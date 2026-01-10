Forte del vantaggio maturato nel primo tempo, l’Udinese si presenta in campo nella ripresa con l’intenzione di controllare la gara. Il Pisa invece rientra più aggressivo e, rivitalizzato anche dai cambi, al 67’ trova il gol del pari con Meister, bravo a ribattere in rete la respinta miracolosa di Okoye su Piccinini. I toscani, galvanizzati dal pari, si rendono ancora pericolosi con Meister che al 77’ coglie il palo (ancora decisivo Okoye). Nel finale i friulani si riportano in attacco e falliscono una doppia occasione: prima Atta trova il palo, poi l’azione continua e arriva una palla ghiotta per Davis che da due passi manda incredibilmente alto.
L’Udinese fallisce l’occasione di conquistare la seconda vittoria consecutiva (non succede da settembre) e conquista un punto che la fa salire al nono posto a quota 26. Nel prossimo turno i friulani dovranno fare a meno di Zaniolo, che era diffidato: salterà la gara casalinga contro l’Inter.
Il Pisa invece guadagna un punto che serve a poco e non smuove la classifica, ma gli uomini di Gilardino possono confortarsi con l’aver disputato una buonissima gara. Il Pisa resta ultimo ma raggiunge momentaneamente Fiorentina e Verona (che devono ancora giocare) a quota tredici punti. Nel prossimo turno i toscani ospiteranno l’Atalanta.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Pisa 2-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:17
CARTELLINO GIALLO per Stefano Moreo che sbraccia su Kabasele.16:27
63'
Rinvio azzardato di Okoye, poi la palla arriva a Tramoni che prova il tiro: centrale, para lo stesso Okoye.16:25
62'
Contropiede di Davis che però sbaglia il passaggio decisivo al limite dell'area avversaria.16:24
61'
SOSTITUZIONE UDINESE Fuori Nicolò Zaniolo, dolorante, e dentro Idrissa Gueye.16:22
60'
AMMONITO per proteste Nicolò Zaniolo.16:22
59'
Piotrowski rimane a terra dopo uno scontro di gioco con Canestrelli: fallo in attacco del Pisa.16:21
57'
DOPPIO CAMBIO PISA: Risponde Gilardino che toglie Léris e Marin per Idrissa Touré e Gabriele Piccinini.16:19
56'
DOPPIA SOSTITUZIONE UDINESE: Runjaic toglie Zanoli ed Ekkelenkamp ed inserisce Piotrowski ed Atta.16:18
56'
Traversone su punizione di Angori troppo lungo per i compagni.16:17
54'
Ennesimo colpo di tacco di Zaniolo che sta regalando giocate di grande qualità.16:16
53'
Squadre che si stanno allungando e si prestano a continui ribaltamenti di fronte.16:15
51'
Traversone di Tramoni da sinistra, sponda in mezzo per Calabresi che strozza troppo il tiro: poi Meister in ritardo si Kabasele, punizione Udinese.16:13
47'
Percussione centrale di Zaniolo che viene fermato al limite dell'area.16:09
45'
Inizia il secondo tempo! UDINESE-PISA 2-1 (13’ Tramoni, 19’ Kabasele, 40’ rig. Davis)!16:06
Rientrano in campo le due squadre con gli stessi ventidue giocatori del primo tempo.16:09
Tre gol nel primo tempo del Bluenergy Stadium: passa il Pisa al 13’ con Tramoni, che servito da Aebischer si inventa un tiro delizioso che si infila all’incrocio dei pali. L’Udinese la pareggia dopo pochi minuti: al 16’ Kabasele segna di testa su invito da corner di Zaniolo. Le due squadre faticano a costruire fluide azioni da rete e ricorrono spesso all’uso del lancio lungo. Nel finale l’Udinese trova un calcio di rigore a favore per un fallo di Leris su Ekkelenkamp: penalty che viene segnalato dopo una revisione al Var e rivisto in video da Ayroldi. Davis dal dischetto non sbaglia e l’Udinese chiude il primo tempo in vantaggio.15:58
45'+5'
Finisce la prima frazione di gioco. UDINESE-PISA 2-1 (13’ Tramoni, 19’ Kabasele, 40’ rig. Davis)!15:51
45'+3'
Tentativo di Miller, palla sul fondo.15:49
45'+1'
LERIS! Sponda di Moreo per il compagno che calcia dal limite: palla alta!15:47
45'
Quattro minuti di recupero.15:48
44'
Prova a reagire il Pisa in questo finale di tempo.15:45
43'
Sesto gol in campionato per Keinan Davis e terza rete su calcio di rigore.15:45
40'
GOL! UDINESE-Pisa 2-1! DAVIS! L'inglese incrocia alla propria destra e spiazza l'estremo difensore del Pisa!
OCCASIONE PISA! Traversone di Angori da sinistra per Moreo che in scivolata prova a beffare Okoye, ma l'estremo difensore friulano devia in corner!15:15
11'
Buona palla tra i piedi di Davis che però fallisce l'impatto con la sfera.15:13
8'
Grande giocata di Kamara sulla sinistra, che salta Leris ma non riesce a servire Zaniolo in area.15:10
7'
Ekkelenkamp da fuori area: palla fuori.15:09
7'
Traversone in area di Tramoni, allontana la difesa friulana.15:08
5'
Punizione dalla trequarti per l'Udinese: cross di Zaniolo in area agguantato da Scuffet.15:07
3'
Davis guadagna il primo calcio d'angolo della gara.15:05
2'
In fase di impostazione l'Udinese si assesta con il 4-4-2, con Zanoli all'ala destra coperto da Bertola e Kamara che sull'altra fascia scala a in posizione di terzino sinistro.15:04
Udinese in divisa bianconera, Pisa in completo giallo.15:03
Al “Bluenergy Stadium” di Udine è tutto pronto. Comincia la sfida UDINESE-PISA!15:02
Arbitra la sfida Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Zezza e dal quarto uomo Bonacina. Camplone e Fabbri rispettivamente al Var e Avar.14:55
Il Pisa deve rinunciare agli indisponibili Vural, Lusuardi, Albiol, Cuadrado, Stengs, e Akinsanmiro (quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa). Tornano Scuffet tra i pali e Calabresi in difesa; Tramoni dietro Moreo e Meister in attacco.14:44
L’Udinese deve fare a meno degli infortunati Bayo e Buksa. Atta in panchina, Bertola nei tre dietro, Miller confermato interno di centrocampo.14:42
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa scende in campo con il 3-4-2-1: Scuffet – Calabresi, Caracciolo, Canestrelli – Leris, Marin, Aebischer, Angori – Moreo, Tramoni – Meister. A disposizione: Nicolas, Semper, Coppola, Esteves, Mbambi, Bonfanti, Piccinini, Bottazzi, Tourè, Hojholt, Buffon, Lorran. All. Gilardino.14:22
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese si schiera con il 3-5-2: Okoye – Bertola, Kabasele, Solet – Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara – Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Ehizibue, Kristensen, Goglichidze, Zemura, Palma, Lovric, Piotrowski, Rui Modesto, Zarraga, Atta, Camara, Bravo, Gueye. All. Runjaic.14:19
Il Pisa occupa l’ultima posizione in classifica con dodici punti. I toscani non vincono da otto gare ed in questo campionato non hanno mai vinto in trasferta. Nell’ultimo turno la squadra di Gilardino ha incassato una netta sconfitta in casa contro il Como (0-3). La zona salvezza dista quattro punti.14:04
L’Udinese ha raccolto sette punti nelle ultime cinque gare ed è reduce dal successo contro il Torino (2-1 in trasferta, reti di Zaniolo ed Ekkelenkamp). I friulani sono decimi in classifica con 25 punti, ad otto lunghezze dal sesto posto valido per l’accesso in Europa in Conference League.14:01
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Pisa, gara valida per la ventesima giornata del campionato di serie A.13:40
La gara tra Udinese e Pisa si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Pisa?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Pisa sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Udinese - Pisa?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Pisa?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Pisa?
La gara tra Udinese e Pisa si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Pisa?
I marcatori dell'Udinese sono stati Christian Kabasele al 19' e Keinan Davis al 40' mentre i marcatori Pisa sono stati Mattéo Tramoni al 13' e Henrik Meister al 67'
PREPARTITA
Udinese - Pisa è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Pisa sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
187
Fuorigioco
18
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
26
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.6
Falli per cartellino
6.6
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025
Serie A
Roma-Torino 0-1
29-09-2025
Serie A
Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025
Serie A
Como-Juventus 2-0
29-10-2025
Serie A
Bologna-Torino 0-0
23-11-2025
Serie A
Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025
Serie B
Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Sampdoria 1-1
Attualmente l'Udinese si trova 9° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 1 vittoria, 10 pareggi e 9 sconfitte). L'Udinese ha segnato 22 gol e ne ha subiti 32; il Pisa ha segnato 15 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Pisa - Udinese si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa l'Udinese ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, Como e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 1-2 mentre Il Pisa ha incontrato Como perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol.
Udinese e Pisa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 2 volte, il Pisa non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 5.
Udinese-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese è imbattuta in sette sfide contro il Pisa in Serie A (2V, 5N) e solo contro il Pescara (otto) i friulani hanno disputato più partite senza mai perdere contro una singola avversaria nel massimo campionato.
Sia Udinese che Pisa hanno trovato il gol in tutte le tre sfide disputate in Friuli in Serie A (quattro reti i friulani e tre i toscani) - il bilancio vede un successo dei bianconeri e due pareggi. L'ultimo confronto tra le due formazioni in casa dell'Udinese in Serie A risale al 13 ottobre 1985 (pareggio per 1-1).
L'Udinese ha vinto nell'ultimo match di campionato a Torino, ma non riesce a ottenere due successi consecutivi in Serie A addirittura da inizio settembre (la seconda di quelle due gare fu proprio contro il Pisa, vittoria per 1-0 dei friulani con rete di Iker Bravo).
L'Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe contro formazioni neopromosse in Serie A (4V, 5N), vincendo tutte le tre sfide con Kosta Runjaic allenatore; l'ultima sconfitta in Friuli contro queste formazioni risale al 20 aprile 2022 (0-1 contro la Salernitana).
Il Pisa è la squadra che ha vinto meno match in questo campionato (solo uno in 19 gare); i toscani potrebbero registrare un solo successo dopo 20 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.
Il Pisa rimane una delle due squadre - insieme alla Fiorentina - a non aver ancora vinto in trasferta in questo campionato; al tempo stesso i nerazzurri sono quelli che nella Serie A in corso hanno totalizzato finora più pareggi fuori casa (sei su nove gare).
Il Pisa ha peggior percentuale di tiri nello specchio nel campionato in corso (31.2%) ed è la quarta squadra del torneo per percentuale di grandi occasioni sprecate su grandi occasioni avute (71%), dietro solo a Lecce, Atalanta e Fiorentina.
Dal punto di vista realizzativo, quella in corso è già la seconda miglior stagione nei maggiori cinque campionati europei per Nicolò Zaniolo: cinque gol messi a referto finora, mentre il suo record in un singolo torneo è rappresentato dai sei segnati in 26 presenze con la Roma 2019/20.
Uno dei tre gol in Serie A di Iker Bravo, nonché l'unico in questo campionato, è arrivato nel match d'andata giocato il 14 settembre contro il Pisa: da quel momento l'attaccante spagnolo ha collezionato appena cinque presenze nella competizione, di cui una sola da titolare (appena 67 minuti giocati in totale).
Il Pisa ha segnato 12 dei suoi 13 gol in questo campionato in trasferta: i due migliori marcatori fuori casa dei toscani in questa Serie A sono M'Bala Nzola e Stefano Moreo con tre reti ciascuno; in particolare l'attaccante italiano classe 1993 ha realizzato tutte le sue reti nella competizione in gare esterne (due contro il Torino, una contro il Cagliari).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: