90'+4' Fine partita: INTER - EMPOLI 2-0.22:39

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:36

89' Cartellino giallo per Cacace, fallo su Pavard.22:34

88' Partita virtualmente chiusa, l'Inter gestisce il pallone.22:33

84' Nell'Inter esce Mkhitaryan per Frattesi.22:29

82' Dentro Destro per Niang.22:28

82' Cancellieri per Gyasi nell'Inter.22:27

81' GOL! INTER - Empoli 2-0! Rete di Sanchez. Dumfries dalla destra arriva sul fondo e mette in mezzo per Sanchez che da solo, a porta vuota, deve solo depositare in rete.



80' Azione travolgente dell'Inter con Pavard che prova la botta dalla distanza. Palla alta.22:26

77' Cambio in avanti, Sanchez per Lautaro.22:23

77' Altro doppio cambio nell'Inter, entra A.Bastoni per Dumfries.22:22

73' Fazzini prende il posto di S.Bastoni.22:18

73' Nell'Empoli entra Cacace per Pezzella.22:18

71' Si fa vedere Lautaro che prova a danzare sul pallone e a calciare ad incrociare dal limite. Blocca Caprile.22:16

69' Entra anche Carlos Augusto per Dimarco.22:15

69' Due cambi nell'Inter, dentro Asllani per Calhanoglu.22:14

65' Primo cartellino giallo del match per Cambiaghi.22:11

64' INTER VICINA AL GOL! Lancio in profondità per Pavard che calcia di prima dal limite, Bereszynski in scivolata si immola e riesce a mandare in angolo.22:10

61' Scambio in velocità tra Niang e S.Bastoni con quest'ultimo che ci prova dal limite, ma manda alto sopra la traversa.22:08

56' Forcing dell'Inter, l'Empoli inizia a far fatica a contenere i nerazzurri.22:02

52' BARELLA! Dimarco dal fondo, alza la testa e serve indietro Barella che calcia rasoterra, ma la palla si spegne alla destra di Caprile.21:57

51' Spunto di Luperto che ci prova dalla distanza. Palla a lato.21:56

48' Cross profondo di Barella in area, colpo di testa provvidenziale di Bereszynski prima dell'arrivo di Thuram.21:53

46' Inizia il secondo tempo di INTER - EMPOLI. Si riparte senza sostituzioni.21:50

L'Inter chiude questa prima frazione di gioco in avanti grazie alla rete in apertura di Dimarco. La squadra di casa gestisce, ma l'Empoli quando riesce a portarsi in avanti crea qualche pericolo alla retroguardia nerazzurra.21:32

45' Fine primo tempo: INTER - EMPOLI 1-0.21:32

40' Conclusione dalla distanza di Cambiaghi, blocca sicuro Audero.21:27

37' Lungo fraseggio dei nerazzurri, palla a Mkhitaryan che prova la conclusione dal limite, ma viene deviata in angolo.21:24

35' Lunga manovra dell'Inter, l'Empoli si tiene ordinato e compatto dietro.21:22

30' Mezz'ora di gioco, Inter avanti ma l'Empoli è vivo e prova a fare la sua partita.21:16

27' MARIN! Improvvisa conclusione dalla distanza del centrocampista, la palla scende all'improvviso ma Audero è attento e devia in angolo.21:13

23' Barella per Lautaro, controllo con il destro e conclusione con il sinistro ma centrale. Blocca Caprile.21:10

19' PALO DI A. BASTONI! Percussione solitaria del centrale che entra in area e scarica con il mancino colpendo il legno.21:07

18' Inter in controllo ma Empoli che prova a dar fastidio sopratutto con gli spunti di Cambiaghi.21:03

16' Mkhitaryan morbido dentro per Thuram, l'attaccante per poco non ci arriva. Palla sul fondo.21:03

11' Botta di Zurkowki dalla distanza, palla alta sopra la traversa.20:58

8' Inter sin da subito padrona del campo, l'Empoli prova a portarsi in avanti ma non riesce a concludere a rete.20:54

5' GOL! INTER - Empoli 1-0! Rete di Dimarco. Subito in avanti l'Inter con Dimarco, cross dalla sinistra di A.Bastoni, Dimarco dal limite gira al volo di sinistro e la piazza alla destra di Caprile.



4' Lungo fraseggio dell'Inter, Pavard crossa in area, Lautaro spizza di testa ma la difesa dell'Empoli libera l'area.20:50

1' FISCHIO D’INIZIO DI INTER - EMPOLI. Arbitra Dionisi.20:46

Nell'Inter confermata la coppia d'attacco composta da Lautaro e Thuram, sulla fasce Dimarco e Darmian che vince il ballottaggio con Dumfries. La novità è in porta dove gioca Audero, solo panchina per Sommer. Nell'Empoli c'è Niang come terminale offensivo, dietro a lui Zurkowski e Cambiaghi. Gyasi e Pezzella sulle fasce, mentre in mezzo al campo giocano Marin e S.Bastoni.20:14

Formazione EMPOLI (3-4-2-1): Caprile - Bereszynski, Walukiewicz, Luperto - Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella - Zurkowski, Cambiaghi - Niang. A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cacace, Cerri, Cancellieri, Fazzini, Destro.20:11

Formazione INTER (3-5-2): Audero - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Sensi, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Sanchez.20:09

I nerazzurri proveranno a rispedire i cugini del Milan a -14 e a distanziare in maniera definitiva la Juventus, portandola a -20. L'Empoli in piena corsa salvezza e appaiata in terz'ultima posizione al Frosinone a quota 25 punti, proverà a fare la sua partita, visti anche i risultati favorevoli ai toscani delle altre squadre in lotta per la salvezza.18:37

L'Inter prova a mettere un altro mattoncino e ad avvicinarsi al traguardo della seconda stella. L'avversario è l'Empoli, che la scorsa stagione sbancò San Siro con la rete di Baldanzi.18:33