Vittoria importante per il Genoa che ottiene tre punti molto pesanti nello scontro diretto con il Verona. Decide nel primo tempo il bolide al volo di Dragusin sull'assist di Haps, nella ripresa i rossoblù vanno vicini al raddoppio ma soffrono nel finale l'assalto degli ospiti, i quali sfiorano il pari con Djuric e Terracciano. Nulla da fare per la squadra di Baroni, il Grifone porta a casa l'intera posta22:44

Quinta sconfitta consecutiva per il Verona, Baroni mai così in bilico sulla panchina gialloblù22:41

90'+5' FINISCE QUI! Genoa batte Verona, decide Dragusin!22:39

90'+3' Ultimi assalti del Verona, attacca con tutti gli effettivi la squadra di Baroni22:37

90' Cinque minuti di recupero22:34

88' Tiro di Puscas da fuori, blocca Montipò22:32

86' Triplo cambio nel Genoa: fuori Badelj, Strootman e Haps, dentro Thorsby, Malinovskyi e Matturro22:31

85' Cartellino Giallo Ondrej Duda22:47

85' Nel Verona fuori Folorunsho e dentro Saponara22:30

85' Strootman! Recuperp alto del Genoa, Puscas serve il centrocampista ex Roma che conclude a lato di poco!22:28

83' Chiusura provvidenziale di Dragusin che anticipa Djuric sul cross basso di Faraoni22:26

81' Sbaglia tutto Haps che vuole servire Gudmundsson in mezzo all'area ma colpisce con troppa potenza rendendo impossibile il controllo di palla del compagno22:25

78' OCCASIONE VERONA! Djuric colpisce a botta sicura di testa sull'angolo battuto da Duda e trova la gran parata di Martinez!22:24

75' Faraoni va giù in area dopo un presunto contatto con Haps, Orsato fa giustamente proseguire22:20

73' PALO VERONA! Martinez anticipa Djuric e Terracciano ribatte verso la porta colpendo il palo!22:17

70' Altro cambio nel Verona: Duda subentra ad Amione22:14

69' Martinez in uscita anticipa Faraoni che si era inserito su un cross dalla lunga distanza22:13

66' Trattenuta di Faraoni su Haps, ammonito anche il nuovo entrato in casa Verona22:10

63' Fuori Suslov nel Verona e dentro Cruz. Esce anche Doig per Faraoni22:13

63' Badelj! Deviazione sugli sviluppi di un corner e altra gran parata di Montipò!22:10

62' SABELLI! Servito rapidamente dalla punizione battuta d'astuzia da Strootman, il tiro dell'esterno viene respinto da Montipò!22:06

60' Ammonito Terracciano, fallo in ritardo su Vasquez22:04

58' Ancora Puscas! Tiro di Haps sugli sviluppi di un corner, l'attaccante rossoblù prova a correggere in rete trovando la parata di Montipò che blocca!22:03

57' PUSCAS! Grande occasione per il nuovo entrato che viene chiuso all'ultimo da un grande intervento di Amione dopo il filtrante di Strootman!22:01

54' Non ce la fa Ekuban, al suo posto Gilardino manda in campo Puscas21:57

51' Possibile guaio muscolare anche per Ekuban, l'attaccante del Genoa si accascia a terra dopo uno scatto21:55

50' Schema su punizione con Ngonge che serve Suslov al limite dell'area, il suo tiro viene respinto da un difensore del Genoa21:54

48' Ammonito Vasquez che abbatte Ngonge sul lato corto dell'area di rigore21:52

46' SI RIPARTE!21:49

46' C'è un cambio nel Verona: entra Ngonge al posto di Bonazzoli21:48

Un Verona troppo sterile davanti, Djuric ha lavorato tanto di sponda e Bonazzoli ha provato qualche guizzo ma non può bastare per sfondare il muro rossoblù21:45

Partita tutt'altro che indimenticabile a Marassi, un match bloccato che si ravviva nel finale: a pochi istanti dal 45' infatti, il Genoa sfiora il gol con il palo di Ekuban e successivo salvataggio sulla linea sul tap in di De Winter e sull'azione successiva trova il vantaggio con il destro al volo di Dragusin che non lascia scampo a Montipò. Pochissimo Verona in questo primo tempo, meglio i padroni di casa nel complesso21:37

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Genoa in vantaggio all'intervallo!21:34

45' Tre minuti di recupero21:31

44' GOL! GENOA-Verona 1-0! Gol di Dragusin! Gran tiro al volo del centrale rossoblù che sull'assist di Haps buca Montipò portando in vantaggio il Grifone!



43' DOPPIA GRANDE OCCASIONE PER IL GENOA! Sugli sviluppi del corner, Ekuban conclude e prende il palo, tap in di De Winter di testa con il salvataggio sulla linea di Magnani!21:29

42' Punizione di Gundmundsson a cercare Dragusin, Magnani chiude in angolo21:28

41' Primo cambio obbligato quindi per il Genoa: esce Bani ed entra Koni De Winter21:26

40' Problemi per Bani! Ha chiesto il cambio il difensore del Genoa21:25

38' Cross di Amione a cercare Djuric, pallone troppo basso intercettato da Martinez21:24

36' Azione manovrata del Genoa nata dai piedi del solito Gudmundsson, il pallone viene poi scodellato in mezzo ma Frendrup manca il controllo21:22

34' Prova la percussione solitaria Folorunsho, altra chiusura di Bani sull'ex Bari che poi resta a terra21:20

30' Amione! Stacca dalla bandierina, palla alta non di molto21:16

30' Brivido Martinez! Bonazzoli si avventa sul controllo sbagliato del portiere rososblù che poi si rifugia in corner21:15

29' Hien! Stacca dalla bandierina ma nessun compagno arriva a ribadire in rete21:14

28' Buono spunto di Folorunsho sulla destra, Vasquez chiude e concede al Verona il primo corner per i gialloblù21:14

26' Arriva il primo giallo del match, ammonito Hien per un fallo ai danni di Ekuban21:12

25' Altro corner di Gudmundsson, il pallone arriva ad Haps sul secondo palo ma l'esterno rossoblù non riesce a trovare lo spazio per concludere21:11

21' Conclusione affrettata di Ekuban dopo l'errore di Doig, palla fuori21:07

20' Se ne vanno i primi 20 minuti di gioco, nessuna emozione finora a Marassi21:06

16' Ekuban! Tenta il tiro a giro ma trova l'opposizione di Magnani21:03

15' Lancio per Djuric che controlla benissimo un pallone difficile dentro l'area, l'assistente di Orsato ravvisa però una posizione irregolare21:01

11' Ritmi bassi e partita bloccata fino a questo momento, grande attenzione difensiva da una parte e dall'altra20:57

9' Punizione insidiosa di Gudmundsson che cerca Ekuban a centro area, allontana la difesa gialloblù20:54

6' Honglà cerca il filtrante per Folorunsho, suggerimento troppo lungo che si perde sul fondo20:52

4' Va direttamente in porta Gudmundsson che trova però la barriera20:49

3' Tocco di braccio di Suslov al limite dell'area. punizione invitante per il Genoa20:49

2' Prima verticalizzazione per Ekuban, fa buona guardia Hien che spazza20:47

SI PARTE! È iniziata Genoa-Verona!20:46

Squadre in campo a Marassi, manca pochissimo al fischio d'inizio!20:42

Le scelte di Baroni: il tecnico dei veneti si affida ancora una volta all'attacco pesante formato da Djuric e Bonazzoli. Ancora escluso inizialmente Ngonge, in mediana agiranno Folorunsho, Honglà e Suslov mentre sulle corsie esterne Terracciano vince il ballottaggio con Faraoni a destra con Doig confermato a sinistra. Pesa l'assenza di Dawidowicz in difesa dove torna dal 1' Hien insieme a Magnani e Amione. Fuori causa per infortunio l'ex Lazovic20:05

Le scelte di Gilardino: parte in panchina Ruslan Malinovskyi, a centrocampo giocano Frendrup, Badelj e Strootman. Sabelli e Haps sulla fasce mentre davanti, insieme all'intoccabile Gudmundsson, la scelta ricade su Ekuban. Dragusin, Bani e Vasquez compongono il terzetto difensivo davanti a Martinez20:01

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù rispondono con un 3-5-2: Montipò - Magnani, Hien, Amione - Terracciano, Honglà, Folorunsho, Suslov, Doig - Bonazzoli, Djuric 19:58

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-1-1: Martinez - Dragusin, Bani, Vasquez - Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps - Gudmundsson - Ekuban19:57

L'ultimo precedente a Marassi tra le due squadre risale alla stagione 2021/2022, quando una gara pirotecnica terminò 3-3 con il pareggio gialloblù firmato da Nikola Kalinic nel recupero dopo che il Grifone aveva rimontato da 0-2 a 3-218:00

Dirigerà l'incontro Daniele Orsato della sezione di Schio, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Rossi e dal quarto ufficiale Manganiello. Al Var ci saranno invece Gariglia e Guida17:56

Scotta la panchina di Baroni, un risultato negativo questa sera potrebbe costare caro al tecnico del Verona. Sono quattro le sconfitte consecutive dei gialloblù, che dopo la doppia vittoria nelle prime due giornate hanno collezionato solo due pareggi nelle ultime nove giornate17:55

Una vittoria nelle ultime cinque uscite per il Genoa di Alberto Gilardino, che due settimane fa ha battuto la Salernitana qui al Ferraris con un gol di Gudmundsson. I rossoblù si trovano momentaneamente a 11 punti in classifica, tre in più del Verona di Baroni17:52

Benvenuti alla diretta di Genoa-Hellas Verona, gara valida per la 12' gara del campionato di Serie A!17:50