Il Genoa cerca il primo successo in campionato dopo un avvio negativo: un solo punto, frutto di un pareggio e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno prima della sosta la squadra di De Rossi è stata sconfitta dal Parma al Tardini (2-1) e occupa il penultimo posto in classifica.14:09

La Fiorentina ha invece iniziato a prendere ossigeno dopo il ritorno di Paolo Vanoli in panchina: quattro punti in due gare (contro le tre sconfitte consecutive dell’era Grosso) e quartultimo posto in classifica. Nella scorsa giornata la squadra viola ha pareggiato 1-1 in casa contro il Napoli.14:17

Il Genoa deve fare a meno degli infortunati Nuredini, Venturino, Havel e Amorim, ai quali durante la sosta si sono aggiunti Colombo, Sow e Meichtry. De Rossi sceglie Messias ed El Shaarawy sulla trequarti a supporto di Osmajic, che ha segnato due delle tre reti del Genoa in campionato. Chance per Traoré.14:37

La Fiorentina deve rinunciare agli indisponibili Parisi e Atta. Vanoli sceglie una mediana a tre, mentre davanti ci saranno Gnonto e Beto oltre all’insostituibile Mastantuono, reduce dalla trasferta sudamericana con la nazionale argentina.14:50

Arbitra la sfida Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Fontemurato e dal quarto uomo Colombo. Abisso e Camplone rispettivamente al Var e Avar.14:50

Triangolo tra Gnonto e Oulai a sinistra ma il passaggio di quest'ultimo è troppo lungo e la palla finisce sul fondo.15:31

Primo tempo scoppiettante con il Genoa che segna due reti nel primo quarto d’ora: al 7’ Osmajic su assist involontario di Ellertsson e al 15’ con Messias su assist di Osmajic. I viola provano a riprenderla ma la rete di Gnonto viene annullata per fuorigioco di Beto ed è invece il Genoa a rendersi ancora pericoloso con El Shaarawy e Osmajic. Nel finale di tempo i viola spingono con più vigore e ci provano con Oulai e Mastantuono.15:50

DOPPIA SOSTITUZIONE VIOLA Fuori Gnonto e Jiménez e dentro Pedro Goncalves e Dodo.16:42

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Fiorentina? La gara tra Genoa e Fiorentina si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Genoa - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Fiorentina sarà Rosario Abisso Dove si gioca Genoa - Fiorentina? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Fiorentina? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 2 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Fiorentina? La gara tra Genoa e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Fiorentina? I marcatori del Genoa sono stati Milutin Osmajic al 7', Junior Messias al 15' e Johan Vásquez(A) (autogol) al 73'

PREPARTITA

Genoa - Fiorentina è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Fiorentina sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 64 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-1 29-08-2026 Serie B Calcio Padova-Verona 1-1 14-09-2026 Serie A Torino-Roma 0-2

Attualmente il Genoa si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; la Fiorentina ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Genoa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Frosinone e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Venezia e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Parma perdendo 2-1 mentre La Fiorentina ha incontrato il Napoli pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 3 gol.

Genoa e Fiorentina si sono affrontate 108 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 18 volte, la Fiorentina ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Genoa-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è l'avversaria contro cui il Genoa ha pareggiato più partite in Serie A (incluse le due sfide della scorsa stagione): 41 su 108, completano il bilancio 18 successi dei liguri e 49 vittorie dei toscani.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 6N): è la striscia aperta più lunga per il club toscano contro formazioni attualmente nel massimo campionato; l'ultimo successo del Grifone contro i viola nel torneo risale all'1 settembre 2019 (2-1 al Ferraris, con reti di Cristiàn Zapata, Kouamè e Pulgar).

Il Genoa ha raccolto un solo punto dopo le prime cinque gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1957/58 e il 1940/41 (non ha mai fatto peggio) - in entrambi i casi subì una sconfitta nel sesto match.

Il Genoa non vince in campionato dallo scorso 19 aprile contro il Pisa e da allora ha registrato 10 match di fila senza alcun successo (3N, 7P): l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza vittoria in Serie A risale al periodo tra settembre 2021 e marzo 2022 (26 gare in quel caso).

Con Paolo Vanoli allenatore la Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite di campionato (5V, 7N), registrando sei clean sheets - l'unica sconfitta dei viola nel periodo con questo allenatore è arrivata contro la Roma (0-4 lo scorso 4 maggio).

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite di Serie A dopo la pausa delle nazionali (10N, 6P): il suo ultimo successo risale al 12 settembre 2021 (3-2 vs Cagliari). Dall'altra parte, la Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sette gare di campionato dopo la pausa nazionali (1N, 2P), realizzando 13 reti nel periodo (1.9 di media a partita).

Solo il Venezia (13) ha subito più reti della Fiorentina (12, al pari del Monza) in questo campionato; in generale, i viola hanno concesso almeno 12 reti nelle prime cinque partite stagionali solo per la quarta volta nella loro storia in Serie A, dopo il 1992/93 (13), il 1937/38 (12) e il 1935/36 (12) - il record negativo di gol incassati dal club toscano dopo sei match nel torneo è di 15, registrato nel 2001/02 e nel 1937/38.

Da una parte la Fiorentina è una delle quattro formazioni ad aver realizzato il 100% dei suoi gol su azione (6/6 - insieme a Milan, Parma e Venezia) in questo campionato; dall'altra, il Genoa è uno dei quattro club ad aver subito il 100% dei gol su azione (10/10, insieme a Como, Juventus e Lazio).

Stephan El Shaarawy ha collezionato cinque presenze con la maglia del Genoa in Serie A, nessuna di queste però da titolare, senza né segnare né fornire assist (le prime tre tra il 2008 e il 2010 e le ultime due nel torneo in corso). In aggiunta, il classe '92 ha preso parte a quattro reti contro la Fiorentina in campionato (2G+2A).

È una Serie A in cui primeggiano i giocatori argentini: solo Nico Paz (27) ha tentato più tiri totali di Franco Mastantuono (22, al pari di Lautaro Martínez) in questo avvio di campionato. Più nel dettaglio, otto di queste conclusioni del classe 2007 hanno centrato lo specchio della porta e solo Donyell Malen (10) ha fatto meglio (a quota otto anche Matías Soulé e Tasos Douvikas).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: