Riprende con un trionfo il cammino dell’Inter in campionato. La squadra di Chivu archivia la pratica già nel primo tempo, quando Sucic sblocca la gara su errore di Corvi e Keita, e subito dopo Calhanoglu raddoppia su rigore. Il tris di Thuram chiude definitivamente i giochi. Nella ripresa i nerazzurri vanno vicini più volte anche alla quarta rete, ma alla fine la sfida termina 3-
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Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!19:53
90'+2'
FINISCE QUI! Inter batte Parma 3-0!19:52
90'
Due minuti di recupero19:50
86'
ROMERO! Ripartenza Parma, Keita lancia Romero che avanza e calcia dal limite, palla di poco a lato!19:46
84'
Quinto cambio nel Parma: esce Touré, entra Frigan19:44
83'
LAUTARO! Colpo di testa sul cross di Spence, palla di poco alta!19:43
80'
Stop e tiro dal limite di Lautaro, l'argentino non centra la porta19:40
78'
Quarto cambio nel Parma: esce Carboni, entra Britschgi19:37
76'
Bonny riceve da Lautaro e conclude subito in girata, tiro intercettato19:36
74'
OCCASIONE PARMA! Troilo recupera palla e si invola verso l'area, appoggio sulla sinistra per Romero che calcia di potenza mancando di poco lo specchio!19:35
74'
Esordio in nerazzurro per Spence, che durante la sosta ha smaltito il suo infortunio19:34
73'
Quinto cambio nell'Inter: esce Diouf, entra Spence19:33
73'
Quarto cambio nell'Inter: esce Dimarco, entra Luis Henrique19:33
70'
Mkhitaryan ci prova con una rovesciata da dentro l'area, mira imprecisa19:30
66'
Stankovic carica il destro da fuori, palla larga19:26
64'
Ci prova subito Lontani col mancino, tiro in controbalzo che prende un traiettoria esterna e termina fuori19:24
62'
Secondo cambio nel Parma: esce Sierro, entra Bernabé19:22
62'
Primo cambio nel Parma: esce Fabbian, entra Lontani19:22
61'
Terzo cambio nell'Inter: esce Elphege, entra Romero19:24
61'
Terzo cambio nell'Inter: esce Çalhanoglu, entra Stankovic19:21
61'
Secondo cambio nell'Inter: esce Thuram, entra Lautaro Martínez19:21
61'
Primo cambio Inter: esce Pio Esposito, entra Bonny19:21
58'
Manovra palla l'Inter, mentre sono pronti i primi cambi da entrambe le parti19:22
55'
Si proietta in avanti Troilo che incorna il cross dalla sinistra dii Valeri, palla alta19:15
54'
Ci prova anche col destro Dimarco, la palla si impenna dopo una deviazione e viene raccolta da Corvi19:14
51'
Ripartenza veloce dell'Inter, Thuram si mette in proprio e, una volta arrivato nei pressi dell'area, tenta la conclusione. Tiro intercettato da un difensore e palla successivamente raccolta da Corvi19:12
49'
INTER SUBITO PERICOLOSA! Tacco di Thuram per Dimarco, cross al centro per Esposito che calcia di prima trovando la respinta di Corvi!19:09
46'
SI RIPARTE A SAN SIRO! Inizia il secondo tempo!19:05
Dominio totale Inter in questi primi 45 minuti. Il Parma resta in partita fino al primo gol nerazzurro, nato da un pasticcio difensivo degli emiliani che favoriscono il primo gol in stagione di Sucic. Poco dopo Diego Carlos atterra in area Pio Esposito, Bonacina concede il rigore che Calhanoglu realizza con freddezza. Alla mezz'ora arriva anche il tris firmato da Thuram, che su assist di Mkhitaryan batte ancora Corvi in diagonale18:49
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! 3-0 Inter all'intervallo!18:49
45'
Due minuti di recupero18:47
42'
Gran controllo di Esposito dentro l'area, l'attaccante ex Spezia appoggia verso Dimarco che di prima manda fuori18:44
41'
Cross di Valeri dalla sinistra, uscita comoda di Martinez18:43
38'
Prova a farsi vedere in avanti il Parma, sponda pulita di Elphege per Fabbian, la cui conclusione è però imprecisa18:40
35'
Gilardino prova a tenere sul pezzo i suoi, che però al momento sono in balia dell'Inter18:37
32'
Notte fonda adesso per il Parma18:35
31'
GOL! INTER-Parma 3-0! Rete di Thuram! Verticalizzazione di Mkhitaryan per Thuram, il quale avanza dentro l'area e, da posizione decentrata, fulmina Corvi con un preciso diagonale!
RIGORE PER L'INTER! Falloso l'intervento di Diego Carlos su Esposito!18:19
17'
REVISIONE AL VAR! Bonacina va al monitor a rivedere l'azione!18:18
16'
Va giù Pio Esposito in area dopo un contatto con Diego Carlos, per Bonacina è tutto regolare ma restano dubbi18:18
13'
GOL! INTER-Parma 1-0! Rete di Sucic! Pasticcio della difesa del Parma, Corvi batte il rinvio corto verso Keita che si fa soffiare il pallone da Sucic, il quale non si fa pregare e scarica una botta sotto alla traversa!
Azione insistita dell'Inter, alla fine è Calhanoglu a provare il tiro da fuori ma manda alto18:14
8'
OCCASIONE PARMA! Lancio in profondità per Toure, che calcia a giro dal limite mandando di poco alto!18:10
7'
Sempre Diouf il piiù attivo nell'Inter, stavolta prova la soluzione personale ma il suo tiro dal limite viene ribattuto 18:09
4'
DIMARCO! Diouf spinge ancora sull destra, il suo cross viene intercettato ma diventa un assist per Dimarco che, in un'insolita posizione centrale calcia al volo. Para in due tempi Corvi18:06
2'
Diouf prova a penetrare in area, intervento di Keita irruento ma regolare a fermare l'esterno nerazzurro18:04
SI PARTE! È iniziata INTER-PARMA!18:02
Le scelte di Gilardino: davanti a Corvi viene riproposta la difesa a tre con Troilo, Diego Carlos e Delprato. Carboni e Valeri agiranno sugli esterni, mentre a centrocampo tocca a Keita e Sierro. In avanti Toure e Fabbian agiranno a supporto di Elphege17:17
Le scelte di Chivu: qualche novità nelle scelte del tecnico neroazzurro. Parte fuori inizialmente Lautaro, davanti c'è Pio Esposito in coppia con Thuram. In difesa invece a rifiatare è Bastoni, a vantaggio di Carlos Augusto che completa il terzetto davanti a Martinez con Bisseck e Pavard. In mediana invece giocano Sucic Mkhitaryan, fuori Barella e Zielinski, mentre si rivede Calhanoglu. Diouf e Dimarco confermati sugli esterni17:09
FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: gli ospiti rispondono a loro volta con un 3-5-2: Corvi - Troilo, Carlos, Carboni - Delprato, Keita, Sierro, Fabbian, Valeri - Toure, Elphege18:05
FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri si schierano con il consueto 3-5-2: Martinez - Pavard, Bisseck, C.Augusto - Diouf, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Esposito, Thuram17:06
Sarà Kevin Bonacina di Bergamo a dirigere la sfida che inizierà alle 1816:55
Esordio tutt'altro che banale per Alberto Gilardino, che durante la sosta ha preso il posto di Marco Cuesta sulla panchina dei ducali. Complicato l'avvio degli emiliani, che hanno però trovato la prima vittoria prima della sosta contro il Genoa dopo tre sconfitte e un pareggio16:55
Riprende a San Siro il cammino in campionato dell'Inter dopo la sosta. I nerazzurri, reduci dal pareggio esterno contro la Roma, vogliono dare un segnale proprio ai giallorossi impegnati domani nella difficile sfida contro il Como. Ancora imbattuta la squadra di Chivu, che a parte il 2-2 dell'Olimpico ha conquistato solo vittorie in questo avvio di stagione16:52
Benvenuti alla diretta di Inter-Parma, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A!16:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori16:50
La gara tra Inter e Parma si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Inter - Parma?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Inter - Parma sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Inter - Parma?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Inter - Parma?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 4 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Inter - Parma?
La gara tra Inter e Parma si è conclusa con il risultato di 3-0
Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Parma?
I marcatori dell'Inter sono stati Petar Sucic al 13', Hakan Çalhanoglu al 18' e Marcus Thuram al 31'
PREPARTITA
Inter - Parma è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Inter - Parma sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
25
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
1
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.0
Falli per cartellino
25.0
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
01-09-2026
Coppa Italia
Parma-Cremonese 0-2
06-09-2026
Serie B
Virtus Entella-Vicenza 2-2
13-09-2026
Serie A
Napoli-Bologna 1-0
Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Parma si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte). L'Inter ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; il Parma ha segnato 4 gol e ne ha subiti 10.
In casa l'Inter ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Parma ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, l'Udinese e la Roma ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Como e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Inter ha incontrato nell'ultima partita la Roma pareggiando 2-2 mentre Il Parma ha incontrato il Genoa vincendo 2-1.
Inter e Parma si sono affrontate 58 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 25 volte, il Parma ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Inter-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro il Parma in campionato (6V, 3N), vincendo quattro delle cinque più recenti (1N); l'ultimo successo dei ducali contro i nerazzurri in Serie A risale al 15 settembre 2018 (1-0 al Meazza grazie al primo gol nel torneo dell'ex Federico Dimarco).
L'Inter ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare contro il Parma in campionato (17 reti nerazzurre nel periodo): solo contro Hellas Verona (11 tra il 1997 e il 2015), Sampdoria (11 tra il 1947 e il 1951) e Cagliari (10 tra il 1996 e il 2006) ha registrato una serie più lunga di gare consecutive con almeno due reti nella massima competizione.
L'Inter ha mantenuto la porta inviolata in entrambe le ultime due sfide contro il Parma in campionato: i nerazzurri potrebbero registrare tre clean sheets di fila contro i ducali per la prima volta in Serie A.
L'Inter potrebbe vincere tutte le sue prime quattro partite casalinghe stagionali in Serie A solo per la terza volta negli ultimi 35 anni, dopo il 2017/18 (con Luciano Spalletti allenatore) e il 2005/06 (con Roberto Mancini alla guida).
Il Parma ha perso tutte le ultime quattro trasferte di campionato e l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di sconfitte esterne consecutive in Serie A risale al periodo tra aprile 2021 e agosto 2024 (sei in quel caso).
Alberto Gilardino torna al Parma, dove da calciatore ha realizzato 50 gol in 96 presenze in Serie A tra il 2002 e il 2005, diventando il 2° miglior marcatore nella storia del club nel massimo campionato, dietro solo a Hernán Crespo (72).
L'Inter ha perso due delle ultime quattro partite di Serie A disputate subito dopo la pausa nazionali (2V), dopo che era rimasta imbattuta in tutte le otto precedenti (6V, 2N). Dall'altra parte, il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime 12 gare di Serie A dopo la pausa nazionali (6N, 5P): 2-1 contro l'Hellas Verona il 23 novembre 2025.
Da una parte l'Inter (37) è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questo campionato, dall'altra parte il Parma (14) è ultimo in questa graduatoria; nerazzurri (14.5) e crociati (3.4) sono anche rispettivamente primi ed ultimi nella classifica degli Expected Goals del torneo in corso.
Lautaro Martínez arriva da due doppiette di fila in campionato contro Napoli e Roma; l'attaccante argentino potrebbe diventare il primo calciatore dell'Inter a realizzare marcature multiple in tre presenze di fila nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95). L'ultimo nerazzurro in generale a riuscirci è stato Carlo Muraro, tra dicembre 1976 e gennaio 1977 (contro Napoli, Roma e Bologna). El Toro (136 gol), inoltre, è a sole due reti di distanza dall'eguagliare Benito Lorenzi (138) al 2° posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia dell'Inter in Serie A - al 1° posto c'è Giuseppe Meazza (197 gol).
David Romero ha segnato nelle sue ultime due presenze di campionato contro Genoa e Como; l'ultimo calciatore del Parma che ha trovato la rete in tre match di fila in Serie A è stato Dejan Kulusevski nel luglio 2020.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: