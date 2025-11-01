L'Atalanta è l'unica squadra del campionato italiano a non aver ancora subito sconfitte. D'altro canto la Dea è riuscita ad ottenere solamente 2 successi e l'ultimo risale alla 4° giornata. Da li in poi solo pareggi per i nerazzuri di Ivan Juric che occupano, con 13 punti, la 9° piazza in classifica. Nell'ultima giornata di campionato Lookman ha risposto al gol iniziale di Ricci fissando il risultato di Atalanta-Milan sul 1-1.13:47

Le scelte di Runjaic. L'allenatore austriaco applica diverse novità rispetto alla sfida contro la Juventus. In porta confermato Okoye. SI rivede Bertola a completare il reparto difensivo con Kabasele e Solet. Zanoli prende il posto di Ehizibue sulla fascia destra, mnetre sulla sinitra continuerà ad agire Kamara. Al centro del campo Ekkelenkamp prende una maglia da titolare vicino a Karlstrom e all'insostituibile Atta. Buksa e Zaniolo compongono il tandem d'attacco.14:13

Le scelte di Juric. Tantissime le sorprese del tecnico croato. Torna Djimsiti a comandare la difesa. Kossonou e Hien vanno a completare il reparto che proteggerà Carnesecchi. Pasalic si abbassa nella linea di centrocampo per sostituire De Roon al fianco di Ederson. Sulla destra vola Zappacosta e a sinistra Zalewski vince il ballottaggio con Bernasconi. Stravolto l'attacco con Lookman, De ketelaere e Krstovic che partono tutti dalla panchina. Samardzic e Sulemana agiranno dietro al terminale offensivo Scamacca.14:17

Zalewski approfitta di un errore in impostazione dell'Udinese e recupera palla correndo a grande velocità verso l'area avversaria. L'esterno polacco, dopo aver perso il possesso contro la difesa, si infuria con i compagni di squadra che non si lanciano negli spazi e non si fanno vedere per ricevere il pallone.16:11

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Atalanta? La gara tra Udinese e Atalanta si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Udinese - Atalanta? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Atalanta sarà Marco Serra Dove si gioca Udinese - Atalanta? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Atalanta? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Atalanta? La gara tra Udinese e Atalanta si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Atalanta? Il marcatore dell'Udinese è stato Nicolò Zaniolo al 40'

PREPARTITA

Udinese - Atalanta è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Atalanta sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 29 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1

Attualmente l'Udinese si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta).

L'Udinese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15; l'Atalanta ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8.

In casa l'Udinese ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Lecce e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Cremonese e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 3-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Milan pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol.

Udinese e Atalanta si sono affrontate 82 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 27 volte, l'Atalanta ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Udinese-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta è imbattuta da 15 partite di Serie A contro l'Udinese (9V, 6N); contro nessun'altra squadra ha registrato una striscia più lunga senza sconfitta nel massimo campionato (15 anche contro il Sassuolo, tra il 2014 e il 2021).

L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque sfide contro l'Udinese in Serie A, tanti clean sheet quanti ne aveva registrati nei precedenti 18 match di campionato contro i friulani.

Udinese e Atalanta hanno pareggiato le ultime tre partite disputate in Friuli in Serie A: in caso di un ulteriore pareggio, la formazione bianconera eguaglierebbe il proprio record di quattro pareggi interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione, raggiunto contro Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli e Perugia.

Nessuna squadra ha subito più gol dell'Udinese in questo campionato: 15, al pari della Fiorentina. Più in generale, con 43 reti concesse, l'Udinese ha la peggior difesa in Serie A nell'anno solare 2025 (escluse retrocesse).

Dopo una striscia di otto partite casalinghe senza successi in Serie A (3N, 5P), l'Udinese ha vinto la più recente (3-2 contro il Lecce) e potrebbe ottenere almeno due vittorie interne consecutive nella competizione per la quarta volta sotto Kosta Runjaic; l'ultimo tecnico bianconero con altrettante serie diverse di almeno due vittorie interne nel massimo campionato è stato Francesco Guidolin (12).

L’Atalanta ha pareggiato sette delle ultime nove gare in Serie A, incluse tutte le ultime cinque; la Dea solo una volta ha registrato sei pareggi di fila nella competizione: nel periodo tra novembre 1984 e gennaio 1985.

Dopo una striscia fuori casa di sette vittorie e una sconfitta, l'Atalanta ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 24 gare esterne disputate nella competizione (17V, 3N, 4P). La Dea potrebbe inoltre registrare tre pareggi fuori casa di fila in campionato per la prima volta da novembre-dicembre 2020.

L'Atalanta è rimasta imbattuta in tutte le prime nove gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2022/23; in quel caso i bergamaschi persero il primo incontro all'undicesima sfida stagionale.

Nicolò Zaniolo ha segnato due gol nelle sue ultime tre presenze in campionato, tanti quanti nelle precedenti 32 gare di Serie A. Il classe '99 ha realizzato due gol in sette match nel torneo in corso, esattamente quanti quelli realizzati nella scorsa stagione di Serie A ma in 23 partite.

Ademola Lookman è stato il giocatore offensivo più utilizzato da Juric nel mese di ottobre 2025: 397 minuti giocati in tutte le competizioni suddivisi in cinque presenze; il nigeriano, a segno nel match contro il Milan, vanta un gol in carriera contro l'Udinese in Serie A, proprio in trasferta (rete in un 2-2 del 9 ottobre 2022).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: