90'+6' Fine partita: UDINESE - PARMA 1-0.22:42

90'+5' Cartellino giallo per Almqvist, fallo su Lovric.22:41

90'+4' Cartellino giallo per Rui Modesto, fallo a metà campo.22:40

90'+1' Dentro anche Camara per Man.22:37

90'+1' Nel Parma entra Hainaut per Valeri.22:37

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:36

90' Sostituzione nell'Udinese, entra Davis per Lucca.22:36

86' Pellegrino dal limite prova a piazzarla, Padelli si distende e manda in angolo.22:32

83' Nel Parma, Pellegrino prende il posto di Cancellieri.22:31

83' Kristensen prende il posto di Ehizibue.22:30

83' Dentro Bravo per Thauvin.22:30

83' Tre cambi nell'Udinese, Ekkelenkamp lascia il campo per Rui Modesto.22:29

82' ALMQVIST! Palla in profondità per l'esterno, che salta Padelli e calcia verso la porta, Solet sulla linea manda in angolo.22:29

79' Karlstrom lancia Lucca in profondità, l'attaccante serve Thauvin che rientra sul sinistro e dal limite fa partire una gran conclusione che finisce in rete. Maresca ferma tutto per fuorigioco dell'attaccante italiano.22:26

77' Bonny viene anticipato da Karlstrom, palla per Lucca che calcia di potenza ma centrale. Blocca Suzuki.22:23

75' Prova ad alzare il ritmo il Parma, l'Udinese difende molto bene con i centrali.22:21

70' THAUVIN! Cross in area di Zarraga dalla sinistra, Lucca prova a calciare ma la palla viene deviata e finisce tra i piedi di Thauvin, doppia finta e conclusione di potenza ma incredibilmente non prende la porta.22:17

68' Cross di Valeri in area, Bonny tocca la palla, Solet riesce a deviarla in angolo.22:14

65' Calcio d'angolo per l'Udinese, cross in area, Solet stacca di testa, palla alta sopra la traversa.22:11

60' Ci prova Thauvin da fuori area, blocca in due tempi Suzuki.22:06

59' Cambio anche nell'Udinese, entra Zarraga per Atta.22:05

58' Dentro anche Almquist per Estevez.22:04

58' Sostituzione nel Parma, entra Lovik per Balogh.22:03

56' Gran conclusione al volo di Ehizibue da fuori area, palla alla sinistra di Suzuki.22:13

52' Calcio d'angolo per il Parma che ora si fa vedere in avanti, Man crossa in area, Cancellieri da posizione interessante la liscia.21:58

47' MAN! Palla in profondità per Man che controlla e calcia in diagonale in area, Padelli la sfiora e devia in angolo.21:53

46' Inizia il secondo tempo di UDINESE - PARMA. Si riparte senza sostituzioni.21:51

L'Udinese comanda il gioco e si rende pericolosa in più occasioni, trovando nel finale il gol del vantaggio su rigore con Thauvin. Il Parma fatica in avanti e ha bisogno di un cambio di marcia nella ripresa.21:36

45'+2' Fine primo tempo: UDINESE - PARMA 1-0.21:35

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:33

41' Continua a controllare l'Udinese, il Parma fa fatica a superare la metà campo.21:28

38' GOL! UDINESE - Parma 1-0! Rete di Thauvin. Rigore calciato a mezza altezza alla destra di Suzuki.



37' CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE! Maresca dopo un check VAR indica il dischetto.21:24

35' Reclama un calcio di rigore l'Udinese per un possibile tocco di mano in area di Balogh. Maresca a colloquio con il VAR.21:22

30' Mezz'ora di gioco, partita equilibrata, ma è la squadra di casa a provarci con maggiore insistenza.21:18

28' Continua a premere la squadra di casa, il Parma fa fatica a ripartire.21:15

23' ANCORA ATTA! Doppia sterzata di Thauvin in area e palla per Atta che prova a metterla sul secondo palo, Suzuki copre bene lo specchio.21:11

18' Palla interessante di Ekkelenkamp sul secondo palo per Lucca, centrali del Parma e Suzuki attenti.21:06

14' Stop e tiro di Lovric da fuori area, palla alla destra di Suzuki.21:02

11' Punizione dal limite da posizione laterale per l'Udinese, Thauvin cerca la porta, Suzuki ci mette i pugni.20:59

8' ATTA! Thauvin spizza di testa per Atta, conclusione di prima del centrocampista da ottima posizione, smanaccia Suzuki.20:57

4' Si studiano le due squadre in questi primi minuti di gara.20:51

1' FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - PARMA. Arbitra Maresca.20:47

Nell'Udinese c'è Lucca in campo dal primo minuto, affianco a lui gioca Thauvin. In porta visti gli infortuni di Okoye e Sava chance per Padelli, davanti a lui Bijol e Solet confermati centrali con Ehizibue e Kamara ai lati. Nel Parma in difesa partono dal primo minuto Valenti e Balogh, in mezzo al campo con Estevez ci sono Sohm e Keita, in attacco ai lati di Bonny, giocano Man e Cancellieri.19:53

Formazione PARMA (4-3-3): Suzuki - Leoni, Valenti, Balogh, Valeri - Keita, Estevez, Sohm - Man, Bonny, Cancellieri. A disposizione: Marcone, Corvi, Almqvist, Del Prato, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Vogliacco, Camara, Pellegrino, Haj, Trabucchi, Plicco.19:48

Formazione UDINESE (4-4-2): Padelli - Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara - Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp - Thauvin, Lucca. A disposizione: Cassin, Piana, Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura, Modesto, Pizarro.19:47

Gli emiliani, con Chivu come nuovo allenatore, dopo quattro sconfitte consecutive, sono tornati alla vittoria nello scorso turno nel derby contro il Bologna.19:40

L'Udinese reduce da quattro risultati positivi, tre vittorie e un pareggio, cerca conferme, a farle visite un Parma che non può sbagliare e con due soli punti di margine sulla zona retrocessione.19:37

