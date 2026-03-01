Virgilio Sport
Sassuolo-Atalanta: 2-1 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia
1 Marzo 2026 ore 15:00
Sassuolo
2
Atalanta
1
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 23' 1-0 Ismaël Koné
  2. 69' 2-0 Kristian Thorstvedt
  3. 88' 2-1 Yunus Musah
0'
45'
90'
90'
96'

Il Sassuolo vince la terza gara consecutiva al termine di un match vibrante. Neroverdi in dieci dal 16', rosso diretto a Pinamonti, ma non ne risentono, trovando il vantaggio con Koné e poi il raddoppio nella ripresa, firmato Thorstvedt. L'Atalanta si sveglia solo nel finale, accorciando con Musah, ma non riesce a evitare la sconfitta, la prima nel 2026 in A.

In classifica, il Sassuolo sale a quota 38 mentre l'Atalanta resta ferma a quota 45. Nel prossimo turno, Atalanta-Udinese e Lazio-Sassuolo.

Per la diretta di Sassuolo-Atalanta è tutto, buon proseguimento di giornata.

  1. 90'+7'

    AMMONITO PALLADINO: proteste nei confronti di Marchetti dopo il triplice fischio. 17:08

  2. 90'+7'

    E' FINITA! SASSUOLO-ATALANTA 2-1! Reti di Koné, Thorstvedt e Musah. Espulso Pinamonti al 16'. 17:05

  3. 90'+5'

    Krstovic aggancia la sfera, Idzes chiude la traiettoria al momento della conclusione e salva il risultato. 16:57

  4. 90'+3'

    Stacco di Krstovic che anticipa il proprio marcatore ma non inquadra lo specchio. 16:54

  6. 90'+2'

    ATALANTA VICINISSIMA AL PAREGGIO! Colpo di testa di Scalvini, Muric devia sulla traversa! 16:53

  7. 90'

    Sei minuti di recupero. 16:52

  8. 89'

    QUINTO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Doig, esce Koné. 16:52

  9. 88'

    PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per l'ex Milan. 16:51

  10. 88'

    GOL! Sassuolo-ATALANTA 2-1! Rete di Musah. Gli ospiti accorciano: assist di Zappacosta, piattone destro di Musah che batte Muric.

    Guarda la scheda del giocatore Yunus Musah16:51

    Yunus Musah
  12. 86'

    PALO ESTERNO DELL'ATALANTA! Cross di Zappacosta, colpo di tacco di Samardzic deviato da Muric sulla base esterna del montante! 16:48

  13. 84'

    Anticipo di Idzes su Krstovic, pallone spazzato in fallo laterale. 16:46

  14. 82'

    Scatto di Nzola in evidente posizione di offside. 16:43

  15. 80'

    Sinistro al volo di Krstovic altissimo. 16:43

  16. 79'

    QUARTO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Iannoni, esce Fadera. 16:41

  18. 78'

    Sinistro prevedibile di Samardzic che non impensierisce Muric. 16:40

  19. 77'

    Krstovic chiama al pressing nel tentativo di recuperare il possesso palla. 16:39

  20. 76'

    Scontro tra Fadera e Kolasinac, ha la peggio il neoentrato giocatore di casa. 16:42

  21. 75'

    QUINTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Hien, esce Djimsiti. 16:37

  22. 74'

    TERZO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Lipani, esce Matic. 16:35

  24. 73'

    SECONDO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Fadera, esce Laurienté. 16:35

  25. 73'

    PRIMO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Nzola, esce Berardi. 16:34

  26. 72'

    COLPO DI TESTA DI KRSTOVIC! Grande stacco aereo, grande parata di Muric in corner. 16:34

  27. 71'

    Tiro di Sulemana murato. 16:33

  28. 69'

    PILLOLA STATISTICA: 3° centro stagionale per il nazionale norvegese. 16:33

  30. 69'

    GOL! SASSUOLO-Atalanta 2-0! Rete di Thorstvedt. Raddoppio dei padroni di casa: Laurienté passa a Thorstvedt che avanza al limite dell'area e batte Carnesecchi con un sinistro all'incrocio.

    Guarda la scheda del giocatore Kristian Thorstvedt16:32

    Kristian Thorstvedt
  31. 67'

    QUARTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Musah, esce Zalewski. 16:28

  32. 65'

    Colpo di testa di Scalvini, Matic lo contrasta e concede un altro calcio d'angolo. 16:27

  33. 64'

    Inserimento di Thorstvedt visto da Berardi, destro murato da Djimsiti. 16:26

  34. 63'

    Stacco aereo di Sulemana, rimpallo con Coulibaly e tiro dalla bandierina per la Dea. 16:25

  36. 61'

    SASSUOLO PERICOLOSO! Azione Berardi-Koné-Laurienté, l'attaccante francese manca il tiro e l'Atalanta tira un sospiro di sollievo. 16:23

  37. 60'

    Traversone di Zalewski a rientrare, direttamente a fondo campo. 16:22

  38. 58'

    AMMONITO ZALEWSKI: entrata fallosa ai danni di Berardi. 16:20

  39. 58'

    Thorstvedt controlla la sfera, si gira e calcia: sinistro bloccato da Carnesecchi. 16:19

  40. 57'

    AMMONITO MATIC: proteste contro il Quarto Ufficiale. 16:21

  42. 55'

    Spunto di Sulemana, assist all'indietro per il sinistro di Zappacosta che si perde in curva. 16:17

  43. 54'

    Muro neroverde che blocca il tentativo di sfondamento di Samardzic. 16:17

  44. 52'

    Krstovic prova il tiro a rete sul rasoterra di Zappacosta, pallone in curva. 16:13

  45. 51'

    Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 16:12

  46. 49'

    Rimessa laterale per i padroni di casa, se ne incarica Coulibaly. 16:11

  48. 47'

    Subito Zappacosta in azione, tiro-cross respinto da Muric in corner. 16:09

  49. 46'

    TERZO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Sulemana, esce Bernasconi. 16:08

  50. 46'

    SECONDO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Zappacosta, esce Bellanova. 16:07

  51. 46'

    PRIMO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Krstovic, esce Scamacca. 16:07

  52. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SASSUOLO-ATALANTA! Si riparte dal parziale di 1 a 0, neroverdi in 10. 16:07

  54. Squadre negli spogliatoi: Grosso deve studiare le mosse per difendere il vantaggio mentre Palladino deve sfruttare la superiorità numerica per rimontare. 15:55

  55. E' successo moltissimo nella prima frazione al ''Mapei Stadium''. Grandi occasioni da una parte e dall'altra, Muric e Carnesecchi a dire di no. Poi al 16' il Sassuolo resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Pinamonti (fallo su Djimsiti) ma l'Atalanta non ne approfitta e subisce anche il gol di Koné sul corner di Laurienté. 15:54

  56. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO! SASSUOLO-ATALANTA 1-0. Rete di Koné al 23'. Espulso Pinamonti al 16'. 15:50

  57. 45'+2'

    OCCASIONE PER MUHAREMOVIC! Punizione di Berardi che pesca il difensore: colpo di testa alto sopra la traversa. 15:50

  58. 45'+2'

    AMMONITO GROSSO: cartellino giallo all'allenatore del Sassuolo per proteste. 15:49

  60. 45'

    Due minuti di recupero. 15:47

  61. 44'

    Offside di Scalvini. 15:46

  62. 43'

    Forcing dell'Atalanta, Sassuolo che fa densità davanti a Muric. 15:45

  63. 41'

    Anticipo netto di Scalvini su Laurienté, ripartenza orobica poco incisiva, incomprensione tra Zalewski e Samardzic. 15:43

  64. 39'

    BELLANOVA! Colpo di testa schiacciato a terra, volo di Muric col guantone. 15:41

  66. 38'

    Azione prolungata del Sassuolo con un buon palleggio ma non arriva il tiro in porta. 15:40

  67. 37'

    Berardi prova a risalire campo palla al piede, trattenuta fallosa di Zalewski. 15:39

  68. 35'

    Sinistro di Samardzic smorzato da Muharemovic, facile la presa di Muric. 15:37

  69. 33'

    Assist perfetto di Zalewski che mette Samardzic in condizioni di calciare a rete, l'ex Udinese non stoppa e l'opportunità sfuma. 15:36

  70. 32'

    Scamacca si avvita per lo stacco aereo ma non colpisce bene, sfera sul fondo. 15:34

  72. 31'

    Sgroppata di Bernasconi che fa tutto bene fino al cross, troppo all'indietro, chiude la retroguardia emiliana. 15:33

  73. 30'

    Cross di Bellanova, colpo di testa di Zalewski che non può inquadrare lo specchio di porta. 15:32

  74. 28'

    Pressing su Carnesecchi, che rilancia in avanti ma la sfera termina in fallo laterale. 15:30

  75. 26'

    Sugli sviluppi, traversone del 10 nerazzurro, uscita incerta di Muric che manca la presa, ancora corner. 15:28

  76. 25'

    Samardzic conquista un calcio d'angolo. 15:27

  78. 23'

    PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale per l'ex Marsiglia. 15:27

  79. 23'

    GOL! SASSUOLO-Atalanta 1-0! Rete di Koné. Padroni di casa in vantaggio: corner di Laurienté, Thorstvedt manca il colpo di testa, la sfera arriva a Koné che insacca da due passi.

    Guarda la scheda del giocatore Ismaël Koné15:26

    Ismaël Koné
  80. 22'

    Flipper tra Scalvini e Djimsiti, corner per i padroni di casa. 15:24

  81. 21'

    AMMONITO BERNASCONI: fallo su Berardi. 15:23

  82. 20'

    L'Atalanta prova subito a far valere la superiorità numerica, Sassuolo che si chiude: 4-3-2 con Berardi e Laurienté in attacco. 15:22

  84. 18'

    Punizione di Samardzic, sinistro che si infrange sulla barriera. 15:20

  85. 16'

    Sassuolo in 10 dopo un quarto d'ora di gioco! Il numero 99, nel tentativo di controllare la palla, colpisce Djimsiti con i tacchetti sopra la caviglia. Nessun dubbio per Marchetti, silent check del VAR. 15:19

  86. 16'

    ESPULSO PINAMONTI! Rosso diretto per fallo su Djimsiti! 15:17

  87. 14'

    Fuorigioco di Scamacca. 15:15

  88. 12'

    AMMONITO IDZES: steso Zalewski. 15:14

  90. 11'

    CHE PARATA DI CARNESECCHI! Assist di Berardi per l'inserimento di Thorstvedt. colpo di testa e grande risposta del portiere con la mano aperta. 15:14

  91. 10'

    ZALEWSKI A CENTIMETRI DAL GOL! Pasalic pesca Zalewski che scappa alle spalle della difesa neroverde, tocco di destro che esce di pochissimo. 15:13

  92. 10'

    COLPO DI TESTA DI PINAMONTI! Battuta che sorprende la difesa dell'Atalanta, cross di Garcia, stacco aereo dell'attaccante, blocca Carnesecchi. 15:12

  93. 9'

    Secondo corner per il Sassuolo. 15:11

  94. 8'

    Primo tiro dalla bandierina del match, è in favore della formazione di Grosso. 15:10

  96. 7'

    Tentativo di triangolazione veloce Kolasinac-Scamacca, l'attaccante non controlla, palla a Muric. 15:09

  97. 6'

    Recupero palla del Sassuolo, Matic gestisce la sfera. 15:07

  98. 4'

    Assist di Kolasinac per Zalewski in area, stop e passaggio verso Samardzic, intercetto della retroguardia di casa con Muharemovic. 15:06

  99. 3'

    Gran pressing degli orobici in queste primissime battute di gioco. 15:04

  100. 2'

    Taglio di Zalewski, de Roon prova il filtrante ma il tocco è leggermente troppo profondo. 15:04

  102. 1'

    INIZIA SASSUOLO-ATALANTA! Primo pallone giocato da de Roon. 15:01

  103. Squadre in campo agli ordini di Marchetti: padroni di casa in maglia neroverde, ospiti in casacca bianca con bordi nerazzurri. 14:57

  104. All'andata, disputata a Bergamo lo scorso 9 novembre, vittoria corsara per 3 a 0 firmata Berardi (2) e Pinamonti. 12:37

  105. Grosso ritrova Muharemovic e Matic che hanno scontato la squalifica mentre perde Walukiewicz, appiedato dal Giudice Sportivo; confermato il tridente d'attacco Berardi-Pinamonti-Laurienté. Palladino recupera Kolasinac in difesa dove inserisce Djimsiti, in attacco conferma per Scamacca, sostenuto da Samardzic e Zalewski; out Ederson, gioca de Roon al fianco di Pasalic. 15:55

  106. FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Bellanova, de Roon, Pasalic, Bernasconi - Samardzic, Zalewski - Scamacca. A disposizione: Sportiello, Rossi, Zappacosta, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Vavassori, Krstovic. 14:46

  108. FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Muric - Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia - Koné, Matic, Thorstvedt - Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Romagna, Doig, Felipe, Iannoni, Bacola, Vranckx, Volpato, Lipani, Moro, Fadera, Nzola. 14:41

  109. Gli emiliani sono reduci dalla vittoria per 3 a 0 sul Verona mentre i lombardi, artefici mercoledì della rimonta in Champions, hanno vinto le ultime tre gare di campionato. 14:56

  110. Dirige l'incontro il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Politi. Quarto Ufficiale Giuseppe Mucera. Al VAR Nasca di Bari, AVAR Doveri di Roma 1.12:31

  111. Il match del ''Mapei Stadium'' mette di fronte i padroni di casa, che occupano il 9° posto a quota 35, agli ospiti, all'inseguimento dell'Europa con 45 punti all'attivo. 12:28

  112. Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Atalanta, gara valida per il 27° turno di Serie A. 12:25

  114. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
    Città: Reggio Emilia
    Capienza: 23717 spettatori12:25

    MAPEI Stadium - Città del Tricolore Fonte: Gettyimages

Formazioni Sassuolo - Atalanta

PREPARTITA

Sassuolo - Atalanta è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Arbitro di Sassuolo - Atalanta sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Matteo Marchetti

Statistiche Stagionali
Partite dirette8
Falli fischiati204
Fuorigioco28
Rigori assegnati3
Ammonizioni30
Espulsioni3
Cartellini per partita4.2
Falli per cartellino6.0

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 9 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2
20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1
27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3
07-01-2026 Serie A Napoli-Verona 2-2
16-01-2026 Serie A Pisa-Atalanta 1-1
04-02-2026 Coppa Italia Inter-Torino 2-1
14-02-2026 Serie A Como-Fiorentina 1-2
01-03-2026 Serie A Sassuolo-Atalanta 2-1

Attualmente il Sassuolo si trova 8° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte).
Il Sassuolo ha segnato 34 gol e ne ha subiti 36; l'Atalanta ha segnato 37 gol e ne ha subiti 24.
La partita di andata Atalanta - Sassuolo si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa il Sassuolo ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e l'Atalanta ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 2-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Napoli vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol.

Sassuolo e Atalanta si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 5 volte, l'Atalanta ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Sassuolo-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime sei sfide di Serie A contro l'Atalanta (3P): un successo in più rispetto alle prime 17 gare contro i bergamaschi nel torneo; inoltre, dopo il 3-0 dello scorso 9 novembre, i neroverdi possono vincere due partite di fila contro questa avversaria per la seconda volta nella competizione, dopo il 2013/14.
  • L'Atalanta non ha trovato il successo in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro il Sassuolo (1N, 2P), dopo che aveva vinto quattro gare esterne consecutive contro questa avversaria.
  • Nonostante abbia tenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro gare di Serie A contro l'Atalanta, il Sassuolo ha subito una media di 2.4 reti a partita nelle 20 sfide più recenti contro i bergamaschi nella competizione (47 centri incassati nel parziale).
  • L'Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A, pareggiando le altre due: solo l'Inter vanta una serie di imbattibilità in corso più lunga (14 partite) rispetto a quella dei bergamaschi (nove) in campionato.
  • Solo l'Inter ha guadagnato più punti (15) rispetto a Sassuolo (12) e Atalanta (13) nelle ultime cinque giornate di Serie A; inoltre, soltanto i meneghini hanno vinto più gare (cinque) rispetto a neroverdi e bergamaschi nel periodo (entrambe a quota quattro).
  • Il Sassuolo non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare di campionato, in cui ha trovato esattamente quattro sconfitte e quattro successi, comprese le due partite più recenti, contro Udinese e Hellas Verona; i neroverdi possono registrare tre vittorie di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2023 (quattro in quell'occasione).
  • Atalanta (58) e Sassuolo (47) sono due delle tre squadre che hanno registrato più attacchi in questa Serie A - tra di loro l'Hellas Verona (51). Gli attacchi diretti sono definiti come sequenze su azione che iniziano nella propria metà campo, hanno almeno il 50% di movimenti in avanti e terminano con un tiro o un tocco in area avversaria.
  • Da un lato, nessuna squadra ha subito più gol del Sassuolo nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (sette, come la Cremonese); dall'altra, nessuna ne ha incassati meno dell'Atalanta nello stesso intervallo di gara (uno, come il Lecce).
  • Domenico Berardi ha preso parte a ben tre reti (doppietta e un assist) nella gara d'andata di questo campionato contro l'Atalanta e in totale vanta otto gol all'attivo contro la Dea in Serie A: nessun giocatore attualmente nella competizione ne conta di più contro i bergamaschi (otto anche per Lautaro Martínez).
  • Mario Pasalic, a segno nell'ultima giornata contro il Napoli, con un gol supererebbe Papu Gómez e Jørgen Leschly Sørensen (tutti a 50) diventando così il settimo miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Atalanta in Serie A; inoltre, è l'unico centrocampista attualmente nel torneo ad avere segnato almeno 50 reti nel massimo campionato italiano con una singola squadra.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SassuoloAtalanta
Partite giocate2626
Numero di partite vinte1012
Numero di partite perse115
Numero di partite pareggiate59
Gol totali segnati3236
Gol totali subiti3522
Media gol subiti per partita1.30.8
Percentuale possesso palla45.454.2
Numero totale di passaggi1020312421
Numero totale di passaggi riusciti839810524
Tiri nello specchio della porta98122
Percentuale di tiri in porta46.446.9
Numero totale di cross326488
Numero medio di cross riusciti93120
Duelli per partita vinti11401235
Duelli per partita persi12351232
Corner subiti124121
Corner guadagnati99147
Numero di punizioni a favore336260
Numero di punizioni concesse321301
Tackle totali348403
Percentuale di successo nei tackle59.860.3
Fuorigiochi totali5247
Numero totale di cartellini gialli5539
Numero totale di cartellini rossi22

