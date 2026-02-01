Cala il sipario allo Stadio Olimpico di Torino! Sozza manda i titoli di coda di un match equilibrato e divertente, conclusosi con una vittoria per 1-0 a favore dei padroni di casa Granata. Primo tempo che, dopo un iniziale brivido per i piemontesi creato da Sottil, termina con il vantaggio casalingo segnato da Che' Adams al minuto 29'. Nella ripresa un altro Lecce, la formazione ospite tenta più volte di andare sul pareggio ma il legno non sorride a Banda che non trova la via del gol nell'occasione pugliese più eclatante dei secondi 45'. Determinanti, nonostante il risultato, gli interventi prodigiosi di Falcone che in diverse occasioni tiene a galla i suoi non permettendo ai Granata di dilagare. Termina al 94' la sfida delle 12:30 in terra piemontese, sorride il Torino.
Con l'odierno trionfo il Toro guadagna 3 punti nella classifica generale, resta invece invariata la situazione del Lecce. Uomini di Baroni e Di Francesco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Fiorentina ed Udinese.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive.14:32
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI SOZZA! Torino-Lecce termina 1-0.14:30
90'+5'
AMMONITO Matteo Prati: fallo tattico determinante nella sua prima presenza in maglia granata.14:30
90'+2'
Respinta di Coco prolungata da Prati, vuole chiudere in avanti il Toro.14:29
90'
Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Marchetti. Si giocherà fino al 94'.14:27
89'
Sostituzione Torino: esce dal campo Ché Adams, subentra per lui Alieu Njie.14:27
89'
Sostituzione Lecce: fuori l'ammonito Ylber Ramadani, dentro Oumar Ngom.14:26
87'
Calcio d'angolo a favore del Lecce, non trova soluzioni amiche Gallo.14:22
86'
Continua ad insistere il Lecce che vuole il pari a tutti i costi, costretto a difendersi il Toro in questi ultimi minuti del match.14:22
84'
Altra giocata rapida di Banda che sembra essere lo specchio della precedente, in questa occasione è la testa di Coco a neutralizzare il tiro dello zambiano.14:18
82'
CHE GIOCATA DI BANDA! Il subentrato prova subito ad apporre la propria firma sul tabellino dei marcatori, sposta la palla sul destro e da un angolo stretto tenta la conclusione che si infrange sul palo lontano. Non avrebbe potuto nulla Paleari, Toro salvato dal legno al minuto 82'.14:16
81'
Dopo le recenti sostituzioni, entrambi i tecnici hanno ancora a loro disposizione un cambio da operare.14:14
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà lasciato spazio all'extra-time.14:13
78'
Sostituzione Torino: esce anche Duván Zapata, dentro per lui Sandro Kulenovic.14:13
77'
Sostituzione Lecce: fuori Santiago Pierotti, subentra al suo posto Álex Sala.14:13
77'
Sostituzione Lecce: fuori dal campo Riccardo Sottil, dentro Konan N’Dri.14:13
76'
Conduce lungo l'out di sinistra Anjorin, che fresco di energie prova ad incidere sul match, poi tentativo di servire Vlasic ma la palla è troppo fuori misura e Siebert accompagna sul fondo.14:10
73'
FALCONE CLAMOROSO! Ennesima prodezza dell'estremo dei Lupi, sventato il pericolo del 2-0 granata con un tocco a dir poco determinante sulla linea della propria porta.14:08
71'
AMMONITO Ylber Ramadani: giallo per il giocatore dei Salentini.14:06
70'
Sostituzione Torino: fuori anche Emirhan Ilkhan, dentro per lui Matteo Prati.14:07
70'
Sostituzione Torino: esce dal campo Valentino Lazaro, lo sostituisce Rafa Obrador.14:04
70'
Sostituzione Torino: fuori Cesare Casadei, dentro Tino Anjorin.14:04
70'
Superate le porte del minuto 70', si attendono ulteriori sostituzioni.14:04
68'
Danilo Veiga alla ricerca di Cheddira con un cross ambizioso, Paleari è sicuro in uscita e fa suo il pallone.14:03
65'
Sostituzione Lecce: esce anche Tiago Gabriel Coelho Oliveira, subentra per lui Esmevânio Kialonda Gaspar.14:00
65'
Sostituzione Lecce: fuori Omri Gandelman, lo sostituisce Lameck Banda.13:59
64'
Discesa rapida e di forza da parte di Zapata, che percorre tutto il campo, prova a guadagnare un corner ma la palla era già sul fondo e sarà rinvio per Falcone.13:59
62'
Iniziativa personale di Pierotti che si proietta verso la porta avversaria, salta Marianucci e scaglia una conclusione che viene respinta dalla retroguardia piemontese.13:57
60'
AMMONITO Tiago Gabriel Coelho Oliveira: giallo inevitabile per la trattenuta ai danni di Duvan Zapata.13:55
60'
Scocca il minuto sessanta, parziale fisso sull'1-0 a favore dei padroni di casa Granata.13:54
58'
Altro traversone lungo di Sottil, anche in questa occasione Paleari svetta allontanando la chance del pareggio ospite.13:52
57'
Sottil corre lungo l'out di sinistra e sfida Marianucci all'uno contro uno, il granata è attento e mantiene la posizione allontanando in fallo laterale.13:51
54'
Rimpallo tra Adams e Gallo, assistente di linea che affida la laterale al Lecce.13:50
51'
Lazaro e Paleari non si intendono e rischiano di commettere un errore determinante sull'arrivo di un avversario, recupera Paleari che spazza via la minaccia.13:46
48'
FALCONE PAZZESCO! Zapata scaglia un forte tiro ad incrociare verso il secondo palo, sulla traiettioria si immola Falcone che respinge il possibile 2-0 neutralizzando una conclusione dall'alto coefficiente di difficoltà.13:45
46'
Il primo pallone del secondo tempo è giostrato dal Lecce.13:44
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.13:44
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.13:23
Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione di gioco all'Olimpico di Torino, parziale che sorride momentaneamente al Toro, 1-0 sul tabellino. I primi quarantacinque di gioco hanno mostrato una gara pressoché equilibrata e con occasioni da entrambe le parti, subito forte il Lecce che al minuto 2' va vicino al vantaggio con un bel filtrante di Sottil, risponde il Toro al minuto 29' con una palla eccellente di Vlasic che permette a Che Adams di battere Falcone. Segue un finale di primo tempo segnato da ritmi abbastanza alti, presupposto per una ripresa interessante.13:22
45'+3'
FISCHIO DI SOZZA: termina il primo tempo.13:22
45'+2'
Vlasic cerca la verticalizzazione su Duvan Zapata, il centravanti nel tentativo di proteggere il pallone alza troppo il gomito e commette fallo, punizione Lecce dalla propria metà di campo.13:21
45'
Sono 3' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 48'.13:20
45'
AMMONITO Nikola Vlasic: fallo tattico speso per arrestare il contropiede condotto da Coulibaly.13:19
44'
Risposta di Paleari sulla conclusione di Gandelman, angolo a favore del Lecce.13:18
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi sarà possibile recupero.13:18
42'
Coulibaly prova a suonare la carica per i suoi con una rapida ripartenza, assenza però di soluzioni offensive ed il centrocampista è costretto a tornare da Veiga.13:18
40'
ANCORA FALCONE! Altra risposta determinante da parte dell'estremo pugliese che con attenzione respinge la conclusione di Casadei.13:14
39'
Buono il guizzo di Adams per lòiberarsi dalla pressione di Sottil, poi è costretto a tornare da Maripan, chiude tutti gli spazi il Lecce.13:13
37'
Giro dalla bandierina a favore del Lecce, batte Gallo che non trova però soluzioni amiche, rinvio dal fondo per Paleari.13:13
34'
Altra rimessa con le mani spendibile dal Toro, se ne incarica Lazaro che va subito da Zapata, poi l'attaccante di Baroni calcia in porta fortemente trovando la risposta di Falcone.13:09
32'
Rilancio lungo di Falcone alla ricerca delle proprie pedine offensive, è attento Maripan che svetta e rispedisce in avanti il suggerimento avversario.13:07
29'
GOL! GOL ADAMS! TORINO-Lecce: 1-0. Arriva al minuto 29' la rete che sblocca i conti, il timbro è quello di Che' Adams! Azione che parte dai piedi di Pedersen che appoggia su Vlasic, poi il fantasista granata sposta sul mancino e con un filtrante perfetto pesca Adams che con un netto tap-in batte Falcone. Vantaggio Toro all'Olimpico, assist a cura di Nikola Vlasic.
Deviazione decisiva di Coco che sventa il pericolo dello 0-1, soltanto corner per il Lecce di cui si incarica nuovamente Riccardo Sottil.13:01
24'
Corner a favore del Lecce, batte nuovamente Sottil ma Lazaro mette fuori e la sfera torna dalle parti di Coulibaly.12:58
23'
Punizione battuta da Sottil verso il secondo palo, palla troppo lunga su cui non arriva alcuna maglia leccese.12:58
22'
Perotti cambia passo, punta Cheddira e lo costringe al fallo guadagnando un calcio piazzato dai 25 metri. 12:57
19'
Appoggio sbagliato di Casadei per Lazaro, sarà rimessa con le mani per Veiga da posizione avanzata.12:54
17'
Rimessa laterale a favore del Torino, se ne incarica Lazaro che cerca Zapata ma il centravanti viene anticipato da un attento Coulibaly, possesso Lecce al 17'.12:52
16'
Sventagliata di Zapata che taglia in due il rettangolo di gioco e pesca in modo preciso Lazaro, poi tentativo di cross dell'esterno granata che disegna però una traiettoria troppo profonda.12:51
14'
Toro costretto a una serie di passaggi per uscire dal forte pressing leccese, ritmi abbastanza alti in questo terzo di primo tempo.12:48
11'
Resta a terra Coco, staff medico in campo e gioco che viene fermato da Sozza.12:45
9'
Filtrante eccellente di Adams per Casadei, che arriva puntuale sul suggerimento e tenta poi l'imbucata di prima intenzione per Duvan Zapata: uscita tempestiva di Falcone che fa sua la sfera e permette ai suoi di riposizionarsi.12:44
7'
Palla profonda di Coulibaly verso Gandelman, anticipa Casadei che da il via alla ripartenza granata.12:42
5'
Adams non riesce ad impattare sul cross, allontana Gallo che rinvia la minaccia, buone iniziative da entrambe le parti in questi primi cinque di gioco.12:39
2'
CHE PALLA DI SOTTIL! Un tagliente verso il secondo palo su cui Gandelman non arriva per un soffio, trema la retroguardia del Torino al minuto 2'.12:37
2'
Manovra bassa del Lecce, attende il Toro che non pressa eccessivamente.12:36
1'
Il primo pallone della sfida è amministrato dal Toro.12:35
1'
PARTITI! Al via Torino-Lecce.12:35
Fischio d'inizio programmato alle ore 12:30.12:14
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.12:14
FORMAZIONI UFFICIALI: LECCE (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Falcone; Danilo Veiga-Siebert-Tiago Gabriel-Gallo; Gandelman-Ramadani-Coulibaly; Pierotti-Cheddira-Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Stulic, N'Dri, Ignacio, Jean, Banda, Ngom, Kovac.12:13
FORMAZIONI UFFICIALI: TORINO (3-5-2). Scendono in campo: Paleari; Marianucci-Maripan-Coco; Holmgren-Vlasic-Ilkhan-Casadei-Lazaro; Adams-Zapata. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Anjorin, Kulenovic, Dembele, Obrador, Tameze, Perciun, Gabellini, Nije.12:11
A coadiuvare il fischietto brianzolo sono designati gli assistenti di linea Baccini-Costanzo; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Marchetti; postazione VAR presidiata dal Sig. Aureliano, ausiliato dall'A.VAR Di Vuolo.12:09
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Simone Sozza, della sezione di Seregno.12:08
Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Torino, è tempo di Torino-Lecce! Prende il via questa copiosa domenica di A, lo fa chiamando al confronto Granata e Salentini dopo due mesi dall'ultimo incrocio, risalente allo scorso 30 novembre, in cui i Giallorossi pugliesi si imposero per 2-1 sui piemontesi. Attualmente, il Toro occupa il 15^ tassello della classifica generale con 23 punti; 17 invece i punti sinora totalizzati dal Lecce nelle prime 22 di stagione, che contribuiscono a posizionare i Lupi al 17^ posto.12:07
Benvenuti alla diretta scritta di Torino-Lecce, gara valida per il turno numero 23 del Campionato di Serie A Enilive.12:03
Dove si gioca la partita:
Stadio: Olimpico Grande Torino Città: Torino Capienza: 27958 spettatori12:03
La gara tra Torino e Lecce si giocherà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Torino - Lecce?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Lecce sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Torino - Lecce?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Lecce?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Medon Berisha con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Lecce?
La gara tra Torino e Lecce si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Lecce?
Il marcatore del Torino è stato Ché Adams al 29'
PREPARTITA
Torino - Lecce è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 febbraio alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Lecce sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
230
Fuorigioco
24
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
32
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.4
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025
Serie A
Lazio-Roma 0-1
27-09-2025
Serie A
Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025
Serie A
Genoa-Parma 0-0
29-10-2025
Serie A
Inter-Fiorentina 3-0
23-11-2025
Serie A
Inter-Milan 0-1
07-12-2025
Serie B
Sampdoria-Carrarese 3-2
14-12-2025
Serie A
Udinese-Napoli 1-0
20-12-2025
Serie A
Juventus-Roma 2-1
07-01-2026
Serie A
Lazio-Fiorentina 2-2
25-01-2026
Serie B
Catanzaro-Sampdoria 0-0
Attualmente il Torino si trova 13° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte). Il Torino ha segnato 22 gol e ne ha subiti 40; il Lecce ha segnato 13 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Lecce - Torino si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Torino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e Como ottenendo 0 punti. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Milan e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 6-0 mentre Il Lecce ha incontrato la Lazio pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol.
Torino e Lecce si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 9 volte, il Lecce ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Torino-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Torino, dopo che non aveva ottenuto successi nelle cinque precedenti gare contro questa avversaria (quattro sconfitte seguite da un pareggio) - i giallorossi possono battere i granata in tre incontri di fila per la prima volta in assoluto in Serie A.
Il Torino ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (due successi e un pareggio nel parziale); in generale, tra le squadre che i granata hanno ospitato in almeno 10 occasioni nella competizione, i giallorossi sono quella contro cui hanno registrato in percentuale più clean sheet domestici (64%, 7/11).
Il Torino ha perso tutte le ultime quattro gare di Serie A, subendo una media di tre gol a partita - l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive nel massimo campionato risale al periodo tra gennaio e febbraio 2020, sei in quell'occasione (tre sotto la gestione di Walter Mazzarri e tre con Moreno Longo).
Il Lecce non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato (2N, 5P) e nelle tre più recenti non ha trovato la via del gol; l'ultima volta che ha giocato più incontri consecutivi in Serie A senza segnare risale a febbraio 2025 (quattro in quel caso).
Il Torino ha raccolto solo 23 punti finora in 22 partite di questo campionato, una media di 1.05 a partita; dal loro ritorno in Serie A nel 2012/13, solo in un'occasione i granata ne hanno ottenuti di meno dopo lo stesso numero di gare giocate: nel 2020/21 - 17, in un torneo chiuso in 17ª posizione.
Il Lecce è la squadra che ha ottenuto la percentuale più alta dei propri punti in questa Serie A contro avversarie attualmente nel lato destro della classifica: l'83%, 15 su 18.
Il Torino ha vinto tre degli ultimi quattro lunch match domenicali in campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 sfide di questo tipo in Serie A (6N, 4P). Dall'altra parte, dopo cinque risultati utili consecutivi registrati nelle partite giocate alle 12.30 di domenica nel massimo campionato (3V, 2N), il Lecce ha perso le due più recenti, contro Cremonese e Parma, entrambe nel torneo in corso.
Si affrontano in questa gara il peggior attacco di questo campionato (il Lecce, 13 gol segnati) e la peggior difesa (il Torino, 40 reti incassate); in particolare, solo il Parma (5.7%) ha all'attivo una percentuale realizzativa più bassa rispetto al Lecce (6.1%) nel torneo in corso, mentre il Torino è la squadra contro cui le avversarie hanno segnato in percentuale più gol rispetto ai tiri effettuati nella Serie A 2025/26 (13.4%).
Nikola Vlasic ha segnato il suo primo gol casalingo in Serie A proprio contro il Lecce, il 5 settembre 2022 - il giocatore del Torino ha realizzato cinque gol in 22 presenze nel torneo in corso e non ha mai fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei (cinque marcature sia nel 2022/23 che nel 2024/25).
Il giocatore del Lecce Tiago Gabriel è il difensore che ha vinto più duelli aerei in questa Serie A (79), mentre il compagno di squadra Danilo Veiga è il quello che ha effettuato più contrasti nel torneo in corso (59).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: