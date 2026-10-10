Esordio tutt'altro che banale per Alberto Gilardino, che durante la sosta ha preso il posto di Marco Cuesta sulla panchina dei ducali. Complicato l'avvio degli emiliani, che hanno però trovato la prima vittoria prima della sosta contro il Genoa dopo tre sconfitte e un pareggio16:55

Le scelte di Chivu: qualche novità nelle scelte del tecnico neroazzurro. Parte fuori inizialmente Lautaro, davanti c'è Pio Esposito in coppia con Thuram. In difesa invece a rifiatare è Bastoni, a vantaggio di Carlos Augusto che completa il terzetto davanti a Martinez con Bisseck e Pavard. In mediana invece giocano Sucic Mkhitaryan, fuori Barella e Zielinski, mentre si rivede Calhanoglu. Diouf e Dimarco confermati sugli esterni17:09

Le scelte di Gilardino: davanti a Corvi viene riproposta la difesa a tre con Troilo, Diego Carlos e Delprato. Carboni e Valeri agiranno sugli esterni, mentre a centrocampo tocca a Keita e Sierro. In avanti Toure e Fabbian agiranno a supporto di Elphege17:17

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Parma? La gara tra Inter e Parma si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Inter - Parma? L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Parma sarà Daniele Paterna Dove si gioca Inter - Parma? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Parma? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 4 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Inter - Parma? La gara tra Inter e Parma si è conclusa con il risultato di 3-0 Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Parma? I marcatori dell'Inter sono stati Petar Sucic al 13', Hakan Çalhanoglu al 18' e Marcus Thuram al 31'

PREPARTITA

Inter - Parma è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Parma sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 25 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 25.0 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 01-09-2026 Coppa Italia Parma-Cremonese 0-2 06-09-2026 Serie B Virtus Entella-Vicenza 2-2 13-09-2026 Serie A Napoli-Bologna 1-0

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

L'Inter ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; il Parma ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.

In casa l'Inter ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, l'Udinese e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Como e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Roma pareggiando 2-2 mentre Il Parma ha incontrato il Genoa vincendo 2-1.

Inter e Parma si sono affrontate 58 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 25 volte, il Parma ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Inter-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Parma in campionato (6V, 3N), vincendo quattro delle cinque più recenti (1N); l'ultimo successo dei ducali contro i nerazzurri in Serie A risale al 15 settembre 2018 (1-0 al Meazza grazie al primo gol nel torneo dell'ex Federico Dimarco).

L'Inter ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare contro il Parma in campionato (17 reti nerazzurre nel periodo): solo contro Hellas Verona (11 tra il 1997 e il 2015), Sampdoria (11 tra il 1947 e il 1951) e Cagliari (10 tra il 1996 e il 2006) ha registrato una serie più lunga di gare consecutive con almeno due reti nella massima competizione.

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le ultime due sfide contro il Parma in campionato: i nerazzurri potrebbero registrare tre clean sheets di fila contro i ducali per la prima volta in Serie A.

L'Inter potrebbe vincere tutte le sue prime quattro partite casalinghe stagionali in Serie A solo per la terza volta negli ultimi 35 anni, dopo il 2017/18 (con Luciano Spalletti allenatore) e il 2005/06 (con Roberto Mancini alla guida).

Il Parma ha perso tutte le ultime quattro trasferte di campionato e l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di sconfitte esterne consecutive in Serie A risale al periodo tra aprile 2021 e agosto 2024 (sei in quel caso).

Alberto Gilardino torna al Parma, dove da calciatore ha realizzato 50 gol in 96 presenze in Serie A tra il 2002 e il 2005, diventando il 2° miglior marcatore nella storia del club nel massimo campionato, dietro solo a Hernán Crespo (72).

L'Inter ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A disputate subito dopo la pausa nazionali (2V), dopo che era rimasta imbattuta in tutte le otto precedenti (6V, 2N). Dall'altra parte, il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime 12 gare di Serie A dopo la pausa nazionali (6N, 5P): 2-1 contro l'Hellas Verona il 23 novembre 2025.

Da una parte l'Inter (37) è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questo campionato, dall'altra parte il Parma (14) è ultimo in questa graduatoria; nerazzurri (14.5) e crociati (3.4) sono anche rispettivamente primi ed ultimi nella classifica degli Expected Goals del torneo in corso.

Lautaro Martínez arriva da due doppiette di fila in campionato contro Napoli e Roma; l'attaccante argentino potrebbe diventare il primo calciatore dell'Inter a realizzare marcature multiple in tre presenze di fila nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95). L'ultimo nerazzurro in generale a riuscirci è stato Carlo Muraro, tra dicembre 1976 e gennaio 1977 (contro Napoli, Roma e Bologna). El Toro (136 gol), inoltre, è a sole due reti di distanza dall'eguagliare Benito Lorenzi (138) al 2° posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia dell'Inter in Serie A - al 1° posto c'è Giuseppe Meazza (197 gol).

David Romero ha segnato nelle sue ultime due presenze di campionato contro Genoa e Como; l'ultimo calciatore del Parma che ha trovato la rete in tre match di fila in Serie A è stato Dejan Kulusevski nel luglio 2020.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: