Cala il sipario al Bluenergy Stadium di Udine! Mariani manda i titoli di coda di un match praticamente dai due volti, conclusosi con una vittoria bianconera. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa si assiste ad una vera e propria battaglia a suon di reti. Al minuto 47' apre le danze Lucca, che sfrutta una disattenzione di Joronen per ribadire in rete; segue, al minuto 52', la rete di Lovric che sigla il 2-0. Il Venezia però non si arrende, al minuto 64' Nicolussi Caviglia si incarica di un calcio piazzato e spedisce in rete dai 25 metri riaprendo la gara, pareggio che poi arriva al minuto 78' con Gytkjaer che sfrutta il momento giusto per spedire in rete il prolungamento di Candé. Le sorprese non finiscono qui, al minuto 84' Iker Bravo riceve la sponda da Solet e con l'esterno batte Joronen. Termina al minuto 95' questa intensa ripresa.

Con l'odierno trionfo l'Udinese si proietta a quota 29 punti, resta invece invariata la situazione del Venezia. Uomini di Kosta Runjaic e Di Francesco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Napoli e tra le mura domestiche contro la Roma.