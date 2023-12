Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Genoa 1-0 valida per la 15° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.17:00

Il Monza la prossima giornata dovrà vedersela a San Siro con il Milan, mentre il Genoa ospiterà la Juventus nell'anticipo di venerdì sera.16:59

Un match tra Monza e Genoa che offre poche emozioni ma viene decisa dalla giocata di Mota che, all'83esimo minuto, serve Colpani sulla trequarti e si fionda in area. Il trequartista del Monza serve a sua volta sulla parte destra dell'area Pedro Pereira, il quale accomoda al centro per Dany Mota, che batte Martinez verso il palo di sinistra. Nel finale prova a pareggiarla il Genoa, sfiorando il gol con Dragusin, ma senza trovar fortuna.16:58

Il gol di Dany Mota regala i tre punti al Monza, con i brianzoli che agganciano la Lazio al decimo posto.16:56

90'+5' Finisce qui! Monza-Genoa 1-0.16:55

90'+4' Ultimi istanti di gioco, il Monza si avvicina alla vittoria.16:54

90' Segnalati 4 minuti di recupero.16:51

89' Dany Mota riceve sulla sinistra da Pessina, poi prova il destro a giro: conclusione debole e palla tra le mani di Martinez.16:49

88' 3a sostituzione Genoa: entra Caleb Ekuban, esce Stefano Sabelli.16:48

87' 5a sostituzione Monza: entra Giulio Donati, esce Andrea Colpani.16:47

86' 2o ammonito Genoa: cartellino giallo per Frendrup per un intervento in ritardo.16:50

85' Dragusin ad un soffio dal pareggio! Assist geniale di Gudmundsson che imbuca per Dragusin, il quale la stoppa benissimo ma a tu per tu con Di Gregorio colpisce l'esterno della rete di sinistra.16:46

83' GOL! MONZA-Genoa 1-0! Rete di Dany Mota Carvalho! Mota da il via all'azione servendo sulla trequarti Colpani, il quale punta centralmente poi allarga per Pedro Pereira. L'esterno del Monza la crossa bassa al centro dove dal dischetto del rigore Mota gira con il destro verso l'angolo basso lontano, portando i suoi in vantaggio.



80' Hefti prova a farsi vedere subito affondando sulla destra e crossando al centro, ma Di Gregorio è attento e blocca.16:40

78' 2a sostituzione Genoa: entra Silvan Hefti, esce Junior Messias.16:39

78' 1a sostituzione Genoa: entra Seydou Fini, esce Ridgeciano Haps.16:39

77' Messias arriva fino al limite dell'area poi conclude verso la porta, trovando in traiettoria la respinta di Pessina. Il numero 10 del Genoa poi si accascia a terra e chiede il cambio alla panchina.16:38

72' 4a sostituzione Monza: entra José Machín, esce Patrick Ciurria.16:33

72' 3a sostituzione Monza: entra Jean Akpa Akpro, esce Roberto Gagliardini.16:32

71' Resta a terra dolorante ad una spalla D'ambrosio. Staff medico in campo.16:31

68' Si accendono un po' gli animi in campo: Colpani termina a terra dopo un contrasto, dunque Gudmundsson finge di metterla fuori e continua a giocare. L'arbitro Collu deve ristabilire l'equilibrio tra le due squadre.16:30

65' 1o ammonito Monza: cartellino giallo per Kyriakopoulos. Il laterale del Monza viene sanzionato per un intervento in ritardo ai danni di Sabelli.16:26

64' Corner di Gudmundsson verso il secondo palo dove Messias si coordina e colpisce al volo con il mancino, mettendola però a lato.16:24

63' Retegui scippa la palla ad Andrea Carboni, poi prova a mettere in porta Messias, trovando una deviazione e un nuovo calcio d'angolo.16:23

62' Retegui si divora il gol! Palla forte rasoterra di Messias verso il centro dove Retegui arriva a colpirla dentro l'area piccola, sparando però alle stelle da pochi passi da Di Gregorio.16:22

60' Maric si fa vedere dietro le linee del Genoa e dopo aver ricevuto da un compagno prova a rimetterla al centro, ma l'attaccante era partito in offside: calcio di punizione per i rossoblù.16:21

57' 2a sostituzione Monza: entra Dany Mota Carvalho, esce Valentín Carboni.16:17

57' 1a sostituzione Monza: entra Mirko Marić, esce Lorenzo Colombo.16:17

55' Pessina a giro! Il capitano del Monza si fa spazio sulla trequarti, poi alza la testa e conclude con il mancino a giro: palla centrale, blocca in due tempi Martinez.16:16

54' Messias al volo! D'ambrosio prova ad allontanare una palla in area servendo però Messias al limite, il quale si fa ingolosire dall'occasione calciando al volo con il sinistro, mettendola però abbondantemente a lato.16:15

53' Pessina salva di testa! Sabelli va via sulla destra, crossa perfettamente verso il secondo palo dove Badelj dovrebbe solamente appoggiare in rete di testa, ma viene anticipato da Pessina che spizza di testa salvando i suoi.16:14

51' La punizione di Gudmundsson si infrange sulla barriera. La palla rimane però in possesso del Genoa con Frendrup che serve Vasquez in area, il quale prova una conclusione al volo, colpendo male e consentendo a Di Gregorio di farla sua.16:12

50' Prova ad accendersi Gudmundsson al limite dell'area avversaria spostato sulla sinistra, con Pessina che lo trattiene per il braccio commettendo fallo.16:11

50' Intervento in ritardo di Sabelli ai danni di Ciurria che aveva già scaricato il pallone. Fallo per il Monza e richiamo verbale per l'esterno del Genoa.16:10

45' Via alla ripresa. Possesso per il Monza.16:05

Un po' sottotono i nomi offensivi come Colombo e Colpani da una parte e Gudmundsson e Retegui dall'altra. Meglio, invece, Ciurria e Messias.15:49

Poche emozioni in questi primi 45 minuti di gioco, con entrambe le squadre che sembra non vogliano esporsi troppo per non concedere spazi alla rispettiva avversaria.15:49

45' Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0.15:47

43' Corner battuto da Gudmundsson verso il secondo palo con Dragusin che fa sponda, questa volta correttamente, verso il palo opposto, dove Badelj colpisce male mettendo sull'esterno della rete.15:46

43' Retegui riceve sul fondo di destra, crossa contro Carboni ed ottiene un calcio d'angolo.15:45

42' Cross di Gudmundsson verso il secondo palo dove Dragusin fa sponda di testa al centro: blocca Di Gregorio.15:44

37' Gol annullato a Ciurria! Palla profonda per Colombo che entra in area ma la perde a favore di Dragusin che combina un pasticcio servendo Ciurria, il quale se la sistema sul destro e calcia ad incrociare, bucando Martinez. Tutto inutile però perché viene segnalata la posizione di offside in partenza di Colombo.15:40

36' Va Colpani! Il numero 28 del Monza si occupa della battuta della punizione provando a superare la barriera a giro, ma è decisiva la deviazione di testa di Dragusin che la devia in angolo.15:38

34' 1o ammonito Genoa: cartellino giallo per Vasquez. Il numero 22 rossoblù viene punito per aver steso Ciurria al limite dell'area.15:37

32' Frendrup riceve sulla sinistra da Retegui, poi prova il cross verso il secondo palo alla ricerca di Messias, ma Di Gregorio è anticipo e la blocca.15:34

31' Colpani va via di forza palla al piede ma subisce il recupero generoso di Messias, che rientra in difesa e fa sua la palla.15:33

27' V. Carboni prova a servire Pessina con una palombella in area ma Martinez è attento e la fa sua.15:29

22' Grande giocata di Kyriakopoulos che in uscita va via a due uomini, serve in profondità Colpani il quale sbaglia le misure del cross verso Colombo, sprecando una papabile occasione.15:24

21' Azione frenetica del Genoa in area del Monza con la difesa del Monza che alla fine riesce ad allontanare.15:23

19' Prova V. Carboni! Il numero 44 del Monza approfitta della libertà offertagli dal Genoa al limite dell'area e prova una conclusione con il mancino verso il palo lontano, senza però inquadrare la porta.15:22

17' Possesso palla soft per entrambe le squadre, con i 22 in campo che sembrano non voler aumentare il ritmo di gioco fin qui.15:20

14' Buona azione del Genoa con Messias che dal fondo di destra serve di tacco Gudmundsson il quale serve Frendrup al limite dell'area, ma il centrocampista del Genoa spreca tutto sparando altissimo.15:16

12' Palla profonda di Pessina per Colombo che non può nulla fisicamente contro Dragusin, il quale protegge la palla uscire sul fondo.15:14

10' Cross pericoloso di V. Carboni! Il talento del Monza entra in area con una serpentina poi con il destro crossa teso verso il secondo palo dove Pessina non arriva per un soffio e la palla si perde sul fondo.15:13

3' Colombo riceve al limite dell'area e prova a concludere con il mancino, ma trova una deviazione che ammortizza la conclusione e permette la presa di Martinez.15:05

2' Il calcio d'angolo del Monza porta ad un nulla di fatto, prova a risistemarsi il Genoa.15:05

1' Prova l'azione personale sulla destra V. Carboni entrando poi in area e guadagnando il primo angolo del match.15:04

Dopo il forfeit di Caldirola nel riscaldamento si può notare che Palladino abbia deciso per una difesa a quattro con Kyriakopoulos basso a sinistra e con Pereira sulla fascia opposta. In mezzo D'ambrosio e Carboni a formare una coppia inedita.15:04

Via al match! Primo possesso per il Genoa.15:02

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. Gli assistenti saranno Bindoni e Tegoni. Quarto uomo sarà Abisso, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente ad Irrati e Miele.14:14

Gilardino ritrova Gudmundsson e lo schiera in coppia d’attacco con Retegui. A centrocampo ci saranno Frendrup, Badelj e Messias, mentre sulle fasce ecco Sabelli e Haps. Il trio difensivo sarà composto da De Winter, Dragusin e Vasquez, mentre tra i pali torna Martinez, dopo la panchina in Coppa Italia.14:14

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si dispone con un 3-5-2: Martinez – De Winter, Dragusin, Vasquez – Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Haps – Gudmundsson, Retegui.14:14

Il Monza di Palladino si dispone con la difesa a 3 formata da D’ambrosio, Carboni e Pereira, con Caldirola che dichiara forfeit nel riscaldamento e con Marì addirittura in tribuna. In porta Di Gregorio. A centrocampo coppia centrale composta da Pessina e Gagliardini, con Ciurria e Kyriakopoulos a correre sulle fasce. Sulla trequarti ci saranno Colpani e V. Carboni alle spalle dell’unica punta Colombo.14:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio – D’ambrosio, A. Carboni, Pereira – Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos – Colpani, V. Carboni – Colombo.14:57

Quella di oggi sarà la prima sfida in Serie A tra le due squadre. Per trovare l’ultimo precedente tra le due, bisogna tornare addirittura al campionato di Serie C 2005/2006.14:10

Il Genoa sta vivendo un periodo di alti e bassi: l’ultima vittoria risale esattamente ad un mese fa quando i rossoblù vinsero 1-0 ai danni dell’Hellas Verona. Da allora un pareggio e due sconfitte (di cui una in Coppa Italia contro la Lazio di qualche giorno fa). Oggi Gilardino dovrà pure fare a meno di Malinovskyi in seguito a squalifica.14:10

Il Monza sta conducendo fin qui un buon campionato, con 18 punti conquistai in quattordici partite. Durante l’ultima giornata contro la Juventus, i brianzoli hanno alzato bandiera bianca solo al 94esimo, momento in cui Gatti ha trasformato la rete dei 3 punti. Con una vittoria nel match odierno, la squadra di Palladino si avvicinerebbe di molto alla zona Europea, un vero e proprio sogno per tifosi e società.14:10

Si sfidano oggi le formazioni guidate da Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, per un match che vale parecchio per entrambe le squadre.14:10

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza-Genoa, gara valida per la 15a giornata di Serie A.14:10