Il Bologna sogna di avvicinarsi alla testa della classifica. Con una vittoria questa sera infatti i rossoblu raggiungerebbero Roma e Inter a quota 27 punti, ad un solo punto da Milan e Napoli. La formazione felsinea, dopo aver perso contro Roma e Milan alla 1° e alla 3° giornata, ha infiltato una serie di 9 risultati utili consecutivi, sconfiggendo Parma, Napoli e Udinese nelle ultime 3 giornate di campionato. I ragazzi guidati da Italiano arrivano dalla vittoria in Europa League per 4-1 contro il Salisburgo.18:38

Momento delicato invece per la Cremonese che ha perso contro Juventus, Pisa e Roma nelle ultime 3 di campionato a seguito di un ottimo avvio di campionato. I grigiorossi occupano la 12° piazza con un totale di 14 punti e questa sera cercano il sorpasso ai danni dell'Atalanta e l'aggancio al Sassuolo.18:41

Il direttore di gara designato per questa sera è il signor Ermanno Feliciani di Teramo. Gli assistenti sono Rossi e Bahri. Quarto ufficiale Massimi, mentre al VAR ci sarà Gariglio e come AVAR La Penna.18:43

I PRECEDENTI. Il bilancio assoluto dei precedenti ufficiali tra Bologna e Cremonese conta 29 incontri, con 13 vittorie dei rossoblu, 10 pareggi e 6 successi dei grigiorossi. 6 le sfide disputate nella massima serie con un bilancio di 3 vittorie per i felsinei, 2 pareggi e 1 vittoria per i violini.20:33

Italiano dovrà affrontare questa sfida senza Skorupski, Freuler e Vitik per infortunio. Ciro Immobile è tornato in gruppo ma non convocato per precauzione. Jonathan Rowe è tornato disponibile dopo infortunio al bicipite femorale, mentre Ciro Immobile è in gruppo ma non convocato per precauzione. 18:54

Le scelte di Italiano. Ancora assente Skorupski, in porta viene confermato Ravaglia. Difesa a 4 con centrali Casale e Lucumì, a sinistra Miranda e sulla destra Zortea. A fare da schermo alla difesa Pobega e Moro. Orsolini, Odgaard e Dominguez supportano Castro.20:11

Le scelte di Nicola. Cremonese schierata con la difesa a 3 con Bianchetti, Baschirotto e Terracciano che proteggono Audero. Centrocampo in linea con Pezzella largo a sinistra e Barbieri sull'altra fascia. In mezzo giocano Vandeputte, Payero e Bondo. Sul fronte offensivo vengono schierati Vardy e Bonazzoli.20:14

Sviluppa bene la Cremo con Vardy che riceve spalle alla porta e scarica per Payero. Palla indietro e palla avanti per sorprendere la difesa felsinea. Lucumì attento legge le intenzioni del centrocampista, intercetta e torna da Ravaglia.21:03

Orsolini va dentro da Castro che controlla e torna dal suo compagno di squadra. Orsolini tenta il tocco morbido dalla destra col mancino. Il pallone e troppo basso e viene respinto dalla difesa della Cremonese.22:23

Bologna-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque dei sei precedenti contro la Cremonese in Serie A (3V, 2N); l'unico successo dei grigiorossi contro i rossoblù risale all'11 febbraio 1990, 2-1 con le reti di Gustavo Dezotti ed Enrico Piccioni.

Sette delle ultime nove sfide tra Bologna e Cremonese tra Serie A e B sono terminate in parità (completa il parziale un successo per parte) e in tutte le ultime otto entrambe le squadre hanno trovato la via del gol.

Il Bologna ha segnato 15 reti in sei precedenti contro la Cremonese in Serie A, una media di 2.5 a partita, la più alta per i rossoblù contro una singola avversaria attualmente presente nel torneo.

La Cremonese non ha vinto neanche una gara di Serie A disputata di lunedì: quattro pareggi e quattro sconfitte; dall'altra parte, neanche il Bologna ha registrato successi nelle quattro più recenti partite in questo giorno della settimana (3N, 1P), dopo che aveva vinto le tre precedenti.

Il Bologna è la squadra che da inizio ottobre ha segnato più gol in Serie A (16), guadagnato più punti (17) e, insieme a Como, quella che ha subito meno gol (tre).

Dopo aver iniziato questo campionato con otto risultati utili nelle prime nove gare (3V, 5N), la Cremonese ha perso le successive tre (contro Juventus, Pisa e Roma); l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A risale a gennaio 2023, con Massimiliano Alvini in panchina.

Il Bologna è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A: sette, nonostante abbia trovato il primo gol dell'incontro in quattro dei suoi ultimi cinque successi in campionato.

La Cremonese è la squadra con la differenza più alta tra reti segnate (otto) e subite (due) su palla inattiva in questa Serie A: +6; alle sue spalle in questa graduatoria sono presenti la Juventus (+5) e il Bologna (+4); più nello specifico, quella grigiorossa è la formazione che ha realizzato più gol su sviluppi di calcio d'angolo nel torneo in corso (sei, incluso uno nell'incontro più recente di campionato, contro la Roma).

Nessun giocatore ha segnato più gol in trasferta in questa Serie A rispetto a Federico Bonazzoli: quattro, al pari di Christian Pulisic e Andrea Pinamonti; nelle due occasioni in cui l'attaccante della Cremonese ha trovato la rete contro il Bologna (28 giugno 2020 con la Sampdoria e 22 agosto 2021 con la Salernitana) la sua squadra ha perso, mentre è rimasto imbattuto nelle altre tre gare in cui ha affrontato i rossoblù senza andare a bersaglio (3N).

Riccardo Orsolini, che ha realizzato cinque gol in questo campionato, può diventare il quarto giocatore nella storia del Bologna a segnare più di cinque reti in otto diverse stagioni di Serie A (attualmente a sette), dopo Ezio Pascutti (12), Carlo Reguzzoni (11) e Giuseppe Savoldi (otto). Inoltre, l'attaccante rossoblù è andato a segno nel suo incrocio più recente con la Cremonese nel torneo, il 20 maggio 2023.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: