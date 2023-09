Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:51

Gara dai due volti all'Olimpico. Dominio Milan nel primo tempo, i rossoneri passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Giroud dopo l'on field review di Rapuano che consiera falloso il contatto tra Loftus Cheek e Rui Patricio. A inizio ripresa capolavoro di Leao che in mezza rovesciata sigla il 2-0, ma la gara cambia quando all'ora di gioco viene espulso Tomori. La Roma prende coraggio e si spinge in avanti, Spinazzola accorcia in pieno recupero ma l'assalto finale non porta al pareggio. Nel complesso, vittoria meritata per la squadra di Pioli che resta momentaneamente l'unica compagine a punteggio pieno; un punto in tre partite per la Roma, avvio in salita per Mourinho22:51

Esordio amaro per Romelu Lukaku in maglia giallorossa, il belga è comunque entrato con il piglio giusto dando il suo contributo alla squadra22:47

90'+8' CALA IL SIPARIO ALL'OLIMPICO! Il Milan batte la Roma con sofferenza finale!22:46

90'+7' Ammonito Okafor22:45

90'+4' Zalewski! Servito sulla destra da Cristante, rientra sul sinistro e tira sul primo palo, respinge la difesa rossonera!22:43

90'+2' GOL! ROMA-Milan 1-2! Gol di Spinazzola! Riceve palla sulla sinistra, converge e con il destro dal limite batte Maignan sfruttando anche una deviazione di Kalulu!



90' Sei minuti di recupero22:38

89' Pagano! Con personalità trova lo spazio per concludere, tiro deviato in corner22:37

88' Cross di Spinazzola a cercare Belotti, l'ex Torino non arriva sulla sfera22:37

85' Ammonito Lukaku che in ripiegamento difensivo atterra Okafor con una scivolata22:33

83' Cristante in avvitamento sul corner di Pellegrini, nessun problema per Maignan22:31

81' Spinazzola! Conclusione di potenza dal vertice dall'area, l'ex Atalanta e Juventus cerca il secondo palo ma non centra la porta22:30

79' Nella Roma entra il giovane Pagano al posto di Mancini22:27

78' Un'altra uscita di Maignan che esce in anticipo su Lukaku intercettando il cross di Spinazzola22:27

77' Doppio cambio nel Milan: fuori Leao e Pulisic, dentro Okafor e Chukwueze22:24

75' Resta a terra Krunic, soccorso dallo staff medico rossonero22:23

72' Subito Lukaku! Il belga conclude con il destro dal limite, palla alta22:23

70' Il Milan sostituisce Giroud con Pobega22:20

70' Addirittura tre sostituzioni nella Roma: fuori Celik, Paredes ed El Shaarawy, entrano Spinazzola, Bove e Lukaku22:20

70' Cartellino Giallo per Paredes22:18

69' El Shaarawy! Super Calabria e conclude verso la porta, respinge Maignan22:18

65' Corre ai ripari Pioli, entra Kalulu al posto dell'altro ammonito in campo, ovvero Loftus Cheek22:13

64' Slalom di Zalewski sulla destra, l'esterno entra in area ma poi commette fallo su Calabria22:12

63' Punizione di Pellegrini sul muro rossonero, nulla di fatto anche in questa occasione22:11

61' ESPULSO TOMORI! Fallo al limite dell'area su Belotti e scatta il secondo giallo per lui!22:09

60' Cross di El Shaarawy a cercare Belotti, Maignan in uscita alta interrompe l'azione22:08

59' Reijnders si inserisce su un cross dalla destra ma viene colpito dal pallone, Rui Patricio fa sua la sfera22:06

56' Iniziative sempre molto confuse da parte della Roma, non riesce a rendersi pericolosa la squadra di Mourinho22:05

53' Prova a risalire la Roma, cross di Zalewski dalla sinistra e presa sicura da parte di Maignan22:01

51' Vicino al 3-0 il Milan! Strappo del solito Theo sulla sinistra, palla centrale per Leao che appoggia a Loftus Cheek il cui tiro viene sporcato in corner da un difensore giallorosso22:00

48' GOL! Roma-MILAN 0-2! Gol di Leao! Grandissima rete del 10 rossonero che sfrutta il cross di Calabria e in mezza rovesciata colpisce benissimo battendo per la seconda volta Rui Patricio!



46' Si riparte, via al secondo tempo21:53

Grande accoglienza nel pre partita per Romelu Lukaku, vedremo se Mourinho chiederà il suo contributo nella ripresa per raddrizzare le sorti dell'incontro21:41

Gara molto frizzante e tesa all'Olimpico. Non passano nemmeno dieci minuti e Rapuano ricorre all'on field review per concedere un calcio di rigore al Milan dopo un contatto tra Rui Patricio e Loftus Cheek. Dal dischetto Giroud spiazza il portiere portoghese, il quale si supera qualche minuto più tardi sull'inserimento di Pulisic che sfiora il 2-0. Pallino del gioco in mano ai rossoneri, la Roma prova a rendersi pericolosa per lo più dalla distanza ma Maignan non è mai stato impegnato in questi primi 45 minuti21:39

45'+4' Finisce qui il primo tempo! Milan avanti all'intervallo21:36

45'+2' Punizione messa in mezzo da Pellegrini, la difesa del Milan allontana ed El Shaarawy ci prova al volo dal limite dell'area non inquadrando lo specchio21:34

45' Quattro minuti di recupero21:32

44' Sprint di Theo Hernandez che da centrocampo arriva ad ampie falcate fino alla porta, il terzino francese viene chiuso in calcio d'angolo21:31

41' Buon lavoro di El Shaarawy che serve Belotti in profondità, ottimo recupero da parte di Tomori21:28

38' Tentativo di Paredes dalla distanza, palla alta21:25

34' Cartellino Giallo per Loftus-Cheek, punizione in zona difensiva per la Roma21:22

34' Leao pericoloso! Servito ottimamente da Reijnders, l'esterno portoghese mette il pallone in mezzo ma fa buona guardia Smalling21:22

31' Non ce la fa Aouar, al suo posto entra Pellegrini21:17

29' Problemi per Aouar, entra lo staff medico della Roma sul terreno di gioco. Non sembra poter proseguire 21:16

28' Nulla di fatto dalla bandierina, pallone che tuttavia resta in possesso dei rossoneri21:15

27' Ripartenza Milan dopo una palla persa da Belotti, Leao cerca la porta ma trova una deviazione guadagnando un calcio d'angolo21:14

24' Reijnders colpito duro da Celik, qualche problema per il centrocampista rossonero che comunque dovrebbe essere in grado di continuare21:11

23' Mancini cerca Aouar sulla sinistra, il numero 22 della Roma prova a calciare al volo ma impatta la sfera sullo stinco e svirgola il pallone21:10

22' MIRACOLO DI RUI PATRICIO! Cross di Theo Hernandez dalla sinistra, sul secondo palo arriva Pulisic che va alla deviazione a botta sicura e il portiere giallorosso si supera mandando la palla sopra la traversa!21:09

19' Arriva il primo giallo del match: ammonito Tomori per un fallo a centrocampo su Belotti21:05

17' Theo giù in area! Proteste da una parte e dall'altra: il terzino francese voleva un altro penalty, i giallorossi la simulazione. Per Rapuano non c'è nulla21:04

15' Ancora Milan in avanti! Scatto di Leao sulla sinistra, palla appoggiata in mezzo per Reijnders che si fa respingere il tiro dal muro giallorosso21:02

14' Livelli di nervosismo già molto alti in questo avvio21:01

11' Tiro di Paredes da fuori, il pallone finisce lontano dalla porta di Maignan20:58

9' GOL! Roma-MILAN 0-1! Gol di Giroud! L'attaccante francese non sbaglia dal dischetto e con il sinistro spiazza Rui Patricio!



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud20:57

8' RIGORE PER IL MILAN! Rapuano dopo aver visionato il monitor assegna il penalty!20:55

7' RAPUANO AL VAR! Al vaglio un contatto tra Rui Patricio e lo stesso Loftus Cheek nell'occasione precedente20:54

6' OCCASIONE MILAN! Incursione di Loftus Cheek il cui tiro viene stoppato da Mancini, la palla resta ancora nella disponibilità del numero 8 rossonero che poi viene chiuso da Aouar!20:55

2' Subito scintille in campo tra Cristante e Theo Hernandez, deve già intervenire Rapuano a calmare gli animi20:49

SI PARTE! Primo possesso giallorosso!20:47

Squadre in campo all'Olimpico! Ci avviciniamo sempre di più al fischio d'inizio!20:42

Tra i giallorossi non figura nemmeno in panchina Paulo Dybala, che quindi non ha recuperato dal problema muscolare accusato sabato scorso al Bentegodi20:01

Le scelte di Pioli: conferme totali per il tecnico rossonero che non modifica nulla della squadra vittoriosa contro Torino e Bologna. L'unico dubbio della vigilia era il possibile impiego dal 1' di Chukwueze, ma l'americano Pulisic (assoluto protagonista di queste prime uscite con due reti realizzate) vince ancora una volta il ballottaggio. Dietro ancora fiducia a Thiaw per affiancare Kalulu16:43

Le scelte di Mourinho: cambia qualcosa il tecnico portoghese rispetto alla sconfitta di Verona, c'è Celik sulla destra al posto di Kristensen, torna dal 1' Aouar ma resta fuori, non al meglio, Pellegrini. Davanti torna l'attacco a due con El Shaarawy a fare coppia con Belotti20:00

FORMAZIONI UFFICIALI: niente sorprese per il Milan che conferma il 4-3-3 delle ultime due giornate: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez - Loftus Cheek, Krunic, Reijnders - Pulisic, Giroud, Leao. PANCHINA: Sportiello, Mirante, Kalulu, Pellegrino, Kjaer, Florenzi, Musah, Adli, Pobega, Chukwueze, Romero, Okafor16:41

FORMAZIONI UFFICIALI: la Roma si schiera con un 3-5-2, ecco lo schieramento dei giallorossi: Rui Patricio - Llorente, Smalling, Mancini - Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski - El Shaarawy, Belotti. PANCHINA: Svilar, Boer, Karsdorp, N'Dicka, Pellegrini, Azmoun, Kristensen, Bove, Pagano, Pisilli, Lukaku19:57

Antonio Rapuano della sezione di Brindisi è l'arbitro designato per questo primo big match del campionato. Gli assistenti sono Meli e Alassio, mentre il quarto ufficiale Massa. Al Var operano invece Irrati e Di Vuolo.16:28

Il malumore del popolo capitolino è stato però spazzato via dall'entusiasmo portato dall'ultimo grande acquisto della dirigenza, Romelu Lukaku. Il belga ex Inter è stato presentato poco fa e siederà in panchina con l'Olimpico che spera di vederlo esordire già questa sera16:25

Partenza diametralmente opposte per le due squadre che saranno protagoniste questa sera qui all'Olimpico: sei gol fatti, uno subito e punteggio pieno per il Milan di Pioli, corsaro all'esordio a Bologna e più che convincente anche a San Siro contro il Torino; un punto contro Salernitana e Verona invece per i giallorossi, ai quali serve un deciso cambio di marcia per non rischiare di compromettere già in avvio la stagione16:20

Benvenuti alla diretta di Roma-Milan, gara valida per la 3' giornata del campionato di Serie A 2023/2024!16:17