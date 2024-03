Dal Via del Mare è tutto, grazie per aver seguito con noi Lecce-Hellas Verona. Arrivederci e alla prossima di Serie A!14:28

Tre punti importantissimi e pesanti per il Verona che esce dalla zona retrocessione della classifica volando in 13ª posizione. Scende il Lecce che diventa 16ª: non un ottimo periodo per la squadra di D'Aversa, reduce da 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 partite.14:26

Approccio aggressivo del Verona nella prima mezz'ora di gioco che sblocca il risultato con Folorunsho: il tiro viene deviato però da Baschirotto, decisivo nel spedire il pallone nell'angolino dove non può arrivare Falcone. Nel corso del match cresce il Lecce specie sul finale del primo tempo, pericoloso con una traversa colpita da Almqvist e una girata di Kristovic parata da Montipò. Poche occasioni nel secondo tempo, gioco più lento e spezzettato. Finisce 1 a 0 per il Verona.14:26

90'+8' Rosso diretto a Thomas Michel David Henry a fine partita! Rissa con Pongracic.18:26

90'+6' Finisce qui! Lecce-Hellas Verona 0-1. Gol di Folorunsho deviato da Baschirotto.14:25

90'+2' Continuano le scintille tra Pongracic ed Henry. Attento Chiffi che monitora la situazione.14:22

90'+1' Ammonito anche Thomas Michel David Henry.14:21

90'+1' Ammoniti proprio i due protagonisti dello scrontro: per il Lecce Marin Pongračić.14:21

90'+1' Testa a testa tra Pongracic ed Henry. 14:20

90' Segnalati 5 minuti di recupero.14:20

88' Stop di Piccoli che si invola verso la porta: il giocatore viene sorpreso in fuorigioco. 14:17

86' Conclusione debole proprio di Henry, facile per Falcone.14:16

86' Cambio per il Verona, Tomáš Suslov lascia il posto a Thomas Michel David Henry.14:15

84' Ammonito Daniel Filipe Bandeira e Silva.14:14

83' Contropiede del Verona, Suslov sbaglia il cross che arriva direttamente tra le braccia di Falcone.14:12

82' Si mette subito in mostra Pierotti con un lancio lungo in avanti. Non ci sono però compagni. 14:11

80' Fuori Rémi Oudin per Santiago Daniel Pierotti.18:26

80' Cambio per il Lecce: fuori Ylber Ramadani per Alexis Blin.18:26

79' Ammonito Nicola Domenico Sansone per proteste.14:10

76' Fuori anche Suat Serdar per Daniel Filipe Bandeira e Silva14:06

76' Cambio del Verona, fuori Darko Lazović per Stefan Mitrović.14:06

73' Errore di Montipò sul rinvio, prova ad approfittarne Kristovic con la conclusione dalla distanza. Palla che finisce fuori.14:03

72' Tentantivo di Kristovic dal limite dell'area, la palla colpisce in pieno Piccoli. 14:01

70' Cambio in fascia dove Antonino Gallo lascia il campo per Patrick Chinazaekpere Dorgu.14:00

70' Doppio cambio per il Lecce: fuori Lameck Banda per Nicola Domenico Sansone.14:00

64' Tentativo al volol di Cabal! Il suo tiro però finisce fuori.13:59

60' Cambio anche per il Lecce, fuori Pontus Skule Erik Almqvist per Roberto Piccoli.13:49

58' Fuori anche Tijjani Noslin per Karol Grzegorz Świderski.13:47

58' Primi cambi per il Verona, esce l'ammonito Jackson Tchatchoua per Fabien Centonze.13:47

56' Cross pericoloso di Banda alla ricerca di Krstovic, anticipa Montipò che recupera il pallone.13:47

50' Ancora il Lecce con una conclusione di Oudin, facile per Montipò.13:46

46' Nessun cambio, rientrano in campo gli stessi 22 giocatori.13:37

46' Subito aggressivo il Lecce che guadagna il primo calcio d'angolo del secondo tempo.13:35

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Hellas Verona.13:34

PILLOLA STATISTICA: da inizio 2024 Michael Folorunsho è il giocatore che ha segnato più reti da fuori area nei maggiori cinque campionati europei (tre). 13:19

Cresciuto il Lecce durante il primo tempo che dovrà tornare in campo con lo stesso ritmo visto dopo la mezz'ora, specie perché il Verona ha mostrato molta più aggressività nella prima parte del match. In panchina potrebbe subentrare Piccoli, maestro nel ribaltare match. Lunga la rosa a disposizione di Baroni che per far respirare i suoi può contare su Tavsan, Bonazzoli, Henry e Swiderski.13:19

Approccio più aggressivo del Verona che fin dai primi minuti di gioco è stato molto più propositivo degli avversari. A sbloccare il match è Folorunsho dopo quasi 20 minuti, il suo tiro viene deviato da Baschirotto, decisivo nel spedire il pallone nell'angolino dove non può arrivare Falcone. Cresciuto nel corso del primo tempo il Lecce, che si è reso pericoloso dai calci piazzati, con un tiro a giro di Almqvist finito sulla traversa e una girata di Kristovic parata in tuffo da Montipò. È 1 a 0 per il Verona all'intervallo.13:18

45'+3' Fine primo tempo! Lecce-Hellas Verona 0-1. Gol di Folorunsho deviato da Baschirotto.13:18

45'+2' Insiste il Lecce su questo finale di primo tempo. Corner per i padroni di casa.13:17

45'+1' Il Lecce chiede ancora un tocco di mano in area, l'arbitro fa segno che non c'è nulla. Cabal tiene le braccia attaccate al corpo.13:17

45' Segnalati 2 minuti di recupero. 13:15

44' Ancora una gran parata di Montipò! Girata di testa di Krstovic, respinge prontamente il portiere del Verona! Che occasione!13:15

43' Ammonito Jackson Tchatchoua.13:13

42' Coppola di fisico ferma Banda senza commettere fallo.13:14

41' Carica il destro Duda che colpisce in pieno Almqvist.13:14

41' Cross teso di Folorunsho in area alla ricerca di Noslin che non legge bene e va troppo avanti verso la porta.13:13

37' Ammonito Lameck Banda, diffidato, salterà la trasferta di Salerno.13:07

34' Controlla male Banda che era in anticipo sugli avversari. Perde palla l'attaccante. 13:04

33' Schema del Verona da calcio di punizione non molto efficace. 13:04

31' TRAVERSA DEL LECCE! Tiro a giro con il mancino sul palo lungo di Almqvist che colpisce la traversa! Che occasione!13:02

29' Terzo cross consecutivo per il Lecce che continua a deviare potenziali azioni pericolose.13:00

28' MONTIPÒ! Tiro di Oudin deviato da Tchatchoua, il portiere del Verona costretto ad alzare sopra la traversa.12:59

24' Cabal in qualche modo allontana una palla velenosa in area. 12:54

23' Check over, non è calcio di rigore! Magnani nel momento della respinta aveva le mani attaccate al corpo. 12:55

23' Check del VAR in corso! Si valuta l'eventuale tocco di mano di Magnani.12:55

22' Chiffi fischia calcio di rigore per il Lecce!12:53

17' Assist Tomáš Suslov.12:48

17' GOOOL! FOLORUNSHO! Lecce-VERONA 0-1! Tiro dell'attaccante gialloblù che con la qualità carica il tiro centralmente dal limite delll'area. Sfortunato Baschirotto che colpisce la palla deviandola e mandandola direttamente nell'angolino dove Falcone non può arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Michael Folorunsho12:48

15' Insiste ancora Banda, chiuso prontamente dalla difesa del Verona.12:46

14' Ancora una disattenzione della difesa del Verona, si fa trovare pronto nell'uscita Montipò che respinge il tiro di Banda.12:44

13' Folorunsho, lasciato completamente solo, colpisce di testa senza neanche saltare. Palla alta.12:44

10' Ancora il Verona, conclusione di testa di Lazovic, parata da Falcone.12:41

7' Gioco momentaneamente fermo, staff medico per Krstovic che perde sangue dal naso.12:38

6' Disattenzione del Verona, Krstovic approfitta di un'indecisione di Coppola. Poi però tardano i compagni dell'attaccante, che si fa recuperare palla da Magnani.12:39

4' Ancora una conclusione del Verona con Lazovic. La palla finisce a lato.12:35

2' Cerca subito il tiro il Verona, partito molto carico in questo avvio di partita. Tiro di Noslin centrale parato da Falcone.12:33

2' Tanto vento al Via del Mare: un cross di Duda prende una traiettoria che spaventa Falcone. La palla termina sopra la rete.12:32

1' Subito la squadra di Baroni che guadagna il primo corner.12:31

1' Si parte! Comincia Lecce-Hellas Verona. Fischia l'arbitro Chiffi.12:31

Baroni punta su Noslin con alle sue spalle Suslov, Folorunsho e Lazovic, inizialmente dalla panchina uno tra i protagonisti del match contro il Sassuolo, Swiderski. Assente lo squalificato Dawidowicz, in difesa c'è Coppola con Magnani, ai lati Cabal e Tchatchoua.12:08

In attacco D'Aversa sceglie Krstovic, preferito a Piccoli che partirà in panchina. Il tridente sarà composto anche da Almqvist e Banda. Fuori Rafia, in mezzo al campo torna Oudin con Gonzalez e Ramadani. In difesa recuperato Pongracic.12:11

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal - Serdar, Duda - Suslov, Folorunsho, Lazovic - Noslin. All. Baroni12:02

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Gonzalez, Ramadani, Oudin -Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa12:01

Il Verona arriva dall'importante vittoria contro il Sassuolo nell'ultima giornata e cerca più che mai punti per uscire dalla zona retrocessione. Sono solo 2 quelli tra la squadra di Baroni e il Lecce e con un risultato positivo i gialloblù potrebbero effettuare il sorpasso e recuperare lunghezze per allontanarsi dalla zona rossa.12:06

Obiettivo tornare a vincere per il Lecce di D'Aversa che, dopo l'ultimo risultato positivo di inizio febbraio contro la Fiorentina, ha registrato 3 sconfitte consecutive e un pareggio nell'ultima giornata contro il Frosinone. 12:04

Buongiorno e benvenuti alla diretta di Lecce-Hellas Verona, match valido per la 28ª giornata di Serie A!10:50