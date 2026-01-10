Vittoria importantintissima per la Roma che sale momentamente al secondo posto in classifica, aspettando i risultati (e i recuperi) delle altre. I giallorossi faticano tanto contro un Sassuolo ben messo in campo e nel primo tempo devono ringraziare Svilar, ma nella ripresa aumentano la pressione e alla fine sbloccano al 76' con la capocciata di Koné su cross di Soulé. Proprio l'argentino, pochi secondi dopo, firma il bis su assist prezioso di El Shaarawy. I neroverdi a quel punto escono dalla partita e rischiano il tracollo nel finale.

La Roma è una delle due avversarie, al pari del Napoli, contro cui il Sassuolo ha vinto meno match in Serie A (solo due successi neroverdi in 23 sfide contro entrambe), tra le squadre affrontate almeno 10 volte - completano 12 successi giallorossi e nove pareggi.17:38

All'Olimpico dirige il match l'arbitro Marcenaro di Genova. Il fischietto ligure è coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco e dal quarto ufficiale Marchetti. In sala Var ci sono Maggioni e Di Bello. 17:55

Primo tempo di grande intensità ma qualitativamente non eccezionale quello a cui hanno dato vita Roma e Sassuolo. L'occasione principale della partita ce l'ha Ismael Koné al 17' quando, a tu per tu con Svilar, si lascia ipnotizzare dal portiere giallorosso. Dopo la mezzora chance per Ferguson che nell'occasione si fa male e viene sostituito. 18:52

GOL! ROMA-Sassuolo 2-0. Ha segnato Soulé'! Uno-due terrificante della Roma. Splendida azione colletiva dei giallorossi: Celik scende e vede la sovrapposizione di Ghilardi. Pallone a rimorchio per El Shaarawy che è prezioso nel colpo di tacco che premia Soulé alle sue spalle. Il piazzato dell'argentino è facile e vincente. Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé 20:03

GOL ANNULLATO A EL SHAARAWY! Aveva girato benissimo di prima intenzione sul secondo palo. Rensch, che gli aveva fornito l'assist, era però in offside.19:55

DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Chi è l'arbitro di Roma - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Sassuolo sarà Lorenzo Maggioni
Quale è stato il risultato finale di Roma - Sassuolo? La gara tra Roma e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Sassuolo? I marcatori della Roma sono stati Manu Koné al 76' e Matías Soulé al 79'

Roma - Sassuolo è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Sassuolo sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 158 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0

Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 39 punti (frutto di 13 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 12° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte).

La Roma ha segnato 24 gol e ne ha subiti 12; il Sassuolo ha segnato 23 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Sassuolo - Roma si è giocata il 26 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa la Roma ha fatto 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 0-2 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Juventus perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol.

Roma e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 12 volte, il Sassuolo ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Roma-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

La Roma ha vinto le ultime tre sfide contro il Sassuolo in campionato (le due più recenti senza subire gol) e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi contro i neroverdi per la prima volta in Serie A.

La Roma è rimasta imbattuta in 10 delle 11 sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (5V, 5N), l'unica vittoria in trasferta dei neroverdi contro i giallorossi nel torneo risale al 12 marzo 2023 per 4-3 (due gol e un assist per Armand Laurienté in quel match).

La Roma ha alternato una sconfitta e una vittoria in ciascuna delle ultime sei partite di Serie A e, dopo il successo contro il Lecce nell'ultimo turno, potrebbe tornare a vincere due match consecutivi nel torneo per la prima volta da novembre (contro Udinese e Cremonese in quel caso).

La Roma ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1P), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - l'unica sconfitta dei giallorossi contro queste formazioni nel periodo è arrivata il 15 dicembre 2024 contro il Como (0-2).

La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe tra tutte le competizioni (1P), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque partite interne (1V).

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette trasferte di campionato (3V, 3N), perdendo solo contro il Como nel periodo lo scorso 28 novembre e pareggiando le due più recenti; solo una volta i neroverdi hanno pareggiato tre gare fuori casa di fila in Serie A: nel novembre-dicembre 2019 con Roberto De Zerbi allenatore.

Evan Ferguson ha preso parte a tre reti nelle ultime tre sfide in campionato (due gol e un assist); dopo essere andato a bersaglio contro il Lecce nell'ultimo turno, potrebbe realizzare almeno una marcatura per due gare di fila tra Serie A e Premier League per la seconda volta, dopo esserci riuscito tra dicembre 2022 e gennaio 2023 con il Brighton.

Solamente contro l'Udinese (12), Paulo Dybala ha segnato più gol in Serie A che contro il Sassuolo (nove in 18 match): l'attaccante argentino, che ha deciso il match d'andata contro gli emiliani, ha partecipato attivamente a un gol in tutte le ultime sei sfide ai neroverdi nella competizione (cinque gol e due assist), andando a bersaglio in tutte le ultime quattro.

La Roma è il bersaglio preferito di Andrea Pinamonti in Serie A: cinque gol segnati ai giallorossi, con quattro maglie diverse (Genoa, Frosinone, Empoli e Sassuolo); l'ultima di queste reti è arrivata proprio allo stadio Olimpico, il 12 marzo 2023, in Roma-Sassuolo 3-4.

