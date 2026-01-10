Forte del vantaggio maturato nel primo tempo, l’Udinese si presenta in campo nella ripresa con l’intenzione di controllare la gara. Il Pisa invece rientra più aggressivo e, rivitalizzato anche dai cambi, al 67’ trova il gol del pari con Meister, bravo a ribattere in rete la respinta miracolosa di Okoye su Piccinini. I toscani, galvanizzati dal pari, si rendono ancora pericolosi con Meister che al 77’ coglie il palo (ancora decisivo Okoye). Nel finale i friulani si riportano in attacco e falliscono una doppia occasione: prima Atta trova il palo, poi l’azione continua e arriva una palla ghiotta per Davis che da due passi manda incredibilmente alto.

L’Udinese ha raccolto sette punti nelle ultime cinque gare ed è reduce dal successo contro il Torino (2-1 in trasferta, reti di Zaniolo ed Ekkelenkamp). I friulani sono decimi in classifica con 25 punti, ad otto lunghezze dal sesto posto valido per l’accesso in Europa in Conference League.14:01

Il Pisa deve rinunciare agli indisponibili Vural, Lusuardi, Albiol, Cuadrado, Stengs, e Akinsanmiro (quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa). Tornano Scuffet tra i pali e Calabresi in difesa; Tramoni dietro Moreo e Meister in attacco.14:44

Arbitra la sfida Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Zezza e dal quarto uomo Bonacina. Camplone e Fabbri rispettivamente al Var e Avar.14:55

Tre gol nel primo tempo del Bluenergy Stadium: passa il Pisa al 13’ con Tramoni, che servito da Aebischer si inventa un tiro delizioso che si infila all’incrocio dei pali. L’Udinese la pareggia dopo pochi minuti: al 16’ Kabasele segna di testa su invito da corner di Zaniolo. Le due squadre faticano a costruire fluide azioni da rete e ricorrono spesso all’uso del lancio lungo. Nel finale l’Udinese trova un calcio di rigore a favore per un fallo di Leris su Ekkelenkamp: penalty che viene segnalato dopo una revisione al Var e rivisto in video da Ayroldi. Davis dal dischetto non sbaglia e l’Udinese chiude il primo tempo in vantaggio.15:58

Udinese - Pisa è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Pisa sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 187 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 26 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.6 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1

Attualmente l'Udinese si trova 9° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 1 vittoria, 10 pareggi e 9 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 22 gol e ne ha subiti 32; il Pisa ha segnato 15 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Pisa - Udinese si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Udinese ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, Como e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 1-2 mentre Il Pisa ha incontrato Como perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol.

Udinese e Pisa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 2 volte, il Pisa non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 5.

Udinese-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese è imbattuta in sette sfide contro il Pisa in Serie A (2V, 5N) e solo contro il Pescara (otto) i friulani hanno disputato più partite senza mai perdere contro una singola avversaria nel massimo campionato.

Sia Udinese che Pisa hanno trovato il gol in tutte le tre sfide disputate in Friuli in Serie A (quattro reti i friulani e tre i toscani) - il bilancio vede un successo dei bianconeri e due pareggi. L'ultimo confronto tra le due formazioni in casa dell'Udinese in Serie A risale al 13 ottobre 1985 (pareggio per 1-1).

L'Udinese ha vinto nell'ultimo match di campionato a Torino, ma non riesce a ottenere due successi consecutivi in Serie A addirittura da inizio settembre (la seconda di quelle due gare fu proprio contro il Pisa, vittoria per 1-0 dei friulani con rete di Iker Bravo).

L'Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe contro formazioni neopromosse in Serie A (4V, 5N), vincendo tutte le tre sfide con Kosta Runjaic allenatore; l'ultima sconfitta in Friuli contro queste formazioni risale al 20 aprile 2022 (0-1 contro la Salernitana).

Il Pisa è la squadra che ha vinto meno match in questo campionato (solo uno in 19 gare); i toscani potrebbero registrare un solo successo dopo 20 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.

Il Pisa rimane una delle due squadre - insieme alla Fiorentina - a non aver ancora vinto in trasferta in questo campionato; al tempo stesso i nerazzurri sono quelli che nella Serie A in corso hanno totalizzato finora più pareggi fuori casa (sei su nove gare).

Il Pisa ha peggior percentuale di tiri nello specchio nel campionato in corso (31.2%) ed è la quarta squadra del torneo per percentuale di grandi occasioni sprecate su grandi occasioni avute (71%), dietro solo a Lecce, Atalanta e Fiorentina.

Dal punto di vista realizzativo, quella in corso è già la seconda miglior stagione nei maggiori cinque campionati europei per Nicolò Zaniolo: cinque gol messi a referto finora, mentre il suo record in un singolo torneo è rappresentato dai sei segnati in 26 presenze con la Roma 2019/20.

Uno dei tre gol in Serie A di Iker Bravo, nonché l'unico in questo campionato, è arrivato nel match d'andata giocato il 14 settembre contro il Pisa: da quel momento l'attaccante spagnolo ha collezionato appena cinque presenze nella competizione, di cui una sola da titolare (appena 67 minuti giocati in totale).

Il Pisa ha segnato 12 dei suoi 13 gol in questo campionato in trasferta: i due migliori marcatori fuori casa dei toscani in questa Serie A sono M'Bala Nzola e Stefano Moreo con tre reti ciascuno; in particolare l'attaccante italiano classe 1993 ha realizzato tutte le sue reti nella competizione in gare esterne (due contro il Torino, una contro il Cagliari).

