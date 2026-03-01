Stappa la gara Wesley con un tiro a giro imparabile al 39° minuto e risponde Conceicao con una voleé altrettanto bella in apertura di secondo tempo. N’Dicka firma il nuovo vantaggio giallorosso su calcio d’angolo al 54° e Malen allunga sul 3-1 con il tocco morbido a superare Perin al minuto 65. Quando la partita sembra completamente in controllo dei giallorossi, la Juventus accorcia con la rete di Boga 78°. Nei minuti di recupero Gatti realizza il gol del pareggio da due passi e fissa il risultato sul 3-3.
La Roma infila il quarto risultato utile consecutivo (8 punti totali) ma perde un'occasione ghiottissima per agganciare il Napoli e allontanare le dirette concorrenti alla corsa Champions. Ora i giallorossi, quarti in classifica con 51 punti, sono attesi dalla sfida al Ferraris contro il Genoa.
Pareggio importantissimo, per come si era messa la partita, per la Juventus che vede la zona Champions ancora raggiungibile. I bianconeri salgono a 47 punti rimanendo 6° posizione e, nel prossimo turno di campionato, ospiteranno il Pisa.
Partita emozionante e bellissima allo Stadio Olimpico. La Juventus riprende gli avversari nei minuti finali del match.22:39
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA! Roma-Juventus 3-322:38
90'+3'
GOOL!! Roma-JUVENTUS 3-3!! Rete di Federico Gatti! Arriva il pareggio bianconero! Su sviluppi da palla inattiva, il pallone arriva a McKennie che allunga di testa, trova la deviazione di N'Dicka e diventa buona per Gatti che, da due passi, scaraventa in rete.
Punizione interessante per la Juventus. Fallo di El Aynaoui..22:35
90'+1'
Palla lunga su Malen che prova a liberare la conclusione. Gatti devia in corner.22:34
90'
3° sostituzione Roma. Esce Lorenzo Pellegrini ed entra Bryan Zaragoza.22:33
90'
4 i minuti di recupero concessi da Sozza.22:33
90'
Buona palla a sinistra per Yildiz che va subito a mettere palla al centro. Pallone controllato da El Aynaoui che subisce il fallo in attacco di Gatti.22:33
89'
5° sostituzione Juventus. Esce Andrea Cambiaso ed entra Loïs Openda.22:32
88'
4° sostituzione Juventus. Esce Gleison Bremer ed entra Federico Gatti.22:31
86'
Serpentina di Yildiz che spacca il campo in due e allarga a sinistra per Boga. Palla al centro dell'ivoriano che trova la deviazione del connazionale N'Dicka in calcio d'angolo.22:30
84'
Celik ribalta il fronte e, da destra, mette un gran pallone al centro per Malen. Bremer, che sembrava in ritardo, riesce in un'altra chiusura perfetta.22:27
84'
Lungo possesso palla della Juventus per tentare di scardinare la difesa giallorossa.22:27
80'
10 minuti al termine e partita ancora in discussione.22:23
78'
GOOL!! Roma-JUVENTUS 3-2! Rete di Jeremie Boga! Partita riaperta. Cross da destra con Celik che anticipa Yildiz di testa. La palla si alza e termina sul destro di Boga, lasciato completamente libero. La conclusione al volo sul primo palo sorprende Svilar.
2° sostituzione Roma. Esce Devyne Rensch ed entra Daniele Ghilardi.22:17
74'
1° sostituzione Roma. Esce Bryan Cristante ed entra Neil El Aynaoui.22:17
74'
Primi cambi anche per Gasperini, con Cristante che lascia la fascia di capitano a Pellegrini.22:17
72'
3° sostituzione Juventus. Esce Khéphren Thuram ed entra Fabio Miretti.22:15
72'
2° sostituzione Juventus. Esce Francisco Conceição ed entra Edon Zhegrova.22:15
72'
Iniziativa di Boga che spinge a sinistra. Pisilli lo contiene e lo accompagna oltre la linea di fondo campo.22:15
71'
Palla da sinistra di Cristante a cercare Pellegrini alle spalle della difesa bianconera. Traiettoria troppo lunga che si spegne sul fondo.22:14
69'
OCCASIONE JUVENTUS! Koopmeiners trova spazio e tenta il mancino dai 20 metri. Una leggera deviazione di Konè attutisce il tiro che viene parato in due tempi da Svilar.22:12
67'
La Juventus prova a reagire al doppio svantaggio con l'iniziativa di Kalulu che crossa da destra. Fa muro la difesa giallorossa.22:10
65'
GOOL!! ROMA-Juventus 3-1!! Rete di Donyell Malen! Colpisce alla prima occasione concreta l'asso olandese che attacca la profondità e viene premiato dalla palla in verticale di Konè. Kelly non riesce a contrastarlo e Malen supera Perin con un tocco morbido preciso che si deposita in fondo alla rete.
Rensch cerca Malen con una palla bassa da destra. Ancora anticipato l'olandese.22:08
64'
Contropiede Roma che spinge sulla sinistra. Non trova precisione Celik con il cross che attraversa tutta l'area senza trovare compagni di squadra.22:07
63'
Prima mossa di Spaletti che toglie uno spento David. Ora la Juve non darà riferimenti fissi davanti.22:06
62'
1° sostituzione Juventus. Esce Jonathan David ed entra Jérémie Boga.22:05
62'
Malen si coordina sul cross di Cristante per tentare la conclusione in rovesciata. Palla sul fondo.22:05
61'
Che occasione potenziale per la Juventus. Scambio tra McKennie e Yildiz con quest'ultimo che da una palla illuminante al compagno mettendolo davanti a Svilar. L'americano però non si accorge del pallone di ritorno e l'azione sfuma.22:05
59'
Pisilli ruba palla a Kalulu in zona pericolosa e va centralmente, con poca precisione, da Cristante che non riesce a controllare da ottima posizione.22:02
58'
Intervento ruvido, ma sul pallone, di Rensch su Yildiz. Proteste vibranti della panchina bianconera per il mancato fischio di Sozza.22:01
56'
Rensch riesce a contenere la fantasia di Yildiz e conquista il calcio di punizione.21:59
54'
GOOL!! ROMA-Juventus 2-1!! Rete di Evan N'Dicka! Il calcio d'angolo lo batte Pellegrini che scambia con Pisilli e va al cross sul secondo palo. N'Dicka si coordina e batte al volo col mancino battendo Perin da due passi. Secondo sigillo consecutivo per l'ivoriano.
Malen riceve spalle alla porta sul limite dell'area piccola e prova a girarsi su Kelly. Conclusione deviata in corner.21:56
52'
JUVENTUS VICINA AL SORPASSO! Conceicao riceve a destra e appoggia per Yildiz che ha spazio per andare alla conclusione sul palo lontano. Il tiro rasoterra termina di poco a lato.21:55
51'
Palla di Wesley da sinistra a cercare ancora Malen. Anticipato dal solito Bremer.21:54
48'
Due gol assolutamente meravigliosi mettendo il risultato in parità. Partita bellissima.21:52
47'
GOOL!! Roma-JUVENTUS 1-1!! Rete di Francisco Conceicao! Conceicao risponde a Wesley con un'altra magia! Punizione per i bianconeri dalla sinistra calciata da Koopmeiners. La palla arriva a Bremer che appoggia al portoghese che infila sotto all'incrocio dei pali con una voleé di mancino strepitosa.
Sugli sviluppi Malen colpisce di testa, ostacolato involontariamente da Pisilli, e manda a lato.21:25
38'
Cristante prolunga in verticale di testa per Malen, che non vede Pellegrini smarcato, e prova a sfondare centralmente. Si rifugia in corner la difesa piemontese.21:24
36'
OCCASIONE ROMA! Anche la Roma va vicina al gol di testa. Rensch crossa da destra e trova Cristante completamente libero sul primo palo. A lato il colpo di testa del numero 4 giallorosso.21:23
36'
Wesley sfugge alla marcatura di Conceicao e viene steso. Proteste giallorosse per la scelta di Sozza di non estrarre il cartellino.21:22
33'
OCCASIONE JUVENTUS! Azione prolungata della Juve che fa grande densità in area di rigore. Kalulu mette palla al centro da destra e pesca McKennie che in torsione colpisce bene di testa verso il secondo palo. Svilar sembra battuto ma la palla sfiora il palo e finisce sul fondo.21:20
32'
Yildiz conduce ancora palla nella metà campo avversaria e allarga a destra per Conceicao. Il portoghese sposta palla sul mancino e va a cercare il palo lontano. Cristante chiude in tackle.21:18
30'
Risultato sullo 0-0 quando è trascorsa mezz'ora di gioco. Partita decisamente vivace qui all'Olimpico.21:17
28'
Koopmeiners riceve a sinistra ed entra in area affrotando Cristante. I due si trattengono a vicenda con il romanista che esce vittorioso dal duello. Lascia correre Sozza.21:15
27'
Intervento in ritardo di Wesley a fermare la ripartenza di McKennie. Giallo inevitabile.21:13
26'
Mancini va via di forza a Cambiaso sulla crosia destra e crossa al centro. Palla precisa per Malen che viene anticipato provvidenzialmente da Bremer.21:13
24'
MALEN! Inserimento con i tempi perfetti di Malen che riceve al limite dell'area piccola e da posizione defilata prova a scavalcare Perin che devia con la faccia, con grande coraggio, in calcio d'angolo.21:11
23'
Yildiz conduce verso l'area avversaria e tocca in avanti per David. La palla è leggermente troppo lunga e il canadese non riesce a calciare ma comunque va al cross. La palla rimbalza pericolosamente all'interno dell'area piccola prima di essere allontanata dalla difesa.21:10
22'
Palla di Rensch, da destra, che trova Malen a centro area. L'attaccante va a sinistra da Wesley e si propone in profondità per ricevere il pallone di ritorno. Chiude Bremer.21:08
19'
Palla illuminante di Pellegrini che manda in prondità Rensch sulla corsia destra. Il terzino olandese lavora male il pallone e ne esce un cross respinto sul nascere dalla difesa bianconera.21:06
17'
Ritmi leggermente abbassati dopo un avvio scoppiettante su entrambi i fronti.21:04
14'
Triangolo da sinistra per i bianconeri con David che riceve a centro area e tocca in avanti per Conceicao. Ancora Rensch a chiudere la porta.21:01
12'
Cristante perde palla sulla pressione di David e Koopmeiners manda in profondità per Yildiz, che sceglie di andare da solo. Il suo mancino da fuori area è potente ma non preciso.20:59
11'
Percussione centrale di Kalulu che dimentica il pallone una volta giunto al limite dell'area. Riesce comunque ad appoggiare dietro a Conceicao che tenta la conclusione dalla distanza. Palla sul fondo.20:58
11'
Thuram lavora un pallone sulla sinistra e mette palla al centro una volta raggiunto il fondo. Pisilli spazza lontano.20:57
10'
Il gioco riprende dopo circa un minuto e mezzo.20:56
9'
Scontro fortuito tra le teste di Mancini e Thuram: entrambi rimangono a terra.20:56
8'
Yildiz arriva al limite dell'area giallorossa e prova ad imbucare per David. Rensch provvidenziale ferma un pallone molto pericoloso in scivolata.20:55
7'
Affonda su entrambi i lati del campo la formazione capitolina. Ottima triangolazione tra Mancini e Pellegrini con il primo che arriva al cross per Malen. Palla appena troppo alta per l'olandese.20:54
7'
La Roma sviluppa sulla sinistra liberando Wesley per il cross. Bremer non si fa sorprendere e allontana di testa.20:53
5'
Pressione altissima della Roma, marchio di fabbrica di Gasperini. Cristante sembra entrare in possesso della palla sulla destra ma la manda oltre la linea di fondo campo.20:51
3'
DOPPIA OCCASIONE PER LA ROMA! Ancora un anticipo, questa volta di Pisilli, che si invola verso l'area da sinistra e da posizione defilata piazza sul palo lontano. Perin respinge e Pellegrini manca il tap-in vincente da due passi.20:51
2'
Recupero alto di N'Dicka che anticipa David e serve Koné. Palla profonda, troppo, per Pellegrini che non riesce ad evitare che esca dal rettangolo di gioco.20:48
2'
Prima iniziativa da sinistra di Yildiz che riesce a crossare con il destro. Respinge la difesa giallorossa.20:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia Sozza e la Juventus muove il primo pallone del match.20:46
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Roma-Juventus!20:44
Le scelte di Spalletti. Nessuna sorpresa per l'ex CT della nazionale che, ancora una volta, preferisce Perin a Di Gregorio tra i pali. Kalulu, Bremer e Kelly nella linea a 3. McKennie viene alzato rispetto all'ultimo impegno europeo e agirà sulla corsia di destra, dall'altro lato Cambiaso. Il centro del campo, data l'assenza di Locatelli, è affidato al duo Thuram-Koopemeiners. Conceicao e Yildiz si muovono alle spalle di Jonathan David.19:59
Le scelte di Gasperini. Qualche novità in campo per il tecnico di Grugliasco. Si rivede Rensch titolare nella Roma ed andrà ad affiancarsi a Mancini e N'Dicka a protezione di Svilar. A centrocampo nessuna sorpresa: Cristante e Konè fanno da cerniera mentre Celik e Wesley agiranno sulle fasce. Pisilli, preferito a Zaragoza, sosterrà l'azione offensiva di Malen assieme a Pellegrini.20:45
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS. 3-4-2-1. Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.20:00
FORMAZIONE UFFICIALE ROMA. 3-4-2-1. Svilar; Mancini, N'Dicka, Rensch; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.20:00
PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS. 3-4-2-1. Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David.Spalletti ritrova Kalulu, rientrato dalla squalifica, ma perde, per somma di ammonizioni, Locatelli. Non a disposizione Milik, Vlahovic e Holm.18:10
PROBABILE FORMAZIONE ROMA. 3-4-2-1. Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.Soulé, Hermoso, Dovbyk e Ferguson fermi ai box e non a disposizione per Gasperini.20:00
Dirige la gara il signor Simone Sozza della sezione di Seregno.18:02
La sfida del girone di andata, disputatasi poco prima di Natale, è stata vinta 2-1 dai bianconeri grazie ai gol di Conceicao e Openda. Inutile il gol nella ripresa di Baldanzi.18:00
La Roma ha raccolto 7 punti nelle ultime tre partite di campionato, trascinata dai gol di Donyell Malen. La Juventus vive un momento decisamente più complicato: l'ultima vittoria dei bianconeri risale esattamente ad un mese fa. Poi sono arrivate le eliminazioni da Coppa Italia e dalla Champions League, a seguito della sfida di ritorno con il Galatasaray in cui la vecchia signore ha sfiorato l'impresa in 10 uomini.17:56
Scontro decisivo nella rincorsa all'Europa che conta. La Roma può candidarsi tra le favorite alla qualificazione dando una spallata decisa alla Juventus, agganciando il Napoli e portandosi a +5 sul quinto posto. Al contrario, una vittoria dei bianconeri alzerebbe in maniera decisa le possibilità a loro stessi e al Como.17:50
Siamo allo Stadio Olimpico di Roma! La Roma di Gian Piero Gasperini ospita la Juventus di Luciano Spalletti.17:45
I giallorossi si trovano al 4° posto con 50 punti a registro, a -3 dal Napoli, a +2 dal Como. La Juventus deve trovare i 3 punti per rimanere agganciata al trenino Champions League, trovandosi in 6° posizione a quota 46 punti.17:58
PREPARTITA
Roma - Juventus è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Juventus sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 51 punti (frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte); invece la Juventus si trova 6° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte). La Roma ha segnato 37 gol e ne ha subiti 19; la Juventus ha segnato 46 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Juventus - Roma si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa la Roma ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Inter e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 3-3 mentre La Juventus ha incontrato Como perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol.
Roma e Juventus si sono affrontate 183 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 42 volte, la Juventus ha vinto 87 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Roma-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5V, 5N), anche se ha trovato solo un successo nelle quattro più recenti (3N): 2-1 nella gara d'andata, con le reti di Francisco Conceição e Loïs Openda (e Tommaso Baldanzi per i giallorossi).
La Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1N); inoltre, dopo l'1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, i giallorossi possono pareggiare tre sfide interne consecutive contro i bianconeri nel torneo per la prima volta tra il 2000 e il 2002.
La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 87 successi bianconeri in 183 confronti (42 vittorie dei giallorossi e 54 pareggi); inoltre, i bianconeri hanno segnato 280 gol nel torneo contro i capitolini: solo l’Inter ne conta di più (300).
La Roma ha vinto 16 delle prime 26 gare di questo campionato (2N, 8P); dall'inizio dello scorso decennio, i giallorossi hanno registrato più successi nei primi 27 incontri stagionali di Serie A solo nel 2013/14 (18) e nel 2016/17 (19).
La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime tre gare di campionato (1N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in sette delle nove precedenti (1N, 1P); inoltre, dopo i ko contro Inter e Como, i bianconeri potrebbero perdere tre partite consecutive in Serie A per la prima volta da aprile 2023.
Considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime cinque posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti: soltanto due, ben otto in meno rispetto alla Juventus che ne ha raccolti 10 (meno solo degli 11 di Napoli e Milan).
Roma (341) e Juventus (316) sono due delle tre squadre che hanno registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A - tra di loro l'Inter, a quota 337.
Solo Arsenal e Crystal Palace hanno subito meno gol (due a testa) rispetto alla Roma nel corso dei primi 30 minuti di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso (tre per i giallorossi, come Real Madrid, Lione e Manchester City); dall'altra parte, i bianconeri hanno incassato sette reti nel corso della prima mezzora: nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2025/26 tra quelle attualmente nelle prime otto posizioni in classifica (sette anche per Atalanta e Napoli).
Dal suo esordio in Serie A (alla 21ª giornata), l'attaccante della Roma, Donyell Malen, è il giocatore che ha segnato più gol (cinque), tentato più tiri (30) ed effettuato più tocchi in area avversaria (63, davanti a Kenan Yildiz con 36) nel massimo torneo.
Nonostante la Roma sia la squadra contro cui ha giocato più minuti in Serie A (335), Kenan Yildiz non ha ancora trovato la rete contro i giallorossi; l'attaccante della Juventus è a quota otto gol in questo campionato: l'ultimo giocatore dei bianconeri ad avere realizzato più marcature in una singola stagione di Serie A prima di compiere 21 anni è stato Roberto Bettega (13, nel 1970/71).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: