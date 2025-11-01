Le scelte di Nicola: coppia d'attacco formata da Vardy e Bonazzoli. Barbieri e Floriani sulle fasce. In mediana spazio a Bondo, Vandeputte e Payero.20:01

Cremonese - Juventus è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Juventus sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 88 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 5 Espulsioni 1 Cartellini per partita 1.5 Falli per cartellino 14.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2

Attualmente la Cremonese si trova 9° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12; la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Cremonese ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Lazio e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 1-2 mentre La Juventus ha incontrato l'Udinese vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Dusan Vlahovic con 3 gol.

Cremonese e Juventus si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese non ha mai vinto, la Juventus ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Cremonese-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Cremonese è, insieme al Piacenza, una delle due squadre contro cui la Juventus ha giocato più partite in Serie A senza mai perdere: 16 match contro entrambe (12V, 4N contro i grigiorossi).

Nelle otto sfide di Serie A tra Cremonese e Juventus disputate in casa dei grigiorossi, si sono sempre alternati un pareggio e un successo bianconero (l'ultimo nel gennaio 2023, 1-0 per la Juventus), mai due risultati identici di fila.

La Cremonese ha conquistato 14 punti nel campionato in corso e non ha mai fatto meglio nei primi nove match stagionali in Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre (14 anche nel 1993/94 con Luigi Simoni allenatore), il suo record dopo 10 gare nel torneo è di 15 punti (sempre nel 1993/94). In più, l’ultima neopromossa con almeno 14 punti conquistati dopo nove gare giocate in un singolo torneo di massima serie era stata l’Hellas Verona nel 2013/14 (16).

La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2V, 3N); i grigiorossi non registrano una serie più lunga senza sconfitte interne nel massimo campionato dal periodo tra novembre 1995 e marzo 1996 (10 in quel caso).

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto sfide giocate nel girone d'andata contro squadre neopromosse (5V, 3N): l'ultima sconfitta con squadra provenienti dalla B nel girone d'andata risale al 18 settembre 2022 (1-0 a Monza, rete di Gytkjaer).

La Juventus ha perso le ultime due trasferte di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 10 (4V, 4N); i bianconeri non fanno peggio dal marzo-aprile 2010, quando arrivarono a quattro sconfitte esterne consecutive in Serie A.

Luciano Spalletti ha collezionato finora 559 panchine in Serie A, vincendo 288 incontri; tra gli allenatori del massimo campionato, dal 1929/30 in avanti, solo tre contano più successi: Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (307) e Nereo Rocco (302). La Juventus sarà l'ottava squadra guidata dal tecnico toscano nel massimo torneo italiano.

La Cremonese è la formazione con la più alta percentuale realizzativa in questa stagione di Serie A (16.4%, il doppio di quella della Juventus, 8%); i grigiorossi sono anche la squadra che in percentuale ha segnato più chiare occasioni da gol (56% - 9 su 16).

Jamie Vardy ha segnato nel suo ultimo match allo stadio Zini in Serie A e ha registrato tre gol nelle ultime quattro gare interne considerando anche il massimo campionato inglese, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 16 partite casalinghe di Premier League con la maglia del Leicester.

Kenan Yildiz ha eguagliato Paul Pogba come giocatore con più gol realizzati con la Juventus prima di compiere 21 anni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (11). Dopo la rete contro l'Udinese nel match più recente, il classe 2005 potrebbe segnare in due partite di fila per la prima volta in Serie A, anche se il talento turco non ha ancora partecipato a un gol fuori casa in questo torneo (due reti e tre assist tutti all'Allianz, ultimo gol fuori casa a Venezia nell'ultima giornata 24/25).

