Partita bloccata fino ai minuti finali, dove Pavlovic in mischia riesce a sbloccarla e nel recupero Leao in contropiede sigla il definitivo 0-2 su assist di Nkunku. La Cremonese si rende pericolosa in diverse occasioni ma non riesce mai a concretizzare.
Punti fondamentali per il Milan che consolida il secondo posto e si avvicina al derby, nel prossimo turno, in maniera più serena. La Cremonese lotta e non sfigura, ma non riesce ad uscire dal momento negativo. Decisivo il prossimo turno quando farà visita al Lecce.
Problemi per Bartesaghi, al suo posto entra Estupinan.14:17
86'
FULLKRUG! Cross in area morbido di Modric, Fullkrug stacca di testa, palla alta sopra la traversa.14:14
85'
Cartellino giallo per Maleh, fallo su Nkunku.14:13
82'
Nella Cremonese entra Grassi per Vandeputte.14:09
80'
LUPERTO! Colpo di testa a seguito di una punizione dalla trequarti, Luperto colpisce di testa da buona posizione ma Maignan gli dice di no.14:08
78'
Dentro anche Athekame per Tomori.14:06
78'
Nel Milan entra Nkunku per Pulisic.14:06
76'
Cartellino giallo per Terracciano, fallo su Leao.14:04
74'
Ancora Leao che ci prova dal limite con il mancino, potente ma non angolato.14:02
73'
Accelerate di Leao che prova a sfondare per vie centrali, arriva al limite e prova a piazzarla di piatto, Audero blocca sicuro.14:01
69'
Problemi al ginocchio per Fullkrug che rimane a terra dolorante, ma sembra poter continuare.13:57
66'
Djuric prende il posto di Vardy.13:54
66'
Terracciano per Bianchetti.13:54
66'
Cambi nella Cremonese, entra Barbieri per Zerbin.13:54
66'
Ripartenza Cremonese, Zerbin dentro per Vandeputte che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.13:53
62'
Dentro anche Fullkrug per Saelemaekers.13:50
62'
Nel Milan entra Ricci per Fofana.13:50
60'
LEAO! Rabiot dentro per Leao, Audero esce in anticipo e inganna il portoghese che sotto porta non trova lo specchio della porta.13:49
59'
Ancora pericolosa la Cremonese con Bonazzoli che riceve in area, calcia di collo esterno, palla alta.13:47
58'
Botta di Luperto dalla distanza, la palla prende un giro insidioso ma viene deviata in calcio d'angolo.13:46
56'
Azione prolungata del Milan, serie fitta di passaggi senza però riuscire ad arrivare alla conclusione.13:45
51'
Vandeputte dentro in area per Vardy, conclusione in diagonale che viene sporcata da un difensore e si spegne a lato.13:40
50'
Prova sin da subito ad alzare il ritmo il Milan, la Cremonese non lascia spazi.13:37
46'
Inizia il secondo tempo di CREMONESE - MILAN. Si riparte senza sostituzioni.13:33
Partita bloccata che vede i padroni di casa partire meglio e sfiorare il gol con Bonazzoli, il Milan cresce alla distanza e nel finale sfiora la rete in più occasioni, specialmente con Leao e Pulisic che a tu per tu con Auderto non riescono a finalizzare.13:18
45'+1'
Fine primo tempo: CREMONESE - MILAN 0-0.13:17
45'+1'
Questa volta ci prova Fofana con un rasoterra insidioso, Audero si allunga e devia in angolo.13:17
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.13:16
44'
Sul seguente corner, Rabiot colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta.13:16
44'
PULISIC! Ancora Fofana che questa volta serve in profondità Pulisic, l'americano a tu per tu con Audero non riesce a trovare l'angolo e si fa parare la conclusione.13:16
40'
Cross in area dalla destra, Bonazzoli prova a girarla di testa, palla a lato.13:10
36'
Conclusione di Thorsby da fuori area, nessun problema per Maignan.13:06
35'
LEAO! Fofana lancia Leao in profondità, il portoghese si ritrova tutto solo davanti a Audero ma non trova lo specchio della porta.13:05
31'
Conclusione di Bartesaghi da fuori area, palla alta sopra la traversa.13:01
27'
Ci prova anche Vardy con una conclusione al volo in area a seguito di un calcio d'angolo, palla a lato alla sinistra di Maignan.12:58
26'
BONAZZOLI! Cross di Pezzella dalla sinistra, Bonazzoli va in anticipo sul marcatore e prova ad angolarla, palla di poco a lato e sporcara in calcio d'angolo.12:57
25'
Calcio d'angolo per il Milan, Modric crossa in area, blocca sicuro Audero.12:56
20'
Iniziativa personale di Saelemaerkers che arriva al limite ma non riesce a concludere bene, il suo tiro strozzato termina sul fondo.12:51
18'
Partita bloccata, il Milan prova a tenere palla ma non trova sbocchi, la Cremonese quando è in possesso riparte aggressiva.12:51
15'
La Cremonese con un approccio aggressivo sta mettendo in difficoltà la retroguardia del Milan.12:46
10'
Cross in area di Rabiot, Folino interviene al momento giusto prima dell'arrivo di Leao.12:41
7'
Botta di Maleh dalla distanza, palla alta sopra la traversa.12:37
6'
Pericolosa la Cremonese, batti e ribatti in area, Vardy si ritrova il pallone tra i piedi e calcia verso la porta. Palla deviata in angolo.12:37
4'
Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara. Le due squadre sembrano studiarsi.12:34
1'
FISCHIO D’INIZIO DI CREMONESE - MILAN. Arbitra Massa.12:30
Nella Cremonese in attacco la consolidata coppia formata da Bonazzoli e Vardy. Pezzella e Zerbin agiranno sulle fasce, mentre in difesa con Luperto e Bianchetti gioca Folino. Nel Milan c'è De Winter in difesa al posto dell'indisponibile Gabbia, con lui Tomori e Pavolivic davanti a Maignan. In avanti confermato il tandem Pulisic, Leao. Rabiot regolarmente in campo nonostante la diffida.11:59
Formazione MILAN (3-5-2): Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Pulisic, Leao. A disposizione: Odogu, Athekame, Estupinian, Jashari, Ricci, Nkunku, Fullkrug, Terracciano, Pittarella.11:55
I grigiorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare contro i rossoneri in Serie A. L'ultimo successo del Milan riasale alla stagione 1995-96 con un roboante 7-1.10:59
Il Milan dopo la sconfitta casalinga contro il Parma, prova a ripartire e a consolidare il secondo posto. Farà visita a una Cremonese in grossa difficoltà di risultati e che ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A, 12.10:55
Cremonese - Milan è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Milan sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.
Attualmente la Cremonese si trova 17° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte). La Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 38; il Milan ha segnato 43 gol e ne ha subiti 20. La partita di andata Milan - Cremonese si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 3-0 mentre Il Milan ha incontrato il Parma perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.
Cremonese e Milan si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, il Milan ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Cremonese-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 2-1 alla prima giornata dello scorso 23 agosto, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila contro il Milan per la prima volta in Serie A. Più in generale, i grigiorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare contro i rossoneri nel torneo (1V, 2N).
Il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro la Cremonese in Serie A (2N, 1P); gli ultimi giocatori rossoneri a segnare contro i grigiorossi allo Zini nel torneo sono stati Jean-Pierre Papin e Marco Simone nel successo per 2-0 del 26 settembre 1993.
La Cremonese ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A (12 - 4N, 8P), dopo quella di 30 tra aprile 1996 e febbraio 2023. Nel periodo attualmente in corso di 12 match, i grigiorossi sono rimasti a secco di gol ben 10 volte.
La Cremonese è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questa stagione di Serie A: sei su 12 (2V, 4P), tre dei quali per 0-0 (altro record, al pari di Lecce e Pisa).
La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre gare allo Zini in campionato e solo una volta ha registrato quattro partite casalinghe senza gol all'attivo in una singola stagione di Serie A: tra ottobre 2022 e gennaio 2023.
La Cremonese potrebbe diventare solo la terza squadra neopromossa nella storia a vincere entrambe le sfide contro il Milan in una singola stagione di Serie A, dopo l'Ascoli nel 1986/87 e l'Atalanta nel 1940/41.
Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Parma, il Milan potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2022 (contro Bologna e Torino, due 0-0 in quel caso).
Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella mezz'ora centrale dei match in questa stagione di Serie A: 19 reti tra il minuto 31 e 60 (di cui 9 negli ultimi 15 minuti del 1° tempo e 10 nei primi 15' del 2° tempo).
Sfida tra i due giocatori più "anziani" ad aver segnato in questa stagione di Serie A: Luka Modric (due reti - settembre 1985) e Jamie Vardy (cinque gol - gennaio 1987).
Solo Lautaro Martínez (otto) ha segnato più gol in trasferta di Christian Pulisic (sei, al pari di Santiago Castro) in questa Serie A; l'americano non ha mai fatto meglio fuori casa in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2024/25) mentre considerando i Big-5 campionati europei soltanto nel 2019/20 ha realizzato più reti esterne (sette con il Chelsea).
