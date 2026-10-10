Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:07

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Frosinone? La gara tra Napoli e Frosinone si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Napoli - Frosinone? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Frosinone sarà Francesco Cosso Dove si gioca Napoli - Frosinone? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Frosinone? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 2 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Frosinone? La gara tra Napoli e Frosinone si è conclusa con il risultato di 3-0 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Frosinone? I marcatori del Napoli sono stati Kevin De Bruyne al 29', Noa Lang al 32' e 94'

PREPARTITA

Napoli - Frosinone è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Frosinone sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Lazio-Genoa 1-0 11-09-2026 Serie B Pisa-Virtus Entella 1-4

Attualmente il Napoli si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Frosinone si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; il Frosinone ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Genoa e il Como ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 1-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Como vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol.

Napoli e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 5 volte, il Frosinone non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Napoli-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, pareggiando però proprio quella più recente (2-2 il 14 aprile 2024 al Maradona). I partenopei hanno sempre realizzato almeno due reti in ciascuno di questi sei precedenti: 20 gol degli azzurri (3.3 di media).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A con un punteggio di 15-2; solo due volte i partenopei hanno ottenuto una striscia più lunga di successi consecutivi contro queste formazioni nel torneo: sette tra il 1987 e il 1988 e 15 tra il 2016 e il 2019.

Dopo l'1-1 contro la Fiorentina nel match più recente, il Napoli potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (tre in quel caso, contro Hellas Verona, Inter e Parma).

Prima del Frosinone nel 2026/27 (10 punti), l'ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 10 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A era stata la Sampdoria nel 2012/13 (11 in quel caso). In caso di successo in questo match, i ciociari sarebbero la prima neopromossa a ottenere almeno 13 punti dopo sei match in un singolo massimo campionato a partire dalla Juventus nel 2007/08 (13).

Il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 23 partite di Serie A disputate dopo la pausa nazionali (16V, 6P): 2-2 contro il Genoa il 16 settembre 2023. Più nel dettaglio, i partenopei hanno vinto sette di queste ultime otto gare di campionato (1P).

Massimiliano Allegri ha perso nove partite nel 2026 in campionato e bisogna tornare al 2012 per trovare un anno in cui il tecnico livornese ha perso almeno 10 match in un singolo anno solare in Serie A: 11 in quel caso.

Il Frosinone (9.5) è una formazione abituata a un pressing offensivo; i ciociari sono infatti la squadra con il PPDA più basso in questa stagione di Serie A, mentre il Napoli (13.5) è 10° in questa graduatoria (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva - un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa).

Il Frosinone è la squadra che conta più azioni in contropiede (13, di cui ben 12 hanno portato al tiro) in questo avvio di stagione in Serie A. Dall'altra parte, invece, il Napoli è penultimo in entrambe queste due classifiche (2 in totale e 1 con conclusione finale), davanti solo al Bologna (zero in ciascuna).

Matteo Politano ha segnato tre gol contro il Frosinone in Serie A, uno in media ogni 118 minuti: solo contro il Benevento ha una media minuti/gol migliore nel torneo (una rete ogni 99'). In generale, soltanto Gonzalo Higuaín, Andrea Belotti, Duván Zapata (tutti e tre a quota cinque) e Suso (quattro) hanno realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato.

Giorgi Kvernadze ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e potrebbe diventare il primo giocatore del Frosinone a segnare in quattro presenze di fila in Serie A (a tre gare consecutive anche Matías Soulé nell'ottobre 2023). In più, Kvernadze è il calciatore con più dribbling riusciti (16) in questo avvio di stagione in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: