90'+4' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO RENATO DALL'ARA! Bologna-Como 2-022:42

90'+3' NICO PAZ!! Da calcio di punizione dal limite Nico Paz calcia verso l'incrocio dei pali superando la barriere. Skorupski vola! Palla in angolo.22:41

90'+1' Cartellino giallo per Remo Freuler che commette fallo al limite su Ikonè.22:39

90' 3 minuti di recupero.22:39

89' Fallo in attacco di Odgaard.22:37

87' Il Bologna inizia a gestire il tempo in virtù del 2-0 che sta maturando nel corso della partita. 22:35

85' L'ultimo cambio della partita vede uscire Assane Diao in favore di Fellipe Jack.22:34

85' Esaurisce i cambi anche Fàbregas con questa doppia sostituzione. Álex Valle esce ed entra Alessio Iovine.22:33

83' Infine esce Benjamín Domínguez ed entra Nicolò Cambiaghi.22:31

83' Doppia sostituzione per Italiano che esaurisce i cambi. Esce Nikola Moro ed entra Oussama El Azzouzi.22:31

80' TRAVERSA COMO!! Non si arrende il Como. Nico Paz crossa dalla fascia destra e trova la deviazione di Moro con la palla che si alza molto e cade sulla traversa dando più di un brivido a Skorupski.22:29

79' Palla a centro area per Freuler che si inserisce e cerca la conclusione sul primo palo. Para senza affanni Butez.22:27

77' Terzo cambio anche per Fàbregas. Esce Máximo Perrone ed entra Gabriel Strefezza.22:26

75' Lungo possesso palla del Bologna nella propria metà campo con il pressing del Como che non risulta efficace.22:23

72' OCCASIONE BOLOGNA! Beukema ruba il tempo a tutti su corner e impatta di testa. Butez si stende e mette nuovamente in calcio d'angolo.22:21

70' OCCASIONE COMO! Palla geniale di Nico Paz per Diao che incespica sul pallone e non trova il tempo per concludere. Appoggio su Ikonè che tenta la conclusione sfiorando il palo lungo.22:20

69' Como proiettato in avanti ora. Moro legge le intenzioni dell'attacco lariano e spazza lontanissimo.22:18

66' GOL!! BOLOGNA-Como 2-0!! Fabbian porta il Bologna sul 2-0! Sovrapposizione di Miranda premiata da Domìnguez sulla fascia sinistra. Cross di prima intenzione e zampata vincente di Fabbian con il piattone!



65' Entrata in ritardo di Diao su De Silvestri. Massimi estrae il cartellino giallo.22:13

64' Terzo cambio tra le fila del Bologna. Thijs Dallinga esce ed entra Santiago Castro.22:12

63' Secondo cambio anche per Fàbregas. Patrick Cutrone lascia spazio all'esordio in maglia lariana di Jonathan Ikoné.22:12

62' Il Como ha alzato il proprio baricentro ma non riesce per ora a rendersi pericoloso.22:11

61' De Silvestri tenta il cross dalla trequarti. Dallinga stacca di testa non riesce ad inquadrare la porta.22:09

59' Palla lunga per Cutrone. Skorupski esce dall'area e anticipa l'attaccante.22:07

57' Fase lenta del match con il Bologna che cerca di amministrare il vantaggio.22:06

54' Destro di Domìnguez da fuori deviato dalla difesa avversaria. La palla finisce comoda tra le mani di Butez.22:03

52' Seconda mossa di Italiano. Dan Ndoye lascia il campo in favore di Giovanni Fabbian.22:00

51' OCCASIONE COMO! Diao sposta la palla sul destro e lascia partire una conclusione potente che esce di poco a lato!21:59

50' Ancora il Bologna muove palla fuori dall'area comasca. Ndoye con uno spunto supera la difesa e cade a terra. Tutto regolare per Massimi.21:59

47' Cartellino giallo anche per Ndoye.21:55

46' Azione avvolgente del Bologna che libera Moro alla conclusione da fuori. Palla a lato.21:57

46' Cambio all'intervallo perFàbregas. Esce Maxence Caqueret(ammonito) ed entra Lucas da Cunha.21:53

46' Cambio all'intervallo per Italiano. Esce Lykogiannis(ammonito) ed entra Miranda.21:53

46' SI RIPARTE! Possesso palla Bologna.21:54

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:37

Primo tempo elettrico al Dall'Ara. Il gol di De Silvestri al 25° permette al Bologna di entrare negli spogliatoi in vantaggio.Como in 10 dal 38° per un espulsione ingenua subita da Fadera.21:37

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bologna.Como 1-021:35

45'+3' OCCASIONE BOLOGNA!! Lykogiannis mette l'ennesima palla a centro area. Odgaard e Dallinga non arrivano sulla sfera per questione di millimetri!21:35

45'+1' Fallo di Ndoye che sbraccia e colpisce in volto un avversario.21:33

45' 3 minuti di recupero.21:32

45' Trattenuta evidente di Maxence Caqueret su Freuler. Cartellino giallo.21:31

44' Proteste di Fabregas verso Massimi ed il IV uomo per una trattenuta non fischiata ai danni di Diao.21:32

41' Lucumì fa ottima guardia in area e subisce fallo da Cutrone.21:28

38' ESPULSO FADERA! A seguito del cartellino giallo subito vola qualche parola di troppo dall'esterno del Como verso Massimi e si prende il rosso diretto.21:27

38' Ammonito Fadera per proteste dopo un fallo non ravvisato da Massimi.21:25

38' ALTRA TRAVERSA PER IL BOLOGNA! Ripartenza fulminea del Bologna. Palla al centro per Dallinga che di prima intenzione incrocia e colpisce la traversa.21:25

35' Cross respinto dalla difesa del Como sui piedi di Odgaard appostato fuori area. Conclusione alta sopra la traversa del danese.21:22

34' Ennesima punizione conquistata da Domìnguez sulla trequarti. Altra chance per il Bologna.21:21

31' Schema da calcio d'angolo dei comaschi. La sfera arriva in aerea e il Como prova a più riprese la conclusione verso la porta con i difensori del Bologna che murano ogni tentativo.21:18

30' Calcio d'angolo per il Como. Azione insistita sulla fascia destra di Diao. Beukema non riesce a tenere la palla in campo.21:17

28' Intervento durissimo di Lykogiannis che entra in ritardo su Diao. Giallo per lui.21:15

25' GOL!! BOLOGNA-Como 1-0!! De Silvestri porta in vantaggio il Bologna. Dal calcio di punizione conquistato da Domìnguez parte uno schema da cui parte un cross dal solito Lykogiannis. Palla sulla testa di De Silvestri che di testa non lascia scampo a Butez!



24' Altro fallo di Engelhardt che non riesce a contenere Domìnguez in nessun modo. Richiamo verbale da parte di Massimi.21:10

22' Altro calcio di punizione per il Bologna conquistato da Lykogiannis. Il cross che ne scaturisce viene allontanato agilmente dalla difesa comasca.21:09

22' Giunti a metà del primo tempo stiamo assistendo a una partita piuttosto vivace con entrambe le squadre che cercano con il fraseggio di fare breccia nelle difese avversarie.21:08

20' Bel duello tra Cutrone e Lucumì sulla fascia sinistra. In un primo momento sembra aver la meglio Cutrone, Lucumì rinviene e gli sradica la sfera sulla linea di fondo.21:07

18' Break di Domìnguez che subisce il raddoppio da Caqueret e Nico Paz e conquista punizione sulla trequarti.21:05

17' Dallinga si coordina per la conclusione al volo. Viene anticipato da Goldaniga che subisce fallo dall'attaccante del Bologna.21:04

14' TRAVERSA BOLOGNA! Va Lykogiannis dalla bandierina e pesca la testa di Lucumì che prende bene il tempo e gira verso la porta impattando sulla traversa.21:03

14' Azione prolungata del Bologna che libera nuovamente Lykogiannis sulla sinistra. Cross ribattuto in angolo.21:00

11' Prima conclusione per il Como. Valle crossa dalla sinistra per Cutrone. Colpo di testa impreciso dell'attaccante ex-Milan che si spegne sul fondo.20:57

9' Arriva la prima ammozione del match. Máximo Perrone ferma la percussione di Odgaard in maniera irregolare al limite dell'area.20:56

8' Cutrone arriva sul fondo e riesce di sinistro a crossare a centro area. Allontana la difesa rossoblu.20:54

6' Retropassaggio di Engelhardt per Butez molto pericoloso. Il portiere del Como riesce ad anticipare di un soffio Dallinga e rinvia.20:52

4' Mezzo pasticcio del Bologna in difesa. Lykogiannis recupera e mette in rimessa laterale.20:50

2' OCCASIONE BOLOGNA! Calcia Lykogiannis la punizione verso la porta e costringe Butez al primo intervento della partita. Palla in calcio d'angolo.20:49

1' Dossena stende Dallinga nei pressi dell'area di rigore lariana. Punizione dal limite per la formazione felsinea.20:48

1' Subito aggressivo il Bologna. Lykogiannis commette fallo su Diao all'altezza del centrocampo.20:47

INIZIA LA PARTITA! Fischia Massimi e il Como muove la prima palla del match.20:46

Squadre schierate al centro del campo e inno della Serie A che risuona al Dall'Ara. E' tutto pronto per Bologna-Como!20:43

Le scelte di Fàbregas. Debuttano da titolari i nuovi rinforzi arrivati sulle sponde del Lario. Alex Valle viene schierato terzino sinistro, con lui Dossena, Goldaniga ed Engelhardt difendono Butez. Caqueret prende posto al fianco di Perrone in mediana. Il trio collaudato Fadera, Paz, Diao sostiene Cutrone che torna titolare al posto di Strefezza.20:10

Le scelte di Italiano. Dopo la chance concessa a Ravaglia in Champions League, Skorupski torna titolare tra i pali. Nella linea di difesa Lykogiannis prende posto sulla sinistra, centrali Lucumì e Beukema, mentre a destra De Silvestri scalza la concorrenza di Holm. Con Ferguson ai box in mediana Moro affianca Freuler. Unico terminale offensivo Dallinga che viene sostenuto da Ndoye, Odgaard e Domìnguez.20:07

A disposizione Como. Audero, Reina, Belotti, Da Cunha, Kone, Strefezza, Iovine, Ikone, Jack, Lesjak, Braunoder.20:00

A disposizione Bologna. Ravaglia, Bagnolini, Miranda, Casale, Aebischer, Fabbian, Cambiaghi, El Azzouzi, Holm, Iling-Junior, Castro, Erlic.19:57

FORMAZIONE UFFICIALE COMO (4-2-3-1). Butez; Valle, Dossena, Goldaniga, Engelhardt; Caqueret, Perrone; Fadera, Paz, Diao; Cutrone.19:59

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (4-2-3-1). Skorupski; Lykogiannis, Lucumì, Beukema, De Silvestri; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Domìnguez; Dallinga.19:54

GLI INDISPONIBILI. Italiano deve rinunciare a Ferguson e ad Orsolini fermi ai box fino alla metà di Febbraio. Unico diffidato nella rosa del Bologna è Castro.Più lunga la lista infortunati del Como, Fabregas infatti dovrà a fare a meno di Alberto Moreno(diffidato), Gabrielloni, Sergi Roberto, Kempf e Van Der Brempt.19:52

I PRECEDENTI. Bologna e Como si sono affrontati per 19 in Serie A. 5 i successi dei per i rossoblu, 6 i pareggi e 8 le vittorie per la formazion lariana. Questi 5 successi del Bologna sono avvenuti tutti al Dall'Ara.19:49

La direzione di gara sarà affidata al sig. Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato da Lo Cicero e Moro. IV uomo Dionisi. VAR e AVAR Mazzoleni e Guida.19:42

Il Como, in virtù dei 22 punti conquistati fin'ora, si trova al 15° posto in classifica, 2 punti al di sopra della zona retrocessione. Durante l'ultimo di campionato i lariani sono incappati in una sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta tra le mura amiche del Sinigaglia.19:40

Il Bologna non perde in Serie A dal 30 Dicembre(Bologna-Hellas Verona 2-3) e si trova all'8° posto in classifica a quota 34 punti. Servono i 3 punti oggi alla formazione felsinea per non perdere il contatto con le posizioni valide per la qualificazione alla prossima Champions League. 6 punti nella massima competizione europea per i ragazzi di Italiano che non sono riusciti a centrare i playoff per tentare l'approdo agli ottavi di finale.19:37

Siamo allo Stadio Renato Dall'Ara! Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Como di Cesc Fàbregas.19:31

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Como, gara valida per la 23a gara di Serie A!19:31

