Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Picco

Città: La Spezia

Capienza: 10336 spettatori20:28

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Inter, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A.20:28

Leonardo Semplici cerca la prima vittoria sulla panchina dei liguri, dopo i due pareggi contro Udinese e Verona. I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante appena tre lunghezze. Lo Spezia, però, ha collezionato appena due successi al Picco, a fronte di sette pareggi e quattro sconfitte.20:29

Simone Inzaghi, invece, vuole continuità dopo la vittoria ottenuta per 2-0 in casa con il Lecce. I nerazzurri cercano il successo per allungare sul quinto posto occupato dal Milan, al momento distante soltanto tre punti. In trasferta, però, l’Inter ha ottenuto i tre punti in una sola occasione, nel match contro la Cremonese.20:29

FORMAZIONI UFFICIALI - Lo Spezia si schiera in campo con un 3-5-2: Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Zurkowski, Bourabia, Agudelo, Gyasi; Shomurodov, Nzola. A disposizione: Zoet, Zovko, Wisniewski, Ferrer, Sala, Giorgeschi, Ekdal, Esposito, Kovalenko, Verde, Maldini, Krollis, Cipot.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI - L’Inter si schiera in campo con un 3-5-2: Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Onana, Cordaz, de Vrij, Zanotti, Dumfries, Bellanova, Dimarco, Asllani, Calhanoglu, Gagliardini, Carboni, Dzeko.20:31

Semplici deve fare a meno degli infortunati Holm, Moutinho e Bastoni, oltre agli assenti per squalifica Marchetti e Reca. L'ex allenatore della Spal schiera i suoi con la difesa a tre, formata da Ampadu, Caldara e Nikolau. Amian e Gyasi sono i due esterni, mentre torna titolare Zurkowski a centrocampo. C'è Shomurodov e non Verde in attacco al fianco di Nzola.20:36

Inzaghi recupera Dimarco, ma solo per la panchina. Ancora assenti, invece, Skriniar e Correa. Torna titolare D'Ambrosio nel terzetto difensivo, con Acerbi preferito a de Vrij e Bastoni. Darmian torna nel suo ruolo originario di quinto di centrocampo, facendo sedere in panchina Dumfries, mentre dall'altra parte c'è la conferma per Gosens. Parte fuori anche Calhanoglu, con Brozovic in cabina di regia. Torna la Lu-La, infine, in attacco, con Dzeko pronto a subentrare.20:38

Quasi tutto pronto allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Tra pochi minuti l’arbitro Livio Marinelli darà il via al match.20:45

In corso un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del naufragio di Cutro.20:48

CALCIO D'INIZIO! Comincia Spezia-Inter. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:48

3' Barella cerca il cambio di gioco per Gosens, ma sbaglia la misura del lancio, che termina sul fondo.20:50