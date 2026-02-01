Le scelte di Palladino: in avanti Scamacca, Zalewski e De Ketelaere a supporto, Zappacosta e Bernasconi sulle fasce. In difesa spazio Scalvini e Ahnor, Hien in panchina. 14:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Atalanta? La gara tra Como e Atalanta si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Como - Atalanta? L'arbitro del match sarà Luca Pairetto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Atalanta sarà Daniele Chiffi Dove si gioca Como - Atalanta? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Atalanta? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 8 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Atalanta? La gara tra Como e Atalanta si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Como - Atalanta è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Atalanta sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 188 Fuorigioco 22 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 36 Espulsioni 1 Cartellini per partita 6.1 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2 23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2 06-12-2025 Serie A Sassuolo-Fiorentina 3-1 20-12-2025 Serie A Lazio-Cremonese 0-0 06-01-2026 Serie A Pisa-Como 0-3 18-01-2026 Serie A Parma-Genoa 0-0

Attualmente Como si trova 6° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 36 punti (frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

Como ha segnato 37 gol e ne ha subiti 16; l'Atalanta ha segnato 30 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Atalanta - Como si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Como ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Lazio e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Pisa e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 6-0 mentre L'Atalanta ha incontrato il Parma vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 6 gol.

Como e Atalanta si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 8 volte, l'Atalanta ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Como-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo l'1-1 del match d'andata dello scorso 4 ottobre, Como e Atalanta potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta; in generale solo una volta hanno registrato due pareggi consecutivi nel massimo campionato: tra marzo e novembre 1986.

Il Como è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (6V, 2N), perdendo tuttavia il confronto più recente al Sinigaglia (1-2 in rimonta il 25 gennaio 2025 con doppietta di Mateo Retegui, dopo la rete iniziale di Nico Paz).

Il Como è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi in questa stagione di Serie A: sei; più in generale nei Big-5 campionati europei 2025/26 solo il Paris Saint-Germain (sette) ha mantenuto più volte la porta inviolata in gare interne (a quota sei anche altre cinque formazioni).

Nelle sfide tra le prime sette squadre attualmente in classifica in questa stagione di Serie A, solo la Roma (0.6 - quattro in sette match) ha guadagnato meno punti di Como (0.8 - cinque in sei gare) e Atalanta (1.0 - sei in sei partite); in più, solo sempre i giallorossi (tre) hanno segnato meno gol dei lariani (quattro) e della Dea (cinque) in questi confronti.

Dall'arrivo di Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta (dallo scorso 11 novembre), soltanto Inter (28), Milan (25) e Juventus (23) hanno guadagnato più punti della Dea in Serie A (22 in 11 partite, esattamente gli stessi del Como - 7V, 1N, 3P entrambe); nel periodo nessuna squadra ha registrato più clean sheet di Atalanta e Como nel torneo (sei, al pari dell'Inter).

Il Como non ha schierato nemmeno un giocatore italiano nell'11 iniziale per 22 volte su 22 in questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria solamente l'Udinese 2016/17 non ha schierato italiani dal primo minuto in più occasioni (23, ma in tutto il campionato).

Atalanta e Como sono le due formazioni che hanno subito il minor numero di gol in seguito a cross in questa stagione di Serie A: due entrambe.

Nico Paz (settembre 2004 - 28 - 14G+14A) potrebbe diventare soltanto il secondo centrocampista a prendere parte a 30 reti in Serie A prima di compiere 22 anni da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Érik Lamela (30 - 19G+11A con la Roma tra il 2011 e il 2013).

Martin Baturina è il giocatore che ha preso parte a più gol nel 2026 in Serie A (6 con 3 gol e 3 assist), subito dietro troviamo Nikola Krstovic (5 con 4G+1A - al pari di Federico Dimarco, 3G+2A); allargando il dato ai Big-5 campionati europei, solo Michael Olise (9, 3G+6A in Bundesliga) è stato coinvolto in più reti nel nuovo anno solare rispetto al fantasista croato del Como.

Solo Christian Pulisic e Lautaro Martínez (entrambi sei) hanno segnato più gol in trasferta di Nikola Krstovic (cinque, al pari di Stefano Moreo e Santiago Castro) in questa stagione di Serie A. Più in generale, dopo le reti contro Pisa e Parma, il montenegrino potrebbe trovare il gol in tre presenze consecutive solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra agosto e settembre 2023 (le sue prime tre gare in assoluto nel massimo campionato italiano).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: