Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sassuolo-Hellas Verona 3-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:37

Dopo la sosta, il Sassuolo andrà a Frosinone mentre il Verona ospiterà il Bologna al Bentegodi.20:37

Il Verona resta a sei punti in classifica, al pari di Milan, Inter e Napoli ma con una partita in più, il Sassuolo sale a tre e cancella lo zero anche dalla voce punti fatti.20:36

Con Berardi in campo è tutto un altro Sassuolo. I neroverdi, dopo lo zero nella casella dei gol segnati in due giornate, ne fanno tre al Verona e trovano la prima vittoria della propria stagione. Il numero 10, accostato a diverse squadre durante l'estate, è protagonista assoluto con una doppietta che fa pendere la bilancia dalla parte della propria squadra. Il Verona, dopo lo svantaggio del primo tempo, era riuscito a pareggiare con Ngonge ma, quasi ironicamente, proprio quella rete sembra aver dato la scossa che ha rianimato il Sassuolo. Prima sconfitta in campionato per gli uomini di Baroni.20:35

90'+6' Triplice fischio di Piccinini. Sassuolo-Hellas Verona termina 3-1.20:31

90'+5' Scorrono inesorabilmente i secondi per il Verona che sembra aver mollato completamente.20:30

90'+4' Ceide viene trattenuto vistosamente da Djuric ma Piccinini lascia proseguire. Qualche protesta del norvegese che stava per entrare in area centralmente.20:28

90'+3' Verona che prova a portarsi dalle parti di Consigli, finora senza particolare successo.20:27

90'+2' Bonazzoli calcia al volo col mancino un pallone rimesso al centro da Magnani in acrobazia, la palla passa tra due giocatori del Sassuolo ma finisce a fondo campo.20:27

90'+1' Fallo di Pedersen su Ngonge. Punizione in zona offensiva per il Verona che fa salire tutti in area di rigore.20:26

90' Sei minuti di recupero.20:24

89' Bonazzoli calcia col sinistro da posizione defilata, Consigli para in due tempi.20:24

88' MULATTIERI! L'ex Frosinone difende caparbiamente palla in area di rigore, se la porta sul mancino ma non trova la porta da ottima posizione.20:22

87' Fuorigioco di Bajrami. Manca sempre meno tempo per il Verona che, tolta l'occasione di poco fa per Faraoni, non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso.20:22

86' Sostituzione Verona: Faraoni fa spazio a Terracciano.20:21

86' Sostituzione Sassuolo: fuori Laurentié, dentro Racic.20:21

86' Sostituzione Verona: esce Doig, entra Cabal.20:20

85' OCCASIONE SASSUOLO! Laurentié ha tempo per prendere la mira dal limite e calcia forte sul primo palo. Montipò devia in corner a mano aperta, grande intervento dell'estremo difensore veronese.20:20

85' OCCASIONE VERONA! Ngonge crossa per Faraoni dalla sinistra, l'esterno destro calcia di prima verso la porta avversaria trovando la risposta di Consigli.20:19

84' Ceide si fa largo in area veronese e mette al centro rasoterra, Mulattieri viene anticipato dai difensori ospiti.20:18

82' Squillo di Ngonge, ultimo ad arrendersi tra i suoi. Il belga si crea lo spazio per la conclusione dalla distanza ma non trova la porta col mancino.20:17

80' Slalom di Ngonge che non trova però l'attimo giusto per calciare a rete, poi perde palla e fa ripartire il contropiede del Sassuolo, finito senza pungere dalle parti di Montipò.20:15

78' Sostituzione Sassuolo: fuori anche Pinamonti, sostituito da Mulattieri.20:13

78' Sostituzione Sassuolo: Dionisi fa rifiatare Berardi e inserisce Ceide.20:12

77' Sostituzione Verona: si sbilancia Baroni con Djuric al posto di Duda.20:12

77' OCCASIONE SASSUOLO! Bajrami si presenta dalle parti di Montipò e prova a batterlo col piattone rasoterra, il portiere ospite risponde presente respingendo la conclusione dell'ex Empoli.20:12

77' Continua a pressare la squadra di Dionisi che non lascia campo agli avversari.20:11

75' Canta il pubblico di casa che pregusta la prima vittoria in questo campionato dopo un avvio di stagione non semplice.20:09

74' Verona alle corde dopo la doppietta di Berardi, Laurentié ha campo davanti a sé, corre sulla sinistra e mette al centro ma trova la respinta della difesa gialloblu.20:09

73' GOL! SASSUOLO-Verona 3-1! Rete di Berardi. Il numero 10 spiazza Montipò col mancino dagli 11 metri e realizza il suo gol numero 135 con la maglia del Sassuolo, il 115esimo in Serie A.



71' Ammonizione per Doig che aveva comunque provato a intervenire sul pallone.20:07

71' RIGORE PER IL SASSUOLO! Berardi arriva a tu per tu con Montipò e viene fermato irregolarmente da Doig. Nessun dubbio per Piccinini che indica il dischetto.20:06

71' Bajrami arriva fino in area piccola con la palla, poi mette in mezzo ma trova la respinta della difesa gialloblu.20:05

69' Altro corner per i neroverdi che continuano a tenere il Verona schiacciato nella propria metà campo.20:04

69' Pinamonti in agguato in area, Coppola lo anticipa in calcio d'angolo.20:03

68' Sono sempre alti i giri nel motore del Sassuolo che ora pressa anche a tutto campo per fermare sul nascere le iniziative degli ospiti.20:03

68' Faraoni taglia da destra a sinistra per Doig che però sparacchia in tribuna nel tentativo di rimetterla verso il centro dell'area.20:02

67' Spinge ancora il Sassuolo che sembra aver trovato energie extra, paradossalmente, proprio dopo la rete del momentaneo pareggio veronese.20:01

65' Sostituzione Sassuolo: esce anche Thorstvedt, al suo posto Bajrami.20:00

65' Sostituzione Sassuolo: fuori Viña, dentro Pedersen.19:59

63' GOL! SASSUOLO-Verona 2-1! Rete di Berardi. Laurentié verticalizza in area per la corsa di Berardi, il numero 10 di casa batte Montipò con un tiro di sinistro deviato da Coppola. Sassuolo di nuovo avanti.



62' Niente da fare per il Sassuolo, la palla finisce direttamente a fondo campo dopo il tocco di Thorstvedt sul tiro dalla bandierina.19:57

61' Altro calcio d'angolo per il Sassuolo dopo l'anticipo di Magnani su Laurentié.19:56

60' Nulla di fatto sul corner battuto dal Sassuolo, poi rientra Berardi.19:55

60' Berardi a terra. Gioco fermo per permettere l'ingresso dei sanitari emiliani.19:54

59' Reagisce il Sassuolo con Thorstvedt che libera Laurentié sulla sinistra, il cross rasoterra del francese non raggiunge Pinamonti ma per i neroverdi è calcio d'angolo.19:54

56' GOL! Sassuolo-VERONA 1-1! Rete di Ngonge. L'attaccante gialloblu prova il cross a rientrare verso la porta dalla destra col mancino, nessuno tocca la sfera che si infila alle spalle di Consigli sul secondo palo. Pareggio fortunoso del Verona ma tutto sommato meritato per quanto visto finora in campo.



54' Recupero palla irregolare di Pinamonti su Magnani, qualche protesta della punta neroverde che avrebbe avuto campo aperto verso l'area avversaria.19:50

53' Cross dalla sinistra di Doig, Folorunsho viene anticipato dalla difesa emiliana.19:48

52' Coppola rischia il secondo giallo con un intervento da dietro su Pinamonti. Piccinini grazia il difensore ospite che era però molto lontano dalla propria porta, decisione tutto sommato corretta del direttore di gara.19:47

50' OCCASIONE SASSUOLO! Uno-due micidiale tra Matheus Henrique e Berardi, il brasiliano si presenta davanti a Montipò e prova a beffarlo col tocco sotto ma non trova la porta per pochissimo. Sassuolo vicinissimo al raddoppio.19:45

49' Cross di Faraoni dalla destra, Matheus Henrique interviene sulla traiettoria facilitando la presa di Consigli.19:43

48' Fase di possesso prolungata da parte del Verona che fa girare palla senza però trovare spazi nel campo avversario.19:42

46' Si ricomincia!19:40

45' Sostituzione Verona: esce Mboula, entra Bonazzoli.19:40

Il Sassuolo parte bene e trova all'11' il primo gol del proprio campionato con Pinamonti, di testa su assist di Toljan. I neroverdi poi concedono molto campo agli ospiti che si rendono pericolosi diverse volte dalle parti di Consigli ma trovano la rete solo con Ngonge, annullata per fuorigioco di Folorunsho. Il ritmo poi si abbassa e la cosa va a favore dei padroni di casa che chiudono la prima frazione in vantaggio.19:25

45'+6' Duplice fischio di Piccinini e fine primo tempo. Sassuolo-Hellas Verona 1-0.19:23

45'+6' Ultima azione del primo tempo: Laurentié metterà in mezzo dal sinistra.19:23

45'+5' Laurentié va via a Magnani sulla sinistra, il difensore ospite non può fare altro che stenderlo e viene ammonito.19:22

45'+5' Si gioca oltre il quarto di recupero.19:21

45'+4' La palla si impenna in area, Berardi prova a beffare Montipò in rovesciata ma colpisce debolmente e il portiere ospite riesce a bloccare la palla.19:21

45'+4' Corner per il Sassuolo che chiuderà dunque in avanti.19:20

45'+3' Sassuolo che prova a pescare il jolly del raddoppio in questo finale di frazione, Verona tutto chiuso a difesa della propria porta.19:20

45' Sussulto del Sassuolo che manda Toljan al cross basso dalla destra ma, come già in diverse occasioni precedenti, non c'è nessun compagno al centro.19:17

45' Quattro minuti di recupero.19:16

45' Pinamonti prova a calciare dal limite ma trova un muro di maglie gialle davanti a sé.19:16

44' FOLORUNSHO! L'ex Bari calcia forte dalla distanza col collo esterno ma non trova la porta con Consigli immobile.19:16

42' Coppola ferma irregolarmente Berardi sulla linea di centrocampo e Piccinini lo ammonisce.19:14

42' Nessun problema per il francese che riprende il proprio posto in campo dopo la ripresa del gioco.19:13

41' Gioco ancora fermo per permettere i soccorsi a Laurentié, rimasto a terra dopo un calcione di Faraoni.19:12

40' Il corner di Berardi attraversa tutta l'area di rigore ed esce a fondo campo dalla parte opposta.19:11

39' Angolo per il Sassuolo che porta quasi tutti i propri giocatori in area.19:11

38' Non cambia il ritmo della gara che è andato sempre più a scendere dopo la rete del Sassuolo e le occasioni create dal Verona.19:10

36' Sostituzione Verona: fuori Hongla per infortunio, dentro Serdar.19:08

35' DIonisi approfitta della pausa per una sorta di time-out. Il tecnico neroverde non sta digerendo l'atteggiamento passivo dei suoi dopo il vantaggio.19:07

34' Hongla a terra a centro area. Gioco fermo.19:06

32' Altra occasione per il Verona: cross di Faraoni dalla destra e terzo tempo di Mboula che però colpisce malissimo di testa nel cuore dell'area di rigore.19:04

29' Intervento scomposto di Boloca su Hongla. Piccinini estrae il primo giallo del match per il centrocampista neroverde.19:02

28' Coppola ci arriva di testa ma non riesce a indirizzare la palla verso la porta del Sassuolo. Buon momento del Verona che si sta proponendo a ripetizione in zona offensiva.19:01

28' Corner per il Verona, sul pallone Duda.18:59

26' Altra occasione per Ngonge che calcia sul primo palo col mancino trovando il piede di Consigli. Piccinini ferma ancora tutto per fuorigioco.18:58

26' Arriva anche la conferma da parte del VAR, è fuorigioco.18:58

25' GOL ANNULLATO! Ngonge appoggia in rete a porta vuota un cioccolatino servitogli da Folorunsho ma la terna arbitrale annulla per fuorigioco dell'ex Bari.18:57

24' Ritmo di gioco calato notevolmente rispetto alla prima parte di match. Il Sassuolo sta cercando di gestire il vantaggio.18:56

22' OCCASIONE VERONA! Mboula riesce a toccare rasoterra a rimorchio per Duda che spreca tutto calciando alle stelle da dentro l'area. Verona vicino al pareggio.18:54

19' Il Verona si distende nel campo avversario facendo circolare palla da destra a sinistra, Doig non trova il tempo per la conclusione col mancino e viene fermato dalla difesa ospite. Tutto comunque inutile: c'era fuorigioco di Ngonge in avvio di azione.18:53

19' Il tiro dalla bandierina di Laurentié viene respinto dalla difesa ospite ma il Sassuolo insiste in zona offensiva.18:51

18' Laurentié arriva al cross dalla sinistra sul primo palo, Pinamonti taglia sul primo palo ma viene murato in corner da un attento Coppola.18:50

18' Fase confusa della gara con continue palle perse da una parte e dall'altra.18:49

16' Verona colpito dalla rete, comunque meritata per quanto prodotto finora, del Sassuolo. Gli uomini di Baroni non sembrano riuscire a reagire in modo efficace.18:48

14' Dopo un check del VAR viene convalidata quella che è la prima rete del Sassuolo in questo campionato, l'ottava per Pinamonti con la maglia neroverde.18:46

11' GOL! SASSUOLO-Verona 1-0! Rete di Pinamonti. Berardi crossa dalla destra, Pinamonti non riesce ad incidere al limite dell'area piccola, la palla arriva a Toljan che la rimette al centro dove stavolta l'ex Inter non perdona di testa da pochi passi.



Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti18:45

11' Ngonge perde palla e commette fallo su Tressoldi. Azione offensiva che sfuma per il Verona.18:42

10' Faraoni arriva al cross sulla destra ma colpisce male e regala una rimessa dal fondo al Sassuolo.18:41

9' Vina prova il cross dalla sinistra ma in area ci sono solo maglie gialloblu. Di nuovo possesso Verona.18:41

7' OCCASIONE VERONA! Doig rientra sul destro al limite dell'area e scocca una conclusione velenosa che sfiora il palo alla sinistra di Consigli. Verona a centimetri dal vantaggio dopo un inizio di gara totalmente a marca neroverde.18:39

7' La difesa ospite respinge il tiro dalla bandierina, poi guadagna rimessa laterale e prova a gestire il possesso palla per la prima volta in questa gara.18:38

6' Coppola concede un altro calcio d'angolo ai padroni di casa.18:38

5' Buon avvio di gara dei padroni di casa che stanno tenendo il pallino del gioco e si sono già portati un paio di volte in area avversaria.18:37

4' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, poi l'azione neroverde si chiude con un fuorigioco.18:36

4' Dialogo Berardi-Laurentié in area con il francese che prova la conclusione da posizione defilata trovando solo l'esterno della rete. E' calcio d'angolo per il Sassuolo.18:36

3' Primo squillo del Sassuolo. Boloca ha spazio sui 25 e calcia forte e teso col destro ma Montipò non ha problemi nel bloccare la sua conclusione centrale.18:35

2' Laurentié cerca subito il dribbling sulla sinistra ma viene chiuso in fallo laterale in modo pulito dai difensori ospiti.18:34

Pinamonti si destreggia subito in area veronese e scarica fuori per Toljan. Il cross del tedesco è troppo debole e viene intercettato dalla difesa ospite.18:33

Si comincia!18:32

Viene osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo.18:31

Squadre schierate al centro del campo, manca pochissimo al via della terza giornata di A!18:29

A Reggio Emilia si attende solo l'ingresso in campo delle squadre e il fischio d'inizio di Piccinini.18:19

Baroni sceglie Coppola per sostituire lo squalificato Hien in difesa e opera altri due cambi rispetto alla vittoria sulla Roma: Faraoni al posto di Terracciano sulla destra e Mboula in avanti al posto di Djuric.18:18

Dionisi sceglie Thorstvedt per sostituire lo squalificato Maxime Lopez in mezzo al campo e conferma tutti gli altri titolari della partita di Napoli a eccezione di Bajrami che cede il posto al rientrante Berardi.18:17

FORMAZIONE VERONA: 3-4-2-1 per gli uomini di Baroni. Montipò - Magnani, Coppola, Dawidowicz - Faraoni, Hongla, Duda, Doig - Ngonge, Folorunsho - Mboula. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Diao, Terracciano, Serdar, Patané, Cabal, Cissé, Bonazzoli.18:15

FORMAZIONE SASSUOLO: Dionisi schiera il consueto 4-3-3. Consigli - Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina - Boloca, Thorstvedt, Matheus Henrique - Laurentié, Pinamonti, Berardi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Pedersen, Racic, Mulattieri, Bajrami, Ferrari, Ceide, Viti, Volpato, Lipani.18:12

Dirige il match Piccinini, coadiuvato da Bercigli e De Meo, quarto uomo Camplone. In sala VAR ci sono Dionisi e Meraviglia.17:23

Gli uomini di Baroni cercano di regalarsi un'altra vittoria per rimanere in testa anche durante la pausa nazionali, quelli di Dionisi cercano invece punti per risollevare le proprie sorti dopo un'estate travagliata, soprattutto per le continue voci di calciomercato che hanno disturbato non poco l'ambiente emiliano.17:22

A Reggio Emilia si affrontano due squadre che hanno avuto un avvio di campionato diametralmente opposto, seppur con qualche attenuante per i padroni di casa. Il Sassuolo si trova infatti sul fondo della classifica con zero punti ma ha dovuto affrontare Atalanta e Napoli in sequenza, il Verona è invece primo in classifica a punteggio pieno dopo le convincenti vittorie su Empoli, sulla carta una diretta avversaria per la salvezza, e Roma.17:20

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Hellas Verona, gara che apre il terzo turno del campionato di Serie A.17:16