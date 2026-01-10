Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta di Palladino, che batte il Torino con un gol per tempo. Al gol di testa di De Ketelaere nella prima frazione, è seguito in pieno recupero il gol di Pasalic che in contropiede ha siglato il definitivo 2-0. Nel mezzo tanta Dea, specialmente nel primo tempo, il Torino ha spinto nella seconda metà della ripresa quando Carnesecchi è stato provvidenziale in due circostanze per preservare il vantaggio. Secondo k.o di fila per il Torino di Baroni, vola la Dea in zona Europa

L'Atalanta di Palladino vuole dare continuità alla vittoria di Bologna per puntare all'Europa, la Dea è reduce da due vittorie consecutive e in casa ha vinto tre delle ultime quattro sfide18:55

Arriva da una sconfitta casalinga contro l'Udinese il Torino, che nella prima gara del 2026 aveva battuto per 3-0 il Verona al Bentegodi. La squadra di Baroni sta avendo un rendimento recente piuttosto altalenante, con tre vittorie e tre sconfitte nelle ultime sei18:57

L'arbitro della sfida è Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, i due assistenti sono Bahri e Ceolin e il quarto ufficiale Galipò. Al Var ci sono invece Di Paolo e Mariani18:58

Le scelte di Palladino: non recupera Kolasinac, in difesa ci sono Djmisiti, Scalvini e Ahanor davanti a Carnesecchi. De Roon ed Ederson confermatissimi in mediana con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie. Davanti c'è Krstovic da prima punta, con De Ketelaere e Zalewski a supporto. In panchina Scamacca22:13

Le scelte di Baroni: confermato Paleari tra i pali, così come la linea a tre formata da Ismajli, Maripan e Coco. Emergenza in mezzo dove tocca a Tameze e Gineitis, confermato Aboukhal a sinistra con Lazaro a destra. In attacco spazio a Zapata e Ngonge, a loro supporto l'irrinunciabile Vlasic19:49

Nessun cambio all'intervallo, Atalanta e Torino in campo con gli stessi undici del primo tempo, eccezion fatta per Hien che ha sostituito l'infortunato Djimsiti nel finale di prima frazione21:52

PREPARTITA

Atalanta - Torino è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Torino sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 120 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 20 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1 25-10-2025 Serie B Monza-Reggiana 3-1 02-11-2025 Serie B Bari-Cesena 1-0 22-11-2025 Serie B Avellino-Empoli 0-3 02-12-2025 Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 21-12-2025 Serie A Cagliari-Pisa 2-2

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 25 gol e ne ha subiti 19; il Torino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Torino - Atalanta si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa l'Atalanta ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, la Roma e il Bologna ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Verona e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 0-2 mentre Il Torino ha incontrato l'Udinese perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol.

Atalanta e Torino si sono affrontate 113 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 28 volte, il Torino ha vinto 44 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Atalanta-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Grande equilibrio nelle ultime cinque sfide tra Atalanta e Torino in Serie A con due vittorie per parte e un pareggio, dopo che la Dea era rimasta imbattuta nelle sette precedenti gare contro i granata in campionato (5V, 2N).

L'Atalanta è rimasta imbattuta in otto degli ultimi nove match casalinghi contro il Torino in campionato (4V, 4N), l'unico successo dei granata in casa della Dea nel periodo risale al 1° settembre 2019 (3-2 con Walter Mazzarri allenatore).

L'Atalanta ha vinto in quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), incluse le ultime due senza subire alcun gol: la squadra bergamasca non ottiene tre successi di fila in Serie A da maggio 2025 e non vince tre gare consecutive senza subire gol da luglio 2020.

Da quando è arrivato Raffaele Palladino, l'Atalanta ha vinto in tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 gare interne giocate nella competizione tra le gestioni Gasperini e Juric (9N, 5P).

Nelle ultime otto giornate di campionato, il Torino ha perso per ben cinque volte (3V), subendo in ogni ko almeno due gol; nel periodo considerato la squadra granata è - al pari del Pisa - la formazione con più sconfitte nella competizione (cinque appunto).

Il Torino ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire alcun gol (contro Sassuolo ed Hellas Verona): i granata non ottengono tre successi di fila fuori casa in Serie A da una serie di quattro con Juric in panchina tra aprile e maggio 2023 (in quel caso quattro vittorie esterne tutte con clean sheet).

Il Torino ha subito ben 30 gol in queste prime 19 giornate di campionato: da quando è tornato nel massimo campionato nel 2012/13, solamente una volta in Serie A ha chiuso un girone d'andata nel massimo torneo con più reti subite, 37 nel 2020/21.

Anche contro il Bologna, l'Atalanta è andata a bersaglio nel quarto d'ora che precede l'intervallo (tra il 31' e fine primo tempo): sette gol segnati in quel parziale dalla squadra nerazzurra, primato condiviso con il Napoli nel campionato in corso; il Torino ha invece incassato sette reti in quel lasso temporale di gioco, più di qualsiasi altra formazione nella Serie A 25/26.

Includendo il passaggio vincente per Krstovic contro il Bologna, Charles De Ketelaere ha fornito il suo assist numero 27 da quando veste la maglia dell'Atalanta (2023/24) considerando tutte le competizioni, più di qualsiasi giocatore di Serie A nel periodo.

Duván Zapata ha realizzato 69 reti con la maglia della Dea in Serie A (in 153 presenze), classificandosi al 1° posto, condiviso con Cristiano Doni (69), dei migliori marcatori dell’Atalanta nel massimo campionato. Il colombiano ha segnato sette gol in 13 sfide contro l’Atalanta in Serie A, solo contro il Sassuolo (10) e Milan (otto) ha fatto meglio nel torneo, a quota sette anche contro Empoli e Udinese.

