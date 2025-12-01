La Cremonese sbanca Bologna! Nicola imbriglia Italiano con i grigiorossi che vanno sullo 0-2 con le reti di Payero e Vardy prima di subire il gol dei felsinei che accorciano nel recupero della prima frazione con il rigore trasformato da Orsolini. In avvio di ripresa arriva il gol ancora di Jamie Vardy che siglia la sua prima doppietta in Serie A e fissa il risultato sul 1-3.
Prima sconfitta casalinga nella stagione 25/26 per il Bologna. Dopo 9 risultati utili consecutivi i rossoblu si arrendono alla Cremonese. La formazione di Italiano rimane ferma a 24 punti mancando l'occasione di avvicinarsi alla testa della classifica rimandendo a -4 da Milan e Napoli. Nella prossima giornata di Serie A il Bologna affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre Giovedì sarà impegnato negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma.
La Cremonese vince al Dall'Ara in Serie A per la prima volta in assoluto! In generale non batteva il Bologna da 35 anni quando, il 12 Aprile 1987 vinceva per 2-0 sempre a Bologna ma nella serie cadetta. I grigiorossi interrompono la serie di 3 sconfitte trovando la 4 vittoria in campionato (la terza in trasferta) e balzano a 17 punti in classifica agganciando il Sassuolo al 10° posto in classifica. Nel prossimo turno la Cremonese ospiterà il Lecce allo Zini.
90'+9'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO RENATO DALL'ARA!! Bologna-Cremonese 1-322:46
90'+8'
La Cremonese torna in avanti con Barbieri che conquista rimessa laterale vicino alla bandierina.22:46
90'+8'
Pogeba tenta il mancino dalla distanza. Audero blocca centralmente.22:45
90'+7'
Altro angolo per il Bologna. Mette fuori Jamie Vardy.22:44
90'+6'
LUCUMI'! Lucumì raccoglie al limite un traversone respinto dalla difesa e calcia col mancino. La palla colpisce Castro e finisce il rinvio dal fondo.22:44
90'+5'
Scambiano bene Bernardeschi e Holm con quest'ultimo che arriva al cross dalla destra. Ancora il pallone viene respinto dalla difesa.22:43
90'+4'
Check finito. Non sanzionabile il tocco di mano di Folino che colpisce di braccio cadendo.22:41
90'+2'
Feliciani attende per permettere un check in sala VAR. Probabile tocco di mano di Folino in area di rigore. Potrebbe riaprirsi la partita.22:40
90'+1'
Dallinga controlla al limite e calcia trovando la deviazione in corner. Sugli sviluppi la Cremonese di salva con l'anticipo, nuovamente in corner, su Holm che stava per battere a botta sicura.22:39
90'
6 minuti di recupero.22:37
88'
Non si ferma la spinta del Bologna. Altro calcio d'angolo.22:35
87'
ALTRO RIFLESSO DI AUDERO! Dallinga riceve in profondità defilato a destra e batte forte verso il centro. Deviazione improvvisa di Folino che rischia l'autorete. Riflesso incredibile di Audero sul primo palo.22:35
86'
Sostituzioni esaurite su entrambe le panchine.22:33
86'
4° sostituzione Cremonese. Esce Giuseppe Pezzella ed entra Francesco Folino.22:33
84'
Ora è Cambiaghi ad arrivare sul fondo a sinistra. Cross al centro messo fuori da Baschirotto.22:32
83'
AUDERO SALVA! Pezzella perde una palla sanguinosa. Bernardeschi scende a destra e mette una bella palla al centro dove Castro anticipa Terracciano e conclude con il destro. Riflesso di Audero.22:32
82'
Miranda continua a spingere sulla sinistra e crossa al centro. Pobega colpisce di testa ma non inquadra lo specchio.22:29
80'
10 minuti al termine di una partita giocata a intensità elevata.22:28
79'
5° sostituzione Bologna. Esce Nadir Zortea ed entra Emil Holm.22:27
79'
4° sostituzione Bologna. Esce Riccardo Orsolini ed entra Federico Bernardeschi.22:27
78'
COS'HA SBAGLIATO TERRACCIANO!! Terracciano manca clamorosamente il colpo del 1-4 mandando alto a porta vuota da 2 passi!22:27
77'
Palla lunga per Cambiaghi che sembra potersi involare verso la porta ma subisce il recupero velocissimo di Barbieri. Cambiaghi tocca a lato per Orsolini che subisce l'intervento di Terracciano a piedi uniti che tocca il pallone e allontana la minaccia. Proteste Bologna per il contatto subito da Orsolini.22:26
76'
CASTRO! Castro, spalle alla porta, si gira in un fazzoletto e spara col sinistro. Palla alta di poco.22:25
76'
3° sostituzione Cremonese. Esce Federico Bonazzoli ed entra Antonio Sanabria.22:25
76'
2° sostituzione Cremonese. Esce Warren Bondo ed entra Alessio Zerbin.22:24
75'
3° sostituzione Bologna. Esce Jens Odgaard ed entra Thijs Dallinga.22:23
75'
Orsolini va dentro da Castro che controlla e torna dal suo compagno di squadra. Orsolini tenta il tocco morbido dalla destra col mancino. Il pallone e troppo basso e viene respinto dalla difesa della Cremonese.22:23
73'
PALO BOLOGNA!! Sugli sviluppi del corner Baschirotto salta sul primo palo e colpisce con la spalla colpendo il palo della propria porta. 22:21
72'
Cremonese che si è abbassata in questi minuti concedendo le fasce laterali al Bologna. Vandeputte devia in corner il cross dalla destra.22:20
71'
Orsolini si coordina benissimo e colpisce in semi-rovesciata. Bianchetti fa opposizione e devia permettendo una parata semplice ad Audero.22:18
69'
Ritmi calati dopo 70 minuti infernali. La Cremonese continua con il solito canovaccio tattico. Palla lunga su Vardy che si appoggia sui centrocampisti mentre salgono i laterali.22:17
67'
1° sostituzione Cremonese. Esce Martín Payero ed entra Alberto Grassi.22:14
66'
Tiro-cross sballato di Cambiaghi. Respira la Cremonese.22:14
65'
Angolo Bologna con la palla che arriva sul primo palo. Pobega spizza e allunga la traiettoria sul secondo dove Odegaard si getta in scivolata ma non arriva a impattare.22:13
63'
Insiste il Bologna. Bel movimento di Cambiaghi che riceve l'imbucata e va al centro da Castro, anticipato dalla difesa grigiorossa. Miranda recupera nuovamente il pallone e crossa per Orsolini che di testa non inquadra lo specchio della porta. Fuorigioco del 7 rossoblu.22:11
61'
Si accascia a terra Payero a seguito di una pallonata ricevuta. Gioco fermo con Feliciani che rassicura la panchina rossoblu dicendo che si recupererà tutto.22:09
61'
Ritmi folli al Dall'Ara. Il Bologna attacca ma anche la Cremonese non rinuncia a spingere forte.22:08
60'
Odgaard si ritrova il pallone al limite dell'area piccola ma calcia schiacciando troppo e il pallone rimane li e viene spazzato da Vardy. Fallo in attacco del Bologna ravvisato da Feliciani.22:08
59'
Cartellino giallo per Terracciano che ferma Cambiaghi sul vertice sinistro.22:06
58'
OCCASIONE CREMONESE! PALO! Vandeputte va dalla bandierina per la quarta volta consecutiva sul prima palo. Deviazione di Payero col destro. Ravaglia para con l'aiuto del palo.22:06
57'
Terzo corner consecutivo per la Cremonese che continua a spingere.22:04
56'
Break di Barbieri che salta Lucumì e si invola verso il limite dell'area di rigore. La sua conclusione col mancino viene deviata in corner dalla difesa rossoblu.22:03
55'
Orsolini gira di testa un cross da destra ma manda sopra la traversa, leggermente ostacolato da Castro.22:02
54'
Angolo Bologna. La palla schizza fuori dall'area di rigore dove Orsolini si coordina col sinistro ma cicca la conclusione con la palla che rimane li. Sempre Orsolini riesce di testa a mandare in avanti il pallone per Lucumì che viene anticipato dall'uscita coraggiosa di Audero.22:02
53'
Pobega riceve al limite e calcia forte col mancino. Bianchetti si immola e respinge il tiro.22:00
50'
GOOL!! Bologna-CREMONESE 1-3!! Gol di Jamie Vardy!! Lancio lungo sulla destra per Barbieri che al volo mette un pallone delizioso al centro. Ravaglia si lancia per catturare il pallone ma viene anticipato dallo scatto bruciante di Vardy che firma la doppietta personale a porta vuota.
Cambiaghi isolato a sinistra per l'uno contro uno salta Barbieri e crossa col mancino sul primo palo. Odgaard colpisce di testa con la palla che va verso il rinvio dal fondo. Si avventa Cambiaghi che rimette forte al centro ma in posizone irregolare.21:57
48'
Punizione per la Cremonese sulla destra. Batte al centro Vandeputte troppo su Ravaglia che salta e si impossessa della sfera.21:55
46'
Prova subito a rendersi pericoloso il Bologna con un'azione prolungata che parte dalla difesa eludendo il pressing della Cremonese. Castro arriva sul fondo a destra e mette una palla bassa al centro. Allontana la difesa grigiorossa.21:54
46'
2° sostituzione Bologna. Esce Nicolò Casale ed entra Torbjørn Heggem.21:52
46'
1° sostituzione Bologna. Esce Benjamín Domínguez ed entra Nicolò Cambiaghi.21:52
46'
SI RIPARTE! Il pallone rotola nella metà campo del Bologna.21:52
Inizia benissimo il Bologna che dopo pochissimi minuti colpisce un palo con Orsolini e sfiora il gol in un altro paio di occasioni. 2 disattenzioni della difesa felsinea concedono 2 gol praticamente in fotocopia alla Cremonese che passa con i gol di Payero e Vardy. Nel finale Bianchetti ferma Castro colpendo la palla con il braccio in area di rigore, trasformato da Orsolini.21:40
Primo tempo ricco di emozioni al Dall'Ara! Orsolini risponde su calcio di rigore nell'extra-time (45'+3') ai gol di Payero (31') e Vardy (35').21:38
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bologna-Cremonese 1-221:36
45'+3'
GOOL!! BOLOGNA-Cremonese 1-2!! Gol di Riccardo Orsolini!! La riapre il numero 7 che calcia nell'angolino incrociando col sinistro. Audero intuisce ma non tocca.
CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Allo scadere Odgaard va da Castro che controlla e alza il pallone per superare Bianchetti. Il braccio si allarga dalla figura e tocca il pallone. Feliciani indica il dischetto.21:34
45'+1'
1 minuto di recupero.21:33
45'
Azione dirompente di Bondo che raccoglie l'assiste di tacco di Vardy al limite e si getta all'interno dell'area di rigore usando il fisico. Si salva in qualche modo la difesa felsinea mettendo in calcio d'angolo.21:32
41'
Odgaard recupera un gran pallone su Pezzella sulla trequarti e spinge verso l'area di rigore. Sbaglia però l'apertura per Miranda con Barbieri che legge la traiettoria e intercetta il passaggio.21:29
38'
Punizione Bologna dalla sinistra. Miranda mette una buona palla al centro. Casale manda alto di testa.21:25
36'
2 destri micidiali della Cremonese che passa in vantaggio con Payero e raddoppia con il terzo gol italiano di Jamie Vardy.21:26
35'
GOOL!! Bologna-CREMONESE 0-2!! Gol di Jamie Vardy!! Gol in fotocopia per il raddoppio dei grigiorossi! Lancio di Audero, Casale respinge male di testa con Bonazzoli che accorcia e serve Vardy. L'attaccante inglese calcia con il destro sotto le gambe di Ravaglia.
Castro arretra e tenta l'assist per l'inserimento da sinistra di Dominguez. Uscita bassa di Audero che si appropria del pallone.21:22
31'
GOOL!! Bologna-CREMONESE 0-1!! Gol di Martin Payero!! Un fulmine a ciel sereno. Lancio lungo dalla difesa che trova la sponda di Vardy per Bianchetti che stoppa, alza la testa e mette palla chirurgicamente per l'inserimento di Payero tagliando fuori Casale. Tiro col piattone destro dal limite dell'area di rigore per battere Ravaglia.
Altra azione sviluppata a sinistra del Bologna. Dominguez stoppa molto bene una palla lunga dalle retrovie e gira a sinistra da Miranda. Scarico per Pobega che crossa sul secondo palo per il colpo di testa di Orsolini. Gioco fermo per il fuorigioco del numero 7 rossoblu.21:18
27'
Continuano a pizzicarsi Moro e Vandeputte. Solo un'occhiataccia per il momento da parte di Feliciani.21:15
25'
Giocata di Orsolini su Pezzella che interviene senza possibilità di colpire il pallone. Cartellino inevitabile.21:13
24'
C'era fuorigioco di Bonazzoli sull'occasione avuta da Jamie Vardy.21:12
24'
OCCASIONE CREMONESE! Bellissimo pallone di Bonazzoli per Vardy che anticipa la conclusione di controbalzo per togliere il tempo a Ravaglia, bravissimo a respingere la conclusione ravvicinata.21:12
21'
PEZZELLA RISCHIA L'AUTOGOL! Angolo per il Bologna calciato sul primo palo. La traiettoria viene allungata sul secondo dove è pronto a colpire Castro. Pezzella interviente colpendo girandosi e mettendo nuovamente in corner sfiorando l'autorete.21:09
19'
Confusione totale nell'area grigiorossa. Cross di Miranda da sinistra dove Pobega controlla così così e si scatena una serie di rimpalli. Terracciano prova a mettere fuori ma di nuovo sui piedi di Miranda che, praticamente dal fondo, tenta la conclusione. Respinge ancora Audero.21:08
19'
Torna in attacco il Bologna. Palla illuminante di Orsolini che trova Castro a centro area. Prova a girarsi l'attaccante argentino ma viene murato al momento della conclusione.21:06
18'
Angolo per la Cremonese. Vandeputte calcia da sinistra trovando la respinta della difesa col pallone che torna sui suoi piedi. Altro cross che finisce tra i guantoni di Ravaglia.21:05
16'
Scambiano Dominguez e Miranda sulla corsia di sinistra. Miranda arriva al cross col mancino. Sicuro Audero in presa.21:04
14'
Sviluppa bene la Cremo con Vardy che riceve spalle alla porta e scarica per Payero. Palla indietro e palla avanti per sorprendere la difesa felsinea. Lucumì attento legge le intenzioni del centrocampista, intercetta e torna da Ravaglia.21:03
12'
OCCASIONE ANCHE PER LA CREMONESE! Casale sbaglia l'appoggio all'indietro e ne approfitta Vardy che scippa il pallone ed entra in area di rigore per sfidare Ravaglia. Grandissimo recupero di Zortea a contrastare l'attaccante inglese.21:00
11'
CASTRO DA UN PASSO! Miranda mette un gran cross da sinistra che prende dietro la difesa grigiorossa. Castro scatta sul filo del fuorigioco (posizione che sarebbe stata poi da valutare) e in allungo colpisce debolmente dal limite dell'area piccola. Respinge ancora Audero.20:59
10'
Trascorsi i primi 10 minuti di gioco. I rossoblu si sono già resi molto pericoloso con le palle gol di Orsolini e Dominguez.20:58
8'
ANCORA BOLOGNA! Dominguez si mette in proprio sulla sinistra e lascia partire un destro potente indirizzato verso il secondo palo. Respinge Audero.20:56
5'
Partita molto lottata a centrocampo con la palla che viaggia principalmente alta trovando sempre la respinta delle difese.20:55
3'
ORSOLINI SUL PALO! Orsolini raccoglie la respinta di Bianchetti defilato a destra, sistema la palla sul sinistro e calcia a giro colpendo il palo lungo. Dominguez prova a ribattere a rete ma si trova in posizione irregolare.20:53
1'
Prova subito a sviluppare a sinistra la Cremonese. Pezzella viene pescato in fuorigioco.20:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia Feliciani e la Cremonese muove il primo pallone della partita.20:47
Le formazioni si raccolgono per osservare un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli, stella del tennis italiano scomparsa questa mattina.20:48
I giocatori scendono in campo. E' tutto pronto per Bologna-Cremonese!20:46
Le scelte di Nicola. Cremonese schierata con la difesa a 3 con Bianchetti, Baschirotto e Terracciano che proteggono Audero. Centrocampo in linea con Pezzella largo a sinistra e Barbieri sull'altra fascia. In mezzo giocano Vandeputte, Payero e Bondo. Sul fronte offensivo vengono schierati Vardy e Bonazzoli.20:14
Le scelte di Italiano. Ancora assente Skorupski, in porta viene confermato Ravaglia. Difesa a 4 con centrali Casale e Lucumì, a sinistra Miranda e sulla destra Zortea. A fare da schermo alla difesa Pobega e Moro. Orsolini, Odgaard e Dominguez supportano Castro.20:11
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. 4-2-3-1. Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.20:03
Nicola dovrà invece rinunciare a Collocolo e a Faye. Unico diffidato Payero.18:56
Italiano dovrà affrontare questa sfida senza Skorupski, Freuler e Vitik per infortunio. Ciro Immobile è tornato in gruppo ma non convocato per precauzione. Jonathan Rowe è tornato disponibile dopo infortunio al bicipite femorale, mentre Ciro Immobile è in gruppo ma non convocato per precauzione. 18:54
I PRECEDENTI. Il bilancio assoluto dei precedenti ufficiali tra Bologna e Cremonese conta 29 incontri, con 13 vittorie dei rossoblu, 10 pareggi e 6 successi dei grigiorossi. 6 le sfide disputate nella massima serie con un bilancio di 3 vittorie per i felsinei, 2 pareggi e 1 vittoria per i violini.20:33
Il direttore di gara designato per questa sera è il signor Ermanno Feliciani di Teramo. Gli assistenti sono Rossi e Bahri. Quarto ufficiale Massimi, mentre al VAR ci sarà Gariglio e come AVAR La Penna.18:43
Momento delicato invece per la Cremonese che ha perso contro Juventus, Pisa e Roma nelle ultime 3 di campionato a seguito di un ottimo avvio di campionato. I grigiorossi occupano la 12° piazza con un totale di 14 punti e questa sera cercano il sorpasso ai danni dell'Atalanta e l'aggancio al Sassuolo.18:41
Il Bologna sogna di avvicinarsi alla testa della classifica. Con una vittoria questa sera infatti i rossoblu raggiungerebbero Roma e Inter a quota 27 punti, ad un solo punto da Milan e Napoli. La formazione felsinea, dopo aver perso contro Roma e Milan alla 1° e alla 3° giornata, ha infiltato una serie di 9 risultati utili consecutivi, sconfiggendo Parma, Napoli e Udinese nelle ultime 3 giornate di campionato. I ragazzi guidati da Italiano arrivano dalla vittoria in Europa League per 4-1 contro il Salisburgo.18:38
Siamo allo Stadio Renato Dall'Ara! Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita la Cremonese di Davide Nicola.18:28
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Cremonese, gara che chiude la 13° giornata di Serie A.18:26
La gara tra Bologna e Cremonese si giocherà lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Bologna - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Cremonese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Bologna - Cremonese?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Cremonese?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Cremonese?
La gara tra Bologna e Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-3
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Cremonese?
Il marcatore del Bologna è stato Riccardo Orsolini al 48' mentre i marcatori Cremonese sono stati Martín Payero al 31', Jamie Vardy al 35' e 50'
PREPARTITA
Bologna - Cremonese è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Cremonese sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
97
Fuorigioco
21
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.8
Falli per cartellino
6.9
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
Attualmente il Bologna si trova 6° in classifica con 24 punti (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece la Cremonese si trova 11° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Il Bologna ha segnato 22 gol e ne ha subiti 11; la Cremonese ha segnato 16 gol e ne ha subiti 17.
In casa il Bologna ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, l'Udinese e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Pisa e la Roma ottenendo 0 punti. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 1-3 mentre La Cremonese ha incontrato la Roma perdendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol.
Bologna e Cremonese si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 3 volte, la Cremonese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Bologna-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque dei sei precedenti contro la Cremonese in Serie A (3V, 2N); l'unico successo dei grigiorossi contro i rossoblù risale all'11 febbraio 1990, 2-1 con le reti di Gustavo Dezotti ed Enrico Piccioni.
Sette delle ultime nove sfide tra Bologna e Cremonese tra Serie A e B sono terminate in parità (completa il parziale un successo per parte) e in tutte le ultime otto entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.
Il Bologna ha segnato 15 reti in sei precedenti contro la Cremonese in Serie A, una media di 2.5 a partita, la più alta per i rossoblù contro una singola avversaria attualmente presente nel torneo.
La Cremonese non ha vinto neanche una gara di Serie A disputata di lunedì: quattro pareggi e quattro sconfitte; dall'altra parte, neanche il Bologna ha registrato successi nelle quattro più recenti partite in questo giorno della settimana (3N, 1P), dopo che aveva vinto le tre precedenti.
Il Bologna è la squadra che da inizio ottobre ha segnato più gol in Serie A (16), guadagnato più punti (17) e, insieme a Como, quella che ha subito meno gol (tre).
Dopo aver iniziato questo campionato con otto risultati utili nelle prime nove gare (3V, 5N), la Cremonese ha perso le successive tre (contro Juventus, Pisa e Roma); l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A risale a gennaio 2023, con Massimiliano Alvini in panchina.
Il Bologna è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A: sette, nonostante abbia trovato il primo gol dell'incontro in quattro dei suoi ultimi cinque successi in campionato.
La Cremonese è la squadra con la differenza più alta tra reti segnate (otto) e subite (due) su palla inattiva in questa Serie A: +6; alle sue spalle in questa graduatoria sono presenti la Juventus (+5) e il Bologna (+4); più nello specifico, quella grigiorossa è la formazione che ha realizzato più gol su sviluppi di calcio d'angolo nel torneo in corso (sei, incluso uno nell'incontro più recente di campionato, contro la Roma).
Nessun giocatore ha segnato più gol in trasferta in questa Serie A rispetto a Federico Bonazzoli: quattro, al pari di Christian Pulisic e Andrea Pinamonti; nelle due occasioni in cui l'attaccante della Cremonese ha trovato la rete contro il Bologna (28 giugno 2020 con la Sampdoria e 22 agosto 2021 con la Salernitana) la sua squadra ha perso, mentre è rimasto imbattuto nelle altre tre gare in cui ha affrontato i rossoblù senza andare a bersaglio (3N).
Riccardo Orsolini, che ha realizzato cinque gol in questo campionato, può diventare il quarto giocatore nella storia del Bologna a segnare più di cinque reti in otto diverse stagioni di Serie A (attualmente a sette), dopo Ezio Pascutti (12), Carlo Reguzzoni (11) e Giuseppe Savoldi (otto). Inoltre, l'attaccante rossoblù è andato a segno nel suo incrocio più recente con la Cremonese nel torneo, il 20 maggio 2023.
