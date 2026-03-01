Angolo Lazio, Prati allontana: Aquile che non riescono a rendersi pericolosi su corner.19:11
50'
Noslin prova un difficile controllo al limite, allontana la difesa del Torino.19:10
49'
Lazio partita molto bene, Toro costretto alla difensiva.19:09
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:05
46'
Sostituzione LAZIO: esce Petar Ratkov, entra Tijjani Noslin.19:05
46'
Sostituzione LAZIO: esce Reda Belahyane, entra Fisayo Dele-Bashiru19:05
Per le Aquile una sola occasione, per Taylor, respinta peró da Coco prima dell'arrivo tra i pali di Paleari.18:50
Torino in vantaggio su una Lazio abbastanza spenta grazie al gol di Simeone, abile nel buttarsi su pallone vagante dopo una conclusione respinta di Zapata.18:49
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI TORINO - LAZIO! 1-0 il parziale.18:48
45'+1'
AMMONITO Gvidas Gineitis. Intervento falloso su Zaacagni, fallo tattico. 18:47
45'
Un minuto di recupero.18:47
45'
Cross di Lazaro, Simeone devia sul primo palo: attento Provedel in presa.18:46
44'
Scintille tra Zaccagni e Simeone, dopo un intervento del primo.18:45
42'
Angolo di Cataldi, allontana Simeone sul primo palo.18:43
41'
Angolo per la Lazio, che sta provando a spingere molto soprattutto sulla sua fascia sinistra.18:43
39'
Cancellieri in pressing su Paleari, il portiere riesce nel rilancio pur rischiando molto.18:40
37'
TAYLOR! Conclusione da buona posizione dell'ex Ajax, ma Coco respinge con il piede di recupero!18:39
35'
Ancora un cross di Vlasic dalla sinistra: la squadra di Sarri sta soffrendo molto la posizione del trequartista.18:37
33'
Lazio che sta provando a imbastire la reazione, ma sta faticando a trovare spazi nella trequarti del Toro.18:35
31'
Ancora un ottimo anticipo di Ismajli su Ratkov, gran primo tempo dell'ex Empoli.18:32
28'
Cross di Vlasic, Zapata sul primo palo anticipato da Romagnoli.18:29
26'
Lazio che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del gol, Torino che continua a spingere.18:28
24'
SIMEONE! Conclusione dal limite del figlio del Cholo, Provedel in angolo!18:25
22'
Il Torino sblocca la partita con un gol forse fortunoso ma che dimostra la grande voglia del Cholito, che é andato su un pallone che sembrava preda di Pellegrini e ha insaccato.18:25
21'
GOL! TORINO - Lazio 1-0! Rete di Giovanni Simeone. Conclusione sporca di Zapata, la punta si lancia sul pallone sorprendendo Pellegrini: Provstgaard prova a salvare sulla linea, ma l'orologio di Abisso indica che la sfera é entrata.
Percussione di Cancellieri, bel dribbling ma conclusione respinta da Coco.18:21
18'
Lazio che prova a prendere metri, utilizzando anche Provedel in impostazione: il lancio del portiere finisce peró nel nulla.18:20
16'
Possesso palla leggermente a favore del Torino, ma tanto equilibrio in campo.18:18
14'
Torino decisamente verticale, con palla alta per Zapata o per la profonditá di Simeone.18:15
13'
Lazaro inventa per Simeone: El Cholito, forse anche sorpreso, non ne approfitta.18:14
11'
Altro angolo per la Lazio: Pellegrini al centro, Paleari di pungo respinge subendo anche il fallo.18:12
10'
Cataldi molto attento su Vlasic, ottima la chiusura del mediano che fa ripartire i suoi.18:11
9'
Angolo per la Lazio: cross teso di Cataldi, Zapata respinge.18:10
8'
Cancellieri si lamenta per un tocco di mano in area di Obrador, si continua a giocare.18:09
6'
PRATI! Conclusione dal limite del mediano, palla di poco a lato.18:07
5'
Conclusione prima di Lazaro, poi di Simeone: doppia risposta di Pellegrini, angolo per il Torino.18:06
4'
Subito un richiamo per Coco, entrato duro e in ritardo su Zaccagni.18:04
3'
Torino con il 3-4-1-2, Vlasic molto vicino alle spunte.18:03
2'
Gran silenzio allo Stadio Gran Torino, clima surreale per una sfida di Serie A.18:02
1'
INIZIA TORINO - LAZIO! Primo pallone per gli ospiti.18:01
Dirige il match l'arbitro Rosario Abisso.17:28
Il Torino ha perso 3 delle ultime 4 di Serie A, compresa la pesante sconfitta per 6-0 a Como, La Lazio ha segnato appena 6 gol nelle ultime 5 partite.17:28
Sarri con Ratkov al centro del suo attacco, Cancellieri e Zaccagni ai lati. Taylor a centrocampo ad inventare, Provstgaard con Romagnoli al centro della difesa.17:27
Torino con la necessitá di fare punti, visto che la zona retrocessione si sta avvicinando con forza. D'Aversa opta per la doppia prima punta Simeone - Zapata, Vlasic da mezzala, Ismajli al centro della difesa con Maripan in panchina.17:27
La formazione della LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini - Belahyane, Cataldi, Taylor - Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Isaksen, Dia, Noslin17:25
Sono ufficiali le formazioni del match: TORINO (3-5-2): Paleari - Coco, Ismajli, Ebosse - Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador - Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Tameze, Pedersen, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Anjorin, Ilic, Kulenovic, Adams, Njie.17:24
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Torino e Lazio, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A.17:23
Attualmente il Torino si trova 14° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte); invece la Lazio si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte). Il Torino ha segnato 27 gol e ne ha subiti 47; la Lazio ha segnato 26 gol e ne ha subiti 27. La partita di andata Lazio - Torino si è giocata il 4 ottobre 2025 e si è conclusa 3-3.
In casa il Torino ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Bologna e il Genoa ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, l'Atalanta e il Cagliari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 3-0 mentre La Lazio ha incontrato il Cagliari pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol.
Torino e Lazio si sono affrontate 141 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 40 volte, la Lazio ha vinto 41 volte mentre i pareggi sono stati 60.
Torino-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro la Lazio (6N, 6P): 1-0 il 22 aprile 2023 allo Stadio Olimpico, con una rete di Ivan Ilic.
La Lazio è imbattuta da sei trasferte (4V, 2N) di Serie A contro il Torino, vincendo inoltre le due più recenti; i biancocelesti non hanno mai registrato più successi esterni consecutivi contro questa avversaria nella competizione.
Dopo il 3-3 nella gara d'andata, Lazio e Torino possono pareggiare entrambe le sfide stagionali per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) in Serie A, dopo il 2007/08 e il 2021/22.
Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato (1N, 6P), proprio nell'unica sfida in questo parziale in cui non ha subito gol: 1-0 contro il Lecce il 1° febbraio, con un gol di Ché Adams; i granata hanno incassato almeno due reti in ciascuna delle restanti sette sfide del parziale.
Nonostante sia imbattuta da sei trasferte di Serie A (2V, 4N), la Lazio ha pareggiato le tre più recenti (due delle quali 0-0); l'ultima volta in cui i biancocelesti hanno registrato più pareggi consecutivi di fila nella competizione risale a marzo 2016 (sei in quell'occasione).
Questa è solo la seconda stagione dall'inizio dello scorso decennio in cui il Torino ottiene al massimo 27 punti nel corso delle prime 26 giornate, dopo il 2020/21, quando era a quota 23 e perse anche il 27° incontro.
Il Torino è la squadra che ha segnato meno gol su palla inattiva in questa Serie A: soltanto sei; a seguire in questa classifica proprio la Lazio, a quota sette, al pari dell'Hellas Verona.
La Lazio è la squadra che ha subito più recuperi offensivi (197) in questa Serie A, mentre sul fronte opposto nessuna compagine ha incassato più reti del Torino da questa situazione di gioco (cinque, come Milan e Sassuolo).
La Lazio è la vittima preferita in Serie A di Giovanni Simeone, che conta ben nove reti contro questa avversaria, tra le quali una nella gara d'andata di questo campionato; nessun giocatore attualmente nel torneo ha realizzato più centri contro i biancocelesti (nove anche per Domenico Berardi).
Matteo Cancellieri ha segnato tre gol contro il Torino in Serie A: più di quanti ne abbia realizzati contro qualsiasi altra avversaria nel torneo; tra questi, anche i suoi ultimi centri nella competizione (doppietta nella gara d'andata).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: