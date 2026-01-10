Termina 1-1 la sfida tra Fabregas e Italiano. Dopo un primo tempo giocato a ritmi elevati, e con la tattica e la strategia a farla da padrona, il secondo si apre con il gol di Cambiaghi che porta in vantaggio il Bologna al 49°. La partita cambia completamente al 61° quando lo stesso Cambiaghi verrà espulso da Abisso per una gomitata rifilata a Van Der Brempt. Più di 30 minuti in 10 uomini per i rossoblu che si sono difesi resistendo quasi fino allo scadere ai colpi di Nico Paz e Jesus Rodriguez. Allo scadere la perla di Baturina sgretola il muro e fissa il risultato sul 1-1.
Il Como mantiene imbattuto il fortino del Sinigaglia e sale a 34 punti alle spalle della Roma. I lariani giocheranno Giovedì nel recupero della 16° giornata di campionato contro il Milan.
Successo sfiorato per il Bologna che continua la striscia, salita a 7, senza vittorie in campionato. I felsineri rimangono all'8° posto in classifica a quota 27 punti. Anche i rossoblu giocheranno Giovedì e saranno ospitati dall'Hellas Verona.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA! Como-Bologna 1-117:01
90'+6'
Lancio lungo del Como quando manca pochissimo. Ravaglia fa suo il pallone. Si continua oltre il 96°.17:00
90'+6'
Doppia occasione per Immobile e Fabbian. Tutto fermo per fuorigioco.17:00
90'+4'
GOOL!! COMO-Bologna 1-1!! Gol di Martin Baturina! Crolla il muro del Bologna. Baturina riceve da Jesus Rodriguez, sposta sul destro dal vertice sinistro e infila il pallone dove Ravaglia non può arrivare.
Nico Paz trova spazio sulla destra e carica il mancino. Conclusione strozzata, palla a lato.16:57
90'+2'
Butez sale sulla linea di centrocampo per alzare il baricentro del Como. Lancio lungo del portiere biancoblu sulla figura di Nico Paz. Palla leggermente alta che finisce sul fondo.16:56
90'
6 minuti di recupero.16:54
90'
Raggiunto il 90°. Resiste il Bologna sulla serpentina di Jesus Rodriguez che si allunga troppo il pallone consegnandolo a Ravaglia.16:54
88'
Immobile riceve all'interno dell'area di rigore e trova un altro fallo. Ma partiva da posizione di fuorigioco.16:52
87'
Ancora Ciro Immobile. Protezione palla sulla trequarti e altro fallo preso.16:51
86'
Sugli sviluppi la palla arriva a centro area. Vitik colpisce di testa e la palla rimane li dopo aver sbattuto su un difensore. Vitik prova quindi a colpire col destro ma il Como riesce ad allontanare.16:50
85'
Immobile fa valere tutta la sua esperienza, porta palla sulla destra e conquista un prezioso calcio di punizione.16:49
84'
5° sostituzione Bologna. Esce Tommaso Pobega ed entra Ibrahim Sulemana.16:48
84'
4° sostituzione Como. Esce Alberto Moreno ed entra Martin Baturina.16:48
83'
Altro giallo per il Bologna. Ammonito Lewis Ferguson.16:47
83'
Lo spazio lo trova Jesus Rodriguez che da sinistra mette una palla bassa sul primo palo. Douvikas tocca con la punta e manda a lato.16:47
82'
Momento di massima spinta per il Como con il Bologna tutto chiuso dietro. Fatica la squadra di Fabregas a trovare spazi.16:46
79'
Nico Paz servito sulla sinistra da Jesus Rodriguez punta Ferguson e viene arginato dallo scozzese.16:43
77'
Triplo cambio ordito da Italiano che sistema la scacchiera inserendo un difensore in più.16:41
76'
4° sostituzione Bologna. Esce Jonathan Rowe ed entra Nicolò Casale.16:40
76'
3° sostituzione Bologna. Esce Remo Freuler ed entra Lewis Ferguson.16:40
76'
2° sostituzione Bologna. Esce Santiago Castro ed entra Ciro Immobile.16:39
75'
Nico Paz pesca Posch sulla destra all'interno dell'area di rigore. Posch si coordina e batte al volo col destro. Palla sopra la traversa.16:39
74'
Douvikas si abbassa per ricevere e allarga subito sulla destra verso Posch. La palla è troppo lunga e Ravaglia arriva senza problemi.16:37
72'
Jesus Rodriguez porta palla sulla sinistra e tenta una palla complicata verso il limite dell'area. Abisso si trova sulla traiettoria ed è costretto a fermare il gioco dopo essere stato colpito dal pallone.16:36
70'
Arriva il cartellino anche per Zortea. Punizione Como dalla trequarti sinistra.16:34
70'
Il Bologna prova a spingere nonostante l'inferiorità numerica. Miranda lanciato sulla sinistra viene fermato dalla bandierina alzata dall'assistente.16:34
68'
PALO DI NICO PAZ! Tenta il colpo da biliardo Nico Paz prendendo la mira dal cuore dell'area di rigore. Palla sputata fuori dal palo interno.16:32
66'
PENALTY REVOCATO! Non c'è contatto falloso di Vitik e Abisso nega il rigore al Como. Palla al Bologna.16:31
65'
Abisso nuovamente richiamato al monitor per visionare il contatto tra Vitik e Douvikas.16:30
64'
Remo Freuler ammonito per proteste.16:28
64'
CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Douvikas riceve all'interno dell'area di rigore e si gira facendo perno su Vitik. Finisce a terra il greco e Abisso indica il dischetto.16:28
63'
3° sostituzione Como. Esce Ignace Van der Brempt ed entra Stefan Posch.16:27
62'
Si discute a bordo campo a seguito delle decisioni del direttore di gara. Animi molto accesi.16:26
61'
Abisso estrae il cartellino rosso per Cambiaghi per condotta violenta. Bologna in 10 uomini.16:26
61'
Abisso visiona le immagini e ammonisce Van Der Brempt per il colpo dato a Cambiaghi.16:25
59'
Abisso chiamato al monitor per valutare l'entità del colpo.16:23
58'
Scontro tra Van Der Brempt e Cambiaghi con il primo che lo colpisce con una spallata e il felsineo che alza il gomito colpendo in volto l'avversario. Giallo per Cambiaghi.16:25
57'
2° sostituzione Como. Esce Lucas Da Cunha ed entra Maxence Caqueret.16:21
57'
1° sostituzione Como. Esce Mërgim Vojvoda ed entra Nicolas Kühn.16:21
56'
VICINO AL RADDOPPIO IL BOLOGNA! Pobega raggiunge il fondo sulla sinistra e mette palla al centro. Castro da 2 passi non tocca pulito e Kempf riesce ad allontanare.16:20
55'
Insiste sulla sinistra Cambiaghi ed ingaggia un duello con Van Der Brempt. Rimessa laterale per i rossoblu in zona offensiva.16:19
52'
Sembra stordito il Como dal gol subito. Continua il Bologna a spingere con buona intensità.16:17
50'
Trova il vantaggio la formazione di Italiano. E' solo il quarto gol subito dal Como in casa in questo campionato.16:15
49'
GOOL!! Como-BOLOGNA 0-1!! Gol di Nicolò Cambiaghi! Vojvoda sorpreso dal pressing di Castro che gli ruba palla e serve Cambiaghi sulla sinistra che, entra in area, salta l'avversario con il tunnel e la piazza alla sinistra di Butez.
Da Cunha spende il fallo tattico su Rowe. Cartellino giallo.16:12
47'
Altra azione importante per Jesus Rodriguez che conduce palla ed entra in area di rigore dal vertice sinistro. Heggem riesce ad ostacolarlo e a impedirgli di calciare pulito. Palla sul fondo.16:12
47'
Il Bologna riparte attaccando sempre sulla sinistra. Sembra aver preso le misure la difesa del Como.16:11
46'
SI RIPARTE! Il pallone rotola nella metà campo del Como. Nessun cambio nel corso dell'intervallo.16:09
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:53
Primo tempo giocato a ritmi elevatissimi. Le occasioni più importanti arriva nel corso del primo e dell'ultimo minuto della frazione. A inizio partita è il Bologna ad andare vicinissimo al vantaggio. La conclusione a botta sicura di Cambiaghi viene respinta da un intervento veramente clamoroso di Butez. Al termine del primo tempo Freuler disinnesca un pallone pericolosissimo di Da Cunha destinatoa Vojvoda. Al 26° minuto, Lucumì costretto ad uscire dal campo per un guaio muscolare.16:07
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Como-Bologna 0-015:51
45'+2'
FREULER SALVA IL BOLOGNA! Che occasione nel finale. Da Cunha inventa sulla sinistra e traccia una palla al centro perfetta per Vojvoda. Freuler si allunga in scivolata e manda il pallone in angolo, spedendo a lato di pochissimo.15:51
45'
2 minuti di recupero.15:47
45'
Pobega finisce a terra al limite dell'area di rigore lamentando un colpo subito in volto. Lascia correre Abisso.15:47
42'
Primo momento di stallo nella partita. Falli più frequenti e ritmo notevolmente diminuito dopo 40 minuti giocati ad altissima intensità su entrambi i lati del campo.15:45
40'
Intervento in ritardo di Nico Paz che entra in scivolata sulla fascia atterrando Zortea. Cartellino giallo per lui.15:43
39'
Giro palla difensivo del Bologna. Heggem riceve sul limite dell'area di rigore, ragiona troppo, e subisce il pressing di Nico Paz che gli toglie il pallone per una frazione di secondo. Ravaglia risolve spazzando.15:42
37'
Van Der Brempt tenta l'anticipo e viene toccato da Pobega andando a terra. Proteste della panchina lariana per il mancato fischio di Abisso.15:40
34'
Il Bologna continua a sfondare sulla sinistra dove Cambiaghi entra in mezzo al campo e permette ai suoi compagni di andare in profondità. 15:37
33'
Jesus Rodriguez arriva sul vertice sinistroo e appoggia per Da Cunha che, dal limite, prova a piazzare col mancino. Palla sul fondo.15:36
32'
Buona azione sulla sinistra orchestrata da Cambiaghi e Pobega che riceve e si invola verso il fondo. Cross deviato dalla difesa con Butez che non riesce ad evitare il calcio d'angolo.15:34
29'
Cross dalla destra perla formazione ospite. Castro è completamente solo sul secondo palo ma il pallone è appena troppo alto.15:32
29'
Prova Rowe a sfondare dalla sinistra. Mette palla sul mancino ma la sua conclusione viene murata dalla difesa voltiana.15:31
26'
1° sostituzione Bologna. Esce Jhon Lucumí ed entra Martin Vitík.15:28
25'
Guai fisici per Lucumì che sembra costretto al cambio. Esce dal campo toccandosi l'adduttore della gamba destra.15:28
23'
BRIVIDO PER IL BOLOGNA! Sbavatura di Ravaglia che regala palla all'attacco biancoblu. Nico Paz calcia da fuori approfittando del posizionamento errato di Ravaglia, bravo a rientrare tra i pali e respingere.15:26
22'
Jesus Rodriguez mette palla da sinistra. La deviazione di Vojvoda finisce sul fondo.15:25
20'
Douvikas cercato in profondità. Zortea lo marca strettissimo, lo anticipa e subisce la spinta dell'attaccante greco con conseguente calcio di punizione.15:22
18'
Va lo stesso Miranda a battere il corner con il mancino ad uscire. La palla supera il secondo palo e viene rimessa al centro dove Pobega tenta la conclusione in rovesciata. 15:21
18'
Miranda al cross dalla sinistra. Diego Carlos colpisce male e spedisce la sfera in calcio d'angolo. 15:20
15'
15 minuti volati via con le squadre che si sfidano soprattutto sul piano dell'intensità. Castro riceve in mezzo al campo e riesce a conquistare un calcio di punizione.15:18
12'
Anche il Bologna accetta il pressing del Como e costruisce dal basso. Cambiaghi pescato sulla sinistra riesce a mettere un buon pallone al centro. Rowe liscia e Da Cunha anticipa Fabbian sul secondo palo.15:15
10'
Freddissima la difesa del Como che con calma disimpegna dalla difesa senza lanciare il pallone. Ne esce un'azione corale importante che libera Van Der Brempt, che dalla destra va al cross basso, intercettato dalla difesa rossoblu.15:13
7'
OCCASIONE COMO! Primo tiro nello specchio anche per i lariani. Nico Paz va in verticale per Jesus Rodriguez sulla sinistra. Serpentina dello spagnolo che trova spazio accentrandosi e calcia con il destro. Respinge Ravaglia.15:10
6'
Pressing importante del Como. Douvikas e Nico Paz mettono in difficoltà Lucumì e Ravaglia conquistando una buona rimessa laterale.15:08
4'
Heggem ferma Jesus Rodriguez con un intervento perfetto in scivolata. Angolo per il Como.15:06
4'
Italiano chiede aggressività ai suoi giocatori. Como schiacciato nella propria metà campo in questo avvio di partita.15:06
2'
Subito uno squillo importante per il Bologna vicinissimo alla rete del vantaggio.15:05
1'
BUTEZ!! Parata sensazionale del portiere del Como che neutralizza il mancino di Cambiaghi dal limite dell'area piccola.15:05
INIZIA LA PARTITA! Fischia Abisso e il Bologna muove il primo pallone della partita.15:03
I giocatori si apprestano a scendere in campo. E' tutto pronto per Como-Bologna!14:57
A disposizione Bologna. Pessina, Franceschelli, Casale, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Ferguson, Immobile, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Sulemana, Vitik.14:24
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. 4-2-3-1. Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Cambiaghi, Fabbian, Rowe; Castro.14:14
A disposizione Como. Cavlina, Baturina, Caqueret, Cerri, Dossena, Kuhn, Posch, Sergi Roberto, Smolcic, Totnqvist, Alex Valle.14:22
FORMAZIONE UFFICIALE COME. 4-2-3-1. Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.14:16
Skorupski, Holm e Bernardeschi non saranno a disposizione di Italiano. Miranda e Cambiaghi figurano tra i diffidati.14:10
Fabregas costretto a rinunciare a Ramon, squalificato in questa giornata di campionato. Fermi ai box Diao, Morata, Addai e Goldaniga.14:07
I I PRECEDENTI. Como e Bologna si sono affrontate in Serie A in 19 incontri, con un bilancio favorevole ai voltiani che si sono imposti in 8 occasioni; 6 pareggi e 5 successi rossoblù.Bologna mai vittorioso al Sinigaglia. 14:02
Il fischietto di Palermo ha già diretto in diverso occasioni Como e Bologna.Bilancio piuttosto negativo quello dei lariani che con Abisso hanno ottenuto una sola vittoria, una sconfitta e ben 5 pareggi.Equilibrio quasi assoluto invece con i felsinei che hanno vinto 6 volte, perso 6 e pareggiate 5.13:59
Il direttore di gara designato è il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo.13:56
Situazione opposta per il Bologna che non vince in campionato da 6 giornate. Dopo il 3-0 esterno contro l'Udinese del 22 Novembre, i rossoblu hanno infatti raccolto solamente 2 punti e sono scivolati all'ottavo posto in classifica fermi a 26 punti. Nel turno infrasettimanale appena trascorso, i felsinei sono caduti tra le mura del Dall'Ara grazie alla doppiettta di Krstovic che ha permesso all'Atalanta di ottenere i 3 punti e di compiere il sorpasso in classifica. Anche il Bologna ha una gara in meno disputata.13:55
Non smette di incantare il Como di Fabregas: imbattuto al Sinigaglia, sesto posto in classifica a quota 33 punti (con una partita ancora da recuperare) e miglior difesa del campionato assieme alla Roma. I lariani arrivano da 3 successi consecutivi (Lecce, Udinese e Pisa) che li hanno catapultati in avanti dopo le sconfitte contro Inter e Roma di inizio Dicembre.14:55
Siamo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia! Il Como di Cesc Fabregas ospita il Bologna di Vincenzo Italiano.13:44
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Como e Bologna, gara valida per la 20° giornata di Serie A.13:42
Como - Bologna è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Bologna sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
167
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
20
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
7.5
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025
Serie B
Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025
Serie A
Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025
Serie A
Genoa-Cremonese 0-2
08-11-2025
Serie A
Lecce-Verona 0-0
04-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Bari 0-0
21-12-2025
Serie A
Genoa-Atalanta 0-1
02-01-2026
Serie A
Cagliari-Milan 0-1
Attualmente Como si trova 6° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Como ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13; il Bologna ha segnato 26 gol e ne ha subiti 20. La partita di andata Bologna - Como si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa Como ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Udinese e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Como ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-3 mentre Il Bologna ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol.
Como e Bologna si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 8 volte, il Bologna ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Como-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna ha vinto le ultime due sfide contro il Como in Serie A (entrambe al Dall'Ara, tra cui il match d'andata dello scorso 30 agosto per 1-0) e potrebbe ottenere tre successi di fila contro i lariani per la prima volta nel torneo; inoltre, i gli emiliani non hanno mai vinto entrambe le sfide in una singola stagione contro i lombardi nel massimo campionato.
Il Bologna è la squadra contro cui il Como ha disputato il maggior numero di match casalinghi senza mai perdere in Serie A: in 10 sfide al Sinigaglia sette vittorie dei lariani e tre pareggi.
Con 33 punti, questo è il nuovo record per il Como nelle prime 18 partite disputate in un torneo di Serie A. I lariani hanno vinto tre match di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima volta che hanno ottenuto più successi consecutivi in Serie A risale allo scorso aprile-maggio (sei in quel caso).
Dopo i successi contro Udinese e Pisa nel 2026, il Como potrebbe vincere ciascuna delle prime tre partite in un singolo anno solare per la prima volta nella sua storia in Serie A.
Il Como è la squadra che ha subito il minor numero di reti in partite casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: tre gol concessi in otto match al Sinigaglia. I lariani potrebbero inoltre registrate quattro clen sheet interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 1985 (cinque in quel caso con Ottavio Bianchi allenatore).
Momento di crisi del Bologna, che nelle ultime sei partite di campionato ha raccolto appena due punti (2N, 4P): da inizio dicembre, infatti, nessuna squadra ha conquistato meno punti in Serie A degli emiliani (a quota due anche il Pisa).
Il Bologna ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime sette trasferte in Serie A (3V, 3N, 1P) segnando esattamente due reti in media a partita nel parziale (14 in totale); l'ultima volta che i rossoblù hanno segnato per più match fuori casa consecutivi nel torneo risale al periodo tra marzo e agosto 2023 (otto gare di fila, 16 marcature).
Il Como è sia una delle due migliori difese del campionato (12 reti subite, come la Roma), che la squadra che ha subito meno gol nei primi tempi finora (appena cinque); i lariani hanno collezionato ben nove clean sheets su 18 gare giocate in questa Serie A, già due partite con la porta inviolata in più di quelle registrate in 38 giornate nello scorso torneo (sette).
Il Bologna è la squadra contro cui Nico Paz ha disputato più minuti in Serie A (270 in tre sfide) senza mai partecipare a una rete, tra gol e assist: un pareggio e due sconfitte (entrambe al Dall'Ara) per lui contro gli emiliani.
Nelle 10 partite di questo campionato in cui Santiago Castro - gol e assist nello scorso torneo nella trasferta di Como - ha iniziato il match dal 1', il Bologna viaggia a una media punti di 1.7 con il 50% di vittorie e 1.6 reti segnate di media a match, mentre nelle otto gare in cui l'argentino non era nell'11 titolare, la percentuale di vittorie si abbassa al 25%, la media punti a 1.1 e la media gol a 1.1.
