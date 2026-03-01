Grosso ritrova Muharemovic e Matic che hanno scontato la squalifica mentre perde Walukiewicz, appiedato dal Giudice Sportivo; confermato il tridente d'attacco Berardi-Pinamonti-Laurienté. Palladino recupera Kolasinac in difesa dove inserisce Djimsiti, in attacco conferma per Scamacca, sostenuto da Samardzic e Zalewski; out Ederson, gioca de Roon al fianco di Pasalic. 15:55

E' successo moltissimo nella prima frazione al ''Mapei Stadium''. Grandi occasioni da una parte e dall'altra, Muric e Carnesecchi a dire di no. Poi al 16' il Sassuolo resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Pinamonti (fallo su Djimsiti) ma l'Atalanta non ne approfitta e subisce anche il gol di Koné sul corner di Laurienté. 15:54

PREPARTITA

Sassuolo - Atalanta è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Atalanta sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Attualmente il Sassuolo si trova 8° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 34 gol e ne ha subiti 36; l'Atalanta ha segnato 37 gol e ne ha subiti 24.

La partita di andata Atalanta - Sassuolo si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa il Sassuolo ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e l'Atalanta ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 2-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Napoli vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol.

Sassuolo e Atalanta si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 5 volte, l'Atalanta ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Sassuolo-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime sei sfide di Serie A contro l'Atalanta (3P): un successo in più rispetto alle prime 17 gare contro i bergamaschi nel torneo; inoltre, dopo il 3-0 dello scorso 9 novembre, i neroverdi possono vincere due partite di fila contro questa avversaria per la seconda volta nella competizione, dopo il 2013/14.

L'Atalanta non ha trovato il successo in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro il Sassuolo (1N, 2P), dopo che aveva vinto quattro gare esterne consecutive contro questa avversaria.

Nonostante abbia tenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro gare di Serie A contro l'Atalanta, il Sassuolo ha subito una media di 2.4 reti a partita nelle 20 sfide più recenti contro i bergamaschi nella competizione (47 centri incassati nel parziale).

L'Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A, pareggiando le altre due: solo l'Inter vanta una serie di imbattibilità in corso più lunga (14 partite) rispetto a quella dei bergamaschi (nove) in campionato.

Solo l'Inter ha guadagnato più punti (15) rispetto a Sassuolo (12) e Atalanta (13) nelle ultime cinque giornate di Serie A; inoltre, soltanto i meneghini hanno vinto più gare (cinque) rispetto a neroverdi e bergamaschi nel periodo (entrambe a quota quattro).

Il Sassuolo non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare di campionato, in cui ha trovato esattamente quattro sconfitte e quattro successi, comprese le due partite più recenti, contro Udinese e Hellas Verona; i neroverdi possono registrare tre vittorie di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2023 (quattro in quell'occasione).

Atalanta (58) e Sassuolo (47) sono due delle tre squadre che hanno registrato più attacchi in questa Serie A - tra di loro l'Hellas Verona (51). Gli attacchi diretti sono definiti come sequenze su azione che iniziano nella propria metà campo, hanno almeno il 50% di movimenti in avanti e terminano con un tiro o un tocco in area avversaria.

Da un lato, nessuna squadra ha subito più gol del Sassuolo nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (sette, come la Cremonese); dall'altra, nessuna ne ha incassati meno dell'Atalanta nello stesso intervallo di gara (uno, come il Lecce).

Domenico Berardi ha preso parte a ben tre reti (doppietta e un assist) nella gara d'andata di questo campionato contro l'Atalanta e in totale vanta otto gol all'attivo contro la Dea in Serie A: nessun giocatore attualmente nella competizione ne conta di più contro i bergamaschi (otto anche per Lautaro Martínez).

Mario Pasalic, a segno nell'ultima giornata contro il Napoli, con un gol supererebbe Papu Gómez e Jørgen Leschly Sørensen (tutti a 50) diventando così il settimo miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Atalanta in Serie A; inoltre, è l'unico centrocampista attualmente nel torneo ad avere segnato almeno 50 reti nel massimo campionato italiano con una singola squadra.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: