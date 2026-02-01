Il Parma arriva a questa sfida dopo il brutto ko di Bergamo, con un netto 4-0 per l'Atalanta. E dire che la squadra di Cuenca era in striscia positiva tra i pareggi contro Genoa e Napoli (in casa dei Campioni d'Italia) e la vittoria per 2-1 sul Lecce, in un importantissimo scontro salvezza. La situazione di classifica, comunque, è positiva col Parma a +6 sulla zona retrocessione.19:47

Juventus che ha vinto 3 delle 5 gare di campionato giocate in questo 2026. Fa ancora male il ko di Cagliari ma, settimana scorsa, la squadra di Spalletti si è riscattata subito col 3-0 sul Napoli che tiene vivissimo la lotta al 4° posto: bianconeri al momento a -1. Juventus che, però, arriva anche dal brutto pareggio di Champions contro il Monaco per 0-0. È stata la prima partita senza tiri nello specchio della porta avversaria da quando c'è Spalletti.19:53

Sono 72 i precedenti tra Juventus e Parma in tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai bianconeri con 39 successi oltre a 19 pareggi e 14 hurrà dei Ducali. Nella passata stagione, fu il Parma a vincere al Tardini grazie al gol di Pellegrino in una delle gare più negative della gestione Tudor. L'ultima vittoria Juve a Parma risale al 19 dicembre 2020, col netto 4-0 targato Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Morata.19:43

Il direttore di gara sarà il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Yoshikawa e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Collu. Nella sala VAR di Lissone ci sono Fabio Maresca (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).20:01

Resta anche a terra Conceiçao perché, nello slancio, ha subito una manata in faccia da Delprato. L'arbitro si sincera delle sue condizioni, ma sembra tutto ok21:08

VAR IN CORSO!!! E occhio perché dalla sala VAR stanno riguardando questo episodio, per capire se fosse addirittura rosso21:13

E sono 3 i gol in campionato di McKennie dopo quelli realizzati a Lecce e Sassuolo21:25

Buon primo tempo della Juventus a livello offensivo, con la squadra di Spalletti che ha creato diverse occasioni. Il 2-0 starebbe anche stretto ai bianconeri. C'è qualcosa da migliorare, però, quando viene lasciato campo al Parma. Qualche errorino, nella gestione degli spazi, c'è stato nell'ultimo quarto d'ora. Parma un po' statico davanti, con Pellegrino che ha giocato davvero pochi palloni. Un po' perché Bremer e Kelly non lo hanno fatto giocare, un po' perché è stato servito poche volte dai compagni. Devono farlo entrare in partita.21:46

E cambia anche il Parma con l'ingresso di Britschgi. Fuori Oristanio e ducali che passano al 3-5-2. Britschgi e Delprato esterni a tutta fascia, Ondrejka affianca Pellegrino davanti21:54

Vittoria importantissima per la Juventus che segue il Napoli e mette pressione alla Roma. Dominio totale della squadra di Spalletti che passa a Parma, vince 4-1, mostrando qualità e movimenti interessanti, cosa che non aveva fatto vedere qualche giorno fa contro il Monaco in Champions. Unico neo di serata, l'uscita all'intervallo di Kenan Yildiz. Da capire quali sono le sue condizioni. Anche perché le prossime partite sono contro Atalanta, Lazio e Inter. Non un cammino facile per i bianconeri.

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Juventus? La gara tra Parma e Juventus si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Parma - Juventus? L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Juventus sarà Fabio Maresca Dove si gioca Parma - Juventus? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Juventus? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 8 gol Quale è stato il risultato finale di Parma - Juventus? La gara tra Parma e Juventus si è conclusa con il risultato di 1-4 Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Juventus? I marcatori della Juventus sono stati Andrea Cambiaso(A) (autogol) al 51', Bremer al 15', Weston McKennie al 37', 54' e Jonathan David al 64'

PREPARTITA

Parma - Juventus è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Juventus sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 195 Fuorigioco 20 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 25 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.8 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2 10-01-2026 Serie A Atalanta-Torino 2-0 17-01-2026 Serie A Napoli-Sassuolo 1-0 01-02-2026 Serie A Parma-Juventus 1-4

Attualmente il Parma si trova 16° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 45 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Parma ha segnato 15 gol e ne ha subiti 30; la Juventus ha segnato 39 gol e ne ha subiti 18.

La partita di andata Juventus - Parma si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa il Parma ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Cagliari e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 1-4 mentre La Juventus ha incontrato il Napoli vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol.

Parma e Juventus si sono affrontate 55 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 11 volte, la Juventus ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Parma-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N), segnando 36 gol nel periodo (2.1 di media a match) - incluso il 2-0 nel match d'andata alla prima giornata.

Il Parma ha vinto l'ultimo match al Tardini contro la Juventus in campionato lo scorso 23 aprile (1-0 con gol di Mateo Pellegrino) e solo una volta ha ottenuto due successi casalinghi di fila contro i bianconeri in Serie A: tra maggio e novembre 1993 con Nevio Scala allenatore.

Il Parma è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre partite di campionato (contro Napoli, Genoa e Atalanta); i ducali solo due volte hanno registrato una striscia di quattro gare consecutive senza gol all'attivo nella loro storia in Serie A: nell'aprile 2013 e tra novembre e dicembre 2006.

Dopo la sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta, il Parma potrebbe perdere due partite di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine ottobre e inizio novembre contro Roma e Bologna.

Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus lo scorso 30 ottobre, nessuna squadra ha subito meno gol dei bianconeri in Serie A: solo otto in 13 match, al pari dell'Inter. Nel periodo, i piemontesi occupano la terza posizione in classifica in Serie A con 27 punti, dietro solo a Inter (34) e Milan (29) e hanno anche il terzo miglior attacco (23 gol), dietro a Inter (28) e Como (25).

La Juventus, pur avendo un andamento molto simile per quanto riguarda i gol fatti (35 sia nel 2025/26 che nel 2024/25) e le reti subite (17 nel 2025/26 vs 19 nel 2024/25) rispetto ai primi 22 match della scorsa stagione di Serie A, ha guadagnato cinque punti in più nel campionato in corso dopo altrettante partite (42 nel 2025/26 rispetto ai 37 del 2024/25).

Da una parte il Parma è la formazione che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio piazzato (57% - 8 su 14) in questa stagione di Serie A, dall'altra la Juventus è, invece, quella che ha subito meno gol su sviluppi di calcio da fermo (solo quattro).

Mateo Pellegrino è il giocatore che in percentuale ha segnato più reti della propria squadra in questa stagione di Serie A: 43% (6 su 14). In più, dopo la rete al Tardini contro la Juventus dello scorso 23 aprile, Mateo Pellegrino potrebbe diventare il primo giocatore del Parma a segnare in due partite casalinghe di fila contro i bianconeri in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Con la rete contro il Napoli, Kenan Yildiz ha stabilito il suo record di gol in una singola stagione di Serie A: otto in 21 presenze nel 2025/26, superando i sette dello scorso campionato ma in 35 partite. In più, il fantasista turco è il secondo giocatore sia per tocchi in area avversaria (120), dietro solo a Lautaro Martínez (129) - sia per dribbling riusciti (42), dietro solamente a Nico Paz (48) in questo campionato.

Jonathan David ha realizzato tre gol negli ultimi quattro match di campionato, tante quante reti nelle sue precedenti 26 partite tra Serie A e Ligue 1. Più nel dettaglio, il canadese è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime tre trasferte di campionato (1G+2A), dopo che non aveva preso parte ad alcuna rete nelle sue prime otto gare fuori casa in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: