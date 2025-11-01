Tanta intensità ma nessun gol tra Napoli e Como. Dei lariani l'occasione più ghiotta del match, quando nel primo tempo Milinkovic Savic respinge il rigore di Morata. Nella ripresa la squadra di Conte prova a crescere senza però riuscire a sfondare, alla fine il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto in campo
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO! Termina a reti bianche al Maradona!19:57
90'
Quattro minuti di recupero19:51
87'
Quinto cambio nel Napoli: esce Politano, entra Lobotka19:49
87'
Quarto cambio nel Napoli: esce Højlund, entra Lucca19:49
86'
Si fa sentire la stanchezza da ambo le parti, adesso è il Como che prova a gestire il possesso19:48
82'
Quinto cambio nel Como: esce Addai, entra Jesus Rodríguez19:44
82'
Quarto cambio nel Napoli: esce Morata, entra Douvikas19:44
80'
HOJLUND! Colpo di testa sul cross di Politano, attento Butez!19:42
77'
Preme sull'acceleratore adesso il Napoli, soprattutto sulla fascia sinistra molto fresca con i nuovi entrati19:39
73'
Terzo cambio nel Napoli: esce Neres, entra Lang19:34
72'
Ammonito Elmas19:33
71'
Terzo cambio nel Como: esce Smolcic, entra Posch19:33
71'
Secondo cambio nel Como: esce Caqueret, entra Da Cunha19:33
69'
Grande aggancio al limite dell'area di McTominay che poi però calcia malamente verso la porta19:32
67'
Ammonito Politano, trattenuta plateale su Caqueret19:28
62'
Chiusura decisiva di Rrahmani sul colpo di testa a botta sicura di Morata, corner per il Como19:24
59'
Ancora Politano ci prova, stavolta tiro debole che non impensierisce Butez19:21
57'
OCCASIONE NAPOLI! Piroetta di Politano in mezzo alle maglie del Como, l'esterno azzurro trova spazio per il mancino sul primo palo trovando la risposta in due tempi di Butez!19:19
54'
Ammonito Fabregas per proteste19:16
53'
Attacca con tanti uomini il Como, cercato spesso Diao che prova ad accendersi19:16
50'
Penetra in area Diao, attento Rrhamani a sbarrargli la strada19:12
47'
Si presenta con una conclusione dal limite Gutierrez, palla alta non di molto19:09
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:06
46'
Secondo cambio nel Napoli: esce Spinazzola, entra Gutiérrez19:06
Nessun gol ma è successo molto al Maradona. Gara giocata su alti ritmi con il Como che come al solito ha giocato con un atteggiamento propositivo. Fabregas perde Kempf già dopo cinque minuti, Morata si procura un calcio di rigore che però lo specialista Milinkovic Savic neutralizza. Il Napoli cerca qualche fiammata sull'asse Neres - Mc Tominay senza impensierire più di tanto Butez, chiamato in causa nel finale dalla rasoiata di Elmas, entrato al posto dell'infortunato Gilmour18:53
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo!18:50
45'+2'
Nico Paz carica il sinistro da lontano, palla altissima sulla traversa18:48
45'+1'
ELMAS! Avanza palla al piede e conclude dal limite, blocca Butez!18:47
45'
Quattro minuti di recupero18:46
42'
Ha un po' di spazio Neres sulla sinistra, servito McTominay al centro chiuso in corner dalla retroguardia del Como18:44
39'
Cartellino giallo per Smolcic, che abbatte Hojlund18:40
38'
Primo cambio nel Napoli: esce Gilmour, entra Elmas18:38
37'
Non ce la fa lo scozzese, pronto il cambio18:38
36'
Altra tegola per Conte, problema muscolare per Gilmour18:37
32'
Ci prova McTominay! Conclusione dal limite respinta in tuffo da Butez!18:34
30'
Fatica il Napoli a trovare spazi, complice anche il pressing asfissiante del Como18:33
26'
PARA ANCORA MILINKOVIC! Morata apre con il destro ma Milinkovic si conferma insuperabile dagli undici metri! Secondo rigore parato consecutivo!18:28
25'
Rigore confermato, regolare la posizione di Morata18:27
24'
RIGORE PER IL COMO! Morata scappa in profondità e viene abbattuto da Milinkovic! Non ha dubbi Zufferli, da valutare solo la posizione dello spagnolo18:26
21'
Ammonito Anguissa, in ritardo su Morata18:22
19'
Scontro tra Diao e Anguissa, entrambi a terra ma sembrano poter proseguire18:21
16'
Ammonito Perrone, intervento imprudente su Gilmour18:17
14'
Partita piacevole al Maradona con capovolgimenti da una parte all'altra18:17
10'
Diao verticalizza per Morata, diagonale perfetta di Spinazzola che chiude lo spagnolo18:11
8'
Primo cambio nel Como: non ce la fa Kempf, entra Diego Carlos18:08
7'
Problemi per Kempf, distorsione alla caviglia per lui. Da valutare se il centrale del Como potrà continuare la gara18:09
5'
Si fa vedere il Como: deciso anche il pressing della squadra di Fabregas, Morata ruba palla e crossa al centro. La respinta di Rrhamani arriva sul piede di Caqueret che di prima intenzione chiama Milnikovic Savic alla presa bassa18:07
3'
Molto aggressivo il Napoli, Anguissa ruba palla e lancia Neres dentro l'area. L'ex Ajax serve McTominay che però viene accerchiato dai difensori del Como18:05
SI PARTE! È iniziata NAPOLI-COMO!18:01
Le scelte di Fabregas: Addai e Diao sono gli esterni scelti dal tecnico spagnolo per agire sulla trequarti, ai lati dell'insostituibile Nico Paz, a supporto di Morata, stavolta preferito a Douvikas. Ancora Perrone e Caqueret in mediana, mentre in difesa Valle e Smolcic laterali con Ramon e Kempf al centro. 17:29
Le scelte di Conte: torna Hojlund a guidare l'attacco degli azzurri, ai suoi lati Neres e Politano. In mediana confermati Gilmour vertice basso con Anguissa e McTominay mezzali, davanti a Milinkovic Savic torna Rrhmani in coppia con Buongiorno e Di Lorenzo e Spinazzola larghi 17:26
FORMAZIONE UFFICIALE COMO: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Butez - Smolcic, Ramon, Kempf, Valle - Perrone, Caqueret - Addai, Paz, Diao - Morata17:27
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: i padroni di casa si schierano con ul 4-1-4-1: Milinkovic Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola - Gilmour - Politano, Zambo Anguissa, McTominay, Neres - Hojlund17:24
Luca Zufferli è il direttore di gara designato per questa sfida. Il fischietto della sezione di Udine sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Fontemurato e dal quarto ufficiale Crezzini, mentre al Var ci sono Di Bello e Abisso.10:48
È imbattuto da sette partite il Como di Fabregas, che staziona attualmente al quinto posto in classifica in piena zona Europa. Sono 13 i punti conquistati dal lariani nelle ultime sette, mercoledì al Sinigaglia è toccato al Verona contribuire all'allungarsi del filotto positivo.10:48
Sembra superato il periodo negativo della squadra di Conte, dopo il k.o. di Torino e la rovinosa debacle in Champions con il Psv. Gli azzurri sono reduci da sei punti conquistati nelle utlime due partite, tra cui quelli a spese dell'Inter una settimana fa. Questa sera al Maradona arriva un Como affamato e che proverà ad interrompere la striscia positiva dei partenopei.10:49
Benvenuti alla diretta di Napoli-Como, gara valida per la 10' giornata del campionato di Serie A!10:41
PREPARTITA
Napoli - Como è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Como sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
143
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
10
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.0
Falli per cartellino
14.3
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Il Napoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8; Como ha segnato 12 gol e ne ha subiti 6.
In casa il Napoli ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, l'Inter e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Parma e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 0-1 mentre Como ha incontrato il Verona vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Nico Paz con 4 gol.
Napoli e Como si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 18 volte, Como ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Napoli-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Una delle sole due sconfitte del Napoli in 24 precedenti contro il Como in Serie A è arrivata nella sfida più recente, lo scorso 23 febbraio; in generale, solo l'Inter (19) ha vinto più match contro i lariani nel torneo rispetto ai partenopei (18).
Il Napoli ha vinto tutte le 12 gare casalinghe di Serie A contro il Como; nell'intera storia del massimo campionato, solo l'Inter (12 contro la Pro Patria) vanta altrettanti successi interni contro una singola avversaria, mantenendo il 100% di vittorie.
Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nell'ultimo turno di Serie A, dopo sei partite consecutive in cui aveva subito almeno un gol; solo la Roma (16) ha collezionato più clean sheet dei partenopei (12) nella competizione nel 2025.
Il Napoli non perde in casa in Serie A dall'8 dicembre 2024 contro la Lazio e da allora, in 15 match al Maradona, ha ottenuto tre pareggi e ben 12 vittorie, incluse le ultime cinque: è la striscia aperta di imbattibilità casalinga più lunga nella competizione. Più nel dettaglio, quella partenopea è soltanto una delle due squadre, assieme al Monaco, a non avere ancora perso in casa nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei (escluse neopromosse): 14 gare interne giocate nel periodo dai campani e 13 dai monegaschi.
Il Como ha guadagnato 16 punti in questo campionato, record per i lariani nei primi nove match stagionali di Serie A considerando tre punti a vittoria da sempre. I lombardi hanno ottenuto sette punti in più rispetto alle prime nove partite di Serie A della passata stagione (16 vs 9), solo la Roma è migliorata maggiormente (+11) confrontando il torneo 24/25 a questo punto.
Il Como ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V, 1P), incluse le ultime due, tante quante nelle precedenti 16 gare esterne (5V, 3N, 8P); i lariani non pareggiano tre trasferte consecutive nella competizione dall'ottobre-novembre 1986.
Napoli (60.3%) e Como (59.4%) sono le due squadre che hanno registrato il possesso palla più alto in questa stagione di Serie A. I lariani sono anche la formazione con più recuperi offensivi (72) nel campionato in corso, ben 26 in più dei partenopei (46).
Vanja Milinkovic-Savic ha parato cinque degli ultimi nove rigori affrontati in Serie A e, dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (sei) vanta più rigori neutralizzati del portiere serbo (cinque) nei cinque maggiori campionati europei. Dal 2006/07 in avanti solo due portieri del Napoli hanno parato più di un rigore in un singolo campionato: Alex Meret (due sia nel 2023/24 che nel 2024/25) e Morgan De Sanctis (tre nel 2009/10).
Frank Anguissa del Napoli ha segnato tre gol in casa in questa Serie A, eguagliando il suo miglior ruolino in carriera in una singola stagione di campionato nelle cinque grandi leghe europee (tre anche nel 2024/25 e 2022/23); tra i centrocampisti, solo Nico Paz ha segnato di più in gare interne di questo campionato (quattro reti). Inoltre il calciatore dei partenopei è il centrocampista che ha segnato più gol di testa dall'inizio della scorsa stagione in Serie A (cinque).
I quattro gol di Tasos Douvikas in Serie A sono stati tutti realizzati al Sinigaglia; il classe '99 potrebbe trovare la rete in due match di fila in campionato per la prima volta dal novembre 2024, con il Celta Vigo nella Liga - in quella striscia è arrivata la sua ultima marcatura in trasferta nei Big-5 campionati europei (gol contro il Real Betis il 10 novembre 2024).
