Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori11:40 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Monza-Verona, gara valida per l 23' giornata del campionato di Serie A!11:40

Sfida cruciale per entrambe le formazioni. Il Monza è obbligato a vincere per non perdere forse definitivamente il treno salvezza, mentre il Verona ha bisogno di ritrovare i tre punti in uno scontro diretto al quale poi faranno seguito partite sulla carta proibitive contro Atalanta, Milan, Fiorentina e Juventus11:44

I gialloblù hanno vinto solo una gara delle ultime 11 e si trovano, a pari merito con il Parma, al terzultimo posto a quota 20 punti. L'ex di turno Salvatore Bocchetti, da quando è subentrato a Nesta, ha ottenuto una vittoria e quattro sconfitte, la gara contro l'Hellas è uno degli ultimi treni per restare agganciati alle speranze salvezza11:49

La direzione di gara è affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Zingarelli e dal quarto ufficiale Prontera. Al Var ci sono invece Serra e La Penna11:51

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Turati - Izzo, Lekovic, Palacios - Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos - Ciurria, Vignato - Mota 14:11

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con un 3-4-1-2: Montipò - Daniliuc, Coppola, Ghilardi - Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric - Suslov - Sarr, Mosquera14:06

Le scelte di Bocchetti: tante le novità per il tecnico brianzolo, che ha perso Djuric e Maldini in questi giorni di mercato. Infortunato Caprari, non al meglio Bondo e Birindelli, allora a centrocampo si rivede Sensi al centro in coppia con il nuovo arrivato Urbanski. Volto nuovo anche in difesa, dove Palacios (in prestito dall'Inter) comporrà il terzetto con Izzo e Lekovic davanti a Turati. Kyriakopoulos e Pereira sugli esterni, davanti Ciurria e Vignato agiranno a supporto di Mota14:16

Le scelte di Zanetti: pesa l'assenza di Tengstedt, out per almeno 40 giorni. Attacco pesante allora peril tecnico gialloblù che sceglie l'accoppiata Sarr - Mosquera con Suslov sulla trequarti. Confermata per il resto la formazione che lunedì ha pareggiato al Penzo, con Daniliuc, Coppola e Ghilardi davanti a Montipò, e Bradaric, Serdar, Belahyane e Tchacthoua a centrocampo14:17

Squadre in campo! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!14:59

SI PARTE! È iniziata Monza-Verona, il primo possesso è dei gialloblù!15:00

3' Prova a incunearsi in area Serdar, il tedesco vince il primo rimpallo ma si allunga troppo il pallone15:03