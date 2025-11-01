Sembra superato il periodo negativo della squadra di Conte, dopo il k.o. di Torino e la rovinosa debacle in Champions con il Psv. Gli azzurri sono reduci da sei punti conquistati nelle utlime due partite, tra cui quelli a spese dell'Inter una settimana fa. Questa sera al Maradona arriva un Como affamato e che proverà ad interrompere la striscia positiva dei partenopei.10:49

È imbattuto da sette partite il Como di Fabregas, che staziona attualmente al quinto posto in classifica in piena zona Europa. Sono 13 i punti conquistati dal lariani nelle ultime sette, mercoledì al Sinigaglia è toccato al Verona contribuire all'allungarsi del filotto positivo.10:48

Luca Zufferli è il direttore di gara designato per questa sfida. Il fischietto della sezione di Udine sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Fontemurato e dal quarto ufficiale Crezzini, mentre al Var ci sono Di Bello e Abisso.10:48

Le scelte di Conte: torna Hojlund a guidare l'attacco degli azzurri, ai suoi lati Neres e Politano. In mediana confermati Gilmour vertice basso con Anguissa e McTominay mezzali, davanti a Milinkovic Savic torna Rrhmani in coppia con Buongiorno e Di Lorenzo e Spinazzola larghi 17:26

Le scelte di Fabregas: Addai e Diao sono gli esterni scelti dal tecnico spagnolo per agire sulla trequarti, ai lati dell'insostituibile Nico Paz, a supporto di Morata, stavolta preferito a Douvikas. Ancora Perrone e Caqueret in mediana, mentre in difesa Valle e Smolcic laterali con Ramon e Kempf al centro. 17:29

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Como? La gara tra Napoli e Como si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Como? L'arbitro del match sarà Luca Zufferli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Como sarà Marco Di Bello Dove si gioca Napoli - Como? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Como? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Frank Anguissa con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Como? La gara tra Napoli e Como si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Napoli - Como è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Como sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 143 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 14.3 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2

Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

Il Napoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8; Como ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Napoli ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Inter e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Parma e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 0-1 mentre Como ha incontrato il Verona vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 4 gol.

Napoli e Como si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 18 volte, Como ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Napoli-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Una delle sole due sconfitte del Napoli in 24 precedenti contro il Como in Serie A è arrivata nella sfida più recente, lo scorso 23 febbraio; in generale, solo l'Inter (19) ha vinto più match contro i lariani nel torneo rispetto ai partenopei (18).

Il Napoli ha vinto tutte le 12 gare casalinghe di Serie A contro il Como; nell'intera storia del massimo campionato, solo l'Inter (12 contro la Pro Patria) vanta altrettanti successi interni contro una singola avversaria, mantenendo il 100% di vittorie.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nell'ultimo turno di Serie A, dopo sei partite consecutive in cui aveva subito almeno un gol; solo la Roma (16) ha collezionato più clean sheet dei partenopei (12) nella competizione nel 2025.

Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024 contro la Lazio e da allora, in 15 match al Maradona, ha ottenuto tre pareggi e ben 12 vittorie, incluse le ultime cinque: è la striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga nella competizione. Più nel dettaglio, quella partenopea è soltanto una delle due squadre, assieme al Monaco, a non avere ancora perso in casa nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei (escluse neopromosse): 14 gare interne giocate nel periodo dai campani e 13 dai monegaschi.

Il Como ha guadagnato 16 punti in questo campionato, record per i lariani nei primi nove match stagionali di Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre. I lombardi hanno ottenuto sette punti in più rispetto alle prime nove partite di Serie A della passata stagione (16 vs 9), solo la Roma è migliorata maggiormente (+11) confrontando il torneo 24/25 a questo punto.

Il Como ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V, 1P), incluse le ultime due, tante quante nelle precedenti 16 gare esterne (5V, 3N, 8P); i lariani non pareggiano tre trasferte consecutive nella competizione dall'ottobre-novembre 1986.

Napoli (60.3%) e Como (59.4%) sono le due squadre che hanno registrato il possesso palla più alto in questa stagione di Serie A. I lariani sono anche la formazione con più recuperi offensivi (72) nel campionato in corso, ben 26 in più dei partenopei (46).

Vanja Milinkovic-Savic ha parato cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A e, dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (sei) vanta più rigori neutralizzati del portiere serbo (cinque) nei cinque maggiori campionati europei. Dal 2006/07 in avanti solo due portieri del Napoli hanno parato più di un rigore in un singolo campionato: Alex Meret (due sia nel 2023/24 che nel 2024/25) e Morgan De Sanctis (tre nel 2009/10).

Frank Anguissa del Napoli ha segnato tre gol in casa in questa Serie A, eguagliando il suo miglior ruolino in carriera in una singola stagione di campionato nelle cinque grandi leghe europee (tre anche nel 2024/25 e 2022/23); tra i centrocampisti, solo Nico Paz ha segnato di più in gare interne di questo campionato (quattro reti). Inoltre il calciatore dei partenopei è il centrocampista che ha segnato più gol di testa dall'inizio della scorsa stagione in Serie A (cinque).

I quattro gol di Tasos Douvikas in Serie A sono stati tutti realizzati al Sinigaglia; il classe '99 potrebbe trovare la rete in due match di fila in campionato per la prima volta dal novembre 2024, con il Celta Vigo nella Liga - in quella striscia è arrivata la sua ultima marcatura in trasferta nei Big-5 campionati europei (gol contro il Real Betis il 10 novembre 2024).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: