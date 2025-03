Lo scontro diretto del Maradona finisce in parità e, visto anche il pareggio dell'Atalanta con il Venezia, le distanze in vetta restano invariate rispetto alla scorsa giornata, con l'Inter che resta in testa a più uno sul Napoli e a più tre sulla squadra di Gian Piero Gasperini. Per gli uomini di Inzaghi è il terzo risultato utile consecutivo, dopo le vittorie in campionato con il Genoa e in Coppa Italia sulla Lazio. Quinta vittoria di fila senza vittorie, invece, per il Napoli, che fallisce il controsorpasso sui nerazzurri e continua a inseguire un successo che manca da oltre un mese.

Match intensissimo e ricco di emozioni quello tra Napoli e Inter, che viene sbloccato al 22' da un calcio di punizione perfetto di Dimarco, che batte Meret con uno splendido tiro a giro dai 20 metri. La squadra di Conte risponde creando due occasioni con Lukaku, che prima non inquadra la porta con una conclusione al volo e poi viene murato da un grande intervento difensivo di Bastoni. Il secondo tempo si apre con l'uscita dal campo per problemi fisici di Calhanoglu e Dimarco, che costringono Inzaghi ad adattare Dumfries sulla fascia sinistra e danno slancio al Napoli. I padroni di casa continuano a spingere e, dopo essersi resi pericolosi con un tiro di McTominay, trovano il pareggio all'87' con il subentrato Billing, che riceve in area da Lobotka, si fa parare una conclusione da Josep Martinez, ma poi non sbaglia il tap-in successivo, che vale l'1-1 finale.

Le Pagelle