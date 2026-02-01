Vittoria importantissima per la Juventus che segue il Napoli e mette pressione alla Roma. Dominio totale della squadra di Spalletti che passa a Parma, vince 4-1, mostrando qualità e movimenti interessanti, cosa che non aveva fatto vedere qualche giorno fa contro il Monaco in Champions. Unico neo di serata, l'uscita all'intervallo di Kenan Yildiz. Da capire quali sono le sue condizioni. Anche perché le prossime partite sono contro Atalanta, Lazio e Inter. Non un cammino facile per i bianconeri.
E, con questo risultato, la Juventus sale al 4° posto a quota 45 punti, a -1 dal Napoli e a +2 sulla Roma. Roma che giocherà però nel Monday Night contro l'Udinese. Parma che resta al 16° posto con 23 punti, con 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.
Parma che tornerà in campo domenica prossima, 8 febbraio, nel derby emiliano contro il Bologna che si giocherà come lunch match. La Juventus affronterà la Lazio in casa, sempre domenica, alle 20.45. Juve che, comunque, giocherà anche in settimana nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Appuntamento a Bergamo giovedì 5 febbraio alle 21.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Parma-Juventus e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:46
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO AL TARDINI!!! Juventus batte Parma 4-1 grazie ai gol di Bremer (doppietta), McKennie e David. L'autorete di Cambiaso ha reso il passivo meno amaro per i padroni di casa.22:53
90'+3'
PELLEGRINO VICINO AL GOL!!! L'argentino raccoglie palla tra Gatti e Kelly e cerca la conclusione nello specchio, risponde presente Di Gregorio che evita il secondo gol del Parma22:53
90'+2'
GOL ANNULLATO!!! Niente da fare per Openda. C'era il fuorigioco e quindi si resta sul 4-122:40
90'+2'
Controllo VAR per una possibile posizione irregolare di Openda sul servizio di Kalulu22:40
90'+1'
GOL! Openda fa 5-1. Ed è festa grande per la Juve perché segna anche Openda che batte in diagonale Corvi dopo l'assist del solito Kalulu.22:40
90'
4 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:38
88'
Thuram con la palla lunga per Openda, capisce tutto Corvi che in uscita anticipa l'attaccante belga22:36
86'
Arriva un giallo per Circati per un intervento in ritardo su Kalulu22:34
85'
PELLEGRINO SI MANGIA UN GOL!!! Colpo di testa di Delprato che prolunga per Pellegrino, girata dell'argentino che sovrasta Kelly ma non trova la porta da due passi.22:33
84'
JUVE VICINA AL POKERISSIMO!!! Solito cross da destra di Kalulu che cerca e trova Openda a centro area, il belga anticipa di testa Corvi ma non riesce a trovare lo specchio.22:32
83'
Contropiede Juve che porta al tiro Kostic da fuori area, ci pensa Sorensen con una deviazione. Grandi proteste di Cuesta che voleva il fallo per Pellegrino che ha dato il là alla ripartenza degli ospiti22:31
81'
DENTRO OPENDA!!! Ultimo cambio per Spalletti che fa entrare Openda al posto di David, che ha chiuso il match col 4-122:28
81'
Niente angolo per il Parma. Elphege era comunque in posizione di offside e si ripartirà con una rimessa dal fondo per Di Gregorio22:29
80'
Prima giocata del neo entrato Elphege che cerca la conclusione, ma ci mette il piede Kelly che manda in calcio d'angolo22:28
76'
Girata di testa di Pellegrino sugli sviliuppi di un calcio di punizione, ma non trova la porta di Di Gregorio22:24
75'
E fuori anche Ondrejka che lascia il posto a Elphege. Anche lo svedese ha fatto pochissimo contro la Juventus22:24
75'
Nel Parma entra invece Estévez che prende il posto di un Bernabé questa sera poco ispirato. Non si è visto il solito Bernabé22:23
74'
FUORI McKENNIE!!! Spalletti ne approfitta per concedere qualche minuto anche a McKennie che lascia il posto a Cabal22:22
73'
Rumoreggia il pubblico del Tardini, non proprio contento della prestazione del Parma questa sera22:21
71'
Kalulu prende la profondità, ma non riesce ad entrare in area di rigore sulla chiusura di Sorensen che favorisce l'uscita di Corvi22:20
68'
McKennie prova a controllare in area ma, questa volta, non riesce a tenere il pallone sull'opposizione dei due difensori del Parma22:16
66'
Nel Parma entra invece Sorensen che prende il posto di Nicolussi Caviglia che oggi era al debutto con i Ducali. Gli sono ancora mancate le geometrie22:51
66'
RIPOSO ANCHE PER BREMER!!! E, visto il risultato, Spalletti fa rifiatare Bremer, tra l'altro andato a segno due volte questa sera. Dentro Gatti al posto del brasiliano22:15
65'
DOPPIO CAMBIO JUVENTUS!!! Spalletti lancia in campo Kostic al posto di Conceiçao. Un po' di riposo per il portoghese che ha convinto questa sera22:14
65'
E sono 5 i gol di David in campionato. 4 gol nelle ultime 5 di Serie A per l'attaccante canadese22:13
64'
GOL! Parma-JUVENTUS 1-4. Rete di Jonathan David. E arriva anche il poker bianconero col tap-in vincente di David che sfrutta il regalo di Corvi, che smanaccia goffamente sul tiro non irresistibile di Conceiçao.
Lungo giro palla ora della Juventus che non vuole più concedere al Parma la possibilità di riaprire la gara22:09
59'
Contropiede Juventus con Conceiçao che verticalizza per McKennie, colpo di tacco per David che viene anticipato da Delprato22:07
56'
Doppietta questa sera per Bremer e 3° gol in campionato per il brasiliano22:04
55'
GOL CONVALIDATO!!! E quindi la Juventus ritrova quasi subito il +2 sul Parma. Si riparte dal 3-1 Juve22:04
55'
C'è comunque un check in sala VAR per valutare un possibile fuorigioco. Non di Bremer perché era dietro la linea della palla. Un fuorigioco precedente.22:04
54'
Bernabé calcia malissimo, Nicolussi Caviglia deve intervenire fallosamente su David per non far ripartire la Juventus22:50
54'
GOL! Parma-JUVENTUS 1-3. Rete di Bremer. Schema su punizione della Juventus: colpo di testa di McKennie che centra la traversa, poi tentativo di tap-in di David e deviazione finale di Bremer sulla linea di porta. Quello di David diventa un assist.
Prova a reagire subito la Juventus, col solito McKennie che guadagna un calcio di punizione nella metà campo avversaria22:00
51'
GOL! PARMA-Juventus 1-2. Autorete di Andrea Cambiaso. Tutto riaperto al Tardini con la discesa a sinistra di Circati che cerca Britschgi sul secondo palo, c'è ben piazzato Cambiaso che però la butta dentro nella propria porta. Clamoroso.
Destro di Pellegrino dopo un errore in fase di impostazione della Juve, ma tiro deviato da Bremer e parata abbastanza facile per Di Gregorio.21:57
49'
Pellegrino anticipa Bremer e Kelly, ma sbaglia il servizio per Ondrejka che viene chiuso da McKennie22:49
47'
E cambia anche il Parma con l'ingresso di Britschgi. Fuori Oristanio e ducali che passano al 3-5-2. Britschgi e Delprato esterni a tutta fascia, Ondrejka affianca Pellegrino davanti21:54
47'
Confermato il cambio della Juventus. Fuori Yildiz che aveva qualche problema fisico. Dentro Miretti che, per ora, si mette a sinistra.21:53
46'
SI RIPARTE AL TARDINI!!!21:53
Buon primo tempo della Juventus a livello offensivo, con la squadra di Spalletti che ha creato diverse occasioni. Il 2-0 starebbe anche stretto ai bianconeri. C'è qualcosa da migliorare, però, quando viene lasciato campo al Parma. Qualche errorino, nella gestione degli spazi, c'è stato nell'ultimo quarto d'ora. Parma un po' statico davanti, con Pellegrino che ha giocato davvero pochi palloni. Un po' perché Bremer e Kelly non lo hanno fatto giocare, un po' perché è stato servito poche volte dai compagni. Devono farlo entrare in partita.21:46
Solo Juventus nella prima mezz'ora di gioco. Segna Bremer, ma già dai primi secondi di gara la squadra di Spalletti sfiora il gol con Conceiçao. Il portoghese prima trova i guantoni di Corvi, poi la traversa. Il Parma si mette in partita con l'occasione di Valeri, salva Di Gregorio in tuffo, poi la Juve reagisce subito e trova il raddoppio col solito McKennie. Nel finale di tempo occasioni per Oristanio e Yildiz.21:37
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Si chiude il primo sul 2-0 Juve a Parma. Decidono i gol di Bremer e McKennie.21:36
45'+4'
CI PROVA YILDIZ!!! Il turco vince un rimpallo con Delprato, trova lo spazio per il destro ma non inquadra la porta di Corvi.21:35
45'+3'
Valeri cerca Pellegrino col suo cross dalla corsia mancina, ma c'è Kelly ad anticipare l'attaccante del Parma21:34
45'+2'
Ancora Conceiçao da destra, ma il cross del portoghese è troppo all'indietro e non trova nessun compagno di squadra. Riparte il Parma21:34
45'
Sono 3 i minuti di recupero in questo primo tempo...21:32
43'
OCCASIONE PARMA!!! Errore di Locatelli sul rinvio, recupera palla Oristanio che calcia di prima intenzione ma ci arriva Di Gregorio in tuffo21:30
43'
McKennie per David che vede l'ingresso in area di Thuram, ma non riesce a servirlo per la chiusura di Circati che salva tutto21:29
41'
Intanto da DAZN informano che Yildiz uscirà all'intervallo. Qualche problema fisico per il fantasista turco che, finora, non aveva fatto vedere chissà che cosa in questo primo tempo. Ecco spiegato il perché.21:28
40'
Altro lancio per Kalulu che è molto ispirato questa sera, ma Circati lo anticipa sulla sventagliata di Locatelli21:26
38'
E sono 3 i gol in campionato di McKennie dopo quelli realizzati a Lecce e Sassuolo21:25
37'
GOL! Parma-JUVENTUS 0-2. Rete di Weston McKennie. E arriva il raddoppio della Juve con la mezza rovesciata di McKennie sull'assist di Kalulu da destra. Gol spettacolare degli ospiti.
Pellegrino prolunga in area, arriva la smanacciata di Di Gregorio che anticipa i giocatori del Parma appostati sul secondo palo. C'è stata, comunque, una minima reazione da parte dei padroni di casa21:22
33'
Ci prova NICOLUSSI CAVIGLIA su calcio di punizione, ma centra in pieno la barriera della Juventus. Niente di fatto per il Parma21:20
32'
Kalulu cerca di sfondare in area di rigore, ma arriva la chiusura di Keita. Poi il centrocampista del Parma parte in transizione e guadagna una punizione nella metà campo avversaria21:19
31'
71% di possesso palla per la Juventus in questa prima mezz'ora di gioco21:18
30'
VALERI VICINO AL GOL!!! Occasione per il Parma con la conclusione di Valeri che cerca l'angolino basso a sinistra del portiere, ma Di Gregorio risponde presente con un gran intervento in tuffo. Palla in angolo.21:44
29'
Conceiçao cerca un assist di trivela, Delprato mette fuori con un colpo di testa21:16
28'
E intanto rientra in campo Troilo. Ristabilita la parità numerica in campo quando siamo ormai vicini alla mezz'ora di gioco21:15
27'
Confermato il cartellino giallo. Si salva qui la Juventus da una possibile inferiorità numerica.21:14
27'
VAR IN CORSO!!! E occhio perché dalla sala VAR stanno riguardando questo episodio, per capire se fosse addirittura rosso21:13
27'
Resta a terra Troilo dopo l'intervento di McKennie che è andato sulla caviglia21:13
26'
Terzo giallo di questo primo tempo. Finisce nel taccuino dei cattivi anche McKennie per l'intervento su Troilo.21:13
25'
Contropiede Juventus che però si conclude con un nulla di fatto per la manata di Yildiz su Keita. Punizione per il Parma21:12
24'
Bremer in ritardo su Pellegrino e arriva il giallo per il difensore brasiliano21:10
21'
Spalletti mette comunque in movimento Miretti che comincia a scaldarsi a bordo campo21:08
21'
Resta anche a terra Conceiçao perché, nello slancio, ha subito una manata in faccia da Delprato. L'arbitro si sincera delle sue condizioni, ma sembra tutto ok21:08
20'
ANCORA CONCEIÇAO!!! Imbucata per David che scarica per Conceiçao, ma Delprato si immola col corpo ed evita la conclusione del portoghese21:07
18'
Delprato prolunga di testa, ma Pellegrino non ci arriva sul secondo palo di pochissimo. Reazione del Parma dopo il gol subito21:05
17'
Conceiçao in copertura su Keita, ma il portoghese commette fallo e si prende anche il cartellino giallo21:04
16'
2° gol in campionato per Bremer21:02
15'
GOL! Parma-JUVENTUS 0-1. Rete di Bremer. Colpo di testa imperioso del difensore brasiliano che batte Corvi sugli sviluppi del corner. Gol di Bremer e assist di Conceiçao direttamente da calcio d'angolo.
Altra transizione veloce della Juventus con Yildiz che serve Cambiaso sulla sinistra, cross deviato da Delprato in angolo21:00
11'
THURAM A TERRA IN AREA!!! Velo di McKennie per Thuram che finisce a terra nel tentativo di calciare verso la porta, ma è il centrocampista a commettere fallo in attacco.20:59
10'
Rinvio della difesa del Parma, ma c'è Kelly che recupera subito la sfera. Parma non che non riesce a superare la propria metà campo in questo avvio20:57
8'
Insiste ancora la Juventus con le conclusioni dal limite prima di McKennie poi di Conceiçao, in entrambe le volte mura la difesa di casa20:55
7'
Verticalizzazione di David per McKennie, bella idea, ma lo statunitense viene chiuso da Troilo che favorisce l'uscita di Corvi20:54
6'
TRAVERSA JUVENTUS!!! E sul contropiede Juve, arriva una clamorosa traversa di Conceiçao sullo scarico di McKennie. Seconda occasionissima per l'1-0 ospite20:53
5'
Cambiaso ruba palla a Oristanio che finisce a terra. Protestano i giocatori del Parma, ma Fourneau lascia continuare20:52
3'
Kalulu prova a spingere sulla destra, ma Valeri di testa respinge il suo cross20:51
2'
Prova a reagire subito il Parma con un lancio per Pellegrino, ma c'è Bremer in vantaggio. Il brasiliano vince un rimpallo e guadagna la rimessa dal fondo20:49
2'
JUVENTUS VICINA AL GOL!!! Dopo 50 secondi, bianconeri già vicinissimi all'1-0. Locatelli lancia per Kalulu che mette in mezzo, destro di Conceiçao ma Corvi manda in calcio d'angolo.20:48
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per la Juventus...20:47
Il direttore di gara sarà il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e Yoshikawa e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Collu. Nella sala VAR di Lissone ci sono Fabio Maresca (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).20:01
Sono 72 i precedenti tra Juventus e Parma in tutte le competizioni. Il bilancio sorride ai bianconeri con 39 successi oltre a 19 pareggi e 14 hurrà dei Ducali. Nella passata stagione, fu il Parma a vincere al Tardini grazie al gol di Pellegrino in una delle gare più negative della gestione Tudor. L'ultima vittoria Juve a Parma risale al 19 dicembre 2020, col netto 4-0 targato Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Morata.19:43
Juventus con lo stesso XI visto contro il Napoli nel 3-0 di settimana scorsa, in quella che è stata la miglior partita sotto la gestione Spalletti. Ancora out per infortunio Rugani, Vlahovic e Milik.20:01
Cuesta cambia dal 3-5-2 al 4-3-2-1. Schieramento ad albero di Natale per il Parma con Oristanio e Ondrejka alle spalle di Pellegrino. Subito titolare il neo acquisto Nicolussi Caviglia (appena arrivato dalla Fiorentina) a centrocampo, con Bernabé e Keita, mentre in difesa torna Valeri che fa da esterno.20:21
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, K.Thuram - Conceição, McKennie, Yildiz - David. All. Luciano Spalletti. A disposizione: Perin, Pinsoglio - Gatti, Cabal - Adzic, Kostic, Miretti, Koopmeiners - Zhegrova, Openda.19:56
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma scende in campo con un 4-3-2-1 in cui figurano: Corvi - Delprato, Circati, Troilo, Valeri - Bernabé, M.Keita, Nicolussi Caviglia - Oristanio, Ondrejka - Pellegrino. All. Carlos Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Casentini - Britschgi, F.Carboni, Drobnic - Cremaschi, Estévez, C.Ordoñez, Sorensen - Elphege, Mikolajewski, Benedyczak.20:18
Juventus che ha vinto 3 delle 5 gare di campionato giocate in questo 2026. Fa ancora male il ko di Cagliari ma, settimana scorsa, la squadra di Spalletti si è riscattata subito col 3-0 sul Napoli che tiene vivissimo la lotta al 4° posto: bianconeri al momento a -1. Juventus che, però, arriva anche dal brutto pareggio di Champions contro il Monaco per 0-0. È stata la prima partita senza tiri nello specchio della porta avversaria da quando c'è Spalletti.19:53
Il Parma arriva a questa sfida dopo il brutto ko di Bergamo, con un netto 4-0 per l'Atalanta. E dire che la squadra di Cuenca era in striscia positiva tra i pareggi contro Genoa e Napoli (in casa dei Campioni d'Italia) e la vittoria per 2-1 sul Lecce, in un importantissimo scontro salvezza. La situazione di classifica, comunque, è positiva col Parma a +6 sulla zona retrocessione.19:47
Benvenuti alla diretta scritta di Parma-Juventus, gara valida per la Giornata 23 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma.19:19
Sostituzione: esce Kenan Yildiz ed entra Fabio Miretti (Juventus)
51'
Autogol di Andrea Cambiaso (Juventus)
54'
Gol di Bremer (Juventus)
64'
Gol di Jonathan David (Juventus)
65'
Sostituzione: esce Bremer ed entra Federico Gatti (Juventus)
74'
Sostituzione: esce Weston McKennie ed entra Juan Cabal (Juventus)
75'
Sostituzione: esce Jacob Ondrejka ed entra Nesta Elphege (Parma)
81'
Sostituzione: esce Jonathan David ed entra Loïs Openda (Juventus)
86'
Ammonito Alessandro Circati (Parma)
PREPARTITA
Parma - Juventus è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Juventus sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Attualmente il Parma si trova 16° in classifica con 23 punti (frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 45 punti (frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Il Parma ha segnato 15 gol e ne ha subiti 30; la Juventus ha segnato 39 gol e ne ha subiti 18. La partita di andata Juventus - Parma si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa il Parma ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e la Juventus ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Cagliari e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 1-4 mentre La Juventus ha incontrato il Napoli vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol.
Parma e Juventus si sono affrontate 55 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 11 volte, la Juventus ha vinto 27 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Parma-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 17 sfide contro il Parma in Serie A (11V, 4N), segnando 36 gol nel periodo (2.1 di media a match) - incluso il 2-0 nel match d'andata alla prima giornata.
Il Parma ha vinto l'ultimo match al Tardini contro la Juventus in campionato lo scorso 23 aprile (1-0 con gol di Mateo Pellegrino) e solo una volta ha ottenuto due successi casalinghi di fila contro i bianconeri in Serie A: tra maggio e novembre 1993 con Nevio Scala allenatore.
Il Parma è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre partite di campionato (contro Napoli, Genoa e Atalanta); i ducali solo due volte hanno registrato una striscia di quattro gare consecutive senza gol all'attivo nella loro storia in Serie A: nell'aprile 2013 e tra novembre e dicembre 2006.
Dopo la sconfitta per 0-4 contro l'Atalanta, il Parma potrebbe perdere due partite di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine ottobre e inizio novembre contro Roma e Bologna.
Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus lo scorso 30 ottobre, nessuna squadra ha subito meno gol dei bianconeri in Serie A: solo otto in 13 match, al pari dell'Inter. Nel periodo, i piemontesi occupano la terza posizione in classifica in Serie A con 27 punti, dietro solo a Inter (34) e Milan (29) e hanno anche il terzo miglior attacco (23 gol), dietro a Inter (28) e Como (25).
La Juventus, pur avendo un andamento molto simile per quanto riguarda i gol fatti (35 sia nel 2025/26 che nel 2024/25) e le reti subite (17 nel 2025/26 vs 19 nel 2024/25) rispetto ai primi 22 match della scorsa stagione di Serie A, ha guadagnato cinque punti in più nel campionato in corso dopo altrettante partite (42 nel 2025/26 rispetto ai 37 del 2024/25).
Da una parte il Parma è la formazione che ha segnato più reti in percentuale su sviluppi di calcio piazzato (57% - 8 su 14) in questa stagione di Serie A, dall'altra la Juventus è, invece, quella che ha subito meno gol su sviluppi di calcio da fermo (solo quattro).
Mateo Pellegrino è il giocatore che in percentuale ha segnato più reti della propria squadra in questa stagione di Serie A: 43% (6 su 14). In più, dopo la rete al Tardini contro la Juventus dello scorso 23 aprile, Mateo Pellegrino potrebbe diventare il primo giocatore del Parma a segnare in due partite casalinghe di fila contro i bianconeri in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Con la rete contro il Napoli, Kenan Yildiz ha stabilito il suo record di gol in una singola stagione di Serie A: otto in 21 presenze nel 2025/26, superando i sette dello scorso campionato ma in 35 partite. In più, il fantasista turco è il secondo giocatore sia per tocchi in area avversaria (120), dietro solo a Lautaro Martínez (129) - sia per dribbling riusciti (42), dietro solamente a Nico Paz (48) in questo campionato.
Jonathan David ha realizzato tre gol negli ultimi quattro match di campionato, tante quante reti nelle sue precedenti 26 partite tra Serie A e Ligue 1. Più nel dettaglio, il canadese è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime tre trasferte di campionato (1G+2A), dopo che non aveva preso parte ad alcuna rete nelle sue prime otto gare fuori casa in Serie A.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: