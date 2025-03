Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lazio-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2024-2025.22:44

90'+4' Ancora ATTA davanti, cross da destra e Zaccagni devia in angolo. Sembra sia l'Udinese la squadra più vogliosa a trovare questa vittoria.22:40

90'+3' Atta vince il rimpallo con Patric e guadagna una rimessa. Resta in attacco l'Udinese.22:40

90'+2' Patric in ritardo su Davis e l'Udinese guadagna una punizione nella metà campo avversaria.22:38

90'+2' Sventagliata di Pedro per Marusic che però non riesce a controllare in area. Il tempo passa.22:38

90'+1' GIALLO UDINESE! Karlstrom in ritardo su Pedro e arriva il giallo per il centrocampista dell'Udinese. Non era tra i diffidati...22:37

90' 5 minuti di recupero...22:36

90' Contro cross di Pedro che non viene girato a rete da Patric che non riesce a controllare.22:36

89' Subito Rui Modesto in scivolata ad evitare il cross da sinistra di Marusic.22:35

89' CAMBIO UDINESE! Dentro Rui Modesto per questo finale: fuori Ehizibue che si è sacrificato in questo secondo tempo.22:35

87' Scambio Noslin-Patric sulla destra, ma il cross non impensierisce la difesa dell'Udinese.22:34

85' E che rischio nell'area della Lazio tra la conclusione di Zemura e il cross di Solet, tantissimi uomini delll'Udinese davanti a Provedel. Per fortuna della Lazio la palla finisce fuori.22:31

84' Zaccagni prova a spazzare, ma finisce per perdere il rimpallo con Zemura. Buon corner per l'Udinese che vuole anch'essa provare il colpaccio all'Olimpico.22:30

82' DENTRO PATRIC! Fuori a sorpresa Isaksen, mentre esce Patric. Lazio che passa al 4-3-3 a questo punto.22:27

81' FUORI THAUVIN! Esce il capitano dell'Udinese che lascia il posto a Davis. Runjaic cambia, ma non vuole togliere un attaccante e si gioca la carta Davis.22:27

80' Ci prova MARUSIC dalla distanza, tiro deviato ma vede tutto Okoye che si distende in tuffo.22:26

78' Si può ripartire. Doppio pericolo per la Lazio che ha rischiato di andare sotto. La squadra Baroni deve invece segnare un gol per riuscire a salire al 4° posto e superare la Juventus.22:24

77' Gioco fermo perché è rimasto a terra dolorante Noslin.22:23

77' GIALLO UDINESE! Payero si prende un'ammonizione per aver alzato troppo il gomito su Zaccagni.22:22

77' ANCORA UDINESE! Sugli sviluppi del corner arriva la conclusione di Atta che trova però ancora attento Provedel a salvare il risultato.22:23

76' PROVEDEL SALVA TUTTO! Zemura cerca il sinistro a giro a superare la barriera: bella conclusione ma Provedel devia in angolo in tuffo.22:21

74' Contropiede Udinese con Thauvin che cerca e trova Lucca, troppo irruento Marusic col suo intervento: buona punizione per l'Udinese.22:20

72' Lazzari cerca Pedro sul primo palo, ma Solet riesce ad anticipare l'ex Barcellona. Continua a spingere la Lazio.22:18

69' Ancora Lazio davanti con Noslin che scambia con Pedro che scivola però sul più bello all'ingresso in area. E allora riparte l'Udinese. Poco più di 20' alla fine...22:16

69' RISPONDE NOSLIN! Subito Lazio dall'altra parte col destro di potenza di Noslin, Okoye para in due tempi.22:14

68' SUBITO I NUOVI! Zemura in profondità per Thauvin che viene anticipato, c'è però Payero che cerca la conclusione da fuori che finisce di poco alto. L'Udinese mostra subito una nuova faccia.22:14

66' DENTRO PAYERO! La carta della qualità è anche quella rappresentata da Payero che prende il posto di Ekkelenkamp. L'Udinese cambia tutto.22:12

66' FUORI LOVRIC! Anche Lovric ha dato poco in questa partita, non al suo solito livello. C'è Zemura per dare più brio.22:12

66' DENTRO ATTA! Cambia invece assetto Runjaic che passa ad un 4-4-2. Atta va a fare l'interno al posto di Kamara.22:11

65' DENTRO PEDRO! E cambio anche offensivo con l'ingresso di Pedro che va a fare la prima punta. Fuori Dia, anche lui poco sostanzioso davanti.22:11

64' FUORI VECINO! Finisce la partita di Vecino che lascia il campo a Belahyane per dare più sostanza a centrocampo. Resta in panchina quindi Rovella.22:10

64' Niente di fatto sugli sviluppi del corner con Isaksen che aveva cercato Gila, ma il difensore spagnolo viene anticipato.22:10

63' Guendouzi per Lazzari, tocco per Isaksen che cerca l'ennesimo inserimento in area. Nuovo corner per la Lazio e alle porte c'è un doppio cambio per Baroni.22:09

62' GIALLO LAZIO! Lazzari ammonito per aver speso un fallo tattico per fermare il contropiede di Solet.22:08

61' Questa volta decisivo Ehizibue che in diagonale salva tutto su Zaccagni e può ripartire l'Udinese.22:07

61' Scocca l'ora di gioco e Runjaic è pronto a fare diversi cambi per dare un nuovo volto all'Udinese che sembra non essere entrato in campo in questo secondo tempo.22:07

60' GIALLO UDINESE! Ammonizione per Lovric per aver ritardato il calcio di punizione di Isaksen.22:05

58' Si fa vedere l'Udinese, per la prima volta in questo secondo tempo, con un calcio d'angolo in cui si inserisce Bijol. Pericolo e nuovo corner per i friulani.22:05

55' Proteste di Guéndouzi che vuole un tocco di mano di Solet in area di rigore. Non c'è niente però perché il pallone era già uscito: angolo per la Lazio che resta in zona d'attacco.22:01

54' Ancora Isaksen sulla destra, palla dentro dove c'è Zaccagni che calcia in porta ma trova una deviazione e l'angolo. Lazio ancora arrembante.22:00

53' Check del VAR per capire addirittura se quello di Vecino fosse oltre il giallo. Ha rischiato davvero tanto l'ex Inter rivedendo il fallo al replay.21:59

52' GIALLO LAZIO! Arriva un cartellino giallo per Vecino che esagera col pressing e fa un brutto fallo da dietro su Thauvin.21:58

50' Isaksen veloce sulla destra, cross dentro direttamente tra le braccia di Okoye. L'Udinese però fatica ad uscire dalla propria metà campo.21:58

49' Grande pressing della Lazio in questi primi minuti. L'approccio alla partita dei biancocelesti in questo secondo tempo è di quelli aggressivi.21:56

48' BRIVIDO UDINESE! Recupera palla Noslin che cerca Zaccagni sul primo palo, recupero in extremis di Kamara che sradica il pallone dai piedi del capitano della Lazio. Tutto in maniera regolare, ma che rischio.21:56

47' Subito Isaksen mette dentro da sinistra, libera la difesa dell'Udinese. La Lazio mostra subito le sue intenzioni.21:53

47' CAMBIO LAZIO! Baroni fa il cambio, ma al posto del centrocampista cambia un trequartista. Dentro Noslin che si mette alle spalle di Dia. Esce dal campo Tchaouna che ha fatto davvero poco nei primi 45 minuti.21:51

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo e si riparte col risultato di 1-1. La Lazio deve vincere per essere al 4° posto in solitaria davanti alla Juventus, ma l'Udinese non vuole interrompere la sua striscia positiva.21:52

Baroni dovrà sistemare sicuramente il centrocampo perché, quest'oggi, sembra in efficace contro il pressing dell'Udinese. Giusto mettere in campo Rovella? Dopotutto mancherà per squalifica contro il Viktoria Plzen, potrebbe giocare nel secondo tempo. L'Udinese ha contenuto discretamente bene Zaccagni e Isaksen, che pur hanno provato a sgasare. I braccetti difensivi hanno però bisogno di una mano: Kamara e Ehizibue devono cercare di non farsi sorprendere.21:39

L'Udinese ha giocato con grande attenzione, ritardando l'uscita di palla della Lazio e, soprattutto, si è resa abbastanza pericolosa dalle parti di Provedel. Ha segnato Thauvin, ma ci hanno provato anche Lucca, Kamara e Lovric. Dall'altra parte, la Lazio ha faticato nell'arrivare dalle parti di Okoye ma dopo l'occasionissima per Zaccagni, c'è stato il gol di Romagnoli che rimette tutto in gioco. Un 1-1 che tiene aperti tutti gli scenari, con i padroni di casa che si stanno giocando un posto alla prossima Champions.21:37

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fischio del sig. Piccinini che manda tutti al riposo sul risultato di 1-1: apre i conti Thauvin, pareggia Romagnoli.21:34

45'+1' Due minuti di recupero in questo primo tempo...21:31

45' Guadagna una punizione Zaccagni per il fallo da dietro di Kristensen. Il capitano della Lazio si arrabbia anche con l'arbitro, chiedendo i cartellini.21:31

44' UDINESE VICINO AL GOL! Kristensen cerca e trova LUCCA a centro area: girata col destro che sfiora il palo alla sinistra di Provedel. Che occasione.21:30

43' Sinistro di Lovric dal limite dell'area, ma viene murato. Prova a reagire anche l'Udinese dopo il gol subito. Una Udinese quasi perfetta nella prima mezz'ora di gioco....21:29

41' Romagnoli cerca Tchaouna in profondità, ma non lo trova. Una Lazio che oggi fatica ad andare in profondità passando per il centrocampo e prova ora a scavalcare direttamente la linea mediana dell'Udinese. Vedremo se Baroni cambierà qualcosa nel secondo tempo... Magari facendo entrare Rovella.21:28

37' Si accende anche TCHAOUNA che rientra sul sinistro e ci prova da dentro l'area, conclusione però non potente e ci arriva Okoye in tuffo.21:23

33' Per Romagnoli è il primo gol in campionato, il terzo in stagione dopo le due reti in Europa League.21:21

33' GOL VALIDO! Seconda esultanza del pubblico di casa e, quindi, 1-1 con una decina di minuti ancora da giocare.21:20

33' Gol non ancora convalidato perché è da valutare la posizione di Romagnoli sul tocco di Vecino e capire se era al di là della linea difensiva dell'Udinese.21:20

32' GOL! LAZIO-Udinese 1-1. Rete di Alessio Romagnoli. Pareggio dei biancocelesti con la rete di Romagnoli che era ben appostato sul secondo palo dopo la sponda di Vecino. 1-1 all'Olimpico.



32' LAZIO VICINA AL PAREGGIO! Palla a scavalcare la difesa, c'è Zaccagni che cerca subito il destro sul secondo palo ma arriva la parata di Okoye che devia in angolo. Brivido per i friulani.21:18

30' 62% di possesso palla per la Lazio in questa prima mezz'ora, ma in vantaggio c'è l'Udinese col gol di Thauvin.21:17

29' ANCORA LAZIO! Ci prova Tchaouna dopo lo scarico di Isaksen, ma l'attaccante dei biancocelesti perde il rimpallo.21:16

28' Dia viene pescato in area da Vecino, ma l'ex Salernitana tocca con la mano e si interrompe così l'azione offensiva della Lazio che è subito andata alla ricerca del pareggio.21:14

25' Rischia ancora in fase di impostazione l'Udinese, ma Solet riesce ancora ad uscirsene in qualche modo.21:11

23' 8° gol in campionato per Thauvin21:10

22' GOL! Lazio-UDINESE 0-1. Rete di Florian Thauvin. Apertura di Lucca per Thauvin che supera Romagnoli, ma non Provedel. La palla resta lì, rovesciata di Lucca che colpisce male, ma torna Thauvin che batte Provedel da due passi per il vantaggio friulano. È successo di tutto in questa azione.



20' Sul tocco di Kamara c'è il braccio di Lazzari, ma è attaccato al corpo. Non c'è assolutamente rigore. L'Udinese guadagna comunque un corner, con Kamara che ci riprova con deviazione ancora di Lazzari. L'Udinese è sempre pericolosa quando arriva nell'area avversaria.21:07

19' Zaccagni fa ripartire alla grande la Lazio, ma sbaglia però il passaggio in verticale per Isaksen: grande recupero di Solet.21:06

15' BRIVIDO UDINESE! Okoye fatica a far ripartire l'azione da dietro palla a terra sul pressing della Lazio, Solet in qualche modo recupera e la manda nella metà campo avversaria. Che rischio.21:01

14' Risponde la Lazio con la bella giocata di Zaccagni che cerca poi Tchaouna, ma l'attaccante dei biancocelesti viene anticipato proprio prima di andare al tiro.21:00

13' Lovric con lo spiovente verso la porta, Lucca cerca di arrivarci in tackle ma il pallone finisce direttamente tra le braccia di Provedel. Continua a farsi vedere la squadra friulana.20:59

11' Rischia il giallo anche Solet sempre per fermare Isaksen. Si arrabbia Baroni a bordo campo, chiedendo l'ammonizione anche per il braccetto difensivo dell'Udinese.20:58

10' Ci prova da fuori VECINO ma la sua conclusione viene deviata: tutto facile per Okoye.20:56

8' Prima di battere il calcio di punizione, Piccinini va anche ad ammonire Kamara per l'intervento precedente su Isaksen.20:55

7' ANCORA ISAKSEN! Doppio passo del danese che supera Kamara con troppo semplicità e subisce il fallo. Calcio di punizione da posizione molto invitante per i padroni di casa.20:54

5' La Lazio fa possesso nella sua metà campo, ma l'Udinese per ora tiene la linea altissima rallentando la manovra dei padroni di casa.20:51

4' CI PROVA L'UDINESE! Sinistro da fuori di Kamara, la tocca Lucca in area col tacco ma non trova la porta di Provedel. La squadra friulana risponde subito.20:50

2' Primo affondo di Isaksen sulla sinistra, lo disturba Solet che riesce anche a guadagnare il fallo laterale. Il danese dimostra, però, di voler fare tanto anche oggi.20:48

1' SI PARTE! Primo possesso per l'Udinese in completa tenuta gialla...20:46

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto all'Olimpico di Roma. A dirigere questo incontro sarà il sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì. Il fischietto classe '83 sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Becigli e dal quarto ufficiale, il sig. Daniele Rutella. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Davide Ghersini (VAR) e Aleandro Di Paolo (AVAR).20:22

L’Udinese ha vinto le ultime due sfide contro la Lazio in campionato... I friulani potrebbero ottenere tre successi di fila contro i biancocelesti in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2004 e ottobre 2005. Grande equilibrio nelle ultime 10 gare tra biancocelesti e friulani in campionato: tre successi per parte e quattro pareggi, dopo che nelle 10 precedenti sfide tra queste due formazioni in Serie A la Lazio aveva ottenuto nove vittorie. L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte contro la Lazio in campionato (2V, 2N), solo una volta i friulani hanno registrato cinque match fuori casa di fila senza sconfitta contro i biancocelesti: tra il 1961 e il 1990.20:21

Nell'Udinese torna Okoye tra i pali, rimpiazzando il 39enne Padelli che aveva giocato l'ultima col Parma. Dentro Kristensen come braccetto difensivo a destra, larghi ci sono Ehizibue e Kamara. In avanti i soliti Lucca e Thauvin.20:21

Qualche cambio per Baroni dopo la gara di Coppa in Slovcchia con Zaccagni e Tchaouna che tornano titolari e Dia che fa un passo indietro, con l'ex Salernitana che si riaccomoda sulla trequarti. C'è Gila ad affiancara Romagnoli al centro della difesa, riposa Rovella che resta in panchina.20:16

FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Okoye - Kristensen, Bijol, Solet - Ehizibue, Karlström, Lovric, Ekkelenkamp, Kamara - Thauvin, Lucca. All. Kosta Runjaic. A disposizione: Padelli, Piana - Kabasele, Ehizibue, Giannetti, Zemura - Zarraga, Rui Modesto, Payero, Atta - Pafundi, Iker Bravo, Alexis Sánchez, Keinan Davis, D.Pizarro20:15

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Provedel - Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic - Guéndouzi, Vecino - Isaksen, Dia, Zaccagni - Tchaouna. All. Marco Baroni. A disposizione: Mandas, Furlanetto - Patric, Gigot, Provstgaard - Basic, Belahyane, Rovella, Dele-Bashiru, A.Ibrahimovic - Noslin, Pedro.20:44

Partita che diventa ancora più di significato dopo il clamoroso 0-4 di domenica sera allo Stadium, con l'Atalanta che ha umiliato la Juventus. In caso di successo, questa sera, la Lazio salirebbe a quota 53 punti in classifica, superando proprio la Juve al 4° posto.03:37

Occhio all'Udinese che arriva all'Olimpico con un ruolino di marcia da squadra che punta all'Europa: 4 vittorie nelle ultime 5, tra questi risultati anche il pareggio di Napoli per 1-1. Friulani che hanno vinto tutti gli ultimi scontri diretti in queste settimane: le vittorie contro Venezia, Empoli, Lecce e Parma hanno portato infatti i bianconeri a +17 sulla zona retrocessione. Non c'è ancora la salvezza matematica, ma la situazione è ben diversa rispetto alla scorsa stagione quando la retrocessione è stata evitata solo all'ultima giornata nella sfida col Frosinone.03:36

La Lazio arriva a questa sfida dopo l'incredibile vittoria di Coppa, contro il Viktoria Plzen nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Baroni ha battuto la formazione slovacca in 9 contro 11 grazie al gol di Isaksen nel finale, dopo i rossi sventolati a Rovella e Gigot. Isaksen ancora decisivo, quindi, come lo era stato nell'ultima di campionato contro il Milan, con i biancocelesti che hanno espugnato San Siro la scorsa settimana grazie al penalty di Pedro (rigore procurato proprio da Isaksen).03:36

Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Udinese, gara valida per la Giornata 28 della Serie A Enilive 2024-2025. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.03:35

