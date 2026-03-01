Punti fondamentali per il Milan che consolida il secondo posto e si avvicina al derby, nel prossimo turno, in maniera più serena. La Cremonese lotta e non sfigura, ma non riesce ad uscire dal momento negativo. Decisivo il prossimo turno quando farà visita al Lecce.

Il Milan dopo la sconfitta casalinga contro il Parma, prova a ripartire e a consolidare il secondo posto. Farà visita a una Cremonese in grossa difficoltà di risultati e che ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A, 12.10:55

Nella Cremonese in attacco la consolidata coppia formata da Bonazzoli e Vardy. Pezzella e Zerbin agiranno sulle fasce, mentre in difesa con Luperto e Bianchetti gioca Folino. Nel Milan c'è De Winter in difesa al posto dell'indisponibile Gabbia, con lui Tomori e Pavolivic davanti a Maignan. In avanti confermato il tandem Pulisic, Leao. Rabiot regolarmente in campo nonostante la diffida.11:59

Partita bloccata che vede i padroni di casa partire meglio e sfiorare il gol con Bonazzoli, il Milan cresce alla distanza e nel finale sfiora la rete in più occasioni, specialmente con Leao e Pulisic che a tu per tu con Auderto non riescono a finalizzare.13:18

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cremonese - Milan? La gara tra Cremonese e Milan si giocherà domenica 1 marzo 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Cremonese - Milan? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cremonese - Milan sarà Marco Guida Dove si gioca Cremonese - Milan? La partita si gioca a Cremona In che stadio si gioca Cremonese - Milan? Stadio Giovanni Zini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol Quale è stato il risultato finale di Cremonese - Milan? La gara tra Cremonese e Milan si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Cremonese - Milan? I marcatori del Milan sono stati Strahinja Pavlovic al 89' e Rafael Leão al 94'

PREPARTITA

Cremonese - Milan è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Milan sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 316 Fuorigioco 21 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 45 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2 07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3

Attualmente la Cremonese si trova 17° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 21 gol e ne ha subiti 38; il Milan ha segnato 43 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Milan - Cremonese si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 29 punti (8 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 3-0 mentre Il Milan ha incontrato il Parma perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.

Cremonese e Milan si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, il Milan ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Cremonese-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 2-1 alla prima giornata dello scorso 23 agosto, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila contro il Milan per la prima volta in Serie A. Più in generale, i grigiorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime tre gare contro i rossoneri nel torneo (1V, 2N).

Il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro la Cremonese in Serie A (2N, 1P); gli ultimi giocatori rossoneri a segnare contro i grigiorossi allo Zini nel torneo sono stati Jean-Pierre Papin e Marco Simone nel successo per 2-0 del 26 settembre 1993.

La Cremonese ha stabilito la sua seconda striscia più lunga senza successi in Serie A (12 - 4N, 8P), dopo quella di 30 tra aprile 1996 e febbraio 2023. Nel periodo attualmente in corso di 12 match, i grigiorossi sono rimasti a secco di gol ben 10 volte.

La Cremonese è la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe in questa stagione di Serie A: sei su 12 (2V, 4P), tre dei quali per 0-0 (altro record, al pari di Lecce e Pisa).

La Cremonese non ha segnato nelle ultime tre gare allo Zini in campionato e solo una volta ha registrato quattro partite casalinghe senza gol all'attivo in una singola stagione di Serie A: tra ottobre 2022 e gennaio 2023.

La Cremonese potrebbe diventare solo la terza squadra neopromossa nella storia a vincere entrambe le sfide contro il Milan in una singola stagione di Serie A, dopo l'Ascoli nel 1986/87 e l'Atalanta nel 1940/41.

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Parma, il Milan potrebbe rimanere a secco di gol in due partite di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2022 (contro Bologna e Torino, due 0-0 in quel caso).

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella mezz'ora centrale dei match in questa stagione di Serie A: 19 reti tra il minuto 31 e 60 (di cui 9 negli ultimi 15 minuti del 1° tempo e 10 nei primi 15' del 2° tempo).

Sfida tra i due giocatori più "anziani" ad aver segnato in questa stagione di Serie A: Luka Modric (due reti - settembre 1985) e Jamie Vardy (cinque gol - gennaio 1987).

Solo Lautaro Martínez (otto) ha segnato più gol in trasferta di Christian Pulisic (sei, al pari di Santiago Castro) in questa Serie A; l'americano non ha mai fatto meglio fuori casa in una singola stagione di Serie A (sei anche nel 2024/25) mentre considerando i Big-5 campionati europei soltanto nel 2019/20 ha realizzato più reti esterne (sette con il Chelsea).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: