Stadio: Giuseppe Meazza



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori12:28

Presso lo Stadio Giuseppe Meazza è tutto pronto per Milan-Torino, anticipo serale della 22ª giornata di Serie A.12:28

I rossoneri sono chiamati al pronto riscatto dopo aver perso le ultime tre partite di campionato.12:38

I granata si presentano a questo appuntamento con 30 punti collezionati in classifica e vanno alla caccia del quarto risultato utile consecutivo.12:39

MILAN (4-2-3-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Tatarusanu - Kalulu, Kjær, Thiaw, Theo Hernandez -Tonali, Krunic - Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão - Giroud. A disposizione: Mirante, Vásquez, Gabbia, Calabria, Ballo-Touré, Pobega, Adli, Bakayoko, Vranckx, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi. All. Stefano Pioli.19:50

TORINO (3-4-2-1) FORMAZIONE UFFICIALE: Milinkovic-Savic - Djidji, Schuurs, Buongiorno - Singo, Adopo, Gineitis, Ricardo Rodriguez - Vlasic, Miranchuk - Sanabria. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Vojvoda, Aina, Gravillon, Ilic, Vieira, Radonjic, Bayeye, Linetty, Seck, Karamoh. All. Ivan Jurić.19:51

Il Milan è imbattuto da 26 partite interne di Serie A contro il Torino, grazie a 18 successi e otto pareggi: l'ultimo successo granata in casa dei rossoneri nel massimo torneo risale al 24 marzo 1985, 1-0 firmato da Walter Schachner.12:35

Il Torino ha vinto le ultime due partite contro il Milan considerando tutte le competizioni: l'ultima volta che i granata hanno battuto i rossoneri in tre incontri consecutivi risale alla stagione 1968/69: tre 1-0 consecutivi (due nei quarti di finale di Coppa Italia e uno in Serie A).12:36

Stefano Pioli si affida in avanti a Leão e Brahim Diaz alle spalle di Giroud unica punta. Ibrahimovic torna in panchina. Assenti Maignan, Florenzi, Tomori, Bennacer, Dest. 19:53

Ivan Jurić schiera a centrocampo ad Adopo e Gineitis. In attacco giocano Vlasic e Miranchuk sulla trequarti con Sanabria punta centrale. Indisponibili Pellegri, Ricci, Lazaro e Zima.19:54

Dirige l’incontro Giovanni Ayroldi coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Mattia Scarpa. Il quarto ufficiale è Manuel Volpi. La coppia Var è formata da Daniele Chiffi e Alessandro Prontera.12:30

1' SI PARTE! Inizia Milan-Torino, con il primo pallone gestito dalla squadra di casa.20:48

2' Vlasic chiuso da un attento Kjaer.20:49

3' Hernandez tenta una conclusione con il sinistro: palla alta.20:49

4' Rodriguez cade in area, ma non c'è fallo per l'arbitro.20:51

6' Saelemaekers tiene palla, il Milan cerca di controllare il gioco.20:52

7' La conclusione di Leao è ribattuta in rimessa laterale.20:53

8' Leao si guadagna un corner, rossoneri che spingono.20:55

10' Brahim Diaz resta a terra, ha subito fallo secondo l'arbitro.20:56

11' Saelemaekers recupera palla su Adopo e ferma l'azione del Torino.20:57

12' Brahim Diaz sbaglia la scelta e perde palla sulla pressione di Rodriguez.20:59

14' Buongiorno riceve palla sulla fascia a spinge l'azione granata.21:01

15' Hernandez cerca Giroud tra le linee, ma la palla non arriva a destinazione.21:02

16' Schuurs ragiona con Buongiorno.21:03

18' OCCASIONE TORINO! Schuurs devia in area da corner: palla alta di poco!21:05

19' Vlasic perde palla sul pressing di Leao, Milan che torna in possesso.21:06

20' Buongiorno non rischia e torna indietro da Milinkovic-Savic.21:07

22' OCCASIONE TORINO! Un rimpallo favorisce Sanabria, che fa partire il destro: grandissima parata di Tatarusanu!21:09

23' Krunic recupera palla e passa indietro da Kalulu.21:10

24' Fallo commesso su Rodriguez: sarà punizione per gli ospiti.21:11

25' Adopo rincorre una palla che si rivela troppo lunga: rimessa dal fondo.21:12

25' AMMONITO Gineitis per la brutta entrata su Saelemaekers.21:12

27' Leao non trova spazio per la conclusione e sceglie di tornare da Tonali.21:14

28' Thiaw si tiene stretta la rimessa dal fondo, non rischia.21:15

29' Leao tenta il cross basso: palla il calcio d'angolo.21:16

30' Hernandez rincorre il pallone e lo scarica per Tatarusanu.21:17

31' Controllo e sinistro di mezzovolo da parte di Hernandez: conclusione fuori misura.21:17

32' Vlasic non passa su Tonali, poi Sanabria torna in possesso della sfera.21:19

32' AMMONITO Kjær per aver fermato il contropiede spinto da Singo.21:20

34' Milinkovic-Savic blocca il pallone dopo l'infelice controllo di Kalulu.21:21

35' Brahim Diaz si abbassa per ricevere palla, poi gestisce bene nonostante la pressione di Vlasic.21:22

36' Rodriguez e Adopo si scambiano la sfera rapidamente.21:23

37' OCCASIONE TORINO! Kjaer pasticcia in area e Tatarusanu è bravissimo ad evitare che Sanabria possa segnare un tap-in molto semplice.21:25

38' Singo resta a terra dopo aver ricevuto un colpo al volto.21:25

40' Thiaw è costretto al lancio lungo, oppresso dalla pressione del Torino.21:27

41' Saelemaekers fa partire il sinistro, ma il tiro non è preciso.21:28

42' Sanabria recupera palla e prova a far salire la squadra.21:29

43' Vlasic è fermato proprio al momento di concludere.21:31

44' Kalulu scambia con Thiaw, il Milan ha poche idee.21:32

45' FINE PRIMO TEMPO: Milan-Torino 0-0, ancora nessun gol a San Siro.21:33

Primo tempo con poche emozioni e nel quale sono apparse tutte le difficoltà del Milan in questo periodo di crisi. Il Torino ha, invece, tenuto bene il campo e si è avvicinato al gol in diverse occasioni, senza però trovare la via del gol.21:34

Nella seconda frazione ci si attende un Milan più efficace in avanti, alla ricerca di un successo che manca da ben 7 partite di campionato. Al Torino anche farebbero molto comodi i 3 punti, impresa che non sembra impossibile da ottenere con i rossoneri in questo stato di forma.21:37

46' SOSTITUZIONE TORINO: esce Gineitis, entra Linetty.21:51

46' COMINCIA LA RIPRESA, si riparte dal risultato di 0-0.21:52

47' Saelemaekers fallisce il controllo, non riesce a tenere il pallone in campo.21:52

48' Buongiorno alleggerisce di testa verso Milinkovic-Savic.21:53

49' AMMONITO Buongiorno per una trattenuta su Brahim Diaz.21:55

50' Schuurs elude la pressione di Hernandez e serve Singo.21:56

51' Il lancio per Sanabria è arpionato da un attento Kjaer.21:57

52' Djidji ferma uno spento Leao.21:58

53' Hernandez mette un cross interessante in mezzo, ma Schuurs non si fa sorprendere.21:59