Dal Mapei Stadium di Reggio Emilia è tutto, grazie per aver seguito con noi Sassuolo-Salernitana. Arrivederci e alla prossima di Serie A! Buona serata!20:32

Si torna in campo dopo la sosta nazionali: per il Sassuolo sfida contro l'Empoli domenica 26 novembre alle ore 15:00, la Salernitana giocherà il giorno prima contro la Lazio. 20:31

Con un punto conquistato la Salernitana rimane comunque in ultima posizione ma si porta a casa una grande prestazione. Neroverdi in 14ª posizione con un punto in più del Genoa - impegnato questa sera contro l'Hellas - e uno in meno del Lecce.20:30

Una partita molto intensa e accesa al Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana con la formazione ospite subito in doppio vantaggio grazie alle reti di Ikwuemesi dopo 5 minuti e di Dia. Durante la partita cresce la squadra di Dionisi con un grande Thorstvedt che segna la sua prima doppietta in Serie A. Tante le occasioni nel secondo tempo specie per il Sassuolo, impeccabile Ochoa in grande forma che nega il gol più volte salvando i suoi compagni. 2-2 e un punto a testa a Reggio Emilia.20:29

90'+4' Fine partita! Sassuolo-Salernitana 2-2! Decidono le reti di Ikwuemesi e Dia per i granata e la doppietta di Thorstvedt per i neroverdi.20:24

90' Quattro minuti di recupero al Mapei Stadium.20:20

85' Che occasioni!!! Prima con Mulattieri che colpisce il palo, poi con un tiro di Berardi a un metro dalla porta sul primo palo, ma Ochoa dice ancora di no!20:13

84' Tentativo di Dia respinto dalla difesa neroverde. Partita accesa fino all'ultimo.20:12

84' Fuori Giulio Maggiore, dentro Agustín Alberto Martegani.20:10

82' OCHOA!!! Doppia respinta del portiere messicano, prima su un tiro di Volpato, poi di Laurienté da vicinissimo. Che occasione! 20:10

81' Ancora una sostituzione per il Sassuolo, fuori Andrea Pinamonti dentro Samuele Mulattieri.20:09

80' Cartellino Giallo Kristian Thorstvedt20:07

79' Colpo di testa di Ferrari sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Risponde Ochoa.20:06

72' Proteste dei giocatori della Salernitana che chiedono un tocco di mano di Pinamonti in area. L'arbitro fa proseguire.20:00

72' Grégoire André Defrel fuori, inizia la partita di Armand Laurienté.19:59

72' Fuori Samuel Castillejo Azuaga, al suo posto Cristian Volpato.19:59

71' Ammonito Jeremy Isaiah Richard Toljan.19:58

70' Opportunità sprecata della Salernitana con Legowski e Simy che non si intendono: il polacco sbaglia il passaggio e non trova il compagno.20:01

60' Emil Bohinen lascia il posto a Mateusz Łęgowski.19:47

58' Berardi stacca di testa in anticipo su Bradaric, non trova però lo specchio della porta.19:46

56' Fuori anche Chukwubuikem Ikwuemesi, al suo posto Simy.20:02

56' Finisce la partita di Loum Tchaouna, dentro Antonio Candreva.19:43

52' Assist Matías Nicolás Viña Susperreguy.19:40

52' IL PAREGGIO DEL SASSUOLOOOO!!! Ancora lui, Thorstvedt! Spiazza il velo di Pinamonti e il norvegese soprende la difesa avversaria. Prima doppietta in Serie A di Thorstvedt.



Guarda la scheda del giocatore Kristian Thorstvedt19:40

49' Doppio tentativo del Sassuolo, prima con una sponda di Pinamonti verso i compagni letto bene da Pirola, poi con una conclusione che finisce alta sopra la traversa.19:38

47' Ancora una gran palla di Castillejo! Tentativo in spaccata di Pinamonti che non arriva alla deviazione decisiva. 19:36

46' Finisce la partita di Flavius David Daniliuc, dentro Domagoj Bradarić.19:35

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Sassuolo-Salernitana.19:35

Dionisi chiederà ai suoi più attenzione in difesa visto soprattutto le grandi ripartenze di Dia e Ikwuemesi. Per la Salernitana grande avvio in questa partita che può anche contare sui cambi di esperienza: pronto a subentrare c'è sempre Candreva. 19:23

Un bellissimo primo tempo al Mapei Stadium con il Sassuolo che conferma il rendimento in negativo riguardo i gol subiti e si fa soprendere da un grande avvio della Salernitana che segna il primo gol dopo appena 5 minuti. La rete del raddoppio la sigla Dia al minuto 17. Cresce poi il Sassuolo che dopo aver accorciato le distanze con Thorstvedt crea tante azioni pericolose con Berardi, Boloca e Pinamonti. Sul finale la squadra di Inzaghi manca di un soffio la possibilità di fare il terzo gol. 19:21

45'+2' Fine primo tempo! Sassuolo-Salernitana 1-2! 19:18

45'+1' Occasione Salernitana! Grande azione di Ikwuemesi che protegge il pallone e attende i compagni, la diagonale di Tchaouna finisce fuori di poco. 19:17

45' Un minuto di recupero al Mapei Stadium. Si arriverà però al 47' a causa di un Check del VAR per un fallo.19:16

45' Ammonito Chukwubuikem Ikwuemesi per una sbracciata.19:14

43' Ancora un brivido!! Che tiro di Boloca! Il rumeno calcia in diagonale da fuori area e manca di pochissimo lo specchio della porta.19:14

42' Pinamonti prova a passare in area tra le due avversari, chiude Daniliuc.19:13

38' Ancora il Sassuolo!! Berardi dalla distanza, Ochoa dice di no!19:08

37' Palo di Pinamonti!!!! 2-2 a centrimetri! Palla a giro sul secondo palo dell'attaccante neroverde. Adesso il Sassuolo ci crede di più.19:08

36' Assist Grégoire André Defrel.19:09

36' GOOOOOLLLL!!! Reagisce il Sassuolo!!! Thorstvedt! SASSUOLO-Salernitana 1-2! Sponda di Defrel e colpo del norvegese che sorprende Ochoa.



Guarda la scheda del giocatore Kristian Thorstvedt19:08

33' Lettura difensiva perfetta di Mazzocchi che ruba il pallone a Pinamonti dopo una bella verticalizzazione di Berardi.19:04

29' Brivido Berardi!! Conclusione di controbalzo con il mancino potente dalla distanza, la palla finisce fuori di poco.18:59

28' Bello stop di Castillejo in area che poi gira a Pinamonti, il cross di Vina finisce invece tra le braccia di Ochoa.18:58

26' Nulla di grave per Maggiore, si riprende.18:57

26' Scontro tra Maggiore e Vina: ad avere la peggio è il giocatore della Salernitana che rimane a terra.18:57

24' Ripartenza di Ikwuemesi che si scontra nel duello con Ferrari: l'arbitro fischia fallo a favore del Sassuolo.18:55

20' Ancora un cross di Castillejo dalla sinistra, palla troppo forte, i giocatori del Sassuolo non ci arrivano.18:51

17' Assist Loum Tchaouna.18:49

17' GOOOOOL!!! ANCORA SALERNITANA! Sassuolo sotto di 2 a 0! Gran gol di Dia che incrocia sotto la traversa dove non può arrivare Consigli.



Guarda la scheda del giocatore Boulaye Dia18:49

12' Rischia ancora la difesa del Sassuolo, Boloca prontamente recupera il pallone.18:43

9' OCHOA! Che parata su Castillejo! Controllo di petto e incrocio al volo dell'ex Milan che però deve fare i conti con i riflessi del portiere messicano.18:41

8' Salernitana ancora in fase d'attacco, Sassuolo compresso negli ultimi 40 metri di campo.18:39

6' PILLOLA STATISTICA: il Sassuolo subisce gol da 20 partite consecutive considerando anche la scorsa stagione. 16 aprile è il giorno dell'ultima gara senza aver subito gol.18:37

5' Assist Pasquale Mazzocchi.18:36

5' GOOOOOOLLLLL!!!! Sassuolo-SALERNITANA 0-1! Rete di Ikwuemesi! Freddo sotto porta l'attaccante che dopo esser ripartito in contropiede spiazza Consigli sul secondo palo. Blackout difensivo del Sassuolo.



Guarda la scheda del giocatore Chukwubuikem Ikwuemesi18:36

2' Cross di Castillejo sul secondo palo: Mazzocchi manda in calcio d'angolo.18:32

2' Partita intensa nei primi minuti con qualche duello falloso. 18:32

1' Calcio d'inizio! Comincia Sassuolo-Salernitana. Dirige il match l'arbitro Davide Ghersini.18:30

Panchina anche per Candreva, il centravanti scelto da Filippo Inzaghi è Ikwuemesi, a supporto Tchaouna e Dia. Davanti a Ochoa, confermata la difesa a 4 per gli ospiti, con Daniliuc sulla corsia destra e Mazzocchi su quella opposta. A centrocampo Maggiore, Bohinen e Coulibaly.18:19

Prima panchina stagione per Laurienté che non parte nell'11 titolare di Dionisi. L'allenatore neroverde sceglie Defrel e Castillejo, oltre a Berardi, nel tridente offensivo alle spalle di Pinamont. Davanti a Consigli, Erlic e Ferrari guidano la difesa, ai lati Vina e Toljan, a centrocampo spazio per Boloca e Thorstvedt.18:26

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa - Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi - Coulibaly, Bohinen, Maggiore - Tchaouna, Dia - Ikwuemesi. All. F. Inzaghi.17:43

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Vina - Boloca, Thorstvedt - Berardi, Defrel, Castillejo - Pinamonti. All. Dionisi.17:43

Vittoria ancora mai arrivata in questo avvio di campionato della Salernitana: 4 pareggi, 7 sconfitte e un cambio allenatore nelle prime 11 giornate di Serie A. Ma Filippo Inzaghi è sicuro: "Ci stiamo allenando come piace a me e sono sicuro che possiamo andare a vincere sul campo del Sassuolo", ha detto nella conferenza stampa alla vigilia del match. 16:28

"Noi vogliamo questa vittoria", è quello che si legge nello striscione appeso nei giorni scorsi al Mapei Football Center dai tifosi che vogliono una reazione da parte dei neroverdi. Questo perché il Sassuolo, dopo le vittorie contro Juventus e Inter di fine settembre, non ha più trovato la vittoria: 2 pareggi e 3 sconfitte in campionato tra cui l'ultima contro il Torino.16:14

Buon pomeriggio e benvenuti a Reggio Emilia: al Mapei Stadium la gara che apre la 12ª giornata di Serie A, Sassuolo-Salernitana!17:45