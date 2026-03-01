Il Sassuolo vince la terza gara consecutiva al termine di un match vibrante. Neroverdi in dieci dal 16', rosso diretto a Pinamonti, ma non ne risentono, trovando il vantaggio con Koné e poi il raddoppio nella ripresa, firmato Thorstvedt. L'Atalanta si sveglia solo nel finale, accorciando con Musah, ma non riesce a evitare la sconfitta, la prima nel 2026 in A.
In classifica, il Sassuolo sale a quota 38 mentre l'Atalanta resta ferma a quota 45. Nel prossimo turno, Atalanta-Udinese e Lazio-Sassuolo.
90'+7'
AMMONITO PALLADINO: proteste nei confronti di Marchetti dopo il triplice fischio. 17:08
90'+7'
E' FINITA! SASSUOLO-ATALANTA 2-1! Reti di Koné, Thorstvedt e Musah. Espulso Pinamonti al 16'. 17:05
90'+5'
Krstovic aggancia la sfera, Idzes chiude la traiettoria al momento della conclusione e salva il risultato. 16:57
90'+3'
Stacco di Krstovic che anticipa il proprio marcatore ma non inquadra lo specchio. 16:54
90'+2'
ATALANTA VICINISSIMA AL PAREGGIO! Colpo di testa di Scalvini, Muric devia sulla traversa! 16:53
90'
Sei minuti di recupero. 16:52
89'
QUINTO CAMBIO NEL SASSUOLO: entra Doig, esce Koné. 16:52
88'
PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per l'ex Milan. 16:51
88'
GOL! Sassuolo-ATALANTA 2-1! Rete di Musah. Gli ospiti accorciano: assist di Zappacosta, piattone destro di Musah che batte Muric.
QUARTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Musah, esce Zalewski. 16:28
65'
Colpo di testa di Scalvini, Matic lo contrasta e concede un altro calcio d'angolo. 16:27
64'
Inserimento di Thorstvedt visto da Berardi, destro murato da Djimsiti. 16:26
63'
Stacco aereo di Sulemana, rimpallo con Coulibaly e tiro dalla bandierina per la Dea. 16:25
61'
SASSUOLO PERICOLOSO! Azione Berardi-Koné-Laurienté, l'attaccante francese manca il tiro e l'Atalanta tira un sospiro di sollievo. 16:23
60'
Traversone di Zalewski a rientrare, direttamente a fondo campo. 16:22
58'
AMMONITO ZALEWSKI: entrata fallosa ai danni di Berardi. 16:20
58'
Thorstvedt controlla la sfera, si gira e calcia: sinistro bloccato da Carnesecchi. 16:19
57'
AMMONITO MATIC: proteste contro il Quarto Ufficiale. 16:21
55'
Spunto di Sulemana, assist all'indietro per il sinistro di Zappacosta che si perde in curva. 16:17
54'
Muro neroverde che blocca il tentativo di sfondamento di Samardzic. 16:17
52'
Krstovic prova il tiro a rete sul rasoterra di Zappacosta, pallone in curva. 16:13
51'
Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 16:12
49'
Rimessa laterale per i padroni di casa, se ne incarica Coulibaly. 16:11
47'
Subito Zappacosta in azione, tiro-cross respinto da Muric in corner. 16:09
46'
TERZO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Sulemana, esce Bernasconi. 16:08
46'
SECONDO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Zappacosta, esce Bellanova. 16:07
46'
PRIMO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Krstovic, esce Scamacca. 16:07
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SASSUOLO-ATALANTA! Si riparte dal parziale di 1 a 0, neroverdi in 10. 16:07
Squadre negli spogliatoi: Grosso deve studiare le mosse per difendere il vantaggio mentre Palladino deve sfruttare la superiorità numerica per rimontare. 15:55
E' successo moltissimo nella prima frazione al ''Mapei Stadium''. Grandi occasioni da una parte e dall'altra, Muric e Carnesecchi a dire di no. Poi al 16' il Sassuolo resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Pinamonti (fallo su Djimsiti) ma l'Atalanta non ne approfitta e subisce anche il gol di Koné sul corner di Laurienté. 15:54
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! SASSUOLO-ATALANTA 1-0. Rete di Koné al 23'. Espulso Pinamonti al 16'. 15:50
45'+2'
OCCASIONE PER MUHAREMOVIC! Punizione di Berardi che pesca il difensore: colpo di testa alto sopra la traversa. 15:50
45'+2'
AMMONITO GROSSO: cartellino giallo all'allenatore del Sassuolo per proteste. 15:49
45'
Due minuti di recupero. 15:47
44'
Offside di Scalvini. 15:46
43'
Forcing dell'Atalanta, Sassuolo che fa densità davanti a Muric. 15:45
41'
Anticipo netto di Scalvini su Laurienté, ripartenza orobica poco incisiva, incomprensione tra Zalewski e Samardzic. 15:43
39'
BELLANOVA! Colpo di testa schiacciato a terra, volo di Muric col guantone. 15:41
38'
Azione prolungata del Sassuolo con un buon palleggio ma non arriva il tiro in porta. 15:40
37'
Berardi prova a risalire campo palla al piede, trattenuta fallosa di Zalewski. 15:39
35'
Sinistro di Samardzic smorzato da Muharemovic, facile la presa di Muric. 15:37
33'
Assist perfetto di Zalewski che mette Samardzic in condizioni di calciare a rete, l'ex Udinese non stoppa e l'opportunità sfuma. 15:36
32'
Scamacca si avvita per lo stacco aereo ma non colpisce bene, sfera sul fondo. 15:34
31'
Sgroppata di Bernasconi che fa tutto bene fino al cross, troppo all'indietro, chiude la retroguardia emiliana. 15:33
30'
Cross di Bellanova, colpo di testa di Zalewski che non può inquadrare lo specchio di porta. 15:32
28'
Pressing su Carnesecchi, che rilancia in avanti ma la sfera termina in fallo laterale. 15:30
26'
Sugli sviluppi, traversone del 10 nerazzurro, uscita incerta di Muric che manca la presa, ancora corner. 15:28
25'
Samardzic conquista un calcio d'angolo. 15:27
23'
PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale per l'ex Marsiglia. 15:27
23'
GOL! SASSUOLO-Atalanta 1-0! Rete di Koné. Padroni di casa in vantaggio: corner di Laurienté, Thorstvedt manca il colpo di testa, la sfera arriva a Koné che insacca da due passi.
Flipper tra Scalvini e Djimsiti, corner per i padroni di casa. 15:24
21'
AMMONITO BERNASCONI: fallo su Berardi. 15:23
20'
L'Atalanta prova subito a far valere la superiorità numerica, Sassuolo che si chiude: 4-3-2 con Berardi e Laurienté in attacco. 15:22
18'
Punizione di Samardzic, sinistro che si infrange sulla barriera. 15:20
16'
Sassuolo in 10 dopo un quarto d'ora di gioco! Il numero 99, nel tentativo di controllare la palla, colpisce Djimsiti con i tacchetti sopra la caviglia. Nessun dubbio per Marchetti, silent check del VAR. 15:19
16'
ESPULSO PINAMONTI! Rosso diretto per fallo su Djimsiti! 15:17
14'
Fuorigioco di Scamacca. 15:15
12'
AMMONITO IDZES: steso Zalewski. 15:14
11'
CHE PARATA DI CARNESECCHI! Assist di Berardi per l'inserimento di Thorstvedt. colpo di testa e grande risposta del portiere con la mano aperta. 15:14
10'
ZALEWSKI A CENTIMETRI DAL GOL! Pasalic pesca Zalewski che scappa alle spalle della difesa neroverde, tocco di destro che esce di pochissimo. 15:13
10'
COLPO DI TESTA DI PINAMONTI! Battuta che sorprende la difesa dell'Atalanta, cross di Garcia, stacco aereo dell'attaccante, blocca Carnesecchi. 15:12
9'
Secondo corner per il Sassuolo. 15:11
8'
Primo tiro dalla bandierina del match, è in favore della formazione di Grosso. 15:10
7'
Tentativo di triangolazione veloce Kolasinac-Scamacca, l'attaccante non controlla, palla a Muric. 15:09
6'
Recupero palla del Sassuolo, Matic gestisce la sfera. 15:07
4'
Assist di Kolasinac per Zalewski in area, stop e passaggio verso Samardzic, intercetto della retroguardia di casa con Muharemovic. 15:06
3'
Gran pressing degli orobici in queste primissime battute di gioco. 15:04
2'
Taglio di Zalewski, de Roon prova il filtrante ma il tocco è leggermente troppo profondo. 15:04
1'
INIZIA SASSUOLO-ATALANTA! Primo pallone giocato da de Roon. 15:01
Squadre in campo agli ordini di Marchetti: padroni di casa in maglia neroverde, ospiti in casacca bianca con bordi nerazzurri. 14:57
All'andata, disputata a Bergamo lo scorso 9 novembre, vittoria corsara per 3 a 0 firmata Berardi (2) e Pinamonti. 12:37
Grosso ritrova Muharemovic e Matic che hanno scontato la squalifica mentre perde Walukiewicz, appiedato dal Giudice Sportivo; confermato il tridente d'attacco Berardi-Pinamonti-Laurienté. Palladino recupera Kolasinac in difesa dove inserisce Djimsiti, in attacco conferma per Scamacca, sostenuto da Samardzic e Zalewski; out Ederson, gioca de Roon al fianco di Pasalic. 15:55
Gli emiliani sono reduci dalla vittoria per 3 a 0 sul Verona mentre i lombardi, artefici mercoledì della rimonta in Champions, hanno vinto le ultime tre gare di campionato. 14:56
Dirige l'incontro il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Politi. Quarto Ufficiale Giuseppe Mucera. Al VAR Nasca di Bari, AVAR Doveri di Roma 1.12:31
Il match del ''Mapei Stadium'' mette di fronte i padroni di casa, che occupano il 9° posto a quota 35, agli ospiti, all'inseguimento dell'Europa con 45 punti all'attivo. 12:28
Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Atalanta, gara valida per il 27° turno di Serie A. 12:25
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori12:25
PREPARTITA
Sassuolo - Atalanta è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Atalanta sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente il Sassuolo si trova 8° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 34 gol e ne ha subiti 36; l'Atalanta ha segnato 37 gol e ne ha subiti 24. La partita di andata Atalanta - Sassuolo si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 0-3.
In casa il Sassuolo ha fatto 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Verona e l'Atalanta ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, la Lazio e il Napoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 2-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Napoli vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 7 gol.
Sassuolo e Atalanta si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 5 volte, l'Atalanta ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Sassuolo-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime sei sfide di Serie A contro l'Atalanta (3P): un successo in più rispetto alle prime 17 gare contro i bergamaschi nel torneo; inoltre, dopo il 3-0 dello scorso 9 novembre, i neroverdi possono vincere due partite di fila contro questa avversaria per la seconda volta nella competizione, dopo il 2013/14.
L'Atalanta non ha trovato il successo in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro il Sassuolo (1N, 2P), dopo che aveva vinto quattro gare esterne consecutive contro questa avversaria.
Nonostante abbia tenuto la porta inviolata in due delle ultime quattro gare di Serie A contro l'Atalanta, il Sassuolo ha subito una media di 2.4 reti a partita nelle 20 sfide più recenti contro i bergamaschi nella competizione (47 centri incassati nel parziale).
L'Atalanta ha vinto ben sette delle ultime nove gare di Serie A, pareggiando le altre due: solo l'Inter vanta una serie di imbattibilità in corso più lunga (14 partite) rispetto a quella dei bergamaschi (nove) in campionato.
Solo l'Inter ha guadagnato più punti (15) rispetto a Sassuolo (12) e Atalanta (13) nelle ultime cinque giornate di Serie A; inoltre, soltanto i meneghini hanno vinto più gare (cinque) rispetto a neroverdi e bergamaschi nel periodo (entrambe a quota quattro).
Il Sassuolo non ha pareggiato nessuna delle ultime otto gare di campionato, in cui ha trovato esattamente quattro sconfitte e quattro successi, comprese le due partite più recenti, contro Udinese e Hellas Verona; i neroverdi possono registrare tre vittorie di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2023 (quattro in quell'occasione).
Atalanta (58) e Sassuolo (47) sono due delle tre squadre che hanno registrato più attacchi in questa Serie A - tra di loro l'Hellas Verona (51). Gli attacchi diretti sono definiti come sequenze su azione che iniziano nella propria metà campo, hanno almeno il 50% di movimenti in avanti e terminano con un tiro o un tocco in area avversaria.
Da un lato, nessuna squadra ha subito più gol del Sassuolo nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (sette, come la Cremonese); dall'altra, nessuna ne ha incassati meno dell'Atalanta nello stesso intervallo di gara (uno, come il Lecce).
Domenico Berardi ha preso parte a ben tre reti (doppietta e un assist) nella gara d'andata di questo campionato contro l'Atalanta e in totale vanta otto gol all'attivo contro la Dea in Serie A: nessun giocatore attualmente nella competizione ne conta di più contro i bergamaschi (otto anche per Lautaro Martínez).
Mario Pasalic, a segno nell'ultima giornata contro il Napoli, con un gol supererebbe Papu Gómez e Jørgen Leschly Sørensen (tutti a 50) diventando così il settimo miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Atalanta in Serie A; inoltre, è l'unico centrocampista attualmente nel torneo ad avere segnato almeno 50 reti nel massimo campionato italiano con una singola squadra.
