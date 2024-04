Dominio quasi totale del Bologna nella seconda frazione. Dopo il 2-0 maturato nel primo tempo, gli uomini di Thiago Motta gestiscono possesso e risultato in modo quasi perfetto, rischiando solo in un paio di occasioni sulle conclusioni di Tchaouna e Candreva, poi nel finale arrotondano il punteggio con Lykogiannis. Quarto posto con vista sul terzo per i rossoblu che tengono vive le speranze di terminare la stagione con una clamorosa qualificazione in Champions League. Per la Salernitana invece resta solo da onorare al meglio la maglia granata visto che per la retrocessione in B manca ormai solo la matematica.

Ottava vittoria nelle ultime nove gare di campionato per il Bologna, gli uomini di Thiago Motta hanno infatti mancato i tre punti solo contro l'Inter. Sono 57 le lunghezze in campionato, due di ritardo dalla Juventus e sei di vantaggio sulla Roma quinta ma con una gara in meno. Salernitana ancorata a quota 14, la salvezza rimane lontana 11 punti.

Nel prossimo turno il Bologna affronterà il Frosinone in trasferta mentre la Salernitana attende il Sassuolo all'Arechi nell'anticipo del venerdì sera.