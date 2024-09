Il Verona supera 2-0 il Genoa e si porta a quota sei punti in classifica. Il risultato si sblocca al 55', in gol Tchatchoua. Al 64' Tengstedt dal dischetto realizza la rete del raddoppio. Per i liguri traversa di Vasquez al 28' e due chiare occasioni per Messias.

Nel prossimo turno di campionato per il Genoa impegno casalingo contro la Roma, il Verona affronterà in trasferta la Lazio.