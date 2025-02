Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!16:58

90'+5' FINISCE QUI! Il Verona vince a Monza uno scontro fondamentale!16:53

90'+5' Va Castrovilli! Barriera, calcio d'angolo e tutti in area, compreso Pizzignacco16:52

90'+3' Punizione da posizione interessante per il Monza. Potrebbe essere una delle ultime chance per la squadra di Bocchetti16:51

90'+2' OCCASIONE MONZA! Stacca Mota sul primo palo sugli sviluppi di un corner, palla fuori di poco!16:50

90' Ci saranno quattro minuti di recupero16:48

89' Quinto cambio nel Verona: si è fatto male Livramento, entrato pochi minuti fa, al suo posto entra Ajayi16:47

87' Ammonito Martins 16:45

87' Ci prova di testa Castrovilli, l'ex Lazio non inquadra lo specchio16:45

83' Quarto cambio nel Verona: esce Mosquera, entra Dawidowicz16:40

82' Terzo cambio nel Verona: esce Bradaric, entra Lazović16:40

82' Quinto cambio nel Monza: esce Palacios, entra Marić16:39

82' Quarto cambio nel Monza: esce Vignato, entra Petagna16:39

80' Ammonito Bradarić, costretto a fermare con le cattive il velocissimo Martins16:38

77' ALTRA OCCASIONE PER IL VERONA! Ripartenza rapidissima guidata da Suslov, lo slovacco arriva al limite dell'area e calcia fuori di poco!16:35

75' Accelera Martins sulla destra, il suo cross viene respinto in corner16:33

73' Secondo cambio nel Verona: esce Sarr, entra Livramento16:31

71' SUSLOV! Il trequartista gialloblù va via a Izzo e manda fuori di poco in diagonale!16:30

70' ANCORA VERONA! Sempre su angolo si fa trovare sul secondo palo Mosquera, respinta istintiva di Pizzignacco a salvare il Monza!16:28

68' GHILARDI! Bradaric crossa dalla bandierina, il centrale gialloblù di testa impegna subito il portiere neo entrato!16:27

67' Terzo cambio nel Monza: esce il portiere Turati, che forse ha accusato qualche problema, entra Pizzignacco16:25

65' Velo intelligente di Niasse sul suggerimento di Belahyane, giocata che favorisce il tiro di Daniliuc il quale però calcia malamente16:23

63' A terra Palacios che lamenta un problema alla caviglia16:21

61' Tentativo di Mosquera dalla distanza, pallone lontano dalla porta di Turati16:19

58' Secondo cambio nel Monza: esce Kyriakopoulos, entra Martins16:16

58' Primo cambio nel Monza: esce Sensi, entra Castrovilli16:15

57' OCCASIONE GIGANTESCA PER IL VERONA! Grande ripartenza guidata da Sarr che converge e serve sulla destra Niasse. Il nuovo entrato a botta sicura manda incredibilmente alto!16:15

56' A fine azione ammonito Izzo, punito per un precedente fallo su Sarr16:14

55' Rapido contropiede del Verona, Tchatchoua arriva in area e va giù dopo un contrasto con Palacios. Massa ravvisa però un'irregolarità del terzino gialloblù16:13

53' Ammonito Niasse, fallo a centrocampo 16:11

52' Cross di Bradaric, buon intervento di Palacios in anticipo su Mosquera16:10

47' Sensi calcia da fuori area, soluzione centrale di facile lettura per Montipò16:04

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di Monza-Verona!16:02

46' Primo cambio nel Verona: esce l'infortunato Serdar, entra Niasse16:02

La nota stonata del primo tempo del Verona è l'infortunio di Serdar, probabilmente il migliore dei suoi. Il centrocampista tedesco ha accusato un problema muscolare, a inizio ripresa è pronto il nuovo acquisto Niasse a prendere il suo posto15:50

Il Verona chiude i primi 45 minuti di questo delicato match salvezza contro il Monza in vantaggio di un gol. Decide per adesso l'autorete di Lekovic, che ha deviato nella sua porta un cross di Serdar. Partita comunque nel complesso equilibrata, poche emozioni e squadre entrambe poco pericolose in avanti15:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Verona avanti all'intervallo!15:47

45' Un minuto di recupero15:46

44' Verona momentaneamente in dieci, il cambio verrà probabilmente fatto all'intervallo15:46

43' Si è fatto male Serdar. Brutta tegola per i gialloblù, che perdono il migliore in campo e uno dei giocatori tatticamente più importante per Zanetti15:45

41' Guizzo di Ciurria che salta abilmente Bradaric, il capitano del Monza si allunga però troppo il pallone nel tentativo di puntare la porta di Montipò15:42

39' Duro intervento di Lekovic su Suslov, resta a terra lo slovacco che però sembra poter proseguire15:40

35' Cross pericoloso di Kyriakopoulos che scavalca Montipò, Bradaric si rifugia in corner15:36

33' Arriva il primo squillo del Monza: Dany Mota riceve sul centro sinistra, si accentra e lascia partire un destro che Montipò legge e blocca!15:33

32' Pressing molto intenso quello portato dagli attaccanti gialloblù sui portatori palla del Monza15:33

29' Ammonito Mosquera, reo di aver allontanato il pallone dopo un fallo fischiato contro la squadra gialloblù15:29

28' Ci prova addirittura da centrocampo Serdar dopo aver recuperato un pallone in mediana, palla lontana dalla porta di Turati15:29

26' Ancora Sensi dal limite, anche in questo caso il tiro non centra lo specchio15:27

24' Si coordina da fuori area Sensi dopo una punizione respinta, si oppone il muro gialloblù15:24

20' Tentativo dalla distanza di Belahyane, blocca Turati15:23

19' Prova a reagire il Monza, poco precisa però la squadra di Bocchetti negli ultimi metri15:20

16' Verona ancora in avanti, la difesa del Monza allontana un cross proveniente da palla inattiva15:17

13' GOL! Monza-VERONA 0-1! Autorete di Lekovic! Ancora Serdar protagonista, il tedesco scappa sulla destra e converge crossando al centro per Mosquera. Lekovic, nel tentativo di anticipare l'avversario, infila la sfera in fondo al sacco!



8' Risponde il Monza. Respinta centrale di Ghilardi, Ciurria arriva a rimorchio al limite dell'area e calcia alto!15:09

6' OCCASIONE VERONA! Sensi perde un pallone sanguinoso sulla propria trequarti, Sarr si invola verso l'area e appoggia per Serdar. Il tiro del tedesco viene deviato in corner da un grande riflesso di Turati!15:07

3' Prova a incunearsi in area Serdar, il tedesco vince il primo rimpallo ma si allunga troppo il pallone15:03

SI PARTE! È iniziata Monza-Verona, il primo possesso è dei gialloblù!15:00

Squadre in campo! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!14:59

Le scelte di Zanetti: pesa l'assenza di Tengstedt, out per almeno 40 giorni. Attacco pesante allora peril tecnico gialloblù che sceglie l'accoppiata Sarr - Mosquera con Suslov sulla trequarti. Confermata per il resto la formazione che lunedì ha pareggiato al Penzo, con Daniliuc, Coppola e Ghilardi davanti a Montipò, e Bradaric, Serdar, Belahyane e Tchacthoua a centrocampo14:17

Le scelte di Bocchetti: tante le novità per il tecnico brianzolo, che ha perso Djuric e Maldini in questi giorni di mercato. Infortunato Caprari, non al meglio Bondo e Birindelli, allora a centrocampo si rivede Sensi al centro in coppia con il nuovo arrivato Urbanski. Volto nuovo anche in difesa, dove Palacios (in prestito dall'Inter) comporrà il terzetto con Izzo e Lekovic davanti a Turati. Kyriakopoulos e Pereira sugli esterni, davanti Ciurria e Vignato agiranno a supporto di Mota14:16

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con un 3-4-1-2: Montipò - Daniliuc, Coppola, Ghilardi - Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric - Suslov - Sarr, Mosquera14:06

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Turati - Izzo, Lekovic, Palacios - Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos - Ciurria, Vignato - Mota 14:11

La direzione di gara è affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Zingarelli e dal quarto ufficiale Prontera. Al Var ci sono invece Serra e La Penna11:51

I gialloblù hanno vinto solo una gara delle ultime 11 e si trovano, a pari merito con il Parma, al terzultimo posto a quota 20 punti. L'ex di turno Salvatore Bocchetti, da quando è subentrato a Nesta, ha ottenuto una vittoria e quattro sconfitte, la gara contro l'Hellas è uno degli ultimi treni per restare agganciati alle speranze salvezza11:49

Sfida cruciale per entrambe le formazioni. Il Monza è obbligato a vincere per non perdere forse definitivamente il treno salvezza, mentre il Verona ha bisogno di ritrovare i tre punti in uno scontro diretto al quale poi faranno seguito partite sulla carta proibitive contro Atalanta, Milan, Fiorentina e Juventus11:44

Benvenuti alla diretta di Monza-Verona, gara valida per l 23' giornata del campionato di Serie A!11:40

