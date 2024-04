Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:53

90'+4' Fine partita: SASSUOLO - UDINESE 1-1.16:51

90'+1' Nel Sassuolo entra Volpato per Laurienté.16:49

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.16:48

90' Dentro anche Ehizibue per Thauvin.16:46

89' Nell'Udinese entra Success per Lucca.16:46

87' Punizione Sassuolo dalla trequarti, crossa Castillejo sul secondo palo, esce Okoye sicuro.16:44

82' Bajrami dal fondo si sposta il pallone e crossa in area, Pinamonti spizza di testa ma manda a lato.16:39

80' Entra anche Castillejo per Matheus Henrique.23:42

79' Doppio cambio nel Sassuolo, entra Bajrami per Defrel.16:36

77' Dentro Zarraga per Lovric nell'Udinese.16:35

72' Cambio nel Sassuolo, entra Boloca per Racic.16:29

69' TRAVERSA DI LOVRIC! Samardzic scodella un pallone morbido in area, sponda di testa di Lucca, Lovric calcia di potenza ma impatta sulla traversa.16:27

65' Defrel prova la conclusione dai 25 metri, calciando scivola ma Okoye non si fa sorprendere dalla traiettoria.16:23

64' Cross di Defrel sul secondo palo, stacca Racic di testa, blocca Okoye.16:21

61' Superata l'ora di gioco, calcio d'angolo per i friulani, Lovric crossa in area ma Consigli con i pugni smanaccia.16:18

56' Ci prova Pinamonti con una conclusione da fuori area. Anche per lui palla alta sopra la traversa.16:13

51' Conclusione di Thauvin dai venti metri. Palla alta sopra la traversa.16:09

49' Controllo e conclusione ad incrociare di Lovric dal limite, palla non di molto alla destra di Consigli.16:07

46' Inizia il secondo tempo di SASSUOLo - UDINESE. Si riparte senza sostituzioni.16:02

Partita bloccata per gran parte del primo tempo e con poche occasioni da rete, nel finale il Sassuolo riesce a sbloccarla con Defrel ma Thauvin trova subito il pareggio.15:48

45'+1' Fine primo tempo: SASSUOLO - UDINESE 1-1.15:47

45' Ci sarà 1 minuti di recupero.15:46

44' GOL! Sassuolo - UDINESE 1-1! Rete di Thauvin. Pareggia subito l'Udinese, Pereyra dalla destra entra in area e mette un pallone in mezzo, Thauvin anticipa tutti e sotto porta deposita in rete.



41' GOL! SASSUOLO - Udinese 1-0! Rete di Defrel. Invenzione di Matheus Henrique che taglia il campo e serve Defrel, l'attaccante davati a Okoye controlla con il sinistro e lo beffa con un tocco mobrido.



40' Cartellino giallo peer Doig, fallo a metà campo su Pereyra.15:41

35' LUCCA! Lovric crossa in area dalla destra, Lucca anticipa Consigli e calcia verso la porta ma non fa i conti con Ruan che salva sulla linea di porta.15:37

33' Udinese vicina al gol con Lovric, Pereyra dalla destra alza la testa e crossa in area, Lucca non riesce a intervenire, la palla finisce a Lovric che colpisce male e manda a lato.15:37

28' Kamara dalla sinistra crossa in area, ci prova al volo Lucca dal limite. Palla alta sopra la traversa.15:30

27' Calcia Racic dal limite, ma sbatte sulla barriera.15:28

25' Cartellino giallo per Bijol, fallo al limite dell'area su Pinamonti.15:26

22' Scambio veloce nello stretto dell'Udinese, la palla finisce tra i piedi di Lovric che prova la conclusione di piatto. Blocca Consigli.15:26

20' Cross basso di Laurientè dalla sinistra, Matheus Henrique prova ad intercettarla ma la palla di spegne sul fondo.15:22

16' Primo cartellino giallo del match per Lucca, manata in faccia a Ruan.15:18

15' Giro palla Udinese che prova a cercare varchi partendo dal basso. Il Sassuolo non lascia spazio.15:16

10' PINAMONTI! Laurientè sguscia tra i difensori dell'Udinese e torva lo spazio per trovare la conclusione, Okoye si distende e smanaccia, Pinamonti sotto porta manda a lato.15:12

5' Punizione dalla trequarti per gli emiliani guadagnata da Laurienté. Cross in area, Ferrari prova a spizzarla di testa ma non ci sono problemi per Okoye.16:49

2' Parte subito forte l'Udinese, lancio in profondità per Thauvin che arriva solo davanti a Consigli e prova lo scavetto. Fabbri ferma tutto per fuorigioco dell'attaccante.15:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI SASSUOLO - UDINESE. Arbitra Fabbri.15:01

Nel Sassuolo gioca Defrel nel terzetto composto con Thorstvedt e Laurientè, dietro alla punta Pinamonti. Davanti a Consigli da centrali agiranno Ruan e Ferrari, mentre ai loro lati Doig e Toljan. L'Udinese in avanti conferma il duo formato da Thauvin e Lucca. Torna Samardzic dal primo minuto, parte dalla panchina Payero. DIfesa a tre composta da Ferreira, Bijol e Perez.14:14

Formazione UDINESE (3-5-2): Okoye - Ferreira, Bijol, Perez - Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara - Thauvin, Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Tikvic, Ehizibue, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Payero, Zemura.14:10

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Ruan, Ferrari, Doig - Racic, Matheus Henrique - Defrel, Thorstvedt, Laurienté - Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Obiang, Ceide, Kumbulla, Castillejo, Viti, Volpato, Boloca, Lipani.16:49

Sono gli emiliani ad essere messi peggio in classifica, orfani del loro capitano, Berardi, sono piombati in penultima posizione. I friulani hanno invece un vantaggio di due punti dalla zona calda.12:07

Al Mapei Stadium va in scena uno scontro salvezza che potrebbe risultare decisivo a fine campionato. Entrambe reduci da una sconfitta e una vittoria, Sassuolo e Udinese hanno bisogno di punti.12:07