Grazie per aver seguito la diretta di Frosinone-Torino 0-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24. 14:34

Nella Giornata 16 della Serie A Tim 2023-24, il Frosinone farà visita al Lecce per l'anticipo del sabato 16 dicembre (ore 15:00), mentre il Torino ritroverà il pubblico amico per la partita contro l'Empoli, in programma sempre sabato 16 dicembre ma dalle ore 20:45.14:33

Pareggio senza gol allo Stirpe tra Frosinone e Torino. Ai punti avrebbe forse meritato la squadra allenata da Di Francesco, visti i due ottimi interventi di Milinkovic-Savic, entrambi su Kaio Jorge, ma risultato comunque giusto anche perché nel finale il Toro avrebbe potuto sbloccare il punteggio con un po' più di cinismo sottoporta. 14:31

90'+6' FINISCE QUI. Frosinone-Torino 0-0. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Massimi. 14:30

90'+2' Doppia occasione per Bellanova! Lazaro fugge via sulla sinistra e mette in mezzo, ma il numero 19 "liscia" col sinistro perché ben contrastato da un avversario. Palla che arriva a Seck, il quale rimette in mezzo e stavolta Bellanova non riesce a calciare o a servire Zapata da posizione molto invitante. 14:27

90'+1' Saranno cinque i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Frosinone e Torino. Sfida ancora apertissima a qualsiasi risultato. 14:24

90' GOL DI BUONGIORNO, MA FUORIGIOCO. Sugli sviluppi di una punizione calciata da Ilic, la palla resta nell'area piccola e il difensore del Torino ci si avventa per trovare il vantaggio. Gioco però fermo per posizione di offside di almeno due giocatori granata. 14:24

88' Ripartenza veloce del Frosinone, con Soulé che trova un'imbucata perfetta per Cheddira. Il numero 70 viene accompagnato verso il fondo dalla difesa del Torino, calciando altissimo col destro. 14:22

86' Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Zapata si avventa sul pallone ma, di testa, non trova lo specchio della porta avversaria. Rimessa dal fondo per Turati. 14:20

84' Karamoh, entrato benissimo in partita, scappa in contropiede, entra in area e ci prova col sinistro. Ottima l'opposizione difensiva di Romagnoli, che gli chiude lo speccio in scivolata e agevola così la parata di Turati. 14:19

83' SOSTITUZIONE GRANATA. Cambio ache per il Torino. Rodriguez viene infatti rimpiazzato da Zima. 14:17

83' CAMBIO FROSINONE. Kaio Jorge esce tra gli applausi, dopo una grande prova alla prima da titolare. Spazio adesso per Cheddira. 14:17

81' Ancora Bellanova a frustare l'erba sulla destra. Altra sovrapposizione e cross tentato praticamente dalla linea di fondo, ma è super la chiusura in scivolata di Okoli in calcio d'angolo. 14:15

79' Invenzione di Zapata, a lanciare Bellanova nello spazio. Il terzino del Torino entra in area e cross morbido, ma è perfetta la chiusura aerea di Monterisi a fermare la trama offensiva ospite. 14:13

76' Ci prova due volte Caso. Il numero 10 attacca la profondità, venendo murato sulla prima conclusione. Poi ci ritenta da posizione defilata, ma Milinkovic-Savic copre il primo palo e fa sua la sfera. 14:10

75' Un quarto d'ora più recupero alla fine di questo lunch match. Sfida che resta bloccata sullo 0-0 e, in questa fase, vanta pochi squilli offensivi che potrebbero far mutare il risultato. 14:09

73' TURATI DICE DI NO. L'estremo difensore respinge il sinistro di Zapata, al primo squillo personale. Conclusione sul primo palo da posizione defilata, non irreprensibile. 14:07

73' TRIPLO CAMBIO TORO. Esce anche Vojvoda, lasciando posto in campo a Lazaro.14:07

73' SPAZIO A KARAMOH. Altra sostituzione del Torino, fuori Sanabria. 14:06

73' CAMBIO TORINO. Vlasic viene rimpiazzato da Seck, ma non è l'unica decisione di Juric. 14:06

72' ALTRA SOSTITUZIONE CASALINGA. Lulic rileva uno sfinito Gelli. 14:05

71' CAMBIO FROSINONE. Fuori Ibrahimovic, spazio per Caso. 14:05

71' Turati e Monterisi rischiano sull'attacco alla profondità di Zapata, ma alla fine il difensore riesce a intervenire in spaccata senza peraltro concedere nemmeno calcio d'angolo. 14:05

69' Ottima chiusura aerea, sulla sua trequarti, di Buongiorno. Grande intervento, a leggere bene il lancio di Brescianini per un Lirola che avrebbe potuto involarsi indisturbato verso Milinkovic-Savic. 14:03

68' Cresciuto sensibilmente il Frosinone, anche perché Soulé si è definitivamente acceso e Kaio Jorge resta imprescindibile quale punto di riferimento offensivo. Ritmi più bassi, soprattutto per il Torino, e squadre decisamente più allungate rispetto al primo tempo. 14:02

65' Soulé inventa per Lirola, il quale scappa sull'out di destra e poi mette in mezzo per il rimorchio di Ibrahimovic. Quest'ultimo sbaglia però completamente lo stop e, al momento di calciare col destro da dentro l'area, viene murato dalla difesa del Torino. 13:59

64' PRIMO CAMBIO TORO. Ricci, volenteroso ma non sempre preciso, lascia spazio a Djidji. Tameze avanza a centrocampo. 13:58

63' La stanchezza comincia a farsi sentire per i giocatori impegnati sul terreno dello Stirpe. Probabilmente ci saranno a breve altri cambi. Sanabria-Zapata sempre troppo vicini al proprio centrocampo. 13:57

61' CAMBIO FROSINONE. Garritano, autore di un'ottima prova ma appena ammonito, lascia il posto a Lirola. 13:54

59' Si preparano dei cambi sulla panchina del Frosinone, vediamo quali saranno le scelte di mister Di Francesco. 13:53

58' AMMONITO PURE TAMEZE. Tre gialli in meno di un minuto. Il difensore granata entra scomposto e in ritardo su Ibrahimovic. 13:51

57' GIALLO A GARRITANO. Ammonizione per trattenuta prolungata alla maglia di Ilic. 13:51

57' AMMONITO ILIC. Cartellino giallo per il numero otto del Torino, reo di un intervento in netto ritardo su Brescianini.13:50

56' Si è acceso definitivamente Soulé. Grande iniziativa tra due avversari, poi verticalizzazione per Garritano. Quest'ultimo arriva al limite ma strozza troppo il destro: facile la presa a terra per Milinkovic-Savic. 13:49

53' Sta crescendo il Frosinone, con Soulé finalmente faro nel gioco dei padroni di casa. Dall'altra parte del campo, Zapata resta invece molto largo sulla sinistra in questa fase del match. 13:48

51' MILINKOVIC-SAVIC DECISIVO! Ripartenza del Frosinone, con Ibrahimovic che imbuca subito in area per Kaio Jorge. L'ex Juventus, scappato a Buongiorno, cerca il sinistro a giro dall'altezza del dischetto, ma il portiere granata devia in angolo con un altro ottimo intervento. 13:45

48' OCCASIONE PER IL TORO. Cross rasoterra di Vojvoda dalla sinistra, Sanabria non riesce nella deviazione ma fa sostanzialmente un velo per Zapata. L'ex Atalanta si ritrova palla sui piedi ma quando è ormai fuori tempo per colpire da due passi e battere Turati. 13:43

48' Zapata resta altissimo e riceve direttamente da rimessa laterale. Il numero 91 granata si gira e prova subito il destro da posizione defilata, non riuscendo però a sorprendere Turati. 13:41

47' Nessun cambio scelto dai due allenatori per iniziare questa ripresa. Stessi 22 che avevano aperto il primo tempo: resta in campo anche Oyono nonostante una pesante ammonizione già rimediata.13:40

47' COMINCIA LA RIPRESA. Frosinone-Torino 0-0. Si riparte allo Stirpe, manovrano i padroni di casa. 13:39

Non è utopistico immaginare qualche nuova idea tattica sia per Di Francesco che per Juric. Il primo deve fare i conti con un Oyono ammonito e spesso in crisi sulla fascia sinistra; il secondo con un Sanabria davvero avulso dal gioco granata, a differenza di Zapata. Vedremo se ci sarà qualche cambio prima dell'inizio del secondo tempo. 13:25

Partita ancora bloccata sullo 0-0, ma comuque qualche occasione c'è stata. La più "ghiotta" è stata rappresentata dal palo colpito da Ilic al 45, mentre il Frosinone ha impensierito Milinkovic-Savic col colpo di testa di Kaio Jorge e anche con l'occasione mancata da Monterisi sul finale di primo tempo. 13:24

45'+5' FINE 1° TEMPO. Frosinone-Torino 0-0. Si va al riposo qui allo Stirpe, con punteggio per ora bloccato a "reti bianche". Sfida equilibrata e molto intensa. 13:23

45'+3' AMMONITO RODRIGUEZ. Cartellino giallo per un fallo tattico su Kaio Jorge, a fermare il tentativo di contropiede dei padroni di casa. 13:21

45'+2' Quello colpito da Ilic rappresenta il primo palo centrato dal Torino in questo campionato. Statistica davvero insolita, specie perché si sono giocate già 14 partite, ma giustificata dal fatto che i granata siano penultimi (davanti solo al Genoa) per tiri tentati in questa Serie A. 13:21

45'+1' PALO DI ILIC! Fraseggio del Torino sulla trequarti avversaria, Zapata allarga per Ilic. Quest'ultimo stoppa, si sposta palla sul mancino e trova una grande conclusione, che batte Turati ma si stampa sul palo alla sinistra del portiere del Frosinone. 13:18

45' Saranno ben quattro i minuti di recupero nel primo tempo di Frosinone-Torino. 13:17

43' COSA SBAGLIA MONTERISI! Soulé va direttamente in porta sulla punizione, la sua conclusione viene murata e arriva al limite per Garritano. Quest'ultimo cerca il tiro, con palla che si alza a campanile e finisce nell'area piccola. Milinkovic-Savic non esce, così l'esterno del Frosinone potrebbe deviare in rete di testa da due passi, ma non trova la palla. 13:17

42' Eccolo Soulé. Servito sulla destra da Gelli, il fantasista argentino punta Vojvoda e lo costringe al fallo. Punizione interessante per il Frosinone, con palla posizionata quasi al vertice destro dell'area granata.13:15

40' Tanti errori in questa fase del lunch match tra Frosinone e Torino. Gioco molto frammentato con continui passaggi sbagliati, che finiscono in fallo laterale. Per ora insolitamente spento Soulé.13:13

37' Rodriguez cerca il cross basso dalla sinistra. Palla che viene deviata involontariamente da un difensore del Frosinone e rischia di prendere in controtempo Turati. Il portiere non si fa però sorprendere e riesce a effettuare la presa senza problemi. 13:12

35' Kaio Jorge davvero scatenato. Qui subisce un fallo nel tentativo di avventarsi sull'ennesimo retropassaggio di Tameze: Buongiorno fa ostruzione, allargando il braccio ed evitando la corsa dell'attaccante. Punizione per il Frosinone. 13:09

34' A terra Monterisi, dolorante per una brutta ricaduta dopo un contrasto aereo con Vlasic praticamente sulla linea laterale. Brutta storta della caviglia sinistra, ma il numero 30 sembra poter riprendere. 13:07

32' Linee difensive sempre molto alte per entrambe le squadre, con grande aggressività nel pressing del Torino. Partita bloccata nel punteggio, ma indubbiamente godibile. 13:05

30' OCCASIONE FROSINONE. Kaio Jorge anticipa Milinkovic-Savic su uno scriteriato retropassaggio di Tameze, ma scivola nel momento in cui vorrebbe calciare a porta vuota. Azione che prosegue e palla che arriva in area a Garritano, il quale cerca il destro in diagonale per prendere in controtempo il portiere avversario, non trovando però lo specchio. 13:04

30' Possesso palla prolungato del Frosinone, con tanto coinvolgimento palla al piede anche di Turati, mentre il Torino prova pressing altissimi e si espone forse un po' troppo. 13:03

28' Rodriguez recupera palla sulla trequarti del Frosinone, lasciando poi a Zapata. Passaggio in orizzontale per Ilic il quale, dal limite, apre per Sanabria. Il numero nove granata prova subito il destro da posizione un po' defilata, ma viene murato da Okoli. 13:01

26' Ritmi che restano altissimi, ma manca ancora qualità nelle situazioni potenzialmente decisive per sbloccare questo 0-0 qui allo Stirpe. Gioco che resta comunque molto frammentato da continui falli e varie interruzioni. 13:00

24' Altra occasione per i padroni di casa. Cross dalla destra e palla che arriva sul secondo palo: Milinkovic-Savic accenna soltanto l'uscita, restando poi a metà strada e favorendo il colpo di testa di Okoli, il quale però non trova lo specchio. 12:58

23' OCCASIONE FROSINONE! Gelli punta Tameze, entra in area e mette un cross delizioso al centro dell'area, su cui si avventa Kaio Jorge. Il numero nove del Frosinone anticipa Buongiorno e gira bene di testa, ma trova la grande risposta di Milinkovic-Savic. 12:58

21' Ci prova Buongiorno. Angolo dalla sinistra di Vojvoda, il numero 4 taglia davanti ad Okoli e impatta di testa, non trovando però lo specchio della porta difesa da Turati. 12:54

20' Partita che ora sta prendendo un andamento complicato per la direzione del signor Massimi. Tanti falli, tantissime proteste da parte delle due squadre e del pubblico di fede frusinate. 12:53

19' FALLO DEL FROSINONE. C'era il contatto in area tra Buongiorno e Kaio Jorge, ma in precedenza è stato decisivo il contatto tra Gelli e Ricci. Quindi punizione in favore del Toro e nessun rigore per i padroni di casa. 12:52

16' AMMONITO KAIO JORGE. L'attaccante del Frosinone si prende il giallo per proteste.12:49

15' Doppia situazione arbitrale poco chiara. Gelli incrocia la corsa di Ricci e ne causa la caduta, servendo poi Kaio Jorge in area. L'ex Juventus salta Buongiorno, il quale gli taglia la linea di corsa ma per l'arbitro è tutto regolare. Attenzione però, perché il VAR è al lavoro per un possibile rigore.12:52

14' Ripartenza del Frosinone, con Kaio Jorge che difende bene palla, si gira e apre a memoria sulla sinistra per Ibrahimovic. Quest'ultimo cerca la contro-apertura per Soulé, ma dosa malissimo il lancio e l'occasione sfuma. 12:47

12' Fallo duro su Bellanova, ancora di Oyono. Proteste evidenti dei giocatori del Torino, che vorrebbero il secondo cartellino giallo per il difensore del Frosinone. Il signor Massimi si limita a fischiare la punizione in favore dei granata. 12:45

11' Grande apertura di Vojvoda per Bellanova, il quale non riesce però a tenere in campo il pallone. L'azione inizialmente prosegue, con Zapata che riceve a centro-area, si gira e prova il destro ma trova l'opposizione di un avversario. Azione comunque fermata dal direttore di gara. 12:44

9' AMMONITO OYONO. Il numero 22 perde l'equilibrio ed entra così in scivolata su Ricci, trovando solo l'avversario e non il pallone. Pochi dubbi sul cartellino giallo. 12:42

8' Presenza numero 100 in Serie A per Ivan Ilic, la numero 28 in maglia granata: nel biennio col Torino, il centrocampista serbo ha finora realizzato tre gol e servito cinque assist. 12:41

6' Ritmi già molto alti e tanto possesso palla per entrambe le squadre. Molto attivi sia Kaio Jorge che Zapata in questi primi minuti di gara. 12:39

5' Proteste del Torino per un presunto fallo su Sanabria nell'area dei padroni di casa. Gioco che prosegue, senza alcun intervento del direttore di gara, il signor Massimi. 12:38

3' Garritano mura il tentativo di cross di Vojvoda, deviando in angolo. Sugli sviluppi del corner, Zapata stacca bene e spizza di testa, ma non trova un intervento sul secondo palo di alcun compagno. 12:36

2' Contatto in area dei granata tra Tameze e Ibrahimovic, ma a commettere fallo è proprio l'esterno del Frosinone, cercato da un lancio in profondità di Gelli. 12:35

1' INIZIA Frosinone-Torino. Si parte allo Stirpe, calcio d'inizio battuto dal Toro di Juric. Meteo soleggiato, temperatura di 15°. Completo totalmente giallo, con piccoli inserti e numeri blu per i padroni di casa, solita divisa granata (con numeri bianchi) per la formazione ospite. 12:33

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dello Stirpe. A dirigere questo Frosinone-Torino sarà Luca Massimi (sezione di Termoli), coadiuvato da Giovanni Baccini (Conegliano) e Mario Vigile (Cosenza). IV Ufficiale Niccolò Baroni (Firenze), VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) e AVAR Paolo Mazzoleni (Bergamo).12:11

Il Torino ha vinto tutti e quattro i precedenti in Serie A col Frosinone: i ciociari hanno registrato più sconfitte soltanto contro Inter, Napoli e Roma (cinque) nel massimo campionato. Con Juric in panchina, i granata sono rimasti imbattuti in sei delle sette gare disputate in Serie A nel lunch match domenicale: quattro vittorie e due pareggi nel parziale.12:08

Juric deve invece ovviare alla squalifica di Linetty, così nei quattro di centrocampo dà spazio a Ricci. Per il resto, stessa formazione titolare che aveva schierato nella grande vittoria (3-0) ottenuta con l’Atalanta.12:08

Mister Di Francesco deve fare i conti con la squalifica di Barrenechea e i problemi fisici di Marchizza, Mazzitelli e Reinier. In mediana spazio così a Garritano e Brescianini, con Bourabia che partirà dalla panchina, mentre al posto di Reinier giocherà Gelli. Kaio Jorge preferito a Çuni quale unica punta. 12:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino risponde invece con un 3-4-1-2 formato da: Milinkovic Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda – Vlasic - Sanabria, Zapata. All. Juric. A disposizione: Gemello, Popa; Gineitis; Djidji, Lazaro, Sazonov, Soppy, Zima; Karamoh, Seck, Pellegri.12:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Turati - Oyono, Romagnoli, Okoli, Monterisi - Garritano, Brescianini - Ibrahimovic, Gelli, Soulé - Kaio Jorge. All. Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali; Lirola, Lusuardi; Bourabia, Harroui, Lulic; Baez, Caso, Cheddira, Çuni, Kvernadze.12:07

Il Torino è invece lanciatissimo dopo la grande vittoria contro l’Atalanta (3-0) e si trova al 10° posto provvisorio in classifica con 19 punti, uno in più degli avversari odierni. In sette trasferte finora disputate, i granata hanno raccolto due vittorie, un pari e 4 sconfitte, ma non trovano i tre punti dal 28 ottobre (1-0 a Lecce).12:07

Il Frosinone è reduce dal k.o. contro il Milan (1-3) e occupa attualmente il 12° posto in classifica con 18 punti. Un successo odierno consentirebbe ai “ciociari” di agguantare la Lazio a quota 21. Dei 18 punti finora conquistati, ben 16 sono maturati tra le mura amiche dello Stirpe: si tratta del terzo rendimento casalingo di tutta la Serie A, dopo Juventus (20 punti, ma otto gare) e Inter (19).12:06

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone e Torino, gara valida per la Giornata 15 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Benito Stirpe-Psc Arena.12:06