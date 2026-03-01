Stappa la gara Wesley con un tiro a giro imparabile al 39° minuto e risponde Conceicao con una voleé altrettanto bella in apertura di secondo tempo. N’Dicka firma il nuovo vantaggio giallorosso su calcio d’angolo al 54° e Malen allunga sul 3-1 con il tocco morbido a superare Perin al minuto 65. Quando la partita sembra completamente in controllo dei giallorossi, la Juventus accorcia con la rete di Boga 78°. Nei minuti di recupero Gatti realizza il gol del pareggio da due passi e fissa il risultato sul 3-3.

Scontro decisivo nella rincorsa all'Europa che conta. La Roma può candidarsi tra le favorite alla qualificazione dando una spallata decisa alla Juventus, agganciando il Napoli e portandosi a +5 sul quinto posto. Al contrario, una vittoria dei bianconeri alzerebbe in maniera decisa le possibilità a loro stessi e al Como.17:50

La Roma ha raccolto 7 punti nelle ultime tre partite di campionato, trascinata dai gol di Donyell Malen. La Juventus vive un momento decisamente più complicato: l'ultima vittoria dei bianconeri risale esattamente ad un mese fa. Poi sono arrivate le eliminazioni da Coppa Italia e dalla Champions League, a seguito della sfida di ritorno con il Galatasaray in cui la vecchia signore ha sfiorato l'impresa in 10 uomini.17:56

Le scelte di Gasperini. Qualche novità in campo per il tecnico di Grugliasco. Si rivede Rensch titolare nella Roma ed andrà ad affiancarsi a Mancini e N'Dicka a protezione di Svilar. A centrocampo nessuna sorpresa: Cristante e Konè fanno da cerniera mentre Celik e Wesley agiranno sulle fasce. Pisilli, preferito a Zaragoza, sosterrà l'azione offensiva di Malen assieme a Pellegrini.20:45

Le scelte di Spalletti. Nessuna sorpresa per l'ex CT della nazionale che, ancora una volta, preferisce Perin a Di Gregorio tra i pali. Kalulu, Bremer e Kelly nella linea a 3. McKennie viene alzato rispetto all'ultimo impegno europeo e agirà sulla corsia di destra, dall'altro lato Cambiaso. Il centro del campo, data l'assenza di Locatelli, è affidato al duo Thuram-Koopemeiners. Conceicao e Yildiz si muovono alle spalle di Jonathan David.19:59

Yildiz conduce verso l'area avversaria e tocca in avanti per David. La palla è leggermente troppo lunga e il canadese non riesce a calciare ma comunque va al cross. La palla rimbalza pericolosamente all'interno dell'area piccola prima di essere allontanata dalla difesa.21:10

Roma - Juventus è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Juventus sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente la Roma si trova 4° in classifica con 51 punti (frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte); invece la Juventus si trova 6° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).

La Roma ha segnato 37 gol e ne ha subiti 19; la Juventus ha segnato 46 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Juventus - Roma si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa la Roma ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, la Cremonese e la Juventus ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Inter e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 3-3 mentre La Juventus ha incontrato Como perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 8 gol.

Roma e Juventus si sono affrontate 183 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 42 volte, la Juventus ha vinto 87 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Roma-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5V, 5N), anche se ha trovato solo un successo nelle quattro più recenti (3N): 2-1 nella gara d'andata, con le reti di Francisco Conceição e Loïs Openda (e Tommaso Baldanzi per i giallorossi).

La Roma ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (3N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1N); inoltre, dopo l'1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, i giallorossi possono pareggiare tre sfide interne consecutive contro i bianconeri nel torneo per la prima volta tra il 2000 e il 2002.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 87 successi bianconeri in 183 confronti (42 vittorie dei giallorossi e 54 pareggi); inoltre, i bianconeri hanno segnato 280 gol nel torneo contro i capitolini: solo l’Inter ne conta di più (300).

La Roma ha vinto 16 delle prime 26 gare di questo campionato (2N, 8P); dall'inizio dello scorso decennio, i giallorossi hanno registrato più successi nei primi 27 incontri stagionali di Serie A solo nel 2013/14 (18) e nel 2016/17 (19).

La Juventus non ha vinto nessuna delle ultime tre gare di campionato (1N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in sette delle nove precedenti (1N, 1P); inoltre, dopo i ko contro Inter e Como, i bianconeri potrebbero perdere tre partite consecutive in Serie A per la prima volta da aprile 2023.

Considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime cinque posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti: soltanto due, ben otto in meno rispetto alla Juventus che ne ha raccolti 10 (meno solo degli 11 di Napoli e Milan).

Roma (341) e Juventus (316) sono due delle tre squadre che hanno registrato più interruzioni alte delle sequenze avversarie in questa Serie A - tra di loro l'Inter, a quota 337.

Solo Arsenal e Crystal Palace hanno subito meno gol (due a testa) rispetto alla Roma nel corso dei primi 30 minuti di gioco nei cinque grandi campionati europei in corso (tre per i giallorossi, come Real Madrid, Lione e Manchester City); dall'altra parte, i bianconeri hanno incassato sette reti nel corso della prima mezzora: nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2025/26 tra quelle attualmente nelle prime otto posizioni in classifica (sette anche per Atalanta e Napoli).

Dal suo esordio in Serie A (alla 21ª giornata), l'attaccante della Roma, Donyell Malen, è il giocatore che ha segnato più gol (cinque), tentato più tiri (30) ed effettuato più tocchi in area avversaria (63, davanti a Kenan Yildiz con 36) nel massimo torneo.

Nonostante la Roma sia la squadra contro cui ha giocato più minuti in Serie A (335), Kenan Yildiz non ha ancora trovato la rete contro i giallorossi; l'attaccante della Juventus è a quota otto gol in questo campionato: l'ultimo giocatore dei bianconeri ad avere realizzato più marcature in una singola stagione di Serie A prima di compiere 21 anni è stato Roberto Bettega (13, nel 1970/71).

