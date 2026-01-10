Vittoria importantintissima per la Roma che sale momentamente al secondo posto in classifica, aspettando i risultati (e i recuperi) delle altre. I giallorossi faticano tanto contro un Sassuolo ben messo in campo e nel primo tempo devono ringraziare Svilar, ma nella ripresa aumentano la pressione e alla fine sbloccano al 76' con la capocciata di Koné su cross di Soulé. Proprio l'argentino, pochi secondi dopo, firma il bis su assist prezioso di El Shaarawy. I neroverdi a quel punto escono dalla partita e rischiano il tracollo nel finale.
Manu Koné ha trovato il suo secondo gol consecutivo in casa.
FINE PARTITA. ROMA-SASSUOLO 2-0. Decidono i gol in 120'' nella ripresa di Manu Koné e di Soulé.20:02
90'+5'
ALTRA OCCASIONE PER EL SHAARAWY. Non c'è più il Sassuolo. Gran palla di Dybala per il compagno che davanti a Muric cerca lo scavetto. Palla sulla parte alta della rete.20:02
90'+4'
GOL ANNULLATO A EL SHAARAWY! Aveva girato benissimo di prima intenzione sul secondo palo. Rensch, che gli aveva fornito l'assist, era però in offside.19:55
90'+2'
OCCASIONE PER KONE'! Arriva a rimorchio e piazza con l'interno piede, alto di pochissimo.19:53
90'+1'
Dribbling di Pisilli in area e poi tentativo di esterno, ma non trova lo specchio. 19:51
90'
Saranno cinque i minuti di recupero.19:51
88'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Mancini, dentro Ziolkowski.19:50
88'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Soulé, dentro Romano.19:48
87'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Celik, dentro Rensch.19:48
85'
Il Sassuolo è alle corde, dopo il primo gol si è completamente sciolta la Roma. 19:45
85'
AMMONIZIONE PER IL SASSUOLO. Matic stende Dybala. 19:44
83'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori I. Koné, dentro Iannoni.19:44
83'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Laurienté, dentro Pierini.19:44
83'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Pinamonti, dentro Moro.19:44
82'
OCCASIONE PER HERMOSO! Non riesce nella deviazione sotto misura sul cross delizioso con l'esterno di Dybala.19:43
79'
GOL! ROMA-Sassuolo 2-0. Ha segnato Soulé'! Uno-due terrificante della Roma. Splendida azione colletiva dei giallorossi: Celik scende e vede la sovrapposizione di Ghilardi. Pallone a rimorchio per El Shaarawy che è prezioso nel colpo di tacco che premia Soulé alle sue spalle. Il piazzato dell'argentino è facile e vincente.
Qualche protesta del Sassuolo per un presunto fallo a inizio azione. Tutto buono.20:03
76'
GOL! ROMA-Sassuolo 1-0. Ha segnato M. Koné! Azione insistita di Celik al perimetro che rinuncia ripetutamente al tiro e allarga per Soulé. Cross morbido dell'argentino per Koné nel cuore dell'area. Il suo colpo di testa prende in controtempo Muric.
Chiusura salvifica di Idzes che interrompe una trama pericolosa della Roma. 19:36
73'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Fadera, dentro Cheddira.19:34
72'
SOSTITUZIONE PER IL SASSUOLO. Fuori Lipani, dentro Vranckx.19:34
71'
Intanto qualche problema per Muric, deve entrare in campo lo staff medico del Sassuolo.19:34
70'
TIRO DI M. KONE'! Dybala murato, la palla arriva sul piede di Koné che di prima calcia con il piatto. Muric para.19:35
69'
Pisilli calcia sul fondo. Dopo diversi scambi al limite ci prova il centrocampista della Roma dalla parte destra dell'area. Conclusione che però non trova la porta.19:32
64'
Laurienté semina il panico nell'area della Roma, saltato Ghilardi. Poi si salva in qualche modo la difesa giallorossa.19:24
63'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Tsimikas, dentro Wesley.19:23
61'
Koné calcia dal limite, in caduta, e Svilar para bene in due tempi.19:25
59'
AMMONIZIONE PER IL SASSUOLO. Resta comunque il giallo a Muric per il precedente intervento, giudicato imprudente.19:22
59'
RIGORE TOLTO ALLA LA ROMA. Il colpo di testa di Hermoso favorisce Soulé che anticipa Muric col pallonetto e viene atterrato dal portiere del Sassuolo. Marcenaro assegna il penalty ma il Var rileva la posizione irregolare dell'agentino. 19:21
56'
Soulé calcia male sul fondo dopo aver ricevuto da Dybala. Ma è aumentata la pressione della Roma. 19:16
54'
DOPPIA OCCASIONE PER LA ROMA! Dopo un'azione confusa nell'area del Sassuolo El Shaarawy calcia forte dal limite. Muric riesce a respingere sui piedi di Tsimikas in corsa: il tap-in è alto. Un gol mangiato. 19:15
49'
Il Sassuolo continua a fare densità davanti alla propria area, la Roma fatica a trovare spazi.19:09
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni. 19:06
Nel prossimo turno di Serie A la Roma farà visita al Toro, mentre il Sassuolo andrà a Napoli. 18:53
Primo tempo di grande intensità ma qualitativamente non eccezionale quello a cui hanno dato vita Roma e Sassuolo. L'occasione principale della partita ce l'ha Ismael Koné al 17' quando, a tu per tu con Svilar, si lascia ipnotizzare dal portiere giallorosso. Dopo la mezzora chance per Ferguson che nell'occasione si fa male e viene sostituito. 18:52
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO: ROMA-SASSUOLO 0-0. Gara ancora bloccata all'Olimpico.18:50
45'+3'
Dybala calcia male dopo un buon velo di Soulé. Ma era tutto fermo per un precedente fuorigioco di El Shaarawy.18:49
45'
Saranno tre i minuti di recupero. 18:48
43'
El Shaarawy controlla e calcia da fuori sugli sviluppi di un corner. Non si avvicina alla porta.18:44
42'
Un po' calati i ritmi in questo finale di primo tempo. 18:43
39'
SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Ferguson infortunato, dentro El Shaarawy.18:39
37'
INFORTUNIO PER FERGUSON! Sarà costretto al cambio l'attaccante della Roma che si è fatto male nell'occasione precedente. 18:38
35'
OCCASIONE PER FERGUSON! Cross teso a mezza altezza di Pisilli da destra. L'ex Brighton riesce a impattare in girata ma, da distanza ravvicinata e con l'uomo addosso, manda alto sulla traversa.18:37
33'
La Roma fatica, e non poco, a trovare l'intesa tra i propri avanti. 18:34
32'
Laurienté cerca di superare Mancini in area ma nel rimpallo finisce per colpire il pallone con la mano. 18:33
27'
Celik cerca il tocco di prima in area per l'inserimento di Pisilli. Non si capiscono i due.18:54
25'
SVILAR DICE NO A FADERA! Punizione battuta non bene da Laurienté, ma Matic è sveglio a riciclare per Fadera che spara dal limite. Svilar si distende in corner. 18:26
24'
AMMONITO ANCHE GASPERINI! Per proteste, è molto arrabbiato con Marcenaro il tecnico della Roma. 18:25
23'
AMMONIZIONE PER LA ROMA. Giallo anche per Hermoso, in ritardo su Fadera.18:24
22'
AMMONIZIONE PER LA ROMA. Fallo tattico di M. Koné su Laurienté.18:23
21'
Si accende Soulé, dribbling e mancino dai 20 metri: pallone largo di un metro. 18:22
19'
Molto arrabbiato Gasperini per i buchi della propria retroguardia, spesso aperta.18:21
17'
OCCASIONE PER I. KONE'! Imbucata di Idzes per il canadese che, tenuto in gioco da Ghilardi, si presenta a tu per tu con Svilar. Strepitoso il portiere della Roma in uscita nel chiudergli lo specchio di porta. Poi Laurienté conclude sul fondo con porta sguarnita ma poca luce. 18:19
15'
Qualche problema fisico per Ferguson che deve essere medicato a bordocampo. 18:16
11'
Grandissima chiusura di Mancini che al limite dell'area riesce a fermare Laurienté che si era involato a campo aperto. Era un contropiede molto pericoloso, non sfruttato bene dall'attaccante del Sassuolo.18:12
10'
Qualche errore tecnico di troppo in campo, entrambe le squadre esercitano grande pressione.18:10
7'
Dybala cerca il mancino a giro dal lato destro dell'area. Conclusione non irresistibile che Muric però respinge centralmente. Per poco Ferguson non riesce nel tap-in. 18:08
4'
Grande intensità in questo avvio. Dybala cerca il cross di trivela da destra, puntuale l'uscita di Muric che blocca.18:04
2'
Subito una conclusione dal limite di Soulé, murato. 18:02
1'
È cominciata ROMA-SASSUOLO! Buona partita a tutti.18:02
Squadre in campo, cantano i tifosi della Roma. Si comincia tra pochissimo. 18:00
All'Olimpico dirige il match l'arbitro Marcenaro di Genova. Il fischietto ligure è coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco e dal quarto ufficiale Marchetti. In sala Var ci sono Maggioni e Di Bello. 17:55
Grosso ne cambia due rispetto alla sconfitta con la Juventus. A centrocampo Lipani prende il posto di Thorstvedt. In attacco c'è Fadera invece di Iannoni a completare il tridente con Pinamonti e Laurienté.17:52
Gasperini senza 8 effettivi: con Dovbyk ai box viene confermato Ferguson centravanti, a supporto ci sono Dybala e Soulé. A centrocampo manca Cristante per squalifica che viene rimpiazzato dall'arretrato Pisilli. A sinistra Tsimikas vince il ballottaggio con El Shaarawy. Wesley, convocato in extremis, parte dalla panchina. In difesa rientra Hermoso, confermato Ghilardi. 17:47
FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Muric - Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig - Lipani, Matic, I. Koné - Fadera, Pinamonti, Laurienté.17:45
FORMAZIONE ROMA (3-4-2-1): Svilar - Ghilardi, Mancini, Hermoso - Çelik, Pisilli, M. Koné, Tsimikas - Dybala, Soulé - Ferguson.17:44
Il Sassuolo stra attraversando un leggero calo: la formazione di Fabio Grosso non vince dal 6 dicembre e ha ottenuto appena due punti nelle ultime cinque partite, perdendo l'ultima in casa contro la Juventus. I neroverdi cercano rilancio. 17:41
Dopo aver alternato una sconfitta a una vittoria, l'ultima nel turno infrasettimanale contro il Lecce, la Roma ospita il Sassuolo per provare a ridare continuità al proprio cammino. I giallorossi sono in piena bagare con Juventus e Como per il quarto posto che significa Champions.17:39
La Roma è una delle due avversarie, al pari del Napoli, contro cui il Sassuolo ha vinto meno match in Serie A (solo due successi neroverdi in 23 sfide contro entrambe), tra le squadre affrontate almeno 10 volte - completano 12 successi giallorossi e nove pareggi.17:38
La Roma ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1 sconfitta), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - l'unica sconfitta dei giallorossi contro queste formazioni nel periodo è arrivata il 15 dicembre 2024 contro il Como (0-2).17:38
Sono 11 i precedenti a Roma tra le due squadre: bilancio di cinque vittorie giallorosse (l’ultima per 1-0 nella Serie A 2023/24), cinque pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Serie A 2020/21) ed un successo emiliano (3-4 nella Serie A 2022/23).17:35
Benvenuti alla diretta scritta di Roma-Sassuolo, gara valida per la 20esima giornata di Serie A. 17:33
Roma-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma è una delle due avversarie, al pari del Napoli, contro cui il Sassuolo ha vinto meno match in Serie A (solo due successi neroverdi in 23 sfide contro entrambe), tra le squadre affrontate almeno 10 volte - completano 12 successi giallorossi e nove pareggi.
La Roma ha vinto le ultime tre sfide contro il Sassuolo in campionato (le due più recenti senza subire gol) e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi contro i neroverdi per la prima volta in Serie A.
La Roma è rimasta imbattuta in 10 delle 11 sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (5V, 5N), l'unica vittoria in trasferta dei neroverdi contro i giallorossi nel torneo risale al 12 marzo 2023 per 4-3 (due gol e un assist per Armand Laurienté in quel match).
La Roma ha alternato una sconfitta e una vittoria in ciascuna delle ultime sei partite di Serie A e, dopo il successo contro il Lecce nell'ultimo turno, potrebbe tornare a vincere due match consecutivi nel torneo per la prima volta da novembre (contro Udinese e Cremonese in quel caso).
La Roma ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1P), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - l'unica sconfitta dei giallorossi contro queste formazioni nel periodo è arrivata il 15 dicembre 2024 contro il Como (0-2).
La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe tra tutte le competizioni (1P), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque partite interne (1V).
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette trasferte di campionato (3V, 3N), perdendo solo contro il Como nel periodo lo scorso 28 novembre e pareggiando le due più recenti; solo una volta i neroverdi hanno pareggiato tre gare fuori casa di fila in Serie A: nel novembre-dicembre 2019 con Roberto De Zerbi allenatore.
Evan Ferguson ha preso parte a tre reti nelle ultime tre sfide in campionato (due gol e un assist); dopo essere andato a bersaglio contro il Lecce nell'ultimo turno, potrebbe realizzare almeno una marcatura per due gare di fila tra Serie A e Premier League per la seconda volta, dopo esserci riuscito tra dicembre 2022 e gennaio 2023 con il Brighton.
Solamente contro l'Udinese (12), Paulo Dybala ha segnato più gol in Serie A che contro il Sassuolo (nove in 18 match): l'attaccante argentino, che ha deciso il match d'andata contro gli emiliani, ha partecipato attivamente a un gol in tutte le ultime sei sfide ai neroverdi nella competizione (cinque gol e due assist), andando a bersaglio in tutte le ultime quattro.
La Roma è il bersaglio preferito di Andrea Pinamonti in Serie A: cinque gol segnati ai giallorossi, con quattro maglie diverse (Genoa, Frosinone, Empoli e Sassuolo); l'ultima di queste reti è arrivata proprio allo stadio Olimpico, il 12 marzo 2023, in Roma-Sassuolo 3-4.
