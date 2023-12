Per la diretta di Salernitana-Bologna è tutto, buon proseguimento di serata. 20:03

In classifica, granata sempre ultimi con 8 punti in graduatoria mentre i rossoblù salgono momentaneamente al 4° posto con 25 punti all'attivo. Nel prossimo turno, Bologna-Roma e Atalanta-Salernitana. 20:02

Il Bologna espugna l'Arechi e vince per la prima volta in trasferta: protagonista Zirkzee, autore di una doppietta. Inutile il gol di Simy che non evita alla Salernitana il secondo ko consecutivo. 20:00

90'+8' E' FINITA! SALERNITANA-BOLOGNA 1-2! Doppietta di Zirkzee e rete di Simy. 19:58

90'+7' Pallone in mischia, sfera per Simy che colpisce di controbbalzo: fuori di un paio di metri. 19:56

90'+6' AMMONITO SKORUPSKI: perdita di tempo. 19:55

90'+5' COLPO DI TESTA DI PIROLA! Occasione Salernitana, cross di Tchaouna e stacco aereo di Pirola fuori di poco. 19:55

90'+4' Grande intervento di Beukema che anticipa Simy. 19:53

90'+2' ESPULSO FAZIO: proteste eccessive dalla panchina. 19:53

90'+1' Animi incandescenti all'Arechi, recupero destinato a allungarsi. 19:52

90' Cinque minuti di recupero. 19:50

89' AMMONITO KASTANOS: pedata ai danni di Saelemaekers. 19:49

88' Trattenuta di Bradaric su Saelemaekers, punizione in zona d'attacco per gli ospiti. 19:47

86' Tiro dalla bandierina per la Salernitana. 19:46

85' AMMONITO URBANSKI: perdita di tempo. 19:45

85' Torre aerea di Urbanski per van Hooijdonk, palla tra le braccia di Costil. 19:44

83' Spinta fallosa in attacco di Simy. 19:42

81' TERZO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Aebischer, esce Moro. 19:40

81' QUINTO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Kastanos, esce Candreva. 19:40

79' Qualche rischio di Freuler, che poi riesce con una buona giocata a conservare il possesso della sfera. 19:39

77' Thiago Motta inserisce forze fresche, match riaperto. 19:39

76' SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra van Hooijdonk, esce Zirkzee. 19:37

76' PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Urbanski, esce Ndoye. 19:37

75' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per l'attaccante nigeriano. 19:36

75' GOL! SALERNITANA-Bologna 1-2! Rete di Simy. I padroni di casa accorciano le distanze: giocata di Candreva che serve a Simy il pallone che buca Skorupski, con un piattone destro. 19:36

73' Tiro-cross di Candreva, Kristiansen devia in corner. 19:32

71' Sbaglia Posch, calcio d'angolo per i padroni di casa. 19:30

69' Contatto in area tra Ndoye e Maggiore, intervento regolare del centrocampista granata. 19:28

67' MORO! Ferguson veste i panni dell'assistman, pallone a centro area dove Moro calcia di poco alto sopra la traversa. 19:26

65' PALO DEL BOLOGNA! Zirkzee lancia Ferguson solo davanti al portiere, destro che Costil devia sul montante! 19:25

64' QUARTO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Maggiore, esce Legowski. 19:24

64' TERZO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Simy, esce Ikwuemesi. 19:23

62' Inzaghi pronto a altre sostituzioni. 19:21

60' Combinazione ospite guidata da Zirkzee, appoggio a Ferguson che poi non rifinisce bene a Saelemaekers. 19:19

58' Legowski sbaglia la triangolazione e il Bologna conquista la sfera. 19:17

56' Bradaric pressa Ndoye, sfera sul fondo. Rimessa per Skorupski. 19:16

54' CARTELLINO GIALLO A GYOMBER: quinta ammonizione su sei ''provocata'' da Saelemaekers. 19:14

53' Freuler ferma Dia e subisce anche fallo. 19:13

51' IKWUEMESI SPRECA! Ben imbeccato da Dia, Ikwuemesi calcia debole davanti a Skorupski, che blocca senza problemi. 19:11

50' Cross di Moro che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare alcuna deviazione. 19:09

48' AMMONITO DANILIUC: steso Saelemaekers. 19:07

46' SECONDO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Daniliuc, esce Mazzocchi. 19:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SALERNITANA-BOLOGNA! Si riparte dal risultato di 0-2. 19:04

Squadre negli spogliatoi: Inzaghi studia le mosse per provare a rimontare, Thiago Motta può gestire il risultato. 18:53

Bologna sul doppio vantaggio all'intervallo grazie alle due reti di Zirkzee, che ha concretizzato una superiorità netta da parte degli ospiti. Salernitana male sia in difesa che in attacco, fischi del pubblico. 18:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! SALERNITANA-BOLOGNA 0-2! Doppietta di Zirkzee. 18:49

45' Due minuti di recupero. 18:47

44' AMMONITO ZIRKZEE: proteste plateali. 18:45

42' CARTELLINO GIALLO ANCHE PER DIA: ennesimo calcione rifilato a Saelemaekers. 18:44

41' DIA AL VOLO! Cross morbido di Candreva, tiro al volo di Dia respinto da Kristiansen. 18:43

39' AMMONITO MAZZOCCHI: entrata in ritardo ai danni di Saelemaekers. 18:41

39' Tiro di Ferguson che si infrange sul muro avversario eretto da Gyomber. 18:41

38' Rimessa laterale in favore dei padroni di casa. 18:40

36' AMMONITO TCHAOUNA: fallow su Saelemaekers. 18:38

35' PRIMO CAMBIO NELLA SALERNITANA: entra Tchaouna, esce Lovato. 18:36

34' Spunto di Ndoye, botta da posizione defilata lontana dallo specchio di porta. 18:36

33' Marcatura triplicata su Dia, che perde immediatamente la sfera. Inzaghi pronto alla prima sostituzione per cambiare l'inerzia del match. 18:35

32' Lunghissimo possesso palla degli ospiti. 18:34

30' Mezz'ora di gioco all'Arechi: parziale di 0 a 2 per effetto della doppietta di Zirkzee. 18:32

29' Gioco momentaneamente fermo, Sozza richiama Moro. 18:30

27' Continua il pressing del Bologna, la Salernitana non trova le contromisure. 18:30

26' AMMONITO COULIBALY: fallo su Ndoye. 18:27

24' Dia prova a mettersi in mostra, andando al tiro dal limite: sinistro sul fondo. 18:26

22' Cross per Ikwuemesi, leggerissima deviazione ma la sfera esce oltre il secondo palo. 18:26

21' PILLOLA STATISTICA: prima doppietta italiana per l'ex Bayern Monaco. 18:24

20' GOL! Salernitana-BOLOGNA 0-2! Doppietta di Zirkzee. Raddoppio ospite: grave errore di Lovato che sbaglia il retropassaggio a Costil, Zirkzee si avventa sulla sfera, salta il portiere e deposita in porta.



19' Break dei rossoblù, sinistro dal limite murato. 18:21

17' Schema di Candreva che appoggia a Bradaric, tiro-cross insidioso, Beukema spazza in calcio d'angolo. 18:20

16' Spinta di Beukema su Ikwuemesi, punizione per la Salernitana ai 25 metri dalla porta di Skorupski. 18:18

14' Discesa palla al piede di Moro che arriva quasi al limite, dove lascia partire una conclusione di destro che termina sul fondo. 18:16

12' I padroni di casa cercano di reagire ma il pallino del gioco è ancora in favore dello schieramento di Thiago Motta. 18:14

10' PILLOLA STATISTICA: 6° centro in campionato per l'attaccante olandese. 18:13

9' GOL! Salernitana-BOLOGNA 0-1! Rete di Zirkzee. Ospiti in vantaggio: diagonale destro di Posch, Costil devia corto e Zirkzee insacca a porta vuota.



8' Cross di Bradaric in area, Calafiori allontana di testa. 18:09

6' Forcing felsineo, uomini di Inzaghi sulla difensiva. 18:08

5' TIRO DI FERGUSON! Filtrante di Moro per il destro di Ferguson, Costil devia in corner. 18:07

3' Ferguson va al tiro ma si era liberato di Coulibaly in maniera irregolare. 18:04

2' Fallo di Mazzocchi ai danni di Saelemaekers all'altezza della linea mediana. 18:03

1' INIZIA SALERNITANA-BOLOGNA! Primo pallone giocato da Zirkzee. 18:02

Squadre in campo agli ordini di Sozza: padroni di casa in maglia granata, ospiti in completo bianco con inserti rossoblù. 18:02

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 17:55

Inzaghi deve rinunciare ancora a Ochoa, tra i pali c'è Costil; in attacco gioca Ikwuemesi con Candreva e Dia a sostegno. Thiago Motta ha diverse indisponibilità: Zirkzee terminale offensivo con Ndoye-Ferguson-Saelemaekers sulla trequarti. 17:28

FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Moro - Ndoye, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Lucumi', Lykogiannis, Aebischer, Fabbian, Urbanski, van Hooijdonk. 17:25

FORMAZIONE SALERNITANA (3-4-2-1): Costil - Lovato, Gyomber, Pirola - Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric - Candreva, Dia - Ikwuemesi. A disposizione: Fiorillo, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Martegani, Simy, Botheim, Fazio, Kastanos, Cabral, Maggiore, Bronn, Tchaouna, Gregorio.17:21

Nell'ultima giornata, granata ko a Firenze mentre i rossoblù hanno pareggiato a Lecce. 16:50

Dirige l'incontro il signor Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato da Scatragli e Bercigli. Quarto Ufficiale Di Marco. Al Var Valeri, Avar Maggioni. 16:48

Il match dell'Arechi mette di fronte i padroni di casa, in cerca di punti pesanti per lasciare l'ultimo posto della graduatoria, agli ospiti, i quali inseguono il sogno europeo. In classifica, rispettivamente, campani a quota 8, emiliani a quota 22. 16:43

Benvenuti alla diretta di Salernitana-Bologna, gara valida per il 15° turno di Serie A. 16:41