Per la diretta di Cremonese-Atalanta è tutto, buon proseguimento di giornata. 16:59

Nel prossimo turno, nel sabato di Pasqua, si giocano Atalanta-Bologna e Sampdoria-Cremonese. 16:59

L'Atalanta espugna lo ''Zini'' e aggancia momentaneamente il Milan al 4° posto: vantaggio di de Roon nel primo tempo, poi Boga e Lookman a cancellare il pari di Ciofani dal dischetto. Situazione di classifica sempre più disperata per la Cremonese che mercoledì affronta la Fiorentina per la semifinale di Coppa Italia. 16:58

90'+5' E' FINITA! CREMONESE-ATALANTA 1-3! Reti di de Roon, Ciofani (rig.), Boga e Lookman. 16:54

90'+3' PILLOLA STATISTICA: 13° centro stagionale per l'attaccante nigeriano. 16:53

90'+3' GOL! Cremonese-ATALANTA 1-3! Rete di Lookman. Tris ospite: Aiwu sbaglia, Boga ne approfitta, serve a Ederson che consegna a Lookman un pallone da spingere in rete.



90'+2' Dribbling di Buonaiuto su Scalvini, puntata destra in allungo centrale per la parata di Musso. 16:49

90'+1' VALERI! Destro al volo da dentro l'area, diagonale fuori di poco. 16:48

90' Cinque minuti di recupero. 16:47

89' GOL FALLITO CLAMOROSAMENTE DA HOJLUND! De Roon serve un assist facile per il tiro vincente del danese, che però colpisce male e manda fuori a porta praticamente sguarnita. 16:47

88' Azione fotocopia del secondo gol nerazzurro con l'assist di Hojlund per Boga, questa volta fermato in uscita da Carnesecchi. C'era comunque fuorigioco. 16:46

86' Colpo di testa di Scalvini su corner, conclusione alta. 16:43

84' Giocata di Lookman nello stretto, dribbling e tiro-cross respinto dal muro grigiorosso. 16:41

82' AMMONITO BIANCHETTI: trattenuto Hojlund. 16:39

81' Palo dell'Atalanta colpito da Maehle al termine di un'azione dove l'esterno danese era partito in posizione di offside. 16:42

81' Cross di Ghiglione, sinistro in spaccata di Tsadjout alto sopra la traversa. 16:39

80' QUINTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Ghiglione, esce Castagnetti. 16:38

80' QUARTO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Buonaiuto, esce Meité. 16:38

79' QUINTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Demiral, esce Toloi. 21:14

78' Nel frattempo, Toloi esce dal campo per farsi assistere dai sanitari. 16:36

76' Valeri contrastato al cross da Toloi che evita anche il tiro dalla bandierina. 16:33

74' TERZO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Dessers, esce Benassi. 16:34

72' GOL! Cremonese-ATALANTA 1-2! Rete di Boga. Ospiti nuovamente in vantaggio: spunto di Hojlund che scappa a Bianchetti e confeziona un assist perfetto per il tap-in vincente di Boga.



72' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per l'attaccante ivoriano. 16:32

71' Battuta sul primo palo, colpo di testa di Toloi sul fondo. 16:28

71' Spunto di Boga, raddoppiato in marcatura: tiro dalla bandierina. 16:28

70' Cross di Galdames per il colpo di testa di Valeri, anticipato da Maehle in diagonale. 16:27

68' Metà della ripresa, parziale di 1 a 1 allo ''Zini''. 16:26

67' SECONDO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Vasquez, esce Lochoshvili. 16:24

67' PRIMO CAMBIO NELLA CREMONESE: entra Galdames, esce Ciofani. 16:23

66' QUARTO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Maehle, esce Zappacosta. 16:23

63' TIRO DI ZAPPACOSTA! L'esterno destro si accentra e va alla conclusione mancina, fuori non di molto. 16:20

62' Cross di Valeri, uscita in presa alta di Musso. 16:19

60' AMMONITO CIOFANI: trattenuto Ederson. 16:18

60' Iniziativa di Boga, traversone sul secondo palo per Zappacosta che però colpisce male la sfera e l'opportunità sfuma. 16:17

59' TERZO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Hojlund, esce Zapata. 16:15

58' Tsadjout si libera alla conclusione da fuori area, destro in curva. 16:15

56' PILLOLA STATISTICA: sesto centro stagionale per l'attaccante grigiorosso, terzo dal dischetto. 16:14

56' GOL! CREMONESE-Atalanta 1-1! Rigore di Ciofani. Pareggio dei padroni di casa: penalty vincente di Ciofani, spiazzato Musso.



55' Nel frattempo, Scalvini necessita dell'intervento dei sanitari, in preallarme Demiral. 16:16

54' AMMONITO TOLOI: fallo di mano da rigore. Era diffidato. 16:36

54' CALCIO DI RIGORE PER LA CREMONESE! Tiro di Ciofani e fallo di mano di Toloi. Era diffidato. 16:11

52' Cross di Valeri, Benassi devia di testa ma non trova la porta. 16:11

52' OCCASIONISSIMA PER L'ATALANTA! Fltrante di de Roon per Ederson che mette Lookman solo davanti al portiere, il quale salva lo 0 a 2 respingendo la conclusione. 16:10

50' Batte Boga, traversone sul secondo palo dove Palomino spizza, Carnesecchi si distende e fa sua la sfera. 16:07

49' Bianchetti anticipa Zapata, pronto a colpire a rete di testa sul cross di Zappacosta: corner per i nerazzurri. 16:08

48' Fallo subito da Lookman sulla trequarti campo. 16:05

46' ZAPATA PERICOLOSO! L'attaccante entra in area e calcia, destro potente murato da Lochoshvili. 16:04

46' SECONDO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Lookman, esce Muriel. 16:03

46' PRIMO CAMBIO NELL'ATALANTA: entra Boga, esce Pasalic. 16:02

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CREMONESE-ATALANTA! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:02

Squadre negli spogliatoi: Ballardini e Gasperini studiano le mosse in vista della ripresa. 15:51

Ospiti avanti allo ''Zini'' all'intervallo grazie al gol di de Roon su iniziativa di Zapata praticamente allo scadere. Prima frazione sostanzialmente in equilibrio con poche occasioni da rete. 15:49

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! CREMONESE-ATALANTA 0-1! Rete di de Roon al 44'. 15:47

45' Un minuto di recupero. 15:46

44' PILLOLA STATISTICA: secondo e consecutivo centro stagionale per il centrocampista olandese. 15:52

44' GOL! Cremonese-ATALANTA 0-1! Rete di de Roon. Ospiti in vantaggio: Zapata scatta sulla corsia destra e serve a centro area, Aiwu respinge corto e de Roon batte Carnesecchi di destro.



43' Fuorigioco di Pasalic. 15:43

41' Un po' di nervosismo in questo finale di tempo. 15:42

40' Trasformazione diretta di Castagnetti che si infrange sulla barriera. 15:41

39' AMMONITO PASALIC: gomito largo che colpisce Castagnetti al limite dell'area ospite. 15:40

37' Fallo di Toloi su Ciofani, richiamo da parte di Marinelli. 15:38

36' Anticipo di Ruggeri su Pickel ma poi la palla esce oltre la linea di campo. 15:36

34' Conclusione mancina di Valeri da fuori area stoppata da Palomino ben appostato. 15:35

32' Rinvio di prima intenzione di Carnesecchi, sfera direttamente in fallo laterale. 15:32

30' Gioco fermo: piccolo problema per Aiwu che, comunque, sembra in grado di proseguire. 15:30

29' Azione prolungata della formazione orobica ma la retroguardia di Ballardini non lascia varchi liberi. 15:29

27' L'Atalanta ribalta il campo con due tocchi di Muriel e Zapata, infine Zappacosta viene fermato da Valeri. 15:28

25' TOLOI! Corner di Muriel, destro al volo diretto in porta, deviazione di Ciofani e nuovo tiro dalla bandierina. 15:25

24' Zappacosta punta Valeri, traversone deviato in calcio d'angolo. 15:25

23' Metà della prima frazione allo ''Zini'', parziale fermo sullo 0 a 0. 15:23

21' AMMONITO LOCHOSHVILI: trattenuto Muriel. 15:21

19' Cross teso di Toloi a centro area verso le punte nerazzurre, Lochoshvili prolunga la traiettoria della palla e allontana il pericolo. 15:20

17' Contatto dubbio al limite dell'area dell'Atalanta, Marinelli lascia proseguire per la ripartenza di Ederson. 15:18

15' Zapata prova a servire Ruggeri per la conclusione, Castagnetti segue l'uomo e lo anticipa. 15:16

14' Ruggeri perde un rimpallo con Pickel, rimessa laterale grigiorossa. 15:14

12' CREMONESE PERICOLOSA! Meité sventaglia per Valeri, che appoggia a centro area per Benassi, destro di prima intenzione bloccato in due tempi da Musso. 15:13

11' Richiamo verbale del direttore di gara a Pasalic, dopo un fallo su Lochoshvili. 15:11

10' Guizzo di Muriel sulla linea di fondo campo ma la sfera è uscita di pochi centimetri. 15:10

8' Transizione di Ederson, scambio con Muriel e accelerazione in area: Lochoshvili chiude in diagonale. 15:08

6' Prima azione dell'Atalanta con Zapata, al tiro dalla distanza: conclusione a lato alla destra di Carnesecchi. 15:06

5' Buon avivio della Cremonese, ci prova anche Castagnetti, il cui sinistro termina in curva. 15:06

5' MEITE'! Il centrocampista resiste alla pressione di de Roon e si invola fino al limite dell'area, destro che chiama l'estremo ospite alla parata. 15:05

4' Meité vede il taglio di Benassi, filtrante un po' troppo profondo, uscita di Musso. 15:04

3' Errore in disimpegno di Toloi in area, Tsadjout calcia potente ma trova il muro di Palomino. 15:07

2' Anticipo di Palomino su Ciofani. 15:02

1' INIZIA CREMONESE-ATALANTA! Primo pallone giocato da Benassi. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Marinelli: padroni di casa in casacca grigiorossa, ospiti in completo bianco con inserti nerazzurri. 14:58

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:51

Ballardini è senza Chiriches, Ferrari e Okereke; in attacco spazio alla coppia Ciofani-Tsadjout con Pickel e Valeri sulle corsie esterne. Gasperini deve fare a meno di Koopmeiners ma recupera Zapata che agirà con Muriel come terminale offensivo; panchina per Hojlund e Lookman. 15:02

FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Musso - Toloi, Palomino, Scalvini - Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri - Pasalic - Zapata, Muriel. A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Okoli, Maehle, Soppy, Boga, Hojlund, Lookman. 14:46

FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi - Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili - Pickel, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri - Ciofani, Tsadjout. A disposizione: Saro, Sarr, Vasquez, Ghiglione, Quagliata, Sernicola, Galdames, Afena-Gyan, Buonaiuto, Dessers, Basso. 15:01

Nel turno che ha preceduto la sosta, pari a Monza per i grigiorossi mentre i nerazzurri sono tornati al successo piegando l'Empoli tra le mura amiche. 21:55

Dirige l'incontro il signor Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Scatragli di Arezzo e Laudato di Taranto. Quarto ufficiale Miele di Nola. Al VAR ci sarà Nasca di Bari, AVAR Longo.21:53

Il match dello ''Zini'' oppone i padroni di casa, all'ultimo posto della graduatoria con appena 13 punti all'attivo, agli ospiti, i quali sono in corsa per la qualificazione alla Champions League. All'andata 1 a 1 (reti di Demiral e Valeri). 21:51

Benvenuti alla diretta di Cremonese-Atalanta, gara valida per il 28° turno di Serie A. 21:48