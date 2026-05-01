Dopo un primo tempo senza grandi emozioni e con la squadra di casa ad andare vicina al gol, nella ripresa il Lecce trova dopo pochi minuti la rete con Banda. Il Pisa però riagguanta subito la gara con Leris, ma i salentini non si arrendono e con Cheddira si riportano avanti e si regalano una vittoria fondamentale per le speranze salvezza.

Nel Pisa in attacco spazio alla coppia Moreo, Stojilkovic. Difesa a tre formata da Canestrelli, Caracciolo e Bozinov. Partono dalla panchina Cuadrado, Toure e Durosinmi. Risponde il Lecce con Cheddita in attacco che vince il ballottaggio con Stulic. Sulla trequarti agiranno Pierotti, Coulibaly e Banda. Parte dalla panchina Gandelman.20:02

PREPARTITA

Pisa - Lecce è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Lecce sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 17 Falli fischiati 406 Fuorigioco 43 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 55 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.2 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 17 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2 18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2 06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0 11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0 21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2 08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0 14-03-2026 Serie B Monza-Palermo 3-0 06-04-2026 Serie A Napoli-Milan 1-0 11-04-2026 Serie A Cagliari-Cremonese 1-0 24-04-2026 Serie A Napoli-Cremonese 4-0

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 21 sconfitte); invece il Lecce si trova 17° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 25 gol e ne ha subiti 63; il Lecce ha segnato 24 gol e ne ha subiti 47.

La partita di andata Lecce - Pisa si è giocata il 12 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Genoa e il Parma ottenendo 0 punti.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Fiorentina e il Verona ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Parma perdendo 1-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Verona pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 4 gol.

Pisa e Lecce si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, il Lecce ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Pisa-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Grande equilibrio nelle sette sfide tra Pisa e Lecce in Serie A: due vittorie per parte e tre pareggi; in più, non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in questi confronti (vittoria del Lecce lo scorso 12 dicembre per 1-0).

Il Pisa è imbattuto nelle tre sfide all'Arena Garibaldi contro il Lecce in Serie A (2V, 1N) con un punteggio aggregato di 8-1; tra le avversarie contro cui il club toscano non ha mai perso in gare casalinghe, solo contro Avellino, Cagliari e Cesena ha disputato più match interni (tutti a quota quattro).

Nel caso in cui il Lecce dovesse guadagnare almeno un punto in questo match, il Pisa sarà matematicamente retrocesso in Serie B. Il club toscano potrebbe infatti retrocedere per la sesta volta su otto stagioni disputate in Serie A, tra cui tutte le tre più recenti (2025/26, 1990/91 e 1988/89). A fine giornata, i nerazzurri potrebbero comunque essere retrocessi anche in caso di vittoria contro il Lecce se la Cremonese vincesse a sua volta.

Il Pisa arriva da cinque sconfitte di fila in campionato e solo una volta ha perso più partite consecutive nella sua storia in Serie A: sette tra l'aprile 1986 e l'ottobre 1987.

Il Lecce ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, contro Fiorentina ed Hellas Verona; l'ultima volta che ha registrato più pareggi consecutivi in Serie A risale al periodo tra novembre e dicembre 2023 (quattro in quel caso).

Il Lecce ha vinto le ultime due sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1-0 contro il Pisa a dicembre e 2-1 contro la Cremonese a marzo); solo due volte i salentini hanno registrato tre successi di fila in una singola stagione contro queste formazioni nel torneo: tra settembre e ottobre 2004 e tra ottobre 1999 e gennaio 2000.

Sfida tra le due squadre che hanno segnato in percentuale più reti su calcio piazzato in questa stagione di Serie A: Lecce 55% (12/22) e Pisa 54% (13/24).

Sfida tra due delle quattro squadre che hanno segnato meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26: Lecce (22) e Pisa (24, al pari del Wolverhampton), tra loro troviamo l'Hellas Verona (23). In aggiunta, soltanto Metz (-39) e Wolverhampton (-38) hanno una differenza reti peggiore del Pisa (-37).

Stefano Moreo (27) è il giocatore con più conclusioni effettuate di testa in questo campionato di Serie A; in più, nessun calciatore nel torneo in corso ha centrato più volte la porta rispetto all'attaccante del Pisa con questo fondamentale (11, come Francesco Pio Esposito), pur avendo segnato solo un gol in questo modo.

Le ultime otto reti del Lecce in Serie A sono state realizzate da otto calciatori diversi: Banda, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Stulic, Siebert e Tiago Gabriel.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: