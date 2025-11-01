Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Cremonese-Juventus: 1-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giovanni Zini di Cremona
1 Novembre 2025 ore 20:45
Cremonese
1
Juventus
2
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 2' 0-1 Filip Kostic
  2. 68' 0-2 Andrea Cambiaso
  3. 83' 1-2 Jamie Vardy
0'
45'
90'
90'
97'

La Juventus passa 2-1 sul campo della Cremonese, esordio vincente di Spalletti. Kostic al 2' sblocca il risultato, raddoppia Cambiaso al 68', Vardy accorcia al minuto 83. Seconda vittoria di fila per i bianconeri.

Nel prossimo turno di campionato per la Cremonese impegno in trasferta sul campo del Pisa, la Juvenutus affronterà il Torino.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cremonese-Juventus, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

  2. 90'+7'

    Fine partita! CREMONESE-JUVENTUS 1-2 (2' Kostic, 68' Cambiaso, 83' Vardy).22:41

  3. 90'+6'

    Ammonito SPALLETTI (allenatore Juventus) per proteste.22:39

  4. 90'+3'

    Audero esce dall'area e di testa anticipa David. 22:37

  5. 90'

    L'arbitro Chiffi concede sei minuti di recupero. 22:34

  7. 87'

    La Cremonese resta in attacco, tiro impreciso di Johnsen. 22:31

  8. 85'

    Sostituzione JUVENTUS: entra David esce Vlahovic.22:29

  9. 85'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Rugani esce McKennie.22:29

  10. 83'

    GOL! CREMONESE-Juventus 1-2! Rete di Vardy. L'azione parte da un lancio di Johnsen: Vardy vince un duello con Gatti, entra in area e supera Di Gregorio con un tiro angolato

    Guarda la scheda del giocatore Jamie Vardy22:28

    Jamie Vardy
  11. 81'

    Sostituzione CREMONESE: entra Johnsen esce Terracciano.22:25

  13. 79'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Adzic esce Thuram.22:23

  14. 79'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Joao Mario esce Kostic.22:23

  15. 76'

    Barbieri arriva sul fondo, ma il suo cross è troppo alto per tutti. 22:21

  16. 74'

    Ammonito BIANCHETTI per gioco scorretto su Conceicao.22:18

  17. 71'

    Sostituzione CREMONESE: entra Vazquez esce Bonazzoli.22:15

  19. 71'

    Sostituzione CREMONESE: entra Faye esce Floriani.22:15

  20. 68'

    GOL! Cremonese-JUVENTUS 0-2! Rete di Cambiaso. Cross rasoterra di Conceicao, respinta corta di Terracciano, Cambiaso si avventa sulla palla e in area di sinistro trafigge Audero (traversa-rete). Il portiere tocca la sfera, ma non riesce a evitare il gol.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Cambiaso22:14

    Andrea Cambiaso
  21. 66'

    OCCASIONE JUVENTUS! Suggerimento di McKennie, Vlahovic in spaccata non riesce a direzione verso la porta. 22:10

  22. 64'

    Sostituzione JUVENTUS: entra Conceicao esce Openda.22:08

  23. 62'

    Contropiede della Juventus: Openda smista per Vlahovic, ma si chiude la difesa della Cremonese. 22:06

  25. 62'

    Sostituzione CREMONESE: entra Sarmiento esce Bondo. 22:06

  26. 60'

    Ci prova Openda da fuori area, pallone lontano dalla porta. 22:03

  27. 58'

    Azione insistita della Juventus: Kostic e Cambiaso al cross, poi c'è un fallo in attacco di Vlahovic. 22:02

  28. 57'

    Barbieri cade in area dopo una lieve spinta di Kostic, proteste della Cremonese ma l'arbitro lascia giocare. 22:03

  29. 55'

    Calcio da fermo battuto da Vandeputte, allontana di testa Thuram. 21:59

  31. 53'

    Barbieri conclude da dentro l'area sugli sviluppi di un corner, tiro deviato. 21:58

  32. 51'

    Azione prolungata della Cremonese, interrotta da una segnalazione dell'assistente dopo un tiro di Vandeputte contenuto da Di Gregorio.21:57

  33. 49'

    Tiro-cross di Vlahovic, Audero fa sua la sfera senza problemi. 21:53

  34. 48'

    Problema per Payero dopo un contrasto con Locatelli, nulla di serio. 21:52

  35. 46'

    Inizio secondo tempo di CREMONESE-JUVENTUS! Si riparte senza cambi. 21:49

  37. La Juventus conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca subito al 2', rete di Kostic. Occasione per Vlahovic al 21', palo colpito da Locatelli al 26'. 21:36

  38. 45'+3'

    Fine primo tempo: CREMONESE-JUVENTUS 0-1! In gol Kostic. 21:34

  39. 45'+2'

    Openda riceve da Vlahovic e calcia dal limite, pallone largo. 21:33

  40. 45'

    L'arbitro Chiffi concede tre minuti di recupero. 21:31

  41. 42'

    Kostic e Openda a terra doloranti, l'arbitro ferma il gioco per consentire l'ingresso in campo dei sanitari. 21:29

  43. 39'

    Scintille tra Cambiaso e Bondo, l'arbitro richiama entrambi i giocatori. 21:25

  44. 36'

    Locatelli carica il destro da fuori area, alto oltre il montante.21:21

  45. 34'

    Juventus pericolosa: Openda in area calcia da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete. 21:20

  46. 32'

    Payero cade in area dopo un contatto con Gatti, l'arbitro non interviene. 21:18

  47. 31'

    Tentativo dalla distanza di Vlahovic, comoda la presa di Audero. 21:17

  49. 29'

    Possesso gestito dalla Cremonese, ma la Juventus non concede varchi. 21:15

  50. 26'

    PALO JUVENTUS! Conclusione a giro dal limite di Locatelli, sfiora Audero in tuffo, pallone sul legno. 21:12

  51. 24'

    Kostic arriva sul fondo, cross sporcato da Terracciano, libera la difesa di casa. 21:09

  52. 21'

    OCCASIONE JUVENTUS! Vlahovic di destro in area impegna Audero, il portiere fa buona guardia. 21:06

  53. 19'

    Corpo a corpo tra Vlahovic e Baschirotto, l'arbitro punisce la spinta del difensore. 21:05

  55. 16'

    Kostic mette al centro, Terracciano in area anticipa Openda e spazza in avanti. 21:01

  56. 14'

    Floriani non trova spazio sulla corsia di sinistra, chiude Cambiaso. 21:00

  57. 11'

    Pressione alta della Cremonese, Kalulu costretto a un rilancio frettoloso. 20:56

  58. 8'

    Koopmeiners si sgancia in avanti, Barbieri intercetta la sfera. 20:54

  59. 5'

    Traversone di Cambiaso, Openda non riesce a deviare verso la porta. 20:50

  61. 3'

    Koopmeiners gioca in difesa, alla sinistra di Gatti. 20:50

  62. 2'

    GOL! Cremonese-JUVENTUS 0-1! Rete di Kostic. Il pallone arriva a Kostic dopo un colpo di tacco di Openda e una deviazione di Vandeputte, il serbo insacca da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Filip Kostic20:48

    Filip Kostic
  63. 1'

    Inizio primo tempo di CREMONESE-JUVENTUS! Dirige la sfida l'arbitro Chiffi. 20:45

  64. Le scelte di Spalletti: in avanti Vlahovic e Openda. Out Yildiz, David parte dalla panchina. Locatelli in cabina regia, in difesa spazio Gatti e Kalulu. 20:07

  65. Le scelte di Nicola: coppia d'attacco formata da Vardy e Bonazzoli. Barbieri e Floriani sulle fasce. In mediana spazio a Bondo, Vandeputte e Payero.20:01

  67. Panchina JUVENTUS: Perin, Scaglia, Pedro Felipe, Rouhi, Joao Mario, Rugani, Azdic, Miretti, Conceicao, Zhegrova, David.20:01

  68. Panchina CREMONESE: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Faye, Sarmiento, Lordkipanidze, Vazquez, Johnsen.20:45

  69. Formazione JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio - Kalulu, Gatti, Koopmeiners - Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic - McKennie, Openda - Vlahovic.22:19

  70. Formazione CREMONESE (3-5-2): Audero - Terracciano, Baschirotto, Bianchetti - Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani - Vardy, Bonazzoli.19:57

  71. Manca poco all'inizio di Cremonese-Juventus. Debutto di Spalletti sulla panchina dei bianconeri.19:56

  73. Benvenuti alla diretta della partita della 10^ giornata di Serie A, si affrontano Cremonese e Juventus.19:56

  75. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giovanni Zini
    Città: Cremona
    Capienza: 14834 spettatori19:56

    Giovanni Zini Fonte: Gettyimages

Formazioni Cremonese - Juventus

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Cremonese - Juventus?
La gara tra Cremonese e Juventus si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cremonese - Juventus?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cremonese - Juventus sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Cremonese - Juventus?
La partita si gioca a Cremona
In che stadio si gioca Cremonese - Juventus?
Stadio Giovanni Zini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Juventus?
La gara tra Cremonese e Juventus si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Cremonese - Juventus?
Il marcatore Cremonese è stato Jamie Vardy al 83' mentre i marcatori della Juventus sono stati Filip Kostic al 2' e Andrea Cambiaso al 68'
PREPARTITA

Cremonese - Juventus è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.
Arbitro di Cremonese - Juventus sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati88
Fuorigioco9
Rigori assegnati1
Ammonizioni5
Espulsioni1
Cartellini per partita1.5
Falli per cartellino14.6

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1
19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1
25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0
01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2

Attualmente la Cremonese si trova 9° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte); invece la Juventus si trova 5° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La Cremonese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12; la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

In casa la Cremonese ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Lazio e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 1-2 mentre La Juventus ha incontrato l'Udinese vincendo 3-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Dusan Vlahovic con 3 gol.

Cremonese e Juventus si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese non ha mai vinto, la Juventus ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Cremonese-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Cremonese è, insieme al Piacenza, una delle due squadre contro cui la Juventus ha giocato più partite in Serie A senza mai perdere: 16 match contro entrambe (12V, 4N contro i grigiorossi).
  • Nelle otto sfide di Serie A tra Cremonese e Juventus disputate in casa dei grigiorossi, si sono sempre alternati un pareggio e un successo bianconero (l'ultimo nel gennaio 2023, 1-0 per la Juventus), mai due risultati identici di fila.
  • La Cremonese ha conquistato 14 punti nel campionato in corso e non ha mai fatto meglio nei primi nove match stagionali in Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre (14 anche nel 1993/94 con Luigi Simoni allenatore), il suo record dopo 10 gare nel torneo è di 15 punti (sempre nel 1993/94). In più, l’ultima neopromossa con almeno 14 punti conquistati dopo nove gare giocate in un singolo torneo di massima serie era stata l’Hellas Verona nel 2013/14 (16).
  • La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A (2V, 3N); i grigiorossi non registrano una serie più lunga senza sconfitte interne nel massimo campionato dal periodo tra novembre 1995 e marzo 1996 (10 in quel caso).
  • La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime otto sfide giocate nel girone d'andata contro squadre neopromosse (5V, 3N): l'ultima sconfitta con squadra provenienti dalla B nel girone d'andata risale al 18 settembre 2022 (1-0 a Monza, rete di Gytkjaer).
  • La Juventus ha perso le ultime due trasferte di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 10 (4V, 4N); i bianconeri non fanno peggio dal marzo-aprile 2010, quando arrivarono a quattro sconfitte esterne consecutive in Serie A.
  • Luciano Spalletti ha collezionato finora 559 panchine in Serie A, vincendo 288 incontri; tra gli allenatori del massimo campionato, dal 1929/30 in avanti, solo tre contano più successi: Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (307) e Nereo Rocco (302). La Juventus sarà l'ottava squadra guidata dal tecnico toscano nel massimo torneo italiano.
  • La Cremonese è la formazione con la più alta percentuale realizzativa in questa stagione di Serie A (16.4%, il doppio di quella della Juventus, 8%); i grigiorossi sono anche la squadra che in percentuale ha segnato più chiare occasioni da gol (56% - 9 su 16).
  • Jamie Vardy ha segnato nel suo ultimo match allo stadio Zini in Serie A e ha registrato tre gol nelle ultime quattro gare interne considerando anche il massimo campionato inglese, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 16 partite casalinghe di Premier League con la maglia del Leicester.
  • Kenan Yildiz ha eguagliato Paul Pogba come giocatore con più gol realizzati con la Juventus prima di compiere 21 anni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (11). Dopo la rete contro l'Udinese nel match più recente, il classe 2005 potrebbe segnare in due partite di fila per la prima volta in Serie A, anche se il talento turco non ha ancora partecipato a un gol fuori casa in questo torneo (due reti e tre assist tutti all'Allianz, ultimo gol fuori casa a Venezia nell'ultima giornata 24/25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CremoneseJuventus
Partite giocate99
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate53
Gol totali segnati1112
Gol totali subiti109
Media gol subiti per partita1.11.0
Percentuale possesso palla43.658.1
Numero totale di passaggi32014351
Numero totale di passaggi riusciti24553754
Tiri nello specchio della porta2951
Percentuale di tiri in porta49.247.7
Numero totale di cross117197
Numero medio di cross riusciti2752
Duelli per partita vinti426428
Duelli per partita persi420399
Corner subiti6438
Corner guadagnati2653
Numero di punizioni a favore108109
Numero di punizioni concesse104114
Tackle totali140128
Percentuale di successo nei tackle57.953.9
Fuorigiochi totali1811
Numero totale di cartellini gialli2116
Numero totale di cartellini rossi01

Cremonese - Juventus Live

ENEL

Classifica SERIE A

  1. Napoli22
  2. Roma21
  3. Inter18
  4. Milan18
  5. Juventus18
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Riccardo Orsolini5
  2. Hakan Çalhanoglu5
  3. Frank Anguissa4
  4. Federico Bonazzoli4
  5. Kevin De Bruyne4
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio