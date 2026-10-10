Incontro terminato, Napoli 3, Frosinone 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Napoli 3, Frosinone 0.
Secondo tempo terminato, Napoli 3, Frosinone 0.22:37
Gol! Napoli 3, Frosinone 0. Kevin De Bruyne (Napoli) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giovane.
Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne22:36
Giovanni Di Lorenzo (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Giorgi Kvernadze (Frosinone).22:35
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:33
Giacomo Calò (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Matteo Politano (Napoli).22:30
Tiro parato. Matteo Politano (Napoli) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Scott McTominay.22:30
Tentativo fallito. Billy Gilmour (Napoli) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:30
Fallo di Giorgi Kvernadze (Frosinone).22:29
Giovane (Napoli) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Benoît Badiashile (Napoli) e' ammonito per fallo.22:28
Giacomo Calò (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Benoît Badiashile (Napoli).22:28
Tentativo fallito. Tomás Bobcek (Frosinone) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aleksa Terzic.22:27
Tiro respinto. Giorgi Kvernadze (Frosinone) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giacomo Calò.22:27
Sostituzione, Frosinone. Alessio Zerbin sostituisce Romano Schmid.22:26
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, (Frosinone).22:25
Gara riprende.22:24
Sostituzione, Napoli. Matteo Politano sostituisce Leonardo Spinazzola.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Tomás Bobcek (Frosinone) per infortunio.22:23
Amir Rrahmani (Napoli) e' ammonito per fallo.22:22
Fallo di Romano Schmid (Frosinone).22:19
Amir Rrahmani (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Sostituzione, Frosinone. Matteo Cichella sostituisce Gabriele Bracaglia.22:19
Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Palmisani (Frosinone).22:16
Tiro parato. Scott McTominay (Napoli) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Giovane.22:16
Fallo di Aleksa Terzic (Frosinone).22:15
Giovanni Di Lorenzo (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Sostituzione, Napoli. Giovane sostituisce Noa Lang.22:14
Sostituzione, Napoli. Billy Gilmour sostituisce Stanislav Lobotka.22:14
Tentativo fallito. Tomás Bobcek (Frosinone) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Giacomo Calò con cross da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Frosinone. Calcio d'angolo causato da Amir Rrahmani (Napoli).22:13
Romano Schmid (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Stanislav Lobotka (Napoli).22:12
Fuorigioco. Romano Schmid(Frosinone) prova il lancio lungo, ma Seydou Fini e' colto in fuorigioco.22:11
Tiro parato. Romano Schmid (Frosinone) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Kvernadze.22:10
Tentativo fallito. Aleksa Terzic (Frosinone) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.22:09
Giorgio Cittadini (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Lorenzo Lucca (Napoli).22:08
Tentativo fallito. Tomás Bobcek (Frosinone) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:07
Sostituzione, Frosinone. Tomás Bobcek sostituisce Antonio Raimondo.22:06
Sostituzione, Frosinone. Seydou Fini sostituisce Farès Ghedjemis.22:06
Tentativo fallito. Antonio Raimondo (Frosinone) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Aleksa Terzic con cross.22:05
Fallo di mano di Aleksa Terzic (Frosinone).22:04
Sostituzione, Napoli. Lorenzo Lucca sostituisce Rasmus Højlund.22:04
Sostituzione, Napoli. Scott McTominay sostituisce David Neres.22:04
Tiro parato. Noa Lang (Napoli) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stanislav Lobotka.22:02
Tentativo fallito. Antonio Raimondo (Frosinone) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Aleksa Terzic con cross.22:01
Tentativo fallito. Farès Ghedjemis (Frosinone) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:59
Rasmus Højlund (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:58
Fallo di Giorgio Cittadini (Frosinone).21:58
Tentativo fallito. David Neres (Napoli) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Noa Lang in seguito a un contropiede.21:54
Tentativo fallito. Antonio Raimondo (Frosinone) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Farès Ghedjemis con cross.21:51
Fuorigioco. Giacomo Calò(Frosinone) prova il lancio lungo, ma Antonio Raimondo e' colto in fuorigioco.21:51
Inizia il Secondo tempo Napoli 2, Frosinone 0.21:48
Sostituzione, Frosinone. Aleksa Terzic sostituisce Patrizio Masini.21:48
Primo tempo terminato, Napoli 2, Frosinone 0.21:32
Calcio d'angolo,Frosinone. Calcio d'angolo causato da Stanislav Lobotka (Napoli).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:30
Tentativo fallito. Giorgi Kvernadze (Frosinone) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Farès Ghedjemis.21:30
Tentativo fallito. Giacomo Calò (Frosinone) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Romano Schmid.21:27
Tentativo fallito. David Neres (Napoli) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:27
Tiro respinto. Amir Rrahmani (Napoli) un tiro di destro da fuori area. Assist di David Neres.21:26
Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Giorgio Cittadini (Frosinone).21:25
Stanislav Lobotka (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Patrizio Masini (Frosinone).21:24
Fallo di Leonardo Spinazzola (Napoli).21:24
Giacomo Calò (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Rasmus Højlund (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Gabriele Bracaglia (Frosinone).21:23
Tiro respinto. Giorgi Kvernadze (Frosinone) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Romano Schmid.21:23
Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Patrizio Masini (Frosinone).21:21
Tentativo fallito. Giovanni Di Lorenzo (Napoli) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kevin De Bruyne con cross da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Giorgi Kvernadze (Frosinone).21:21
Tentativo fallito. Amir Rrahmani (Napoli) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Giovanni Di Lorenzo con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:20
Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Palmisani (Frosinone).21:19
Tiro parato. Noa Lang (Napoli) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di David Neres.21:19
Benoît Badiashile (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Gabriele Calvani (Frosinone).21:19
Gol! Napoli 2, Frosinone 0. Noa Lang (Napoli) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Noa Lang21:17
Tiro parato. Giovanni Di Lorenzo (Napoli) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rasmus Højlund.21:17
Tentativo fallito. Rasmus Højlund (Napoli) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Noa Lang.21:16
Gol! Napoli 1, Frosinone 0. Kevin De Bruyne (Napoli) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.Rete assegnata dopo revisione del VAR.
Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne21:14
Decisione VAR: altra decisione cancellata.21:13
Rigore per Napoli. Rasmus Højlund e'stato atterrato in area di rigore.21:10
Rigore concesso da Giorgio Cittadini (Frosinone) per un fallo in area.21:10
Rafa Marín (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Antonio Raimondo (Frosinone).21:09
Tentativo fallito. Giorgi Kvernadze (Frosinone) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Romano Schmid.21:06
Fuorigioco. David Neres(Napoli) prova il lancio lungo, ma Noa Lang e' colto in fuorigioco.21:06
Giovanni Di Lorenzo (Napoli) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Giorgi Kvernadze (Frosinone).21:04
Tentativo fallito. Giacomo Calò (Frosinone) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Farès Ghedjemis con cross.21:04
Tentativo fallito. Anthony Oyono (Frosinone) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gabriele Bracaglia.21:02
Calcio d'angolo,Frosinone. Calcio d'angolo causato da Alex Meret (Napoli).21:02
Fallo di David Neres (Napoli).21:00
Giorgio Cittadini (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Fallo di Kevin De Bruyne (Napoli).20:58
Giacomo Calò (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Fallo di Kevin De Bruyne (Napoli).20:57
Giorgi Kvernadze (Frosinone) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:57
Tentativo fallito. Antonio Raimondo (Frosinone) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Giacomo Calò con cross da calcio d'angolo.20:52
Calcio d'angolo,Frosinone. Calcio d'angolo causato da Giovanni Di Lorenzo (Napoli).20:52
Tentativo fallito. Leonardo Spinazzola (Napoli) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:50
Rasmus Højlund (Napoli) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Giovanni Di Lorenzo con cross.20:48
Tentativo fallito. Noa Lang (Napoli) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kevin De Bruyne.20:48
Calcio d'angolo,Napoli. Calcio d'angolo causato da Gabriele Calvani (Frosinone).20:46
Tiro respinto. Noa Lang (Napoli) un tiro di destro da centro area. Assist di Rasmus Højlund.20:46
Inizia il Primo tempo.20:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona
Città: Napoli
Capienza: 54726 spettatori20:07
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Napoli - Frosinone è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 10 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Frosinone sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Ermanno Feliciani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|24
|Fuorigioco
|2
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|3
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|8.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie A
|Lazio-Genoa 1-0
|11-09-2026
|Serie B
|Pisa-Virtus Entella 1-4
Attualmente il Napoli si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Frosinone si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; il Frosinone ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Napoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Genoa e il Como ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 1-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Como vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol.
Napoli e Frosinone si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 5 volte, il Frosinone non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Napoli-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Napoli
|Frosinone
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|7
|9
|Gol totali subiti
|6
|4
|Media gol subiti per partita
|1.2
|0.8
|Percentuale possesso palla
|49.8
|41.5
|Numero totale di passaggi
|2389
|1404
|Numero totale di passaggi riusciti
|2084
|1008
|Tiri nello specchio della porta
|21
|28
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|45.9
|Numero totale di cross
|96
|77
|Numero medio di cross riusciti
|23
|26
|Duelli per partita vinti
|218
|273
|Duelli per partita persi
|230
|285
|Corner subiti
|26
|38
|Corner guadagnati
|27
|29
|Numero di punizioni a favore
|41
|66
|Numero di punizioni concesse
|48
|87
|Tackle totali
|85
|101
|Percentuale di successo nei tackle
|61.2
|63.4
|Fuorigiochi totali
|16
|16
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
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