intensità del gioco bianconero, ora è il Genoa ad attendere gli avversari nella propria metà campo.18:20

53' Pereyra, già ammonito, rischia tantissimo allargando il braccio su Frendrup. Mariani è clemente e non estrae cartellini ma assegna comunque il fallo agli ospiti.18:19

51' Spinta di Haps su Ebosele, Mariani richiama verbalmente l'esterno rossoblu.18:19

50' Lovric apre a sinistra per la corsa di Zemura ma sbaglia completamente la misura del passaggio. Palla a fondo campo.18:19

49' Scontro di gioco tra Malinovskyi e Walace, l'ucraino ha la peggio rimanendo a terra dolorante.18:19

48' Udinese che prova a costruire gioco, Genoa più attendista rispetto al primo tempo.18:18

47' Gudmundsson viene pescato in area ma Mariani ravvisa il fuorigioco dell'islandese.18:18

46' Si ricomincia!18:18

Sostituzione Udinese: fuori Kamara, dentro Zemura.18:17

Albert Gudmundsson decide per ora il match della Blue Energy Arena con la doppietta realizzata a cavallo del primo gol in A di Lorenzo Lucca. L'islandese, al quale è stato annullato un altro gol per fuorigioco di Haps, è l'assoluto protagonista di questa partita. La squadra di Gilardino è apparsa più convinta nella ricerca del gol rispetto a quella di Sottil che, però, ha capitalizzato l'unica vera occasione creata. Nel secondo tempo si attende la reazione bianconera dopo i fischi del pubblico di casa.18:16

45'+2' Non succede nulla nell'extra time, Mariani manda tutti negli spogliatoi.18:15

45' Due minuti di recupero.18:15

42' Giallo a Success per un intervento in ritardo su Haps.18:15

41' GOL! Udinese-GENOA 1-2! Rete di Gudmundsson. Doppietta dell'islandese che riceve palla in area da Retegui e batte Silvestri dopo una deviazione di Kristensen.



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson18:14

38' Genoa sempre in gestione del possesso palla, buon momento per la squadra di Gilardino.18:13

36' Malinovskyi calcia direttamente in porta e non trova i pali per poco.18:13

35' Giallo per Pereyra dopo una vistosa trattenuta su Frendrup.18:12

32' Pereyra entra duro su Bani, i due si chiariscono sotto lo sguardo di Mariani che non prende provvedimenti.18:12

31' Kamara riceve da Kristensen e prova ancora a strappare sulla sinistra, stavolta arriva la chiusura perfetta di Bani.18:11

27' Gudmundsson fa 2-1 freddando Silvestri col mancino dal cuore dell'area, Mariani prima concede il gol, poi viene richiamato dal VAR e annulla per fuorigioco di Haps.18:10

26' Si scuote il Genoa che prova subito a ributtarsi in avanti. Tiene per ora la difesa bianconera.18:10

23' Proteste di Martinez per un eventuale tocco di braccio dell'attaccante ospite, Mariani lo ammonisce.18:09

23' GOL! UDINESE-Genoa 1-1! Rete di Lucca. Kamara semina il panico sulla fascia sinistra, crossa in mezzo trovando la sciagurata respinta verso il centro di Haps. Lucca è abilissimo nel controllare di petto e scaricare un missile sotto la traversa. Pareggio Udinese.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Lucca18:09

22' Success difende palla nel cerchio di centrocampo e viene steso da Vasquez. Mariani fischia fallo.18:07

22' Success cerca Lucca in area dalla destra, la palla viene deviata e finisce tra le braccia di Martinez.18:07

20' Pereyra sfonda centralmente, poi apre a destra per Lucca ma il cross dell'ex Pisa viene respinto in fallo laterale.18:07

19' Ancora Gudmundsson sugli scudi, l'islandese imbuca per il taglio di Retegui, anticipato all'ultimo da Bijol un metro dentro l'area di rigore.18:06

18' Malinovskyi fa correre Gudmundsson sulla corsia di sinistra, dopo un iniziale difficoltà, la difesa bianconera chiude.18:06

16' OCCASIONE UDINESE! Kamara salta netto De Winter e mette in mezzo per Pereyra che, dopo lo stop perfetto, calcia a botta sicura ma trova l'opposizione di Vasquez. Salvataggio provvidenziale del difensore rossoblu.18:06

14' GOL! Udinese-GENOA 0-1! Rete di Gudmundsson. Erroraccio di Silvestri in costruzione, Frendrup recupera palla centralmente, serve Gudmundsson che calcia fortissimo col destro nel sette e porta in vantaggio i suoi.



Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson18:04

13' Genoa più propositivo rispetto all'Udinese in questo avvio di gara.18:04

11' Azione in velocità del Genoa, chiusa però dal lob morbido di Malinovskyi troppo alto per tutti e direttamente a fondo campo.18:03

11' Il numero 19 ospite è di nuovo in campo ma zoppica vistosamente. Gilardino per ora ha mandato Messias a scaldarsi.18:03

10' Genoa momentaneamente in dieci dopo l'uscita dal campo di Retegui che sembra però in grado di continuare.18:02

9' Retegui rimane a terra infortunato dopo lo scontro ravvicinato con Bijol. Sembra esserci un problema al ginocchio per l'italo-argentino.18:01

8' Retegui tocca il suo primo pallone in area avversaria ma viene murato da un attento Bijol.18:01

8' Spinta vistosa di Vasquez su Lucca nel cerchio di centrocampo, Mariani fischia il fallo e richiama verbalmente il difensore ospite.18:01

6' Walace prova il filtrante per Kamara ma dosa male la forza del passaggio rasoterra e regala una rimessa dal fondo al Genoa.18:00

4' Cambia spesso il possesso palla in questo avvio di match, per ora senza emozioni.18:00

2' Ancora Haps e Perez protagonisti, stavolta il secondo riesce a respingere il cross dell'esterno rossoblu.18:00

Perez prova l'anticipo altissimo su Haps ma finisce per travolgere l'avversario. Punizione per il Genoa nella propria metà campo.17:58

Si comincia!17:58

Un minuto di silenzio per commemorare le vittime del disastro del Vajont, avvenuto il 9 ottobre 1963.17:55

Squadre in campo, manca pochissimo al via.17:55

Gilardino, complice le assenze di Strootman e Badelj, stravolge il centrocampo rispetto alla gara con la Roma. Oltre ai due centrali, non ci sono infatti Sabelli e Matturro sulle fasce. Le corsie esterne saranno occupate da De Winter e Haps, con Thorsby e Malinovskyi ad affiancare Frendrup, unico confermato rispetto a giovedì. Nessun cambio invece in difesa dove Bani, Dragusin e Vasquez saranno a difesa di Martinez, in attacco confermatissimi Retegui e Gudmundsson.17:54

Sottil opera due cambi all'undici iniziale rispetto alla sconfitta di Napoli: non ci sono Payero e Thauvin, sostituiti da Pereyra e Success. Il reparto arretrato, formato da Silvestri, Perez, Bijol e Kristensen viene confermato, Kabasele ce la fa solo per la panchina. Sulle fasce ancora spazio per Ebosele e Kamara, Lovric e Walace in mezzo con il Tucu. Lucca completa infine lo schieramento offensivo. Ancora panchina, almeno dall'inizio, per Samardzic.17:54

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 3-5-2 anche per gli uomini di Gilardino. Martinez - Bani, Dragusin, Vasquez - De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps - Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Messias, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Galdames.17:54

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: Sottil schiera il consueto 3-5-2. Silvestri - Perez, Bijol, Kristensen - Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Kamara - Success, Lucca. A disposizione: Malusà, Okoye, Guessand, Zarraga, Quina, Ferreira, Aké, Tikvic, Camara, Samardzic, Thauvin, Kabasele, Payero, Zemura, Pafundi.17:53

Dirige il match Mariani con Colarossi e Vigile assistenti. Quarto ufficiale: Ferrieri Caputi. In sala VAR ci sono Valeri e Paganessi.17:52

Al Friuli si affrontano due squadre in stati di forma completamente opposti. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive, seppur maturate in modi differenti, e hanno assoluto bisogno della prima vittoria in campionato per togliersi dalla zona calda della classifica. Per gli uomini di Sottil c'è anche da sfatare il tabù del gol casalingo che, in campionato, manca dall'8 maggio scorso contro la Sampdoria. In casa Genoa c'è invece euforia dopo la nettissima vittoria sulla Roma nel turno infrasettimanale che ha certificato, per i rossoblu, il ruolo di ammazzagrandi dopo la vittoria sulla Lazio e il pareggio col Napoli ottenuti nelle giornate precedenti.17:52

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Genoa, gara valida per il settimo turno di Serie A.17:51