Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta di Palladino, che batte il Torino con un gol per tempo. Al gol di testa di De Ketelaere nella prima frazione, è seguito in pieno recupero il gol di Pasalic che in contropiede ha siglato il definitivo 2-0. Nel mezzo tanta Dea, specialmente nel primo tempo, il Torino ha spinto nella seconda metà della ripresa quando Carnesecchi è stato provvidenziale in due circostanze per preservare il vantaggio. Secondo k.o di fila per il Torino di Baroni, vola la Dea in zona Europa
90'+6'
FINISCE QUI! Fischia tre volte Fourneau, l'Atalanta batte il Torino per 2-0!22:43
90'+5'
GOL! ATALANTA-Torino 2-0! Rete di Pasalic! Il Torino sfrutta male l'ultima rimessa laterale della gara, Scamacca respinge e lancia verso Pasalic che parte in solitaria da centrocampo fino alla porta di Paleari, il quale non può nulla sul destro del centrocampista croato!
Simeone va alla conclusione da posizione defilata, l'argentino si trovava però in offside22:37
90'
Quattro minuti di recupero22:36
87'
VLASIC! Ingenuo Samardzic a farsi rubare il pallone da Maripan in zona pericolosa, il difensore granata appoggia al limite per Vlasic che con il mancino sfiora la traversa!22:33
87'
Ammonito Musah, fallo su Vlasic che stava ripartendo22:32
85'
Quinto cambio nell'Atalanta: esce Aboukhlal, entra Njie22:31
85'
Quarto cambio nel Torino: esce Lazaro, entra Biraghi22:30
81'
Ripartenza Atalanta, Samardzic avanza palla al piede e cerca la porta con il mancino, palla alta22:27
79'
Quinto cambio nell'Atalanta: esce Zalewski, entra Pasalic22:25
79'
Quarto cambio nell'Atalanta: esce De Ketelaere, entra Samardzic22:25
77'
Ilkhan stacca dalla bandierina, blocca ancora Carnesecchi22:21
75'
CHE OCCASIONE PER IL TORINO! Gineitis verticalizza verso Simeone, se lo perde completamente Ahanor, l'ex Napoli prova il tocco sotto ma Carnesecchi è ancora una volta provvidenziale!22:20
72'
Prova a spingere con più convinzione adesso il Torino, ha abbassato i ritmi l'Atalanta22:18
69'
OCCASIONE TORINO! Sugli sviluppi di calcio d'angolo, Maripan trova lo spazio per concludere di potenza, gran riflesso di Carnesecchi!22:15
68'
De Ketelaere in un fazzoletto spalle alla porta trova l'assist per Zappacosta che viene chiuso da Coco al momento della conclusione22:14
67'
Terzo cambio nell'Atalanta: esce Scalvini, entra Musah22:12
67'
Secondo cambio nell'Atalanta: esce Krstovic, entra Scamacca22:12
66'
Aboukhal serve Simeone nel cuore dell'area, doppio tentativo dell'argentino che in entrambe le circostanze viene murato22:11
62'
Cartellino giallo per Ilkhan22:07
59'
Ci prova subito Simeone sulla sponda di Adams, palla che sorvola la traversa22:05
58'
Terzo cambio nel Torino: esce Tamèze, entra Ilkhan22:03
57'
Secondo cambio nel Torino: esce Ngonge, entra Ché Adams22:04
57'
Primo cambio nel Torino: esce Zapata, entra Simeone22:02
55'
Resta a terra Sclvini dopo uno scontro22:01
52'
Ngonge calcia dal limite, palla fuori21:56
50'
PALO ATALANTA! Zappacosta conclude da posizione defilata, palla sul legno dopo la provvidenziale deviazione di Paleari!21:56
49'
OCCASIONE ATALANTA! Grande giocata di De Ketelaere con va via sulla linea di fondo, palla in mezzo per Krstovic che manca la conclusione, il pallone viene deviato poi da Aboukhal in direzione della porta ma Paleari evita l'autogol!21:55
46'
Nessun cambio all'intervallo, Atalanta e Torino in campo con gli stessi undici del primo tempo, eccezion fatta per Hien che ha sostituito l'infortunato Djimsiti nel finale di prima frazione21:52
46'
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo di ATALANTA-TORINO!21:51
L'Atalanta chiude in vantaggio i primi 45 minuti. Dominio territoriale della squadra di Palladino, che sblocca la gara con il colpo di testa di De Ketelaere sugli sviluppi di calcio d'angolo e continua a spingere andando vicina al raddoppio con Zalewski. Torino quasi mai pericoloso se non per un tiro da fuori da Gineitis, Baroni dovrà cambiare qualcosa per la ripresa21:34
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! Atalanta-Torino 1-0 all'intervallo!21:34
45'+1'
Vengono concessi tre minuti di recupero21:31
45'
Sponda aerea di Zapata, Vlasic non arriva sul pallone21:30
44'
Primo cambio nell'Atalanta: esce Djimsiti, entra Hien21:29
42'
Dolorante Djimsiti dopo la conclusione precedente, il centrale nerazzurro ha chiesto il cambio21:28
41'
Djimsiti carica la botta dalla distanza, palla alta21:26
37'
Ancora Atalanta, De Ketelaere salta Maripan al limite dell'area e incrocia con il destro. Palla fuori di poco, ma c'era una precedente posizione irregolare di Krstovic21:23
35'
OCCASIONE ATALANTA! Azione velocissima della Dea, Ederson fa viaggiare Zalewski che avanza in solitaria e si fa respingere il tiro da Paleari!21:21
34'
Punizione per l'Atalanta, Zalewski tocca per De Ketelaere che conclude sulla barriera21:19
32'
Prova a reagire la squadra di Baroni, Ngonge punta Ahanor sulla sinistra, cross teso a centro area respinto in corner da De Roon21:17
29'
Sempre l'Atalanta a spingere, in difficoltà il Torino21:16
26'
KRSTOVIC! Colpo di testa sulla punizione di Zalewski, soluzione potente bloccata con sicurezza da Paleari!21:13
25'
Ammonito Tameze, che spende il fallo per fermare con un'evidente trattenuta l'avanzata di Zalewski21:10
23'
L'Atalanta ci prova ancora dalla bandierina, sul corner di Bernasconi Scalvini prova a girare ma trova un'altra deviazione 21:09
20'
Torino pericoloso! Botta di Gineitis da fuori area, la sfera lambisce la traversa!21:06
18'
Zalewski converge dalla sinistra e calcia dal limite, conclusione potente ma mal calibrata21:04
15'
Diagonale efficace di Bernasconi che chiude l'avanzata di Ngonge21:00
13'
GOL! ATALANTA-Torino 1-0! Rete di De Ketelaere! 118 giorni dopo torna al gol il belga! Angolo di Bernasconi, sul primo palo spunta proprio De Ketelaere che stacca perfettamente e batte Paleari!
De Ketelaere libera il mancino dal limite, la conclusione del belga viene smorzata20:57
9'
Azione troppo manovrata dell'Atalanta che, arrivata al limite dell'area, non riesce a trovare lo spazio per concludere l'azione20:55
6'
Sbaglia il rinvio Carnesecchi sulla pressione avversaria, non ne approfitta il Torino20:52
2'
Subito una chance per il Torino, Carnesecchi chiude Aboukhal sul filtrante di Gineitis, l'esterno granata è partito però in posizione irregolare20:48
SI PARTE! È iniziata ATALANTA-TORINO!20:46
Le scelte di Baroni: confermato Paleari tra i pali, così come la linea a tre formata da Ismajli, Maripan e Coco. Emergenza in mezzo dove tocca a Tameze e Gineitis, confermato Aboukhal a sinistra con Lazaro a destra. In attacco spazio a Zapata e Ngonge, a loro supporto l'irrinunciabile Vlasic19:49
Le scelte di Palladino: non recupera Kolasinac, in difesa ci sono Djmisiti, Scalvini e Ahanor davanti a Carnesecchi. De Roon ed Ederson confermatissimi in mediana con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie. Davanti c'è Krstovic da prima punta, con De Ketelaere e Zalewski a supporto. In panchina Scamacca22:13
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i granata rispondono con un 3-4-1-2: Paleari - Maripan, Ismajli, Coco - Lazaro, Gineitis, Tameze, Aboukhal - Vlasic - Ngonge, Zapata19:48
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: la Dea scende in campo con un 3-4-2-1: Carnesecchi - Scalvini, Djmisiti, Ahanor - Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi - De Ketelaere, Zalewski - Krstovic19:48
L'arbitro della sfida è Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, i due assistenti sono Bahri e Ceolin e il quarto ufficiale Galipò. Al Var ci sono invece Di Paolo e Mariani18:58
Arriva da una sconfitta casalinga contro l'Udinese il Torino, che nella prima gara del 2026 aveva battuto per 3-0 il Verona al Bentegodi. La squadra di Baroni sta avendo un rendimento recente piuttosto altalenante, con tre vittorie e tre sconfitte nelle ultime sei18:57
L'Atalanta di Palladino vuole dare continuità alla vittoria di Bologna per puntare all'Europa, la Dea è reduce da due vittorie consecutive e in casa ha vinto tre delle ultime quattro sfide18:55
Benvenuti alla diretta di Atalanta-Torino, gara valida per la 20' giornata del campionato di Serie A!18:53
Atalanta - Torino è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Torino sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). L'Atalanta ha segnato 25 gol e ne ha subiti 19; il Torino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Torino - Atalanta si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 0-3.
In casa l'Atalanta ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, la Roma e il Bologna ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Verona e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 0-2 mentre Il Torino ha incontrato l'Udinese perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol.
Atalanta e Torino si sono affrontate 113 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 28 volte, il Torino ha vinto 44 volte mentre i pareggi sono stati 41.
Atalanta-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Grande equilibrio nelle ultime cinque sfide tra Atalanta e Torino in Serie A con due vittorie per parte e un pareggio, dopo che la Dea era rimasta imbattuta nelle sette precedenti gare contro i granata in campionato (5V, 2N).
L'Atalanta è rimasta imbattuta in otto degli ultimi nove match casalinghi contro il Torino in campionato (4V, 4N), l'unico successo dei granata in casa della Dea nel periodo risale al 1° settembre 2019 (3-2 con Walter Mazzarri allenatore).
L'Atalanta ha vinto in quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), incluse le ultime due senza subire alcun gol: la squadra bergamasca non ottiene tre successi di fila in Serie A da maggio 2025 e non vince tre gare consecutive senza subire gol da luglio 2020.
Da quando è arrivato Raffaele Palladino, l'Atalanta ha vinto in tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 gare interne giocate nella competizione tra le gestioni Gasperini e Juric (9N, 5P).
Nelle ultime otto giornate di campionato, il Torino ha perso per ben cinque volte (3V), subendo in ogni ko almeno due gol; nel periodo considerato la squadra granata è - al pari del Pisa - la formazione con più sconfitte nella competizione (cinque appunto).
Il Torino ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire alcun gol (contro Sassuolo ed Hellas Verona): i granata non ottengono tre successi di fila fuori casa in Serie A da una serie di quattro con Juric in panchina tra aprile e maggio 2023 (in quel caso quattro vittorie esterne tutte con clean sheet).
Il Torino ha subito ben 30 gol in queste prime 19 giornate di campionato: da quando è tornato nel massimo campionato nel 2012/13, solamente una volta in Serie A ha chiuso un girone d'andata nel massimo torneo con più reti subite, 37 nel 2020/21.
Anche contro il Bologna, l'Atalanta è andata a bersaglio nel quarto d'ora che precede l'intervallo (tra il 31' e fine primo tempo): sette gol segnati in quel parziale dalla squadra nerazzurra, primato condiviso con il Napoli nel campionato in corso; il Torino ha invece incassato sette reti in quel lasso temporale di gioco, più di qualsiasi altra formazione nella Serie A 25/26.
Includendo il passaggio vincente per Krstovic contro il Bologna, Charles De Ketelaere ha fornito il suo assist numero 27 da quando veste la maglia dell'Atalanta (2023/24) considerando tutte le competizioni, più di qualsiasi giocatore di Serie A nel periodo.
Duván Zapata ha realizzato 69 reti con la maglia della Dea in Serie A (in 153 presenze), classificandosi al 1° posto, condiviso con Cristiano Doni (69), dei migliori marcatori dell’Atalanta nel massimo campionato. Il colombiano ha segnato sette gol in 13 sfide contro l’Atalanta in Serie A, solo contro il Sassuolo (10) e Milan (otto) ha fatto meglio nel torneo, a quota sette anche contro Empoli e Udinese.
