Primi tre punti per il Genoa che gestisce il doppio vantaggio e porta a casa la vittoria. Nella ripresa reazione della Fiorentina che accorcia le distanze con l’autorete di Vasquez sul tiro cross di Jimenez e colpisce il palo con Ndour, ma il Genoa resiste fino al fischio finale.
Il Genoa risale in classifica e raggiunge i viola (e altre quattro squadre) a quota quattro punti. Grande prova di Osmajic, autore di una rete ed un assist, ed in generale di tutta la squadra rossoblu. Nel prossimo turno il Genoa affronterà la Roma all’Olimpico.
La Fiorentina invece disputa una prova sottotono rispetto ai passi avanti dimostrati prima della sosta, soprattutto per una fase difensiva poco efficace sulle ripartenze avversarie. I viola scivolano in terzultima posizione ed affronteranno il Como in casa nel prossimo turno.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Fiorentina 2-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:06
Dodo mette un cross morbido in area, Ostigard la toglie dallo specchio della porta.16:57
90'+5'
CARTELLINO GIALLO per Stefano Sabelli, falloso su Valdepenas.16:56
90'+4'
Valdepenas si trova un buon pallone tra i piedi ma il tiro finisce alto sulla traversa.16:55
90'+2'
Il Genoa cerca di portarsi il più possibile lontano dalla propria area per limitare la pressione viola.16:53
90'+1'
AMMONITO Vitinha per un fallo su Dodo.16:52
90'
Cinque minuti di recupero.16:51
87'
Frendrup serve Puczka sulla sinistra, bella palla in area e difesa viola che libera.16:48
85'
AMMONITO Samuel Wiafe per una spinta su Ndour.16:45
84'
CARTELLINO GIALLO per Johan Vásquez.16:45
84'
NDOUR! Tentativo da fuori e palla che colpisce il palo!16:44
81'
DOPPIA SOSTITUZIONE GENOA Fuori Ehizibue ed Ellertsson per David Puczka e Stefano Sabelli.16:43
80'
DOPPIA SOSTITUZIONE VIOLA Fuori Gnonto e Jiménez e dentro Pedro Goncalves e Dodo.16:42
79'
Bella palla in profondità per Njie, uscita provvidenziale di Bijlow.16:40
77'
OCCASIONE FIORENTINA! Altra azione di Jimenez a destra che tocca per Pellegrino che appoggia indietro per Ndour, ma il tiro del centrocampista finisce in curva!16:38
74'
AMMONITO Hamed Traoré.16:35
73'
GOL! Genoa-FIORENTINA 2-1! AUTORETE DI VASQUEZ! Azione inistita dei viola con una buona apertura per Jimenez sulla destra, il cui cross viene deviato nella propria porta dal difensore rossoblu!16:35
70'
Ritmi più bassi in questa fase della gara, quando mancano venti minuti più recupero al termine.16:31
66'
SOSTITUZIONE GENOA De Rossi togli l'acciacato Sebastian Otoa e mette Alessandro Marcandalli.16:29
65'
SOSTITUZIONE FIORENTINA Fuori Beto e dentro Mateo Pellegrino.16:29
60'
AMMONITO Viery per fallo su Osmajic.16:21
60'
Bella combinazione tra Gnonto e Valdepenas sulla sinistra, cross morbido del terzino e palla allontanata dai genoani.16:21
57'
DOPPIO CAMBIO GENOA De Rossi toglie Messias ed El Shaarawy e mette Vitinha e Wiafe.16:18
56'
Movimenti sulla panchina rossoblu.16:16
55'
Possesso palla prolungato della Fiorentina.16:16
52'
Mastantuono scambia con Fagioli nello stretto, conclusione del centrocampista italiano deviata in corner.16:13
51'
Ripartenza Genoa con El Shaarawy che scende tutto solo a destra e serve Osmajic in mezzo, anticipato dalla difesa viola.16:12
48'
Incursione in area di Fagioli che va a terra dopo un contatto con Messias: Maresca fa cenno di continuare.16:10
47'
La Fiorentina adesso si schiera con i tre trequartisti Gnonto, Mastantuono e Njie alle spalle di Beto.16:08
45'
Inizia il secondo tempo! GENOA-FIORENTINA 2-0 (7’ Osmajic, 15’ Messias)!16:07
45'
DOPPIO CAMBIO FIORENTINA Fuori Ranieri e Oulaï, dentro Viery e Njie.16:07
Le squadre stanno rientrando in campo.16:03
Vediamo se durante l'intervallo Vanoli apporterà delle modifiche alla formazione viola, in difficoltà sulle ripartenze rossoblu.15:59
Primo tempo scoppiettante con il Genoa che segna due reti nel primo quarto d’ora: al 7’ Osmajic su assist involontario di Ellertsson e al 15’ con Messias su assist di Osmajic. I viola provano a riprenderla ma la rete di Gnonto viene annullata per fuorigioco di Beto ed è invece il Genoa a rendersi ancora pericoloso con El Shaarawy e Osmajic. Nel finale di tempo i viola spingono con più vigore e ci provano con Oulai e Mastantuono.15:50
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. GENOA-FIORENTINA 2-0 (7’ Osmajic, 15’ Messias)!15:50
45'
Un minuto di recupero.15:48
45'
MASTANTUONO! L'argentino rientra sul sinistro e calcia in porta: ottima risposta di Bijlow!15:47
44'
ANCORA VIOLA! Altro spunto di Gnonto a sinistra, cross sul secondo palo per la sponda aerea di Ranieri: palla che attraversa lo specchio della porta e finisce sul fondo!15:47
44'
Prova a spingere adesso la squadra viola.15:46
42'
OCCASIONE FIORENTINA! Ndour apre a sinistra per Gnonto che mette in mezzo, Oulai tenta il destro di prima: palla che esce di pochi centimentri!15:45
40'
Cinque minuti più recupero al termine del primo tempo.15:42
40'
Fagioli tenta di servire Beto con un cross morbido, palla troppo lunga.15:43
35'
A terra De Gea, che in uscita si è scontrato con Ostigard: scaramucce verbali tra i due.15:38
33'
OSMAJIC! Ripartenza del Genoa con il lancio lungo di Messias ben controllato da Osmajic che prova la botta verso il primo palo: palla sull'esterno della rete!15:36
32'
Buona azione della Fiorentina sullo stretto, poi il tentativo di cross di Fagioli viene parato da Bijlow.15:35
31'
Tenta di abbassare il ritmo adesso il Genoa e di controllare la gara.15:33
29'
Triangolo tra Gnonto e Oulai a sinistra ma il passaggio di quest'ultimo è troppo lungo e la palla finisce sul fondo.15:31
27'
Ancora pericoloso il Genoa in attacco, la difesa viola libera con affanno.15:29
25'
Altra giocata di fino tra El Shaarawy, Osmajic e Messias: salva Dragusin.15:27
23'
Conclusione da fuori area di Traoré, palla alta.15:25
23'
OCCASIONE GENOA! Grande conclusione forte e angolata di El Shaarawy e paratona di De Gea!15:25
22'
Sul pallone El Shaarawy.15:24
21'
CARTELLINO GIALLO per Christ Inao Oulaï che trattiene e stende Messias a pochi metri dall'area di rigore viola.15:23
20'
Check del Var che conferma la scelta di Maresca: rete annullata.15:23
19'
RETE ANNULLATA AI VIOLA! Azione confusa in area rossoblu, poi la palla arriva a Gnonto che la scarica in rete! Ma l'arbitro annulla per un sospetto precedente di offside.15:22
18'
Junior Messias firma la prima rete di questo campionato: non segnava da marzo 2026..15:20
15'
GOL! GENOA-Fiorentina 2-0! MESSIAS! Osmajic approfitta di un buco della difesa viola per scendere sulla destra, poi crossa in mezzo, liscio di Ranieri e tap in vincente di Junior Messias!
AMMONITO Luca Ranieri per intervento falloso su Messias.15:17
14'
OCCASIONE GENOA! Elletrsson apre a sinistra per il contropiede di El Shaarawy, che arriva sul fondo e mette in ezzo di esterno destro, Osmajic non ci arriva per un soffio!15:17
13'
Il Genoa in fase difensiva si dispone a quattro dietro.15:15
11'
Terza rete in campionato per Milutin Osmajic.15:14
10'
Risponde la Fiorentina con Oulai che serve Ndour dentro l'area, destro angolato ma debole che Bijlow para senza problemi.15:13
7'
GOL! GENOA-Fiorentina 1-0! OSMAJIC! Tacco di Osmajic fuori area a servire El Shaarawy che calcia in porta: respinta di De Gea sui piedi di Ellertsson che calcia male, ma il suo tiro diventa un assist perfetto per Osmajic che da pochi metri insacca!
Genoa che indossa la classica casacca rossoblu e pantaloncini blu, Fiorentina in completo bianco con finiture viola.15:04
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova è tutto pronto. Comincia la sfida GENOA-FIORENTINA!15:02
Le due squadre entrano in campo in questo momento.14:57
Arbitra la sfida Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Fontemurato e dal quarto uomo Colombo. Abisso e Camplone rispettivamente al Var e Avar.14:50
La Fiorentina deve rinunciare agli indisponibili Parisi e Atta. Vanoli sceglie una mediana a tre, mentre davanti ci saranno Gnonto e Beto oltre all’insostituibile Mastantuono, reduce dalla trasferta sudamericana con la nazionale argentina.14:50
Il Genoa deve fare a meno degli infortunati Nuredini, Venturino, Havel e Amorim, ai quali durante la sosta si sono aggiunti Colombo, Sow e Meichtry. De Rossi sceglie Messias ed El Shaarawy sulla trequarti a supporto di Osmajic, che ha segnato due delle tre reti del Genoa in campionato. Chance per Traoré.14:37
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con il 4-3-3: De Gea – Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas – Ndour, Oulai, Fagioli – Mastantuono, Beto, Gnonto. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Pongracic, Viery, Joao Mario, Dodo, Goncalves, Brescianini, Mazzeo, Njie, Pellegrino. All. Vanoli.14:32
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con il 3-4-2-1: Bijlow – Otoa, Ostigard, Vasquez – Ehizibue, Frendrup, Traoré, Ellertsson – Messias, El Shaarawy – Osmajic. A disposizione: Stolz, Sommariva, Baldanzi, Wiafe, Drameh, Marcandalli, Sabelli, Mitaj, Vitinha, Robinho Jr, Klysis, Lafont, Puczka. All. De Rossi.14:30
La Fiorentina ha invece iniziato a prendere ossigeno dopo il ritorno di Paolo Vanoli in panchina: quattro punti in due gare (contro le tre sconfitte consecutive dell’era Grosso) e quartultimo posto in classifica. Nella scorsa giornata la squadra viola ha pareggiato 1-1 in casa contro il Napoli.14:17
Il Genoa cerca il primo successo in campionato dopo un avvio negativo: un solo punto, frutto di un pareggio e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno prima della sosta la squadra di De Rossi è stata sconfitta dal Parma al Tardini (2-1) e occupa il penultimo posto in classifica.14:09
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa e Fiorentina, gara valida per la sesta giornata del campionato di serie A 2026/2027.11:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori11:52
La gara tra Genoa e Fiorentina si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Genoa - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Fiorentina sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Genoa - Fiorentina?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Fiorentina?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 2 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Fiorentina?
La gara tra Genoa e Fiorentina si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Fiorentina?
I marcatori del Genoa sono stati Milutin Osmajic al 7', Junior Messias al 15' e Johan Vásquez(A) (autogol) al 73'
PREPARTITA
Genoa - Fiorentina è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Fiorentina sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
64
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
10
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
6.4
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2026
Serie A
Bologna-Lazio 0-1
29-08-2026
Serie B
Calcio Padova-Verona 1-1
14-09-2026
Serie A
Torino-Roma 0-2
Attualmente il Genoa si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte). Il Genoa ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11; la Fiorentina ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Genoa ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, il Frosinone e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Venezia e il Napoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Parma perdendo 2-1 mentre La Fiorentina ha incontrato il Napoli pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 3 gol.
Genoa e Fiorentina si sono affrontate 108 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 18 volte, la Fiorentina ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 41.
Genoa-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è l'avversaria contro cui il Genoa ha pareggiato più partite in Serie A (incluse le due sfide della scorsa stagione): 41 su 108, completano il bilancio 18 successi dei liguri e 49 vittorie dei toscani.
La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 6N): è la striscia aperta più lunga per il club toscano contro formazioni attualmente nel massimo campionato; l'ultimo successo del Grifone contro i viola nel torneo risale all'1 settembre 2019 (2-1 al Ferraris, con reti di Cristiàn Zapata, Kouamè e Pulgar).
Il Genoa ha raccolto un solo punto dopo le prime cinque gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1957/58 e il 1940/41 (non ha mai fatto peggio) - in entrambi i casi subì una sconfitta nel sesto match.
Il Genoa non vince in campionato dallo scorso 19 aprile contro il Pisa e da allora ha registrato 10 match di fila senza alcun successo (3N, 7P): l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza vittoria in Serie A risale al periodo tra settembre 2021 e marzo 2022 (26 gare in quel caso).
Con Paolo Vanoli allenatore la Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite di campionato (5V, 7N), registrando sei clean sheets - l'unica sconfitta dei viola nel periodo con questo allenatore è arrivata contro la Roma (0-4 lo scorso 4 maggio).
Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite di Serie A dopo la pausa delle nazionali (10N, 6P): il suo ultimo successo risale al 12 settembre 2021 (3-2 vs Cagliari). Dall'altra parte, la Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sette gare di campionato dopo la pausa nazionali (1N, 2P), realizzando 13 reti nel periodo (1.9 di media a partita).
Solo il Venezia (13) ha subito più reti della Fiorentina (12, al pari del Monza) in questo campionato; in generale, i viola hanno concesso almeno 12 reti nelle prime cinque partite stagionali solo per la quarta volta nella loro storia in Serie A, dopo il 1992/93 (13), il 1937/38 (12) e il 1935/36 (12) - il record negativo di gol incassati dal club toscano dopo sei match nel torneo è di 15, registrato nel 2001/02 e nel 1937/38.
Da una parte la Fiorentina è una delle quattro formazioni ad aver realizzato il 100% dei suoi gol su azione (6/6 - insieme a Milan, Parma e Venezia) in questo campionato; dall'altra, il Genoa è uno dei quattro club ad aver subito il 100% dei gol su azione (10/10, insieme a Como, Juventus e Lazio).
Stephan El Shaarawy ha collezionato cinque presenze con la maglia del Genoa in Serie A, nessuna di queste però da titolare, senza né segnare né fornire assist (le prime tre tra il 2008 e il 2010 e le ultime due nel torneo in corso). In aggiunta, il classe '92 ha preso parte a quattro reti contro la Fiorentina in campionato (2G+2A).
È una Serie A in cui primeggiano i giocatori argentini: solo Nico Paz (27) ha tentato più tiri totali di Franco Mastantuono (22, al pari di Lautaro Martínez) in questo avvio di campionato. Più nel dettaglio, otto di queste conclusioni del classe 2007 hanno centrato lo specchio della porta e solo Donyell Malen (10) ha fatto meglio (a quota otto anche Matías Soulé e Tasos Douvikas).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: