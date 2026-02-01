Virgilio Sport
Como-Atalanta: 0-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como
1 Febbraio 2026 ore 15:00
Como
0
Atalanta
0
Partita finita
Arbitro: Luca Pairetto
    0'
    45'
    90'
    90'
    99'

    Termina senza reti il derby lombardo tra Como e Atalanta, partita intensa e densa di emozioni. Ospiti in dieci uomini dopo otto minuti, espulso Ahnor. Padroni di casa più volte vicini alla rete del vantaggio, numerose le occasioni sprecate soprattutto nel primo tempo. Al 98' Carnesecchi para un calcio di rigore a Nico Paz.

    Nel prossimo turno di campionato per il Como impegno in trasferta sul campo del Milan ma si recupera il 18 febbraio, l'Atalanta affronterà in casa la Cremonese.

    1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Como-Atalanta, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:06

    2. 90'+9'

      Fine partita! COMO-ATALANTA 0-0! Carnesecchi para un calcio di rigore a Nico Paz. 17:00

    3. 90'+9'

      Ultima occasione per il Como sugli sviluppi del corner, ma l'Atalanta si salva ancora. 16:59

    4. 90'+8'

      RIGORE PARATO! Nico Paz calcia dal dischetto, Carnesecchi intuisce l'angolo e in tuffo devia in corner. 17:01

    5. 90'+7'

      Ammonito KRSTOVIC per comportamento non regolamentare. 17:01

    7. 90'+6'

      RIGORE PER IL COMO! A seguito di revisione Var, l'arbitro concede un calcio di rigore al Como per un tocco di mano in area di Scalvini.16:56

    8. 90'+5'

      L'arbitro Pairetto richiamato al monitor dal Var per un tocco di mano in area di Scalvini. 16:55

    9. 90'+3'

      Il Como chiude la gara in attacco alla ricerca del gol del vantaggio. 16:53

    10. 90'

      L'arbitro Pairetto concede quattro minuti di recupero. 16:50

    11. 87'

      Sostituzione COMO: entra Sergi Roberto esce Da Cunha.16:47

    13. 86'

      Sostituzione ATALANTA: entra Kossounou esce Bellanova.16:46

    14. 86'

      Ammonito BELLANOVA per comportamento non regolamentare.16:45

    15. 85'

      Combinazione tra Baturina e Nico Paz, il tiro dal limite dell'argentino è decisamente impreciso. 16:45

    16. 83'

      OCCASIONE COMO! Ennesima opportunità per Ramon, superba l'uscita bassa di Carnesecchi. 16:43

    17. 82'

      Contropiede dell'Atalanta, Sulemana accelera ma non riesce a imbeccare Krstovic. 16:42

    19. 80'

      Ammonito DA CUNHA per gioco scorretto su Bellanova.16:40

    20. 80'

      Sostituzione COMO: entra Kuhn esce Addai.16:40

    21. 79'

      Destro di Ederson da fuori area, pallone distante dal palo. 16:39

    22. 76'

      OCCASIONE COMO! Traversone di Ramon, Morata stacca di testa, Carnesecchi c'è. 16:37

    23. 75'

      Tentativo di Da Cunha da fuori area, il centrocampista del Como alza troppo la mira. 16:35

    25. 74'

      Morata scatta alle spalle della difesa, lo spagnolo calcia a lato ma poi arriva una segnalazione per una posizione irregolare. 16:35

    26. 72'

      Ederson frena l'avanzata di Ramon, poi Krstovic guadagna una punizione. 16:32

    27. 69'

      Ammonito ADDAI per gioco scorretto su Sulemana.16:29

    28. 68'

      Bernasconi arriva sul fondo e mette al centro, Krstovic riesce a deviare in qualche modo ma il pallone rotola sul fondo.16:30

    29. 68'

      Punizione battuta da Nico Paz, il pallone sbatte sulla barriera. 16:28

    31. 65'

      Sulemana ci prova dal limite dell'area, tiro respinto. 16:25

    32. 64'

      Cross di Rodriguez, Addai di testa non riesce a direzionare verso la porta. 16:24

    33. 63'

      Problema alla caviglia per Scalvini, il difensore resta a terra dolorante. 16:23

    34. 60'

      Sostituzione ATALANTA: entra De Ketelaere esce Krstovic.16:20

    35. 58'

      Sostituzione COMO: entra Rodriguez esce Perrone.16:19

    37. 58'

      Sostituzione COMO: entra Morata esce Douvikas.16:19

    38. 58'

      Cross teso di Addai, Douvikas in spaccata non arriva sulla palla. 16:19

    39. 57'

      Possesso gestito dal Como, l'Atalanta attende nella propria metà campo. 16:18

    40. 54'

      Ripartenza dell'Atalanta, ma Sulemana si allunga troppo il pallone e consente la chiusura della difesa del Como. 16:14

    41. 52'

      OCCASIONE COMO! Ramon si incunea in area, diagonale fuori misura. 16:12

    43. 50'

      Ramon attaccante aggiunto, ancora un'opportunità per lo spagnolo: colpo di testa impreciso. 16:10

    44. 48'

      OCCASIONE ATALANTA! Sulemana parte in posizione dubbia dopo una bella giocata di De Ketelaere, dribbla Ramon e calcia verso la porta: Butez si rifugia in corner. 16:09

    45. 47'

      Bellanova sulla fascia destra più alto di Zappacosta, Sulemana si sposta a sinistra.16:06

    46. 46'

      Inizio secondo tempo di COMO-ATALANTA!16:05

    47. 46'

      Sostituzione COMO: entra Addai esce Vojvoda.16:05

    49. 46'

      Sostituzione ATALANTA: entra Bellanova esce Zalewski.16:05

    50. Termina senza gol il primo tempo tra Como e Atalanta. Bergamaschi in dieci uomi dopo otto minuti, espulso Ahnor. Tante le occasioni per i padroni di casa, ma Carnesecchi resta imbattuto. 15:50

    51. 45'+2'

      Fine primo tempo: COMO-ATALANTA 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:49

    52. 45'+2'

      Colpo di testa debole e centrale di Douvikas, facile per Carnesecchi. 15:48

    53. 45'+1'

      L'arbitro Pairetto assegna due minuti di recupero. 15:46

    55. 44'

      Ammonito DE ROON per gioco scorretto su Da Cunha.15:45

    56. 42'

      OCCASIONE COMO! Chance per Ramon sugli sviluppi di un corner, Carnesecchi in uscita bassa chiude lo specchio della porta. 15:44

    57. 42'

      Nico Paz carica il mancino dal limite, deviazione di Ederson, corner per il Como. 15:43

    58. 40'

      Tiro-cross dalla corsia di destra di Sulemana, nessun problema per Butez. 15:41

    59. 39'

      Insiste il Como, un altro tiro nello specchio: conclusione di Vojvoda, Carnesecchi blocca in due tempi.15:40

    61. 38'

      OCCASIONE COMO! Nico Paz impegna Carnesecchi con un tiro da fuori area, poi Scalvini riesce ad anticipare Perrone. 15:39

    62. 36'

      Ammonito BUTEZ per comportamento non regolamentare.15:38

    63. 36'

      OCCASIONE COMO! Douvikas fa da sponda per Nico Paz, l'argentino in area va al tiro ma trova l'opposizione efficace di Carnesecchi. 15:38

    64. 34'

      OCCASIONE COMO! Passaggio filtrante di Baturina, Douvikas in area di destro calcia debolmente: Carnesecchi fa sua la sfera. 15:36

    65. 31'

      Cross di Baturina troppo sul portiere, blocca Carnesecchi. 15:32

    67. 28'

      Como pericoloso grazie a uno schema da corner: colpo di testa di Ramon su cross di Da Cunha, pallone largo ma non di molto. 15:29

    68. 25'

      Ramon si sgancia in avanti, ma conclude in modo impreciso. 15:26

    69. 22'

      Lancio da metà campo di Perrone, Sulemana allontana di testa. 15:24

    70. 19'

      De Ketelaere attaccante centrale al posto di Scamacca, Sulemana defilato sulla destra. 15:21

    71. 18'

      Sostituzione ATALANTA: entra Sulemana esce Scamacca.15:19

    73. 18'

      Douvikas stacca di testa da centro area, alto oltre la traversa. 15:19

    74. 15'

      Traversone da sinistra di Valle, intercettato di testa da Zappacosta. 15:16

    75. 12'

      OCCASIONE COMO! Baturina serve Douvikas, l'attaccante da posizione favorevole non riesce a dare forza al pallone. 15:13

    76. 9'

      Punizione battuta da Scamacca, Butez fa buona guardia. 16:01

    77. 9'

      Scintille tra Perrone e Ahnor, l'arbitro punisce la manata del difensore dell'Atalanta con un rosso diretto su segnalazione dell'assistente. 16:00

    79. 8'

      Ammonito PERRONE per comportamento non regolamentare.15:10

    80. 8'

      Espulso AHNOR per condotta violenta su Perrone.15:09

    81. 7'

      Zalewski raccoglie un cross teso di Zappacosta e calcia verso la porta, tiro schermato da Smolcic. 15:08

    82. 5'

      Zalewski non trova spazio sulla fascia destra, chiusura di Ramon. 15:06

    83. 2'

      Douvikas, contrastato da Ederson, cade in area: l'arbitro fa cenno di proseguire. 15:03

    85. 1'

      Inizio primo tempo di COMO-ATALANTA! Dirige la sfida l'arbitro Pairetto.15:01

    86. Le scelte di Palladino: in avanti Scamacca, Zalewski e De Ketelaere a supporto, Zappacosta e Bernasconi sulle fasce. In difesa spazio Scalvini e Ahnor, Hien in panchina. 14:20

    87. Le scelte di Fabregas: Douvikas punta centrale, Morata in panchina. Nico Paz sulla trequarti, Baturina e Vojvoda esterni. Da Cunha e Perrone in mediana. 14:20

    88. Panchina ATALANTA: Sportiello, Rossi, Hien, Kossounou, Kolasinac, Bellanova, Musah, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Krstovic, Raspadori.14:19

    89. Panchina COMO: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Sergi Roberto, Moreno, Kuhn, Rodriguez, Diego Carlos, Addai, Van der Brempt, Morata.14:18

    91. Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Ahanor - Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Zalewski - Scamacca.14:18

    92. Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Smolcic, Kempf, Ramon, Valle - Perrone, Da Cunha - Vojvoda, Nico Paz, Baturina - Douvikas.14:17

    93. Manca poco all'inizio di Como-Atalanta. Squadre entrambe reduci da vittorie convincenti nel precedente turno di campionato.14:16

    94. Benvenuti alla diretta della partita della 23^ giornata di Serie A, si affrontano Como e Atalanta.14:16

    96. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Giuseppe Sinigaglia
      Città: Como
      Capienza: 13602 spettatori14:16

      Giuseppe Sinigaglia Fonte: Gettyimages

    Formazioni Como - Atalanta

    Quando si gioca Como - Atalanta?
    La gara tra Como e Atalanta si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00
    Chi è l'arbitro di Como - Atalanta?
    L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
    Chi è l'arbitro al VAR?
    L'arbitro al VAR del match Como - Atalanta sarà Daniele Chiffi
    Dove si gioca Como - Atalanta?
    La partita si gioca a Como
    In che stadio si gioca Como - Atalanta?
    Stadio Giuseppe Sinigaglia
    Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
    Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 8 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol
    Quale è stato il risultato finale di Como - Atalanta?
    La gara tra Como e Atalanta si è conclusa con il risultato di 0-0
    PREPARTITA

    Como - Atalanta è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.
    Arbitro di Como - Atalanta sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Chiffi.

    Luca Pairetto

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette6
    Falli fischiati188
    Fuorigioco22
    Rigori assegnati3
    Ammonizioni36
    Espulsioni1
    Cartellini per partita6.1
    Falli per cartellino5.0

    Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 6 partite
    • Serie B: 5 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2
    20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3
    05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1
    25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0
    30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2
    09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2
    23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2
    06-12-2025 Serie A Sassuolo-Fiorentina 3-1
    20-12-2025 Serie A Lazio-Cremonese 0-0
    06-01-2026 Serie A Pisa-Como 0-3
    18-01-2026 Serie A Parma-Genoa 0-0

    Attualmente Como si trova 6° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 36 punti (frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).
    Como ha segnato 37 gol e ne ha subiti 16; l'Atalanta ha segnato 30 gol e ne ha subiti 20.
    La partita di andata Atalanta - Como si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

    In casa Como ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
    Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, la Lazio e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
    L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Pisa e il Parma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
    Como ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 6-0 mentre L'Atalanta ha incontrato il Parma vincendo 4-0.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 6 gol.

    Como e Atalanta si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 8 volte, l'Atalanta ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 7.

    Como-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Dopo l'1-1 del match d'andata dello scorso 4 ottobre, Como e Atalanta potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta; in generale solo una volta hanno registrato due pareggi consecutivi nel massimo campionato: tra marzo e novembre 1986.
    • Il Como è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (6V, 2N), perdendo tuttavia il confronto più recente al Sinigaglia (1-2 in rimonta il 25 gennaio 2025 con doppietta di Mateo Retegui, dopo la rete iniziale di Nico Paz).
    • Il Como è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi in questa stagione di Serie A: sei; più in generale nei Big-5 campionati europei 2025/26 solo il Paris Saint-Germain (sette) ha mantenuto più volte la porta inviolata in gare interne (a quota sei anche altre cinque formazioni).
    • Nelle sfide tra le prime sette squadre attualmente in classifica in questa stagione di Serie A, solo la Roma (0.6 - quattro in sette match) ha guadagnato meno punti di Como (0.8 - cinque in sei gare) e Atalanta (1.0 - sei in sei partite); in più, solo sempre i giallorossi (tre) hanno segnato meno gol dei lariani (quattro) e della Dea (cinque) in questi confronti.
    • Dall'arrivo di Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta (dallo scorso 11 novembre), soltanto Inter (28), Milan (25) e Juventus (23) hanno guadagnato più punti della Dea in Serie A (22 in 11 partite, esattamente gli stessi del Como - 7V, 1N, 3P entrambe); nel periodo nessuna squadra ha registrato più clean sheet di Atalanta e Como nel torneo (sei, al pari dell'Inter).
    • Il Como non ha schierato nemmeno un giocatore italiano nell'11 iniziale per 22 volte su 22 in questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria solamente l'Udinese 2016/17 non ha schierato italiani dal primo minuto in più occasioni (23, ma in tutto il campionato).
    • Atalanta e Como sono le due formazioni che hanno subito il minor numero di gol in seguito a cross in questa stagione di Serie A: due entrambe.
    • Nico Paz (settembre 2004 - 28 - 14G+14A) potrebbe diventare soltanto il secondo centrocampista a prendere parte a 30 reti in Serie A prima di compiere 22 anni da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), dopo Érik Lamela (30 - 19G+11A con la Roma tra il 2011 e il 2013).
    • Martin Baturina è il giocatore che ha preso parte a più gol nel 2026 in Serie A (6 con 3 gol e 3 assist), subito dietro troviamo Nikola Krstovic (5 con 4G+1A - al pari di Federico Dimarco, 3G+2A); allargando il dato ai Big-5 campionati europei, solo Michael Olise (9, 3G+6A in Bundesliga) è stato coinvolto in più reti nel nuovo anno solare rispetto al fantasista croato del Como.
    • Solo Christian Pulisic e Lautaro Martínez (entrambi sei) hanno segnato più gol in trasferta di Nikola Krstovic (cinque, al pari di Stefano Moreo e Santiago Castro) in questa stagione di Serie A. Più in generale, dopo le reti contro Pisa e Parma, il montenegrino potrebbe trovare il gol in tre presenze consecutive solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra agosto e settembre 2023 (le sue prime tre gare in assoluto nel massimo campionato italiano).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    ComoAtalanta
    Partite giocate2222
    Numero di partite vinte119
    Numero di partite perse45
    Numero di partite pareggiate78
    Gol totali segnati3730
    Gol totali subiti1620
    Media gol subiti per partita0.70.9
    Percentuale possesso palla61.255.7
    Numero totale di passaggi1158010725
    Numero totale di passaggi riusciti100549124
    Tiri nello specchio della porta11499
    Percentuale di tiri in porta48.345.2
    Numero totale di cross331418
    Numero medio di cross riusciti88102
    Duelli per partita vinti10751058
    Duelli per partita persi10711044
    Corner subiti76106
    Corner guadagnati90123
    Numero di punizioni a favore255228
    Numero di punizioni concesse309253
    Tackle totali361343
    Percentuale di successo nei tackle57.357.7
    Fuorigiochi totali1840
    Numero totale di cartellini gialli4929
    Numero totale di cartellini rossi21

    Como - Atalanta Live

    Classifica SERIE A

    1. Inter52
    2. Milan47
    3. Napoli46
    4. Roma43
    5. Juventus42
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Lautaro Martínez12
    2. Tasos Douvikas8
    3. Nico Paz8
    4. Christian Pulisic8
    5. Kenan Yildiz8
    MOSTRA COMPLETA

    Virgilio Sport
