Sottil corre lungo l'out di sinistra e sfida Marianucci all'uno contro uno, il granata è attento e mantiene la posizione allontanando in fallo laterale.13:51

Discesa rapida e di forza da parte di Zapata, che percorre tutto il campo, prova a guadagnare un corner ma la palla era già sul fondo e sarà rinvio per Falcone.13:59

PREPARTITA

Torino - Lecce è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Lecce sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 230 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 32 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0

Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte).

Il Torino ha segnato 22 gol e ne ha subiti 40; il Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Lecce - Torino si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Torino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e Como ottenendo 0 punti.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Milan e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 6-0 mentre Il Lecce ha incontrato la Lazio pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol.

Torino e Lecce si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 9 volte, il Lecce ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Torino-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Torino, dopo che non aveva ottenuto successi nelle cinque precedenti gare contro questa avversaria (quattro sconfitte seguite da un pareggio) - i giallorossi possono battere i granata in tre incontri di fila per la prima volta in assoluto in Serie A.

Il Torino ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (due successi e un pareggio nel parziale); in generale, tra le squadre che i granata hanno ospitato in almeno 10 occasioni nella competizione, i giallorossi sono quella contro cui hanno registrato in percentuale più clean sheet domestici (64%, 7/11).

Il Torino ha perso tutte le ultime quattro gare di Serie A, subendo una media di tre gol a partita - l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive nel massimo campionato risale al periodo tra gennaio e febbraio 2020, sei in quell'occasione (tre sotto la gestione di Walter Mazzarri e tre con Moreno Longo).

Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato (2N, 5P) e nelle tre più recenti non ha trovato la via del gol; l'ultima volta che ha giocato più incontri consecutivi in Serie A senza segnare risale a febbraio 2025 (quattro in quel caso).

Il Torino ha raccolto solo 23 punti finora in 22 partite di questo campionato, una media di 1.05 a partita; dal loro ritorno in Serie A nel 2012/13, solo in un'occasione i granata ne hanno ottenuti di meno dopo lo stesso numero di gare giocate: nel 2020/21 - 17, in un torneo chiuso in 17ª posizione.

Il Lecce è la squadra che ha ottenuto la percentuale più alta dei propri punti in questa Serie A contro avversarie attualmente nel lato destro della classifica: l'83%, 15 su 18.

Il Torino ha vinto tre degli ultimi quattro lunch match domenicali in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 sfide di questo tipo in Serie A (6N, 4P). Dall'altra parte, dopo cinque risultati utili consecutivi registrati nelle partite giocate alle 12.30 di domenica nel massimo campionato (3V, 2N), il Lecce ha perso le due più recenti, contro Cremonese e Parma, entrambe nel torneo in corso.

Si affrontano in questa gara il peggior attacco di questo campionato (il Lecce, 13 gol segnati) e la peggior difesa (il Torino, 40 reti incassate); in particolare, solo il Parma (5.7%) ha all'attivo una percentuale realizzativa più bassa rispetto al Lecce (6.1%) nel torneo in corso, mentre il Torino è la squadra contro cui le avversarie hanno segnato in percentuale più gol rispetto ai tiri effettuati nella Serie A 2025/26 (13.4%).

Nikola Vlasic ha segnato il suo primo gol casalingo in Serie A proprio contro il Lecce, il 5 settembre 2022 - il giocatore del Torino ha realizzato cinque gol in 22 presenze nel torneo in corso e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei (cinque marcature sia nel 2022/23 che nel 2024/25).

Il giocatore del Lecce Tiago Gabriel è il difensore che ha vinto più duelli aerei in questa Serie A (79), mentre il compagno di squadra Danilo Veiga è il quello che ha effettuato più contrasti nel torneo in corso (59).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: