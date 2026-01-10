Termina 1-1 la sfida tra Fabregas e Italiano. Dopo un primo tempo giocato a ritmi elevati, e con la tattica e la strategia a farla da padrona, il secondo si apre con il gol di Cambiaghi che porta in vantaggio il Bologna al 49°. La partita cambia completamente al 61° quando lo stesso Cambiaghi verrà espulso da Abisso per una gomitata rifilata a Van Der Brempt. Più di 30 minuti in 10 uomini per i rossoblu che si sono difesi resistendo quasi fino allo scadere ai colpi di Nico Paz e Jesus Rodriguez. Allo scadere la perla di Baturina sgretola il muro e fissa il risultato sul 1-1.

Non smette di incantare il Como di Fabregas: imbattuto al Sinigaglia, sesto posto in classifica a quota 33 punti (con una partita ancora da recuperare) e miglior difesa del campionato assieme alla Roma. I lariani arrivano da 3 successi consecutivi (Lecce, Udinese e Pisa) che li hanno catapultati in avanti dopo le sconfitte contro Inter e Roma di inizio Dicembre.14:55

Situazione opposta per il Bologna che non vince in campionato da 6 giornate. Dopo il 3-0 esterno contro l'Udinese del 22 Novembre, i rossoblu hanno infatti raccolto solamente 2 punti e sono scivolati all'ottavo posto in classifica fermi a 26 punti. Nel turno infrasettimanale appena trascorso, i felsinei sono caduti tra le mura del Dall'Ara grazie alla doppiettta di Krstovic che ha permesso all'Atalanta di ottenere i 3 punti e di compiere il sorpasso in classifica. Anche il Bologna ha una gara in meno disputata.13:55

Il fischietto di Palermo ha già diretto in diverso occasioni Como e Bologna.Bilancio piuttosto negativo quello dei lariani che con Abisso hanno ottenuto una sola vittoria, una sconfitta e ben 5 pareggi.Equilibrio quasi assoluto invece con i felsinei che hanno vinto 6 volte, perso 6 e pareggiate 5.13:59

I I PRECEDENTI. Como e Bologna si sono affrontate in Serie A in 19 incontri, con un bilancio favorevole ai voltiani che si sono imposti in 8 occasioni; 6 pareggi e 5 successi rossoblù.Bologna mai vittorioso al Sinigaglia. 14:02

Skorupski, Holm e Bernardeschi non saranno a disposizione di Italiano. Miranda e Cambiaghi figurano tra i diffidati.14:10

CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Douvikas riceve all'interno dell'area di rigore e si gira facendo perno su Vitik. Finisce a terra il greco e Abisso indica il dischetto.16:28

Douvikas si abbassa per ricevere e allarga subito sulla destra verso Posch. La palla è troppo lunga e Ravaglia arriva senza problemi.16:37

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Bologna? La gara tra Como e Bologna si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Como - Bologna? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Como - Bologna? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Bologna? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Nico Paz con 6 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Como - Bologna? La gara tra Como e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Como - Bologna? Il marcatore Como è stato Martin Baturina al 94' mentre il marcatore del Bologna è stato Nicolò Cambiaghi al 49'

PREPARTITA

Como - Bologna è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Bologna sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 167 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 20 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1

Attualmente Como si trova 6° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte).

Como ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13; il Bologna ha segnato 26 gol e ne ha subiti 20.

La partita di andata Bologna - Como si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Como ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Udinese e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Inter e l'Atalanta ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-3 mentre Il Bologna ha incontrato l'Atalanta perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol.

Como e Bologna si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 8 volte, il Bologna ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Como-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha vinto le ultime due sfide contro il Como in Serie A (entrambe al Dall'Ara, tra cui il match d'andata dello scorso 30 agosto per 1-0) e potrebbe ottenere tre successi di fila contro i lariani per la prima volta nel torneo; inoltre, i gli emiliani non hanno mai vinto entrambe le sfide in una singola stagione contro i lombardi nel massimo campionato.

Il Bologna è la squadra contro cui il Como ha disputato il maggior numero di match casalinghi senza mai perdere in Serie A: in 10 sfide al Sinigaglia sette vittorie dei lariani e tre pareggi.

Con 33 punti, questo è il nuovo record per il Como nelle prime 18 partite disputate in un torneo di Serie A. I lariani hanno vinto tre match di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima volta che hanno ottenuto più successi consecutivi in Serie A risale allo scorso aprile-maggio (sei in quel caso).

Dopo i successi contro Udinese e Pisa nel 2026, il Como potrebbe vincere ciascuna delle prime tre partite in un singolo anno solare per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Il Como è la squadra che ha subito il minor numero di reti in partite casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: tre gol concessi in otto match al Sinigaglia. I lariani potrebbero inoltre registrate quattro clen sheet interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 1985 (cinque in quel caso con Ottavio Bianchi allenatore).

Momento di crisi del Bologna, che nelle ultime sei partite di campionato ha raccolto appena due punti (2N, 4P): da inizio dicembre, infatti, nessuna squadra ha conquistato meno punti in Serie A degli emiliani (a quota due anche il Pisa).

Il Bologna ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime sette trasferte in Serie A (3V, 3N, 1P) segnando esattamente due reti in media a partita nel parziale (14 in totale); l'ultima volta che i rossoblù hanno segnato per più match fuori casa consecutivi nel torneo risale al periodo tra marzo e agosto 2023 (otto gare di fila, 16 marcature).

Il Como è sia una delle due migliori difese del campionato (12 reti subite, come la Roma), che la squadra che ha subito meno gol nei primi tempi finora (appena cinque); i lariani hanno collezionato ben nove clean sheets su 18 gare giocate in questa Serie A, già due partite con la porta inviolata in più di quelle registrate in 38 giornate nello scorso torneo (sette).

Il Bologna è la squadra contro cui Nico Paz ha disputato più minuti in Serie A (270 in tre sfide) senza mai partecipare a una rete, tra gol e assist: un pareggio e due sconfitte (entrambe al Dall'Ara) per lui contro gli emiliani.

Nelle 10 partite di questo campionato in cui Santiago Castro - gol e assist nello scorso torneo nella trasferta di Como - ha iniziato il match dal 1', il Bologna viaggia a una media punti di 1.7 con il 50% di vittorie e 1.6 reti segnate di media a match, mentre nelle otto gare in cui l'argentino non era nell'11 titolare, la percentuale di vittorie si abbassa al 25%, la media punti a 1.1 e la media gol a 1.1.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: