L’Udinese è perfetta contro le nerazzurre della Serie A. Sconfitte Inter, Pisa e Atalanta!La partita di oggi la decide Zaniolo con la rete al 40° minuto nel corso del 1° tempo. Nerazzurri mai veramente pericolosi questo pomeriggio. Grande prova dei bianconeri.
Balzo momentaneo in classifica dei friulani che raggiungono Bologna e Juventus a 15 punti condividendo il 6° posto in classifica. Nella prossima giornata i bianconeri saranno ospitati all’Olimpico dalla Roma.
L’Atalanta subisce la sua prima sconfitta in Serie A e rimane ancorata a 13 punti scivolando al 10° posto. Nel corso dell’11° giornata alla New Balance Arena arriva il Sassuolo. Nelle ultime 6 partite 5 pareggi e una sconfitta per la Dea.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A.16:57
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO AL BLUENERGY STADIUM! Udinese-Atalanta 1-016:54
90'+4'
Bayo tiene palla e lancia sulla corsa Ehizibue che controlla e porta in avanti subendo il fallo di Ederson. Fabbri estrae un altro cartellino giallo.16:54
90'+3'
Ancora Atta sulla linea di fondo a conquistare un altro corner.16:52
90'+1'
Cartellino giallo per De Ketelaere che entra in ritardo su Solet.16:52
90'+1'
Angolo battuto corto da Zarraga per Atta che tiene palla ancora sulla bandierina. Rimessa laterale Udinese.16:50
90'
4 minuti di recupero.16:49
90'
Atta chiuso da Ederson sulla bandierina. Calcio d'angolo Udinese.16:49
88'
Krstovic viene a prendere palla sulla destra ed è lui a mettere il pallone al centro dell'area. Allontana ancora una volta Kabasele.16:48
87'
Palma fa muro su Lookman fermandolo sulla corsia di destra e andando a conquistare la rimessa dal fondo.16:47
87'
De Ketelaere allarga per Bellanova. Palla bassa al centro dove arriva Kabasele a mettere fuori.16:46
86'
5° sostituzione Udinese. Esce Adam Buksa ed entra Oier Zarraga.16:46
86'
Atta sbaglia il cross dalla sinistra dopo uno strappo sulla sinistra dove ha lasciato sul posto Bellanova.16:45
85'
5° sostituzione Atalanta. Esce Odilon Kossounou ed entra Marco Brescianini.16:44
81'
BELLANOVA!! Okoye respinge con i pugni sugli sviluppi del corner. La palla scende al limite dove Bellanova si coordina benissimo e da una sberla violenta al pallone con il destro. Atta sulla linea respinge il pallone a un passo dal palo. 16:42
81'
De Ketelaere salta l'uomo e allarga per Bellanova che crossa al centro trovando la deviazione in angolo.16:40
80'
Spinge forte l'Atalanta. Zappacosta crossa dalla sinistra sul secondo palo per Bellanova. Svetta Kamara ad allontanare di testa.16:40
78'
Azione insistita dell'Atalanta con Pasalic che prova dal limite calciando addosso a Palma. Fabbri ferma tutto. Il pallone era uscito dal campo sul cross di Kamara.16:38
78'
Juric ricompone il tridente "titolare" dell'Atalanta per cercare di scardinare la difesa friulana, fino a qui perfetta.16:37
77'
4° sostituzione Atalanta. Esce Lazar Samardzic ed entra Charles De Ketelaere.16:36
77'
3° sostituzione Atalanta. Esce Nicola Zalewski ed entra Raoul Bellanova.16:36
76'
4° sostituzione Udinese. Esce Alessandro Zanoli ed entra Kingsley Ehizibue.16:36
76'
3° sostituzione Udinese. Esce Nicolò Bertola ed entra Matteo Palma.16:35
75'
Bruttissimo pallone perso da Hien che incespica a centrocampo e permette il lancio per Bayo che lotta con la difesa e ottiene un altro corner.16:35
73'
Bayo può andare al tiro dall'interno dell'area di rigore defilato a destra. Palla alta.16:33
72'
Si riaccende improvvisamente il ritmo della partita. Errori da una parte e dall'altra che danno vita a ripartenze su entrambi i versanti del campo.16:33
69'
2° sostituzione Udinese. Esce Nicolò Zaniolo ed entra Vakoun Bayo.16:29
69'
1° sostituzione Udinese. Esce Jurgen Ekkelenkamp ed entra Jakub Piotrowski.16:28
68'
Ekkelenkamp arriva sul fondo pronto a mettere palla al centro. Fabbri ferma tutto per un fallo di Karlstrom su Zalewski.16:28
67'
Ammonito Krstovic per un fallo a palla lontana.16:27
66'
Fraseggiano a meraviglia Zaniolo ed Ekkelenkampo con quest'ultimo che prova a tornare ancora dal numero 10 friulano con un pallone impossibile da raggiungere.16:27
64'
Kamara in ritardo su Zappacosta. Ammonito.16:23
62'
COS'HA PRESO KABASELE!? Zappacosta mette al centro da destra con Krstovic che sembra solo dover spingere il pallone in rete. Kabasele riesce a intervenire in tackle e ad ostacolare Krstovic che calcia a lato senza guadagnare calcio d'angolo.16:23
60'
Juric mette in campo l'artiglieria pesante. Scamacca e un opaco Sulemana lasciano spazio a Krstovic e Lookman.16:20
59'
2° sostituzione Atalanta. Esce Kamaldeen Sulemana ed entra Ademola Lookman.16:19
59'
1° sostituzione Atalanta. Esce Gianluca Scamacca ed entra Nikola Krstovic.16:18
59'
Kossonou va lungo per Zappacosta. Kamara protegge palla mentre esce dal rettangolo di gioco.16:18
57'
Punizione dalla lunga distanza per l'Udinese. Zaniolo va direttamente in porta. Para agilmente Carnesecchi.16:17
56'
Zalewski e Sulemana sprecano un'occasione da rimessa laterale non prestando attenzione al fuorigioco e ai limiti del campo.16:16
55'
La punizione la calcia Scamacca. Bertola, posizionato in barriera, colpisce di testa e mette in corner.16:14
54'
Sulemana riceve da Samardzic e prende posizione su Zanoli procurandosi un buon calcio di punizione dai 25 metri.16:13
50'
Zalewski approfitta di un errore in impostazione dell'Udinese e recupera palla correndo a grande velocità verso l'area avversaria. L'esterno polacco, dopo aver perso il possesso contro la difesa, si infuria con i compagni di squadra che non si lanciano negli spazi e non si fanno vedere per ricevere il pallone.16:11
48'
Ederson riesce a penetrare nella difesa friulana grazie a una buona giocata corale. Atta rinviene con un recupero fulmineo e argina il centrocampista brasiliano in rimessa laterale.16:08
47'
Intensifica il riscaldamento Krstovic. Juric cerca nuove alternative offensive.16:06
46'
SI RIPARTE! Possesso palla Udinese. Nessun cambio nel corso dell'intervallo.16:04
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:49
Una buonissima Udinese termina in vantaggio i primi 45 minuti di gioco. Decide per ora la rete di Nicolò Zaniolo al 40° minuto.15:49
45'+2'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Udinese-Atalanta 1-015:48
45'
1 minuto di recupero.15:47
43'
ANCORA UDINESE! Finta di corpo di Karlstrom che finta di calciare col sinistro, avanza verso l'area e calcia violentemente col destro incrociando da destra. Carnesecchi vola per mettere in corner!15:46
41'
Terzo gol in 4 partite per Zaniolo.15:45
40'
GOOL!! UDINESE-Atalanta 1-0!! Gol di Nicolò Zaniolo!! Ekkelenkamp alza palla per la corsa a sinistra di Kamara che dalla linea di fondo campo mette palla rasoterra sul dischetto. Zaniolo attacca il pallone e col sinistro di prima intenzione non lascia scampo a Carnesecchi lasciandolo immobile.
Scamacca trova una buona traccia per Samardzic che si gira all'interno dell'area ma si trova subito la difesa addosso. Tocco all'indietro per Ederson che prova il tiro ma trova l'opposizione di Kabasele.15:40
37'
Diversi gli errori di natura tecnica visti oggi in campo.15:39
36'
Palla in profondità per Sulemana che si trova potenzialmente solo ma sbaglia completamente il primo controllo dando modo alla difesa bianconera di rientrare e fermare l'azione.15:39
33'
Sballato il tentativo di Pasalic di servire in profondità Zappacosta. La palla si perde sul fondo.15:35
32'
Azione insistita dei friulani. Punizione da sinistra calciata da Atta. Allonta Djimsiti. Contro-cross da destra con la palla che arriva sul destro di Kamara che calcia alto sopra la traversa.15:34
29'
Lancio per Zaniolo che chiama bene la profondità. Zalewski protegge l'uscita di Carnesecchi con Zaniolo che pressa obbigando l'estremo difensore orobico a rifugiarsi in rimessa laterale.15:32
27'
Zappacosta ferma la discesa di Ekkelenkamp sulla sinistra. Fischi dagli spalti in direzione di Fabbri che non vede nessuna irregolarità. Lascia correre parecchioil fischietto di Faenza.15:30
23'
GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA. Sulemana insacca col sinistro al volo sul cross di Zappacosta. L'azione è però condizionata da una precedente posizione di fuorigioco dell'esterno orobico.15:26
22'
Sulemana va da Scamacca che riceve al limite e difende il pallone andando a terra nel tentativo di girarsi. Timide le proteste dei nerazzurri sul mancato fischio di Fabbri.15:24
20'
KAMARA! Ci prova anche lui col mancino dalla distanza. Carnesecchi vola sulla sua destra e spinge fuori il pallone.15:22
19'
Chiusura provvidenziale di Zappacosta. Karlstrom semina il panico entrando in area da destra e mette un pallone rasoterra sul dischetto. Zappacosta arriva prima di tutti e spazza.15:21
18'
Pericolosa l'Udinese. Zaniolo dal centro dell'area attacca a testa bassa e calcia senza spazio invece di servire Atta, che aveva lo specchio della porta completamente libero. Successivamente Atta va alla conclusione dal limite calciando sul fondo.15:20
16'
Bellissima chiusura di Bertola, preso alle spalle da Sulemana che si invola verso la porta. Bertola entra in scivolata e fa carambolare la palla sulla figura dell'avversario ottenendo anche il rinvio dal fondo.15:19
15'
Zaniolo calcia violentemente col mancino dalla distanza. Conclusione centrale parata in 2 tempi da Carnesecchi.15:17
15'
Buksa riceve a centrocampo e prende posizione. Kossonou commette fallo e regala calcio di punizione.15:17
13'
Buonissima l'uscita dalla difesa palla al piede dell'Atalanta. Sulemana supera la linea di centrocampo e serve in profondità per Samardzic. Si chiude bene la difesa bianconera che respinge il cross dalla destra.15:15
10'
Buono spunto di Atta che salta l'uomo con il controllo e serve Zaniolo al limite. Prova Zaniolo ad entrare con la palla in area di rigore ma viene fermato dalla difesa orobica.15:12
8'
Zaniolo in ritardo su Zalewski. Fabbri si limita a fischiare fallo a centrocampo.15:10
5'
Guizzo di Zalewski in mezzo a 3. Karlstrom mette in rimessa laterale.15:07
4'
Ribalta il fronte l'Udinese rubando palla a centrocampo a Scamacca. Atta allarga a sinistra per Kamara che non controlla benissimo ma riesce comunque a mettere al centro. Allontana Kossonou.15:06
2'
Batte il corner Samardzic e mette fuori Kabasele mandando ancora l'Atalanta a battere dalla bandierina.15:04
1'
Arriva al 1° minuto il primo calcio d'angolo della partita per i nerazzurri.15:03
1'
Inizia la partita dopo una "falsa partenza". Ritmo subito decisamente pimpante con l'aggressione alta dei friulani.15:02
INIZIA LA PARTITA! Fischia Fabbri e l'Atalanta muove il primo pallone della partita.15:01
Fabbri guida le squadre verso il centro del campo. E' tutto pronto per Udinese-Atalanta!14:57
Le scelte di Juric. Tantissime le sorprese del tecnico croato. Torna Djimsiti a comandare la difesa. Kossonou e Hien vanno a completare il reparto che proteggerà Carnesecchi. Pasalic si abbassa nella linea di centrocampo per sostituire De Roon al fianco di Ederson. Sulla destra vola Zappacosta e a sinistra Zalewski vince il ballottaggio con Bernasconi. Stravolto l'attacco con Lookman, De ketelaere e Krstovic che partono tutti dalla panchina. Samardzic e Sulemana agiranno dietro al terminale offensivo Scamacca.14:17
Le scelte di Runjaic. L'allenatore austriaco applica diverse novità rispetto alla sfida contro la Juventus. In porta confermato Okoye. SI rivede Bertola a completare il reparto difensivo con Kabasele e Solet. Zanoli prende il posto di Ehizibue sulla fascia destra, mnetre sulla sinitra continuerà ad agire Kamara. Al centro del campo Ekkelenkamp prende una maglia da titolare vicino a Karlstrom e all'insostituibile Atta. Buksa e Zaniolo compongono il tandem d'attacco.14:13
A disposizione Atalanta. Rossi, Sportiello, Ahanor, Lookman, Bellanova, Bernasconi, Brescianini, De Ketelaere, Krstovic, Musah, Obric.14:08
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA. 3-4-2-1. Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. 14:02
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE. 3-5-2. Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.14:02
De Roon, Bakker e Scalvini non sono arruolabili per infortunio da Juric.14:01
Runjaic ha perso Davis durante la sfida contro la Juventus, uscito nel corso del 1° tempo a causa di un problema muscolare. Kristensen è l'altro infortunato.14:09
L’Atalanta non perde con l’Udinese in Serie A da 15 gare: è una delle sue strisce utili più lunghe contro una singola avversaria.13:59
Il direttore di gara designato è il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Ricci. Quarto ufficiale Calzavara. Al VAR Serra, AVAR Piccinini.13:57
L'Atalanta è l'unica squadra del campionato italiano a non aver ancora subito sconfitte. D'altro canto la Dea è riuscita ad ottenere solamente 2 successi e l'ultimo risale alla 4° giornata. Da li in poi solo pareggi per i nerazzuri di Ivan Juric che occupano, con 13 punti, la 9° piazza in classifica. Nell'ultima giornata di campionato Lookman ha risposto al gol iniziale di Ricci fissando il risultato di Atalanta-Milan sul 1-1.13:47
L'Udinese occupa l'11° posizione in classifica assieme a Lazio e Torino a quota 12 punti. Nel corso del turno infrasettimanale appena passato non è bastato il gol di Zaniolo per non capitolare a Torino contro la buona Juventus guidata nell'occasione da Brambilla.13:43
Siamo al Bluenergy Stadium di Udinese! L'Udinese di Kosta Runjaic ospita l'Atalanta di Ivan Juric.13:37
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Atalanta, gara che apre la 10° giornata di Serie A.13:36
La gara tra Udinese e Atalanta si giocherà sabato 1 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Atalanta?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Atalanta sarà Marco Serra
Dove si gioca Udinese - Atalanta?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Atalanta?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Atalanta?
La gara tra Udinese e Atalanta si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Atalanta?
Il marcatore dell'Udinese è stato Nicolò Zaniolo al 40'
PREPARTITA
Udinese - Atalanta è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Atalanta sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Michael Fabbri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
29
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie B
Südtirol-Sampdoria 3-1
27-09-2025
Serie B
Venezia-Spezia 2-0
04-10-2025
Serie B
Cesena-Reggiana 1-2
20-10-2025
Serie A
Cremonese-Udinese 1-1
Attualmente l'Udinese si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 11° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). L'Udinese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 15; l'Atalanta ha segnato 13 gol e ne ha subiti 8.
In casa l'Udinese ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Lecce e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Cremonese e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 3-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Milan pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Charles De Ketelaere con 2 gol.
Udinese e Atalanta si sono affrontate 82 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 27 volte, l'Atalanta ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Udinese-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta è imbattuta da 15 partite di Serie A contro l'Udinese (9V, 6N); contro nessun'altra squadra ha registrato una striscia più lunga senza sconfitta nel massimo campionato (15 anche contro il Sassuolo, tra il 2014 e il 2021).
L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque sfide contro l'Udinese in Serie A, tanti clean sheet quanti ne aveva registrati nei precedenti 18 match di campionato contro i friulani.
Udinese e Atalanta hanno pareggiato le ultime tre partite disputate in Friuli in Serie A: in caso di un ulteriore pareggio, la formazione bianconera eguaglierebbe il proprio record di quattro pareggi interni consecutivi contro una singola avversaria nella competizione, raggiunto contro Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli e Perugia.
Nessuna squadra ha subito più gol dell'Udinese in questo campionato: 15, al pari della Fiorentina. Più in generale, con 43 reti concesse, l'Udinese ha la peggior difesa in Serie A nell'anno solare 2025 (escluse retrocesse).
Dopo una striscia di otto partite casalinghe senza successi in Serie A (3N, 5P), l'Udinese ha vinto la più recente (3-2 contro il Lecce) e potrebbe ottenere almeno due vittorie interne consecutive nella competizione per la quarta volta sotto Kosta Runjaic; l'ultimo tecnico bianconero con altrettante serie diverse di almeno due vittorie interne nel massimo campionato è stato Francesco Guidolin (12).
L’Atalanta ha pareggiato sette delle ultime nove gare in Serie A, incluse tutte le ultime cinque; la Dea solo una volta ha registrato sei pareggi di fila nella competizione: nel periodo tra novembre 1984 e gennaio 1985.
Dopo una striscia fuori casa di sette vittorie e una sconfitta, l'Atalanta ha pareggiato tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 24 gare esterne disputate nella competizione (17V, 3N, 4P). La Dea potrebbe inoltre registrare tre pareggi fuori casa di fila in campionato per la prima volta da novembre-dicembre 2020.
L'Atalanta è rimasta imbattuta in tutte le prime nove gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2022/23; in quel caso i bergamaschi persero il primo incontro all'undicesima sfida stagionale.
Nicolò Zaniolo ha segnato due gol nelle sue ultime tre presenze in campionato, tanti quanti nelle precedenti 32 gare di Serie A. Il classe '99 ha realizzato due gol in sette match nel torneo in corso, esattamente quanti quelli realizzati nella scorsa stagione di Serie A ma in 23 partite.
Ademola Lookman è stato il giocatore offensivo più utilizzato da Juric nel mese di ottobre 2025: 397 minuti giocati in tutte le competizioni suddivisi in cinque presenze; il nigeriano, a segno nel match contro il Milan, vanta un gol in carriera contro l'Udinese in Serie A, proprio in trasferta (rete in un 2-2 del 9 ottobre 2022).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: