Per la diretta di Cagliari-Lazio è tutto, buon proseguimento di giornata. 16:57

La Lazio ritrova il successo espugnando Cagliari: apre l'autorete di Deiola, raddoppia Immobile (che fa 200 in A), riapre Gaetano, punto esclamativo di Felipe Anderson. 16:55

Cross di Augello deviato in calcio d'angolo. 16:52

Uscita di Provedel sul pallone per Luvumbo. 16:51

Corner per la Lazio. 16:47

Kamada rifinisce per Castellanos, chiuso in corner al momento della conclusione. 16:44

Corner per il Cagliari: stacco di Dossena in mischia, sfera che termina fuori. 16:37

Tiro dalla bandierina per i padroni di casa. 16:34

Gioco fermo, botta alla testa subita da Marusic. Il terzino biancoceleste sembra in grado di proseguire. 16:34

SINISTRO DI LUVUMBO! Botta da fuori area, il portiere ospite smanaccia in calcio d'angolo. 16:30

Rimessa da fondo campo per Provedel. 16:28

Nandez crossa in area, spazza la difesa di Sarri. 16:25

PILLOLA STATISTICA: terzo centro stagionale per il brasiliano. 16:26

GOL! Cagliari-LAZIO 1-3! Rete di Felipe Anderson. Tris ospite: Vecino allarga per Felipe Anderson, che entra in area e batte Scuffet anche grazie a una deviazione di Zappa. Guarda la scheda del giocatore Felipe Anderson 16:24

MAKOUMBOU! Servito da Nandez, il centrocampista calcia impegnando Provedel in corner. 16:18

Discesa di Zappa a destra, scivolata per crossare in area, Cataldi è ben appostato e rinvia. 16:14

54'

Azione di prima della Lazio: Marusic in mezzo per Immobile, il quale sfiora solamente la sfera e non inquadra la porta. 16:13