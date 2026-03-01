Virgilio Sport
Cremonese-Milan: 0-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giovanni Zini di Cremona
1 Marzo 2026 ore 12:30
Cremonese
0
Milan
2
Partita finita
Arbitro: Davide Massa
  1. 89' 0-1 Strahinja Pavlovic
  2. 90+4' 0-2 Rafael Leão
0'
45'
90'
90'
95'

Partita bloccata fino ai minuti finali, dove Pavlovic in mischia riesce a sbloccarla e nel recupero Leao in contropiede sigla il definitivo 0-2 su assist di Nkunku. La Cremonese si rende pericolosa in diverse occasioni ma non riesce mai a concretizzare.

Punti fondamentali per il Milan che consolida il secondo posto e si avvicina al derby, nel prossimo turno, in maniera più serena. La Cremonese lotta e non sfigura, ma non riesce ad uscire dal momento negativo. Decisivo il prossimo turno quando farà visita al Lecce.

Le Pagelle

  2. 90'+5'

    Fine partita: CREMONESE - MILAN 0-2.14:25

  3. 90'+4'

    GOL! Cremonese - MILAN 0-2! Rete di Leao. Contropiede Milan, Nkunku parte in velocità, arriva al limite e serve il compagno che deve solo deviarla in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão14:22

    Rafael Leão
  4. 90'+3'

    Cremonese tutta in avanti, il Milan si prova a difendere tenendo palla.14:21

  5. 90'

    Ci saranno 4 minuti di recupero.14:19

  7. 89'

    GOL! Cremonese - MILAN 0-1! Rete di Pavlovic. Cross in area di Modric, spizzata di De Winter, Pavlovic sotto porta insacca di spalla.

    Guarda la scheda del giocatore Strahinja Pavlovic14:19

    Strahinja Pavlovic
  8. 89'

    Problemi per Bartesaghi, al suo posto entra Estupinan.14:17

  9. 86'

    FULLKRUG! Cross in area morbido di Modric, Fullkrug stacca di testa, palla alta sopra la traversa.14:14

  10. 85'

    Cartellino giallo per Maleh, fallo su Nkunku.14:13

  11. 82'

    Nella Cremonese entra Grassi per Vandeputte.14:09

  13. 80'

    LUPERTO! Colpo di testa a seguito di una punizione dalla trequarti, Luperto colpisce di testa da buona posizione ma Maignan gli dice di no.14:08

  14. 78'

    Dentro anche Athekame per Tomori.14:06

  15. 78'

    Nel Milan entra Nkunku per Pulisic.14:06

  16. 76'

    Cartellino giallo per Terracciano, fallo su Leao.14:04

  17. 74'

    Ancora Leao che ci prova dal limite con il mancino, potente ma non angolato.14:02

  19. 73'

    Accelerate di Leao che prova a sfondare per vie centrali, arriva al limite e prova a piazzarla di piatto, Audero blocca sicuro.14:01

  20. 69'

    Problemi al ginocchio per Fullkrug che rimane a terra dolorante, ma sembra poter continuare.13:57

  21. 66'

    Djuric prende il posto di Vardy.13:54

  22. 66'

    Terracciano per Bianchetti.13:54

  23. 66'

    Cambi nella Cremonese, entra Barbieri per Zerbin.13:54

  25. 66'

    Ripartenza Cremonese, Zerbin dentro per Vandeputte che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.13:53

  26. 62'

    Dentro anche Fullkrug per Saelemaekers.13:50

  27. 62'

    Nel Milan entra Ricci per Fofana.13:50

  28. 60'

    LEAO! Rabiot dentro per Leao, Audero esce in anticipo e inganna il portoghese che sotto porta non trova lo specchio della porta.13:49

  29. 59'

    Ancora pericolosa la Cremonese con Bonazzoli che riceve in area, calcia di collo esterno, palla alta.13:47

  31. 58'

    Botta di Luperto dalla distanza, la palla prende un giro insidioso ma viene deviata in calcio d'angolo.13:46

  32. 56'

    Azione prolungata del Milan, serie fitta di passaggi senza però riuscire ad arrivare alla conclusione.13:45

  33. 51'

    Vandeputte dentro in area per Vardy, conclusione in diagonale che viene sporcata da un difensore e si spegne a lato.13:40

  34. 50'

    Prova sin da subito ad alzare il ritmo il Milan, la Cremonese non lascia spazi.13:37

  35. 46'

    Inizia il secondo tempo di CREMONESE - MILAN. Si riparte senza sostituzioni.13:33

  37. Partita bloccata che vede i padroni di casa partire meglio e sfiorare il gol con Bonazzoli, il Milan cresce alla distanza e nel finale sfiora la rete in più occasioni, specialmente con Leao e Pulisic che a tu per tu con Auderto non riescono a finalizzare.13:18

  38. 45'+1'

    Fine primo tempo: CREMONESE - MILAN 0-0.13:17

  39. 45'+1'

    Questa volta ci prova Fofana con un rasoterra insidioso, Audero si allunga e devia in angolo.13:17

  40. 45'

    Ci sarà 1 minuto di recupero.13:16

  41. 44'

    Sul seguente corner, Rabiot colpisce di testa ma non trova lo specchio della porta.13:16

  43. 44'

    PULISIC! Ancora Fofana che questa volta serve in profondità Pulisic, l'americano a tu per tu con Audero non riesce a trovare l'angolo e si fa parare la conclusione.13:16

  44. 40'

    Cross in area dalla destra, Bonazzoli prova a girarla di testa, palla a lato.13:10

  45. 36'

    Conclusione di Thorsby da fuori area, nessun problema per Maignan.13:06

  46. 35'

    LEAO! Fofana lancia Leao in profondità, il portoghese si ritrova tutto solo davanti a Audero ma non trova lo specchio della porta.13:05

  47. 31'

    Conclusione di Bartesaghi da fuori area, palla alta sopra la traversa.13:01

  49. 27'

    Ci prova anche Vardy con una conclusione al volo in area a seguito di un calcio d'angolo, palla a lato alla sinistra di Maignan.12:58

  50. 26'

    BONAZZOLI! Cross di Pezzella dalla sinistra, Bonazzoli va in anticipo sul marcatore e prova ad angolarla, palla di poco a lato e sporcara in calcio d'angolo.12:57

  51. 25'

    Calcio d'angolo per il Milan, Modric crossa in area, blocca sicuro Audero.12:56

  52. 20'

    Iniziativa personale di Saelemaerkers che arriva al limite ma non riesce a concludere bene, il suo tiro strozzato termina sul fondo.12:51

  53. 18'

    Partita bloccata, il Milan prova a tenere palla ma non trova sbocchi, la Cremonese quando è in possesso riparte aggressiva.12:51

  55. 15'

    La Cremonese con un approccio aggressivo sta mettendo in difficoltà la retroguardia del Milan.12:46

  56. 10'

    Cross in area di Rabiot, Folino interviene al momento giusto prima dell'arrivo di Leao.12:41

  57. 7'

    Botta di Maleh dalla distanza, palla alta sopra la traversa.12:37

  58. 6'

    Pericolosa la Cremonese, batti e ribatti in area, Vardy si ritrova il pallone tra i piedi e calcia verso la porta. Palla deviata in angolo.12:37

  59. 4'

    Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara. Le due squadre sembrano studiarsi.12:34

  61. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI CREMONESE - MILAN. Arbitra Massa.12:30

  62. Nella Cremonese in attacco la consolidata coppia formata da Bonazzoli e Vardy. Pezzella e Zerbin agiranno sulle fasce, mentre in difesa con Luperto e Bianchetti gioca Folino. Nel Milan c'è De Winter in difesa al posto dell'indisponibile Gabbia, con lui Tomori e Pavolivic davanti a Maignan. In avanti confermato il tandem Pulisic, Leao. Rabiot regolarmente in campo nonostante la diffida.11:59

  63. Formazione MILAN (3-5-2): Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Pulisic, Leao. A disposizione: Odogu, Athekame, Estupinian, Jashari, Ricci, Nkunku, Fullkrug, Terracciano, Pittarella.11:55

  64. Formazione CREMONESE (3-5-2): Audero - Folino, Luperto, Bianchetti - Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella - Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Floriani Mussolini, Ceccherini, Terracciano, Faye, Payero, Grassi, Bondo, Sanabria.11:53

  65. I grigiorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare contro i rossoneri in Serie A. L'ultimo successo del Milan riasale alla stagione 1995-96 con un roboante 7-1.10:59

  67. Il Milan dopo la sconfitta casalinga contro il Parma, prova a ripartire e a consolidare il secondo posto. Farà visita a una Cremonese in grossa difficoltà di risultati e che ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A, 12.10:55

  69. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Giovanni Zini
    Città: Cremona
    Capienza: 14834 spettatori10:55

    Giovanni Zini Fonte: Gettyimages

Formazioni Cremonese - Milan

PREPARTITA

Cremonese - Milan è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.
Arbitro di Cremonese - Milan sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Davide Massa

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati316
Fuorigioco21
Rigori assegnati2
Ammonizioni45
Espulsioni5
Cartellini per partita4.7
Falli per cartellino6.0

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1
30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1
14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3

Attualmente la Cremonese si trova 17° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte).
La Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 38; il Milan ha segnato 43 gol e ne ha subiti 20.
La partita di andata Milan - Cremonese si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte).
La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 3-0 mentre Il Milan ha incontrato il Parma perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.

Cremonese e Milan si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, il Milan ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Cremonese-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo il successo per 2-1 alla prima giornata dello scorso 23 agosto, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila contro il Milan per la prima volta in Serie A. Più in generale, i grigiorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare contro i rossoneri nel torneo (1V, 2N).
  • Il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro la Cremonese in Serie A (2N, 1P); gli ultimi giocatori rossoneri a segnare contro i grigiorossi allo Zini nel torneo sono stati Jean-Pierre Papin e Marco Simone nel successo per 2-0 del 26 settembre 1993.
  • La Cremonese ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A (12 - 4N, 8P), dopo quella di 30 tra aprile 1996 e febbraio 2023. Nel periodo attualmente in corso di 12 match, i grigiorossi sono rimasti a secco di gol ben 10 volte.
  • La Cremonese è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questa stagione di Serie A: sei su 12 (2V, 4P), tre dei quali per 0-0 (altro record, al pari di Lecce e Pisa).
  • La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre gare allo Zini in campionato e solo una volta ha registrato quattro partite casalinghe senza gol all'attivo in una singola stagione di Serie A: tra ottobre 2022 e gennaio 2023.
  • La Cremonese potrebbe diventare solo la terza squadra neopromossa nella storia a vincere entrambe le sfide contro il Milan in una singola stagione di Serie A, dopo l'Ascoli nel 1986/87 e l'Atalanta nel 1940/41.
  • Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Parma, il Milan potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2022 (contro Bologna e Torino, due 0-0 in quel caso).
  • Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella mezz'ora centrale dei match in questa stagione di Serie A: 19 reti tra il minuto 31 e 60 (di cui 9 negli ultimi 15 minuti del 1° tempo e 10 nei primi 15' del 2° tempo).
  • Sfida tra i due giocatori più "anziani" ad aver segnato in questa stagione di Serie A: Luka Modric (due reti - settembre 1985) e Jamie Vardy (cinque gol - gennaio 1987).
  • Solo Lautaro Martínez (otto) ha segnato più gol in trasferta di Christian Pulisic (sei, al pari di Santiago Castro) in questa Serie A; l'americano non ha mai fatto meglio fuori casa in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2024/25) mentre considerando i Big-5 campionati europei soltanto nel 2019/20 ha realizzato più reti esterne (sette con il Chelsea).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CremoneseMilan
Partite giocate2626
Numero di partite vinte515
Numero di partite perse122
Numero di partite pareggiate99
Gol totali segnati2141
Gol totali subiti3620
Media gol subiti per partita1.40.8
Percentuale possesso palla44.852.4
Numero totale di passaggi972712793
Numero totale di passaggi riusciti754611224
Tiri nello specchio della porta81122
Percentuale di tiri in porta47.946.7
Numero totale di cross424454
Numero medio di cross riusciti93134
Duelli per partita vinti12041152
Duelli per partita persi12411036
Corner subiti176115
Corner guadagnati84118
Numero di punizioni a favore313298
Numero di punizioni concesse338254
Tackle totali379383
Percentuale di successo nei tackle53.055.9
Fuorigiochi totali4551
Numero totale di cartellini gialli5241
Numero totale di cartellini rossi12

Cremonese - Milan Live

