Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Udinese-Pisa: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
10 Gennaio 2026 ore 15:00
Udinese
2
Pisa
2
Partita finita
Arbitro: Giovanni Ayroldi
  1. 13' 0-1 Mattéo Tramoni
  2. 19' 1-1 Christian Kabasele
  3. 40' 2-1 Keinan Davis (R)
  4. 67' 2-2 Henrik Meister
0'
45'
90'
90'
97'

Forte del vantaggio maturato nel primo tempo, l’Udinese si presenta in campo nella ripresa con l’intenzione di controllare la gara. Il Pisa invece rientra più aggressivo e, rivitalizzato anche dai cambi, al 67’ trova il gol del pari con Meister, bravo a ribattere in rete la respinta miracolosa di Okoye su Piccinini. I toscani, galvanizzati dal pari, si rendono ancora pericolosi con Meister che al 77’ coglie il palo (ancora decisivo Okoye). Nel finale i friulani si riportano in attacco e falliscono una doppia occasione: prima Atta trova il palo, poi l’azione continua e arriva una palla ghiotta per Davis che da due passi manda incredibilmente alto.

L’Udinese fallisce l’occasione di conquistare la seconda vittoria consecutiva (non succede da settembre) e conquista un punto che la fa salire al nono posto a quota 26. Nel prossimo turno i friulani dovranno fare a meno di Zaniolo, che era diffidato: salterà la gara casalinga contro l’Inter.

Il Pisa invece guadagna un punto che serve a poco e non smuove la classifica, ma gli uomini di Gilardino possono confortarsi con l’aver disputato una buonissima gara. Il Pisa resta ultimo ma raggiunge momentaneamente Fiorentina e Verona (che devono ancora giocare) a quota tredici punti. Nel prossimo turno i toscani ospiteranno l’Atalanta.

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Pisa 2-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:17

  2. 90'+8'

    Finisce la partita! UDINESE-PISA 2-2 (13’ Tramoni, 19’ Kabasele, 40’ rig. Davis, 67’ Meister)!16:59

  3. 90'+7'

    Altra incursione di Solet, fermato al limite dell'area.16:59

  4. 90'+6'

    AMMONITO Francesco Coppola per fallo su Gueye.16:58

  6. 90'+5'

    Gioco continuamente frammentato in questi minuti di recupero.16:56

  7. 90'+4'

    SOSTITUZIONE PISA Fuori Arturo Calabresi e dentro Francesco Coppola.16:56

  8. 90'+2'

    Crampi per Arturo Calabresi.16:55

  9. 90'+1'

    CAMBIO PISA Esce Henrik Meister ed entra Malthe Højholt.16:52

  10. 90'

    Cinque minuti di recupero.16:53

  12. 89'

    DOPPIA OCCASIONE UDINESE! Solet prima serve Atta che trova il palo, poi partecipa all'azione che libera Davis solo a due passi dalla porta: palla incredibilmente alta!16:52

  13. 88'

    Corner di Angori e colpo di testa di Canestrelli: palla fuori.16:49

  14. 86'

    Cross di Solet e stacco di Gueye: para facilmente Scuffet.16:48

  15. 84'

    Solet suona la carica e apre per Palma libero a destra: il giovane difensore friulano prova a mettere in mezzo una palla bassa che però finisce preda di Scuffet.16:46

  16. 82'

    ANCORA PISA! Tourè si libera al tiro con il sinistro, Solet si oppone con il corpo e salva i suoi.16:44

  18. 81'

    Espulso per proteste l'assistente di Gilardino Dario Dainelli.16:42

  19. 80'

    AMMONITO Antonio Caracciolo per fallo su Gueye.16:42

  20. 80'

    Altra azione del Pisa con Moreo liberato sulla sinistra: l'attaccante mette in mezzo, para Okoye.16:41

  21. 77'

    PALO DI MEISTER! Lancio lungo per il centravanti del Pisa che scatta sul filo del fuorigioco e scarica una botta di destro: Okoye devia sul palo e palla che finisce in calcio d'angolo!16:40

  22. 76'

    Tiro di esterno di Tramoni: para facile Okoye.16:37

  24. 75'

    Quindici minuti più recupero al termine della sfida.16:37

  25. 74'

    DOPPIA SOSTITUZIONE UDINESE: fuori Kamara e Miller per Palma e Bravo.16:36

  26. 73'

    OCCASIONE PISA! Grandissima giocata di Tramoni a sinistra: il fantasista ne salta due e mette in mezzo una palla bassa, Solet si immola e salva i friulani!16:35

  27. 71'

    Attacca ancora più insistentemente il Pisa, galvanizzato dalla rete del pari.16:32

  28. 69'

    RETE CONFERMATA! Seconda rete in campionato per Henrik Meister.16:30

  30. 68'

    Check sulla rete in corso: si valuta la posizione di Piccinini.16:29

  31. 67'

    GOL! Udinese-PISA 2-2! MEISTER! Cross di Tramoni per Piccinini solo in area che colpisce di testa, miracolo di Okoye e tap in vincente di Meister!

    Guarda la scheda del giocatore Henrik Meister16:31

    Henrik Meister
  32. 65'

    CARTELLINO GIALLO per Stefano Moreo che sbraccia su Kabasele.16:27

  33. 63'

    Rinvio azzardato di Okoye, poi la palla arriva a Tramoni che prova il tiro: centrale, para lo stesso Okoye.16:25

  34. 62'

    Contropiede di Davis che però sbaglia il passaggio decisivo al limite dell'area avversaria.16:24

  36. 61'

    SOSTITUZIONE UDINESE Fuori Nicolò Zaniolo, dolorante, e dentro Idrissa Gueye.16:22

  37. 60'

    AMMONITO per proteste Nicolò Zaniolo.16:22

  38. 59'

    Piotrowski rimane a terra dopo uno scontro di gioco con Canestrelli: fallo in attacco del Pisa.16:21

  39. 57'

    DOPPIO CAMBIO PISA: Risponde Gilardino che toglie Léris e Marin per Idrissa Touré e Gabriele Piccinini.16:19

  40. 56'

    DOPPIA SOSTITUZIONE UDINESE: Runjaic toglie Zanoli ed Ekkelenkamp ed inserisce Piotrowski ed Atta.16:18

  42. 56'

    Traversone su punizione di Angori troppo lungo per i compagni.16:17

  43. 54'

    Ennesimo colpo di tacco di Zaniolo che sta regalando giocate di grande qualità.16:16

  44. 53'

    Squadre che si stanno allungando e si prestano a continui ribaltamenti di fronte.16:15

  45. 51'

    Traversone di Tramoni da sinistra, sponda in mezzo per Calabresi che strozza troppo il tiro: poi Meister in ritardo si Kabasele, punizione Udinese.16:13

  46. 47'

    Percussione centrale di Zaniolo che viene fermato al limite dell'area.16:09

  48. 45'

    Inizia il secondo tempo! UDINESE-PISA 2-1 (13’ Tramoni, 19’ Kabasele, 40’ rig. Davis)!16:06

  49. Rientrano in campo le due squadre con gli stessi ventidue giocatori del primo tempo.16:09

  50. Tre gol nel primo tempo del Bluenergy Stadium: passa il Pisa al 13’ con Tramoni, che servito da Aebischer si inventa un tiro delizioso che si infila all’incrocio dei pali. L’Udinese la pareggia dopo pochi minuti: al 16’ Kabasele segna di testa su invito da corner di Zaniolo. Le due squadre faticano a costruire fluide azioni da rete e ricorrono spesso all’uso del lancio lungo. Nel finale l’Udinese trova un calcio di rigore a favore per un fallo di Leris su Ekkelenkamp: penalty che viene segnalato dopo una revisione al Var e rivisto in video da Ayroldi. Davis dal dischetto non sbaglia e l’Udinese chiude il primo tempo in vantaggio.15:58

  51. 45'+5'

    Finisce la prima frazione di gioco. UDINESE-PISA 2-1 (13’ Tramoni, 19’ Kabasele, 40’ rig. Davis)!15:51

  52. 45'+3'

    Tentativo di Miller, palla sul fondo.15:49

  54. 45'+1'

    LERIS! Sponda di Moreo per il compagno che calcia dal limite: palla alta!15:47

  55. 45'

    Quattro minuti di recupero.15:48

  56. 44'

    Prova a reagire il Pisa in questo finale di tempo.15:45

  57. 43'

    Sesto gol in campionato per Keinan Davis e terza rete su calcio di rigore.15:45

  58. 40'

    GOL! UDINESE-Pisa 2-1! DAVIS! L'inglese incrocia alla propria destra e spiazza l'estremo difensore del Pisa!

    Guarda la scheda del giocatore Keinan Davis15:44

    Keinan Davis
  60. 40'

    Keinan Davis contro Simone Scuffet.15:41

  61. 38'

    CALCIO DI RIGORE UDINESE! Ayroldi sanziona l'intervento di Leris che va a colpire la gamba sinistra di Ekkelenkamp!15:40

  62. 37'

    Check del Var per un possibile fallo di Leris su Ekkelenkamp: Ayroldi va a rivederlo al monitor.15:39

  63. 35'

    OCCASIONE UDINESE! Ripartenza dei friulani che vanno al cross da destra con Bertola, Ekkelenkamp prova a colpire ma viene disturbato da Leris e il pallone viene agguantato da Okoye!15:38

  64. 34'

    CARTELLINO GIALLO per Marius Marin: intervento falloso su Solet.15:36

  66. 33'

    Cross di Calabresi da destra, incornata di Meister: para facile Okoye.15:35

  67. 32'

    Risponde il Pisa con Calabresi, che guadagna un corner.15:34

  68. 31'

    Zanoli prova la botta al volo da fuori area: pala abbondantemente a lato.15:33

  69. 30'

    Ora il possesso palla è in mano all'Udinese che spinge soprattutto a destra: Zanoli guadagna un calcio d'angolo.15:32

  70. 27'

    La monovra delle due squadre è poco fluida in questa fase: frequente il ricorso a lanci lunghi che risultano però di facile lettura per gli avversari.15:30

  72. 24'

    La fisicità di Davis sta mettendo in difficoltà la retroguardia pisana.15:26

  73. 22'

    Sia per Matteo Tramoni che per Christian Kabasele si tratta del secondo gol in questo campionato.15:24

  74. 19'

    GOL! UDINESE-Pisa 1-1! KABASELE! Corner di Zaniolo da destra, Kabasele appostato sul secondo palo insacca di testa e riporta la gara in parità!

    Guarda la scheda del giocatore Christian Kabasele15:22

    Christian Kabasele
  75. 16'

    RISPONDE L'UDINESE! Miller entra in area a destra e prova a mettere in mezzo una palla bassa insidiosa: respinge Scuffet!15:18

  76. 13'

    GOL! Udinese-PISA 0-1! CAPOLAVORO DI TRAMONI! Il fantasista del Pisa viene servito da Aebischer sulla sinistra, entra in area e scarica un destro meraviglioso che si insacca all'incrocio dei pali!

    Guarda la scheda del giocatore Mattéo Tramoni15:17

    Mattéo Tramoni
  78. 13'

    OCCASIONE PISA! Traversone di Angori da sinistra per Moreo che in scivolata prova a beffare Okoye, ma l'estremo difensore friulano devia in corner!15:15

  79. 11'

    Buona palla tra i piedi di Davis che però fallisce l'impatto con la sfera.15:13

  80. 8'

    Grande giocata di Kamara sulla sinistra, che salta Leris ma non riesce a servire Zaniolo in area.15:10

  81. 7'

    Ekkelenkamp da fuori area: palla fuori.15:09

  82. 7'

    Traversone in area di Tramoni, allontana la difesa friulana.15:08

  84. 5'

    Punizione dalla trequarti per l'Udinese: cross di Zaniolo in area agguantato da Scuffet.15:07

  85. 3'

    Davis guadagna il primo calcio d'angolo della gara.15:05

  86. 2'

    In fase di impostazione l'Udinese si assesta con il 4-4-2, con Zanoli all'ala destra coperto da Bertola e Kamara che sull'altra fascia scala a in posizione di terzino sinistro.15:04

  87. Udinese in divisa bianconera, Pisa in completo giallo.15:03

  88. Al “Bluenergy Stadium” di Udine è tutto pronto. Comincia la sfida UDINESE-PISA!15:02

  90. Arbitra la sfida Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Zezza e dal quarto uomo Bonacina. Camplone e Fabbri rispettivamente al Var e Avar.14:55

  91. Il Pisa deve rinunciare agli indisponibili Vural, Lusuardi, Albiol, Cuadrado, Stengs, e Akinsanmiro (quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa). Tornano Scuffet tra i pali e Calabresi in difesa; Tramoni dietro Moreo e Meister in attacco.14:44

  92. L’Udinese deve fare a meno degli infortunati Bayo e Buksa. Atta in panchina, Bertola nei tre dietro, Miller confermato interno di centrocampo.14:42

  93. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa scende in campo con il 3-4-2-1: Scuffet – Calabresi, Caracciolo, Canestrelli – Leris, Marin, Aebischer, Angori – Moreo, Tramoni – Meister. A disposizione: Nicolas, Semper, Coppola, Esteves, Mbambi, Bonfanti, Piccinini, Bottazzi, Tourè, Hojholt, Buffon, Lorran. All. Gilardino.14:22

  94. FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese si schiera con il 3-5-2: Okoye – Bertola, Kabasele, Solet – Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara – Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Ehizibue, Kristensen, Goglichidze, Zemura, Palma, Lovric, Piotrowski, Rui Modesto, Zarraga, Atta, Camara, Bravo, Gueye. All. Runjaic.14:19

  96. Il Pisa occupa l’ultima posizione in classifica con dodici punti. I toscani non vincono da otto gare ed in questo campionato non hanno mai vinto in trasferta. Nell’ultimo turno la squadra di Gilardino ha incassato una netta sconfitta in casa contro il Como (0-3). La zona salvezza dista quattro punti.14:04

  97. L’Udinese ha raccolto sette punti nelle ultime cinque gare ed è reduce dal successo contro il Torino (2-1 in trasferta, reti di Zaniolo ed Ekkelenkamp). I friulani sono decimi in classifica con 25 punti, ad otto lunghezze dal sesto posto valido per l’accesso in Europa in Conference League.14:01

  98. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Pisa, gara valida per la ventesima giornata del campionato di serie A.13:40

  100. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori13:40

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Pisa

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Udinese - Pisa?
La gara tra Udinese e Pisa si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Pisa?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Pisa sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Udinese - Pisa?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Pisa?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Pisa?
La gara tra Udinese e Pisa si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Pisa?
I marcatori dell'Udinese sono stati Christian Kabasele al 19' e Keinan Davis al 40' mentre i marcatori Pisa sono stati Mattéo Tramoni al 13' e Henrik Meister al 67'
PREPARTITA

Udinese - Pisa è valevole per la giornata numero 20 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 10 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Pisa sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Giovanni Ayroldi

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati187
Fuorigioco18
Rigori assegnati0
Ammonizioni26
Espulsioni1
Cartellini per partita4.6
Falli per cartellino6.6

Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1
29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0
29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0
23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1

Attualmente l'Udinese si trova 9° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 13 punti (frutto di 1 vittoria, 10 pareggi e 9 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 22 gol e ne ha subiti 32; il Pisa ha segnato 15 gol e ne ha subiti 30.
La partita di andata Pisa - Udinese si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Udinese ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 6 punti (0 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, Como e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 1-2 mentre Il Pisa ha incontrato Como perdendo 0-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol.

Udinese e Pisa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 2 volte, il Pisa non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 5.

Udinese-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Udinese è imbattuta in sette sfide contro il Pisa in Serie A (2V, 5N) e solo contro il Pescara (otto) i friulani hanno disputato più partite senza mai perdere contro una singola avversaria nel massimo campionato.
  • Sia Udinese che Pisa hanno trovato il gol in tutte le tre sfide disputate in Friuli in Serie A (quattro reti i friulani e tre i toscani) - il bilancio vede un successo dei bianconeri e due pareggi. L'ultimo confronto tra le due formazioni in casa dell'Udinese in Serie A risale al 13 ottobre 1985 (pareggio per 1-1).
  • L'Udinese ha vinto nell'ultimo match di campionato a Torino, ma non riesce a ottenere due successi consecutivi in Serie A addirittura da inizio settembre (la seconda di quelle due gare fu proprio contro il Pisa, vittoria per 1-0 dei friulani con rete di Iker Bravo).
  • L'Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe contro formazioni neopromosse in Serie A (4V, 5N), vincendo tutte le tre sfide con Kosta Runjaic allenatore; l'ultima sconfitta in Friuli contro queste formazioni risale al 20 aprile 2022 (0-1 contro la Salernitana).
  • Il Pisa è la squadra che ha vinto meno match in questo campionato (solo uno in 19 gare); i toscani potrebbero registrare un solo successo dopo 20 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia.
  • Il Pisa rimane una delle due squadre - insieme alla Fiorentina - a non aver ancora vinto in trasferta in questo campionato; al tempo stesso i nerazzurri sono quelli che nella Serie A in corso hanno totalizzato finora più pareggi fuori casa (sei su nove gare).
  • Il Pisa ha peggior percentuale di tiri nello specchio nel campionato in corso (31.2%) ed è la quarta squadra del torneo per percentuale di grandi occasioni sprecate su grandi occasioni avute (71%), dietro solo a Lecce, Atalanta e Fiorentina.
  • Dal punto di vista realizzativo, quella in corso è già la seconda miglior stagione nei maggiori cinque campionati europei per Nicolò Zaniolo: cinque gol messi a referto finora, mentre il suo record in un singolo torneo è rappresentato dai sei segnati in 26 presenze con la Roma 2019/20.
  • Uno dei tre gol in Serie A di Iker Bravo, nonché l'unico in questo campionato, è arrivato nel match d'andata giocato il 14 settembre contro il Pisa: da quel momento l'attaccante spagnolo ha collezionato appena cinque presenze nella competizione, di cui una sola da titolare (appena 67 minuti giocati in totale).
  • Il Pisa ha segnato 12 dei suoi 13 gol in questo campionato in trasferta: i due migliori marcatori fuori casa dei toscani in questa Serie A sono M'Bala Nzola e Stefano Moreo con tre reti ciascuno; in particolare l'attaccante italiano classe 1993 ha realizzato tutte le sue reti nella competizione in gare esterne (due contro il Torino, una contro il Cagliari).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdinesePisa
Partite giocate1919
Numero di partite vinte71
Numero di partite perse89
Numero di partite pareggiate49
Gol totali segnati2013
Gol totali subiti3028
Media gol subiti per partita1.61.5
Percentuale possesso palla46.239.9
Numero totale di passaggi69085925
Numero totale di passaggi riusciti55464516
Tiri nello specchio della porta7243
Percentuale di tiri in porta43.631.2
Numero totale di cross304329
Numero medio di cross riusciti7094
Duelli per partita vinti9601018
Duelli per partita persi946968
Corner subiti84100
Corner guadagnati8865
Numero di punizioni a favore213227
Numero di punizioni concesse262246
Tackle totali298318
Percentuale di successo nei tackle61.459.7
Fuorigiochi totali2225
Numero totale di cartellini gialli3637
Numero totale di cartellini rossi12

Udinese - Pisa Live

Lucart

Classifica SERIE A

  1. Inter42
  2. Milan39
  3. Napoli38
  4. Juventus36
  5. Roma36
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez10
  2. Christian Pulisic8
  3. Rafael Leão7
  4. Keinan Davis6
  5. Tasos Douvikas6
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio