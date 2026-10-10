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Napoli-Frosinone: 3-0 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
10 Ottobre 2026 ore 20:45
Napoli
3
Frosinone
0
Partita finita
Arbitro: Ermanno Feliciani
  1. 29' 1-0 Kevin De Bruyne (R)
  2. 32' 2-0 Noa Lang
  3. 90+4' 3-0 Kevin De Bruyne
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Napoli 3, Frosinone 0.

Le Pagelle

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Napoli 3, Frosinone 0.22:37

  3. 90'+4'

    Gol! Napoli 3, Frosinone 0. Kevin De Bruyne (Napoli) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giovane.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne22:36

    Kevin De Bruyne
  4. 90'+2'

    Giovanni Di Lorenzo (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  5. 90'+2'

    Fallo di Giorgi Kvernadze (Frosinone).22:35

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33

  7. 88'

    Giacomo Calò (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  9. 88'

    Fallo di Matteo Politano (Napoli).22:30

  10. 88'

    Tiro parato. Matteo Politano (Napoli) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Scott McTominay.22:30

  11. 87'

    Tentativo fallito. Billy Gilmour (Napoli) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:30

  12. 86'

    Fallo di Giorgi Kvernadze (Frosinone).22:29

  13. 86'

    Giovane (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  15. 85'

    Benoît Badiashile (Napoli) e' ammonito per fallo.22:28

  16. 85'

    Giacomo Calò (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  17. 85'

    Fallo di Benoît Badiashile (Napoli).22:28

  18. 84'

    Tentativo fallito. Tomás Bobcek (Frosinone) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksa Terzic.22:27

  19. 84'

    Tiro respinto. Giorgi Kvernadze (Frosinone) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giacomo Calò.22:27

  21. 83'

    Sostituzione, Frosinone. Alessio Zerbin sostituisce Romano Schmid.22:26

  22. 82'

    Gara riprende.22:25

  23. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, (Frosinone).22:25

  24. 81'

    Gara riprende.22:24

  25. 81'

    Sostituzione, Napoli. Matteo Politano sostituisce Leonardo Spinazzola.22:23

  27. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Tomás Bobcek (Frosinone) per infortunio.22:23

  28. 80'

    Amir Rrahmani (Napoli) e' ammonito per fallo.22:22

  29. 77'

    Fallo di Romano Schmid (Frosinone).22:19

  30. 77'

    Amir Rrahmani (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  31. 76'

    Sostituzione, Frosinone. Matteo Cichella sostituisce Gabriele Bracaglia.22:19

  33. 74'

    Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Palmisani (Frosinone).22:16

  34. 74'

    Tiro parato. Scott McTominay (Napoli) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Giovane.22:16

  35. 73'

    Fallo di Aleksa Terzic (Frosinone).22:15

  36. 73'

    Giovanni Di Lorenzo (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  37. 72'

    Sostituzione, Napoli. Giovane sostituisce Noa Lang.22:14

  39. 71'

    Sostituzione, Napoli. Billy Gilmour sostituisce Stanislav Lobotka.22:14

  40. 71'

    Tentativo fallito. Tomás Bobcek (Frosinone) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Giacomo Calò con cross da calcio d'angolo.22:13

  41. 70'

    Calcio d'angolo,Frosinone. Calcio d'angolo causato da Amir Rrahmani (Napoli).22:13

  42. 70'

    Romano Schmid (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  43. 70'

    Fallo di Stanislav Lobotka (Napoli).22:12

  45. 68'

    Fuorigioco. Romano Schmid(Frosinone) prova il lancio lungo, ma Seydou Fini e' colto in fuorigioco.22:11

  46. 67'

    Tiro parato. Romano Schmid (Frosinone) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Kvernadze.22:10

  47. 67'

    Tentativo fallito. Aleksa Terzic (Frosinone) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:09

  48. 65'

    Giorgio Cittadini (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  49. 65'

    Fallo di Lorenzo Lucca (Napoli).22:08

  51. 64'

    Tentativo fallito. Tomás Bobcek (Frosinone) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:07

  52. 63'

    Sostituzione, Frosinone. Tomás Bobcek sostituisce Antonio Raimondo.22:06

  53. 63'

    Sostituzione, Frosinone. Seydou Fini sostituisce Farès Ghedjemis.22:06

  54. 63'

    Tentativo fallito. Antonio Raimondo (Frosinone) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Aleksa Terzic con cross.22:05

  55. 62'

    Fallo di mano di Aleksa Terzic (Frosinone).22:04

  57. 61'

    Sostituzione, Napoli. Lorenzo Lucca sostituisce Rasmus Højlund.22:04

  58. 61'

    Sostituzione, Napoli. Scott McTominay sostituisce David Neres.22:04

  59. 60'

    Tiro parato. Noa Lang (Napoli) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stanislav Lobotka.22:02

  60. 58'

    Tentativo fallito. Antonio Raimondo (Frosinone) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Aleksa Terzic con cross.22:01

  61. 57'

    Tentativo fallito. Farès Ghedjemis (Frosinone) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:59

  63. 55'

    Rasmus Højlund (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58

  64. 55'

    Fallo di Giorgio Cittadini (Frosinone).21:58

  65. 51'

    Tentativo fallito. David Neres (Napoli) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Noa Lang in seguito a un contropiede.21:54

  66. 49'

    Tentativo fallito. Antonio Raimondo (Frosinone) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Farès Ghedjemis con cross.21:51

  67. 48'

    Fuorigioco. Giacomo Calò(Frosinone) prova il lancio lungo, ma Antonio Raimondo e' colto in fuorigioco.21:51

  69. Inizia il Secondo tempo Napoli 2, Frosinone 0.21:48

  70. 45'

    Sostituzione, Frosinone. Aleksa Terzic sostituisce Patrizio Masini.21:48

  71. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Napoli 2, Frosinone 0.21:32

  72. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Frosinone. Calcio d'angolo causato da Stanislav Lobotka (Napoli).21:31

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30

  75. 45'

    Tentativo fallito. Giorgi Kvernadze (Frosinone) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Farès Ghedjemis.21:30

  76. 42'

    Tentativo fallito. Giacomo Calò (Frosinone) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Romano Schmid.21:27

  77. 42'

    Tentativo fallito. David Neres (Napoli) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:27

  78. 41'

    Tiro respinto. Amir Rrahmani (Napoli) un tiro di destro da fuori area. Assist di David Neres.21:26

  79. 40'

    Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Giorgio Cittadini (Frosinone).21:25

  81. 39'

    Stanislav Lobotka (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  82. 39'

    Fallo di Patrizio Masini (Frosinone).21:24

  83. 39'

    Fallo di Leonardo Spinazzola (Napoli).21:24

  84. 39'

    Giacomo Calò (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  85. 38'

    Rasmus Højlund (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  87. 38'

    Fallo di Gabriele Bracaglia (Frosinone).21:23

  88. 38'

    Tiro respinto. Giorgi Kvernadze (Frosinone) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Romano Schmid.21:23

  89. 37'

    Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Patrizio Masini (Frosinone).21:21

  90. 36'

    Tentativo fallito. Giovanni Di Lorenzo (Napoli) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin De Bruyne con cross da calcio d'angolo.21:21

  91. 36'

    Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kvernadze (Frosinone).21:21

  93. 35'

    Tentativo fallito. Amir Rrahmani (Napoli) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Giovanni Di Lorenzo con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:20

  94. 34'

    Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Palmisani (Frosinone).21:19

  95. 34'

    Tiro parato. Noa Lang (Napoli) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di David Neres.21:19

  96. 34'

    Benoît Badiashile (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  97. 34'

    Fallo di Gabriele Calvani (Frosinone).21:19

  99. 32'

    Gol! Napoli 2, Frosinone 0. Noa Lang (Napoli) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Noa Lang21:17

    Noa Lang
  100. 32'

    Tiro parato. Giovanni Di Lorenzo (Napoli) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Højlund.21:17

  101. 31'

    Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Napoli) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Noa Lang.21:16

  102. 29'

    Gol! Napoli 1, Frosinone 0. Kevin De Bruyne (Napoli) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.Rete assegnata dopo revisione del VAR.

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne21:14

    Kevin De Bruyne
  103. 28'

    Decisione VAR: altra decisione cancellata.21:13

  105. 25'

    Rigore per Napoli. Rasmus Højlund e'stato atterrato in area di rigore.21:10

  106. 25'

    Rigore concesso da Giorgio Cittadini (Frosinone) per un fallo in area.21:10

  107. 24'

    Rafa Marín (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  108. 24'

    Fallo di Antonio Raimondo (Frosinone).21:09

  109. 22'

    Tentativo fallito. Giorgi Kvernadze (Frosinone) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Romano Schmid.21:06

  111. 21'

    Fuorigioco. David Neres(Napoli) prova il lancio lungo, ma Noa Lang e' colto in fuorigioco.21:06

  112. 20'

    Giovanni Di Lorenzo (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  113. 20'

    Fallo di Giorgi Kvernadze (Frosinone).21:04

  114. 19'

    Tentativo fallito. Giacomo Calò (Frosinone) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Farès Ghedjemis con cross.21:04

  115. 18'

    Tentativo fallito. Anthony Oyono (Frosinone) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriele Bracaglia.21:02

  117. 17'

    Calcio d'angolo,Frosinone. Calcio d'angolo causato da Alex Meret (Napoli).21:02

  118. 16'

    Fallo di David Neres (Napoli).21:00

  119. 16'

    Giorgio Cittadini (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  120. 13'

    Fallo di Kevin De Bruyne (Napoli).20:58

  121. 13'

    Giacomo Calò (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58

  123. 12'

    Fallo di Kevin De Bruyne (Napoli).20:57

  124. 12'

    Giorgi Kvernadze (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57

  125. 7'

    Tentativo fallito. Antonio Raimondo (Frosinone) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giacomo Calò con cross da calcio d'angolo.20:52

  126. 7'

    Calcio d'angolo,Frosinone. Calcio d'angolo causato da Giovanni Di Lorenzo (Napoli).20:52

  127. 5'

    Tentativo fallito. Leonardo Spinazzola (Napoli) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:50

  129. 3'

    Rasmus Højlund (Napoli) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Giovanni Di Lorenzo con cross.20:48

  130. 3'

    Tentativo fallito. Noa Lang (Napoli) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin De Bruyne.20:48

  131. Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Gabriele Calvani (Frosinone).20:46

  132. Tiro respinto. Noa Lang (Napoli) un tiro di destro da centro area. Assist di Rasmus Højlund.20:46

  133. Inizia il Primo tempo.20:45

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:07

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Diego Armando Maradona
    Città: Napoli
    Capienza: 54726 spettatori20:07

    Diego Armando Maradona Fonte: Gettyimages

Formazioni Napoli - Frosinone

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Napoli - Frosinone?
La gara tra Napoli e Frosinone si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Napoli - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Frosinone sarà Francesco Cosso
Dove si gioca Napoli - Frosinone?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Frosinone?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 2 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Frosinone?
La gara tra Napoli e Frosinone si è conclusa con il risultato di 3-0
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Frosinone?
I marcatori del Napoli sono stati Kevin De Bruyne al 29', Noa Lang al 32' e 94'
PREPARTITA

Napoli - Frosinone è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Frosinone sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Ermanno Feliciani

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati24
Fuorigioco2
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino8.0

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2026 Serie A Lazio-Genoa 1-0
11-09-2026 Serie B Pisa-Virtus Entella 1-4

Attualmente il Napoli si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Frosinone si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; il Frosinone ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Genoa e il Como ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 1-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Como vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol.

Napoli e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 5 volte, il Frosinone non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Napoli-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Napoli ha vinto cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A, pareggiando però proprio quella più recente (2-2 il 14 aprile 2024 al Maradona). I partenopei hanno sempre realizzato almeno due reti in ciascuno di questi sei precedenti: 20 gol degli azzurri (3.3 di media).
  • Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A con un punteggio di 15-2; solo due volte i partenopei hanno ottenuto una striscia più lunga di successi consecutivi contro queste formazioni nel torneo: sette tra il 1987 e il 1988 e 15 tra il 2016 e il 2019.
  • Dopo l'1-1 contro la Fiorentina nel match più recente, il Napoli potrebbe pareggiare due partite di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (tre in quel caso, contro Hellas Verona, Inter e Parma).
  • Prima del Frosinone nel 2026/27 (10 punti), l'ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 10 punti nelle prime cinque partite stagionali di Serie A era stata la Sampdoria nel 2012/13 (11 in quel caso). In caso di successo in questo match, i ciociari sarebbero la prima neopromossa a ottenere almeno 13 punti dopo sei match in un singolo massimo campionato a partire dalla Juventus nel 2007/08 (13).
  • Il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 23 partite di Serie A disputate dopo la pausa nazionali (16V, 6P): 2-2 contro il Genoa il 16 settembre 2023. Più nel dettaglio, i partenopei hanno vinto sette di queste ultime otto gare di campionato (1P).
  • Massimiliano Allegri ha perso nove partite nel 2026 in campionato e bisogna tornare al 2012 per trovare un anno in cui il tecnico livornese ha perso almeno 10 match in un singolo anno solare in Serie A: 11 in quel caso.
  • Il Frosinone (9.5) è una formazione abituata a un pressing offensivo; i ciociari sono infatti la squadra con il PPDA più basso in questa stagione di Serie A, mentre il Napoli (13.5) è 10° in questa graduatoria (il PPDA è il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva - un numero basso indica un alto livello di pressing e viceversa).
  • Il Frosinone è la squadra che conta più azioni in contropiede (13, di cui ben 12 hanno portato al tiro) in questo avvio di stagione in Serie A. Dall'altra parte, invece, il Napoli è penultimo in entrambe queste due classifiche (2 in totale e 1 con conclusione finale), davanti solo al Bologna (zero in ciascuna).
  • Matteo Politano ha segnato tre gol contro il Frosinone in Serie A, uno in media ogni 118 minuti: solo contro il Benevento ha una media minuti/gol migliore nel torneo (una rete ogni 99'). In generale, soltanto Gonzalo Higuaín, Andrea Belotti, Duván Zapata (tutti e tre a quota cinque) e Suso (quattro) hanno realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato.
  • Giorgi Kvernadze ha trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e potrebbe diventare il primo giocatore del Frosinone a segnare in quattro presenze di fila in Serie A (a tre gare consecutive anche Matías Soulé nell'ottobre 2023). In più, Kvernadze è il calciatore con più dribbling riusciti (16) in questo avvio di stagione in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NapoliFrosinone
Partite giocate55
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati79
Gol totali subiti64
Media gol subiti per partita1.20.8
Percentuale possesso palla49.841.5
Numero totale di passaggi23891404
Numero totale di passaggi riusciti20841008
Tiri nello specchio della porta2128
Percentuale di tiri in porta42.945.9
Numero totale di cross9677
Numero medio di cross riusciti2326
Duelli per partita vinti218273
Duelli per partita persi230285
Corner subiti2638
Corner guadagnati2729
Numero di punizioni a favore4166
Numero di punizioni concesse4887
Tackle totali85101
Percentuale di successo nei tackle61.263.4
Fuorigiochi totali1616
Numero totale di cartellini gialli412
Numero totale di cartellini rossi00

Napoli - Frosinone Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter16
  2. Roma13
  3. Lazio13
  4. Cagliari12
  5. Milan11
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen6
  2. Lautaro Martínez4
  3. Gustavo Varela4
  4. Antonio Raimondo4
  5. Vasilije Adzic3
MOSTRA COMPLETA

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