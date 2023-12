Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:50

Partita dal finale pazzo a Monza! La Juve chiude avanti il primo tempo grazie al gol di Rabiot nonostante il rigore parato da Di Gregorio che ipnotizza Vlahovic. Poche emozioni nel secondo tempo, ma il finale è infuocato: prima il pareggio di Carboni con un tiro cross che beffa Szczesny e riporta la gara in parità, poi la risposta immediata dei bianconeri che con il bolide ravvicinato di Gatti portano a casa i tre punti22:50

Con questa incredibile vittoria, la Juve si porta al primo posto solitario in classifica in attesa del positicipo di domenica tra Inter e Napoli22:47

90'+8' FINISCE QUI! La Juve vince col brivido all'U-Power Stadium!22:46

90'+6' VALENTIN CARBONI! Gran tiro al volo da lontano con la palla che termina fuori di poco!22:44

90'+4' GOL! Monza-JUVENTUS 1-2! Gol di Gatti! Incredibile quello che sta succedendo, Rabiot vince un contrasto sulla sinistra e mette in mezzo per Gatti che prima sbaglia la conclusione e poi scaraventa il pallone alle spalle di Di Gregorio!



90'+1' GOL! MONZA-Juventus 1-1! Gol di Valentin Carboni! Cross dalla trequarti che non viene toccato da nessuno e si infila in rete beffando Szczesny!



90' Cinque minuti di recupero, mentre rientra in campo Bremer22:38

89' Problemi per Bremer, entra in campo lo staff medico della Juve22:37

88' Uscita di Szczesny che smanaccia un cross dalla sinistra sventando una possibile minaccia22:36

87' Altro cambio nella Juve, Locatelli rileva Cambiaso22:34

86' Brutto errore di Kean che spreca un potenziale contropiede perdendo palla a centrocampo22:33

84' Ripartenza della Juve, McKennie stacca sul cross di Rabiot ma Di Gregorio blocca con facilità22:32

83' MOTA! Si coordina al volo con palla a mezz'aria ma strozza troppo il pallone che termina fuori alla destra di Szczesny!22:31

81' Pressione fallosa di Milik su Pereira, Fabbri sventola il giallo per l'attaccante polacco22:29

76' Il Monza invece richiama in panchina Colpani, entra Valentin Carboni22:24

76' Fuori Chiesa nella Juve, entra Kean22:23

75' Pessina! Chiude un'azione insistita del Monza con un tiro da fuori, l'ex Atalanta non centra lo specchio22:23

73' Si intensifica lo sforzo offensivo del Monza, chiude tutti gli spazi la Juve22:21

70' Doppio cambio nella Juve: fuori Nicolussi e Vlahovic, entrano Danilo e Milik22:17

66' Altri due cambi in casa Monza: fuori Kyriakopoulos e Marì, dentro Pereira e Andrea Carboni22:24

64' Colpani! Colpisce male tutto solo sul cross dalla sinistra di Kyriakopoulos!22:12

63' Chiesa cerca McKennie sul secondo palo, colpo di testa debole che viene controllato senza problemi da Di Gregorio22:10

60' Cross di McKennie ancora per Vlahovic, il serbo non arriva all'appuntamento con il pallone22:08

59' Va in porta Vlahovic, palla sulla barriera22:07

58' Fallo al limite dell'area ai danni di Nicolussi Caviglia, punizione interessante per la Juve22:06

56' Spinge adesso il Monza, la squadra di Palladino è stabilmente nella metà campo bianconera22:04

55' McKennie prova a premiare il taglio di Kostic, l'americano dosa però male il passaggio 22:02

54' Colombo! Esterno di prima su un suggerimento da destra, palla a lato non di molto!22:01

51' Chiusura di Alex Sandro su Colombo, primo corner della ripresa per il Monza21:59

49' Corner corto di Nicolussi per Chiesa, l'ex viola colpisce dal lato corto dell'area non superando il muro biancorosso21:58

47' Tiro di Chiesa dal limite respinto da D'Ambrosio, poi McKennie prova una soluzione complicata ma calcia malamente21:55

46' Subito Vlahovic! Colpisce male il pallone sul cross basso di Chiesa21:54

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!21:53

46' Doppio cambio nel Monza: Palladino manda in campo Mota e Colombo al posto di Machin e Birindelli21:52

Secondo rigore fallito con la maglia della Juve da Dusan Vlahovic, che prima di stasera aveva colpito il palo lo scorso 12 marzo contro la Sampdoria all'Allianz Stadium21:39

Chiude in vantaggio il primo tempo la Juve. La squadra di Allegri passa al 12' con il colpo di testa di Rabiot che incorna perfettamente il corner battuto da Nicolussi Caviglia. Nell'azione precedente Di Gregorio si era superato parando il rigore calciato da Vlahovic e la successiva ribattuta. Monza volenteroso ma poco incisivo in avanti contro la solida retroguardia bianconera21:36

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Juve in vantaggio all'intervallo!21:34

45'+2' Restano a terra Marì e Bremer dopo lo scontro aereo21:34

45'+1' Colpo di testa di Marì dalla bandierina, palla alta21:33

45'+1' D'Ambrosio! Prova in scivolata a correggere in rete il cross basso di Gagliardini ma il pallone viene respinto ancora in corner21:33

45' Un minuto di recupero21:32

45' Cross di Birindelli dalla destra, altra deviazione e altro giro alla bandierina per il Monza21:32

41' Ci prova Vlahovic di testa, pallone che finisce lontano dai pali di Di Gregorio21:28

39' Incursione offensiva di Birindelli, la sua azione viene fermata da Fabbri che ravvisa un fallo in attacco ai danni di Alex Sandro21:27

35' RABIOT! Ci prova dal limite dell'area, bravo Di Gregorio a respingere!21:22

33' SI DIVORA IL RADDOPPIO GATTI! Sponda di Alex Sandro dalla bandierina, la palla arriva a Gatti che solo davanti a Di Gregorio manda incredibilmente alto in equilibrio precario!21:21

33' Accelerazione e dribbling di Chiesa che entra in area e tenta di mettere il pallone in mezzo, si rifugia in angolo la difesa del Monza21:20

30' Bremer in ritardo su Ciurria, scatta il giallo per il brasiliano21:16

27' Ci prova Chiesa! Dal vertice dell'area prova a convergere ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa21:14

25' Ancora Colpani, tiro da posizione defilata che viene sporcato in corner21:12

22' Partita dai ritmi molto bassi fino a questo momento21:11

19' Prova ad alzare il baricentro il Monza, si chiude bene però la squadra di Allegri21:07

16' Tentativo di Colpani che sul secondo palo prova a correggere il cross di Kyriakopoulos mandando sull'esterno della rete21:04

12' GOL! Monza-JUVENTUS 0-1! Gol di Rabiot! Stacco del francese sul corner battuto da Nicolussi Caviglia e Di Gregorio stavolta non può nulla!



Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot21:00

11' DI GREGORIO! Il portiere para il rigore di Vlahovic e si oppone anche sul tentativo di tap in del serbo!20:58

9' C'è anche il cartellino giallo per Kyriakopoulos20:56

9' RIGORE PER LA JUVE! Kyriakopoulos atterra Cambiaso in area, Fabbri assegna il penalty!20:56

5' Ci prova McKennie di testa sulla punizione di Nicolussi Caviglia, pallone intercettato20:53

3' Verticalizzazione di Rabiot a cercare l'inserimento di Vlahovic, ma il serbo non arriva sul pallone20:50

SI PARTE! È iniziata Monza-Juve, primo pallone toccato dai bianconeri!20:47

Stanno entrando in campo le squadre, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:43

Le scelte di Allegri: si rivede dal 1' Alex Sandro che sostiuisce Rugani nel terzetto difensivo con Bremer e Gatti. In mediana ancora acciaccato Locatelli (comunque in panchina), conferma quindi per Nicolussi Caviglia insieme a McKennie e Rabiot. Cambiaso e Kostic riproposti sugli esterni, davanti non si toccano Chiesa e Vlahovic17:23

Le scelte di Palladino: qualche sorpresa per il tecnico campano, che lascia fuori Colombo e schiera una sorta di tridente leggero con Ciurria, Colpani e Machin. A destra gioca Birindelli, in mediana confermati Pessina e Gagliardini con Kyriakopoulos a sinistra. Davanti a Di Gregorio, agiranno Caldirola, Marì e D'Ambrosio19:59

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono con il collaudato 3-5-2 di Allegri: Szczesny - Gatti, Bremer, Alex Sandri - Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic17:19

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: i padroni di casa optano per un 3-4-2-1: Di Gregorio - D'Ambrosio, Marì, Caldirola - Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos - Ciurria, Machin - Colpani19:57

La gara sarà diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna, insieme agli assistenti Rossi e Cipressa e al quarto ufficiale Giua. Al Var opereranno invece Mazzoleni e Di Vuolo17:17

Otto risultati utili di fila per la Juventus, reduce dal pareggio interno con l'Inter che ha terminato un filotto di cinque vittorie consecutive. I bianconeri ripartono da Monza per tenere il passo dei rivali nerazzurri e portarsi alla momentanea vetta solitaria della classifica, in attesa del big match di domenica sera che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare il Napoli al Maradona.17:15

I brianzoli guidati da Palladino stanno confermando quanto di buono visto nella scorsa stagione e si trovano momentaneamente nella parte sinistra della classifica. La vittoria all'U-Power Stadium manca però dal 3-0 rifilato alla Salernitana lo scorso 8 ottobre, mentre l'ultimo successo in campionato resta il 3-1 del Bentegodi contro il Verona17:15

Benvenuti alla diretta di Monza-Juventus, partita valida per la 14' giornata del campionato di Serie A!17:07