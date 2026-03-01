Il Torino sblocca la partita con un gol forse fortunoso ma che dimostra la grande voglia del Cholito, che é andato su un pallone che sembrava preda di Pellegrini e ha insaccato.18:25

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Lazio? La gara tra Torino e Lazio si giocherà domenica 1 marzo 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Torino - Lazio? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Lazio sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Torino - Lazio? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Lazio? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Nikola Vlasic con 6 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Lazio? La gara tra Torino e Lazio si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Lazio? I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 21' e Duván Zapata al 53'

PREPARTITA

Torino - Lazio è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 marzo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Lazio sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 184 Fuorigioco 22 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1 10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1 31-01-2026 Serie B Pescara-Mantova 2-2 21-02-2026 Serie B Carrarese-Monza 0-1

Attualmente il Torino si trova 14° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte); invece la Lazio si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte).

Il Torino ha segnato 27 gol e ne ha subiti 47; la Lazio ha segnato 26 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Lazio - Torino si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 3-3.

In casa il Torino ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Bologna e il Genoa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Atalanta e il Cagliari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 3-0 mentre La Lazio ha incontrato il Cagliari pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.

Torino e Lazio si sono affrontate 141 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 40 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 60.

Torino-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro la Lazio (6N, 6P): 1-0 il 22 aprile 2023 allo Stadio Olimpico, con una rete di Ivan Ilic.

La Lazio è imbattuta da sei trasferte (4V, 2N) di Serie A contro il Torino, vincendo inoltre le due più recenti; i biancocelesti non hanno mai registrato più successi esterni consecutivi contro questa avversaria nella competizione.

Dopo il 3-3 nella gara d'andata, Lazio e Torino possono pareggiare entrambe le sfide stagionali per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) in Serie A, dopo il 2007/08 e il 2021/22.

Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato (1N, 6P), proprio nell'unica sfida in questo parziale in cui non ha subito gol: 1-0 contro il Lecce il 1° febbraio, con un gol di Ché Adams; i granata hanno incassato almeno due reti in ciascuna delle restanti sette sfide del parziale.

Nonostante sia imbattuta da sei trasferte di Serie A (2V, 4N), la Lazio ha pareggiato le tre più recenti (due delle quali 0-0); l'ultima volta in cui i biancocelesti hanno registrato più pareggi consecutivi di fila nella competizione risale a marzo 2016 (sei in quell'occasione).

Questa è solo la seconda stagione dall'inizio dello scorso decennio in cui il Torino ottiene al massimo 27 punti nel corso delle prime 26 giornate, dopo il 2020/21, quando era a quota 23 e perse anche il 27° incontro.

Il Torino è la squadra che ha segnato meno gol su palla inattiva in questa Serie A: soltanto sei; a seguire in questa classifica proprio la Lazio, a quota sette, al pari dell'Hellas Verona.

La Lazio è la squadra che ha subito più recuperi offensivi (197) in questa Serie A, mentre sul fronte opposto nessuna compagine ha incassato più reti del Torino da questa situazione di gioco (cinque, come Milan e Sassuolo).

La Lazio è la vittima preferita in Serie A di Giovanni Simeone, che conta ben nove reti contro questa avversaria, tra le quali una nella gara d'andata di questo campionato; nessun giocatore attualmente nel torneo ha realizzato più centri contro i biancocelesti (nove anche per Domenico Berardi).

Matteo Cancellieri ha segnato tre gol contro il Torino in Serie A: più di quanti ne abbia realizzati contro qualsiasi altra avversaria nel torneo; tra questi, anche i suoi ultimi centri nella competizione (doppietta nella gara d'andata).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: