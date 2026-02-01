Nel primo tempo l'Inter domina e affonda il colpo, con Lautaro prima e Zielinski poi. Nella seconda frazione invece i nerazzurri gestiscono ritmi e forze, controllando la partita, rischiando poco o nulla e portando a casa una vittoria importante. Crolla invece la Cremonese che perde ancora.

Dopo aver pareggiato la prima trasferta contro la Cremonese in Serie A (0-0 il 30 marzo 1930), l'Inter ha vinto tutte le successive sette partite allo Zini contro i grigiorossi nel torneo - solo contro il Torino i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga di successi fuori casa consecutivi nel massimo campionato: nove tra il 1994 e il 2012.17:23

PREPARTITA

Cremonese - Inter è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Inter sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 255 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 39 Espulsioni 4 Cartellini per partita 4.8 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0

Attualmente la Cremonese si trova 15° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 55 punti (frutto di 18 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 31; l'Inter ha segnato 52 gol e ne ha subiti 19.

La partita di andata Inter - Cremonese si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 4-1.

In casa la Cremonese ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 24 punti (8 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Verona e il Sassuolo ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Udinese e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 1-0 mentre L'Inter ha incontrato il Pisa vincendo 6-2.

Cremonese e Inter si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 1 volta, l'Inter ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre affrontate più di 10 volte in Serie A, la Cremonese è quella contro cui l'Inter vanta la più alta percentuale di vittorie: 82% (14 su 17), completano due pareggi e un successo grigiorosso (arrivato il 10 maggio 1992 per 2-0 al Meazza grazie alla doppietta di Gustavo Dezotti).

Nelle ultime otto giornate di Serie A la Cremonese è la squadra che ha guadagnato meno punti (tre - 3N, 5P), segnato meno gol (solo due) e registrato più match senza gol all'attivo (ben sette).

L'Inter è una delle due squadre ad aver vinto più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 17, al pari del Barcellona; i nerazzurri (50 gol) hanno anche il terzo miglior attacco in questi tornei nel 2025/26, dietro solo a Bayern Monaco (72) e Barcellona (57).

Dopo la sconfitta fuori casa per 3-1 contro il Napoli dello scorso 25 ottobre, l'Inter ha vinto tutte le successive sei trasferte in Serie A, subendo solo due reti. In generale, nessuna squadra ha registrato più clean sheet fuori casa dei nerazzurri nei Big-5 campionati europei 2025/26: sei, al pari della Lazio.

L'Inter ha un andamento semplicemente perfetto contro le squadre che occupano attualmente una posizione nella seconda metà della classifica in questa stagione di Serie A: 100% di successi in 11 sfide, segnando ben 31 reti e subendone solo 6.

L'Inter ha ottenuto 10 successi nelle ultime 11 partite contro formazioni neopromosse in Serie A, segnando ben 30 gol (2.7 di media) - l'unico match non vinto dai nerazzurri contro queste formazioni nel periodo risale allo scorso 5 aprile contro il Parma (2-2).

Sfida tra le due formazioni che hanno segnato il maggior numero di reti a seguito di cross in questa stagione di Serie A: Cremonese e Inter (entrambe 10).

Le prime cinque presenze di Federico Bonazzoli in Serie A sono arrivate con la maglia dell'Inter tra maggio 2014 e maggio 2015, tutte da subentrato senza prendere parte ad alcun gol. Delle cinque reti del classe '97 in questo campionato, solo una è arrivata allo Zini - la più recente, contro il Lecce su rigore lo scorso 7 dicembre.

Federico Dimarco ha già stabilito il suo record di partecipazioni al gol in una singola stagione di Serie A (12, 5G+7A) in 20 presenze nel 2025/26; in generale, solo due difensori dell'Inter sono stati coinvolti in più reti in un singolo campionato di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05): Achraf Hakimi nel 2020/21 (15) e Maicon nel 2009/10 (17).

