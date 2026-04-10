La Roma torna a vincere dopo la scoppola presa al Meazza contro l'Inter. 3-0 al Pisa grazie alla tripletta di Malen, che è stato il vero MVP della partita. C'è stato anche un palo di Pellegrini su calcio di punizione. Ma, soprattutto, 0 gol subiti da Svilar. Negli ultimi due mesi, in tutte le competizioni, la Roma aveva portato a casa il clean sheet solo in due occasioni (contro Cremonese e Lecce). Anche se non sono mancate le chance per il Pisa, che è andato vicino al gol con Tramoni, Hojholt e Durosinmi.
E, con questo risultato, la Roma raggiunge la Juventus a quota 57 punti e si porta a -1 dal Como quarto (58). Juventus che, nel week end, giocherà contro l'Atalanta a Bergamo. Mentre il Como attende la capolista Inter in casa. Potrebbe essere, quindi, un turno molto favorevole per la squadra di Gasperini. Pisa sempre ultimo a quota 18 punti (a -9 dalla zona salvezza).
La Roma tornerà in campo sabato 18 aprile, per una sfida decisiva per l'obiettivo Champions: all'Olimpico arriva l'Atalanta, altra squadra interessata all'Europa che conta. Il Pisa, invece, se la vedrà contro il Genoa domenica 19 aprile in casa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Roma-Pisa e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:44
90'+5'
E FINISCE QUI!!! Roma batte Pisa 3-0 e si rialza. La decide Malen con una tripletta.22:51
90'+4'
Gioco fermo. Rimane a terra Robinio Vaz dopo un pestone dato da Caracciolo22:39
90'+2'
ANCORA PISA!!! Piccinini per Angori, palla dentro per Durosinmi che viene però murato sulla sua conclusione. Era, comunque, tutto fermo per il fuorigioco precedente di Angori22:38
90'+1'
Loyola serve Piccinini che si inserisce, in posizione regolare, ma il suo diagonola è da dimenticare. Occasione sprecata dal Pisa.22:37
90'+1'
Scarico di El Shaarawy per Angeliño che ci prova da fuori, senza trovare lo specchio della porta22:36
90'
4 minuti di recupero...22:35
89'
PICCININI A TERRA IN AREA!!! Piccinini riprende palla in area, punta Svilar e va giù sul contatto con Cristante. Il sig. Feliciani è lì ad un passo e fa cenno di continuare22:49
88'
PISA VICINO AL GOL!!! Transizione portata avanti da Piccinini. Poi Durosinmi che prima non riesce a calciare, si rialza e tira, ma Svilar ci mette il corpo e dice di no22:34
87'
Deve entrare lo staff medico del Pisa per le cure del caso in favore di Caracciolo22:31
86'
Ndicka va di testa sugli sviluppi del calcio di punizione. Botta subita in faccia per Caracciolo che era andato a contrastare sul centrale della Roma22:31
86'
Ultimo cambio anche per la Roma. Dentro Lorenzo Venturino che prende il posto di Rensch22:29
85'
Ultimo cambio per il Pisa. Dentro Francesco Coppola che prende il posto di Calabresi22:29
82'
Léris contrastato al limite, c'è comunque Durosinmi a provare la conclusione, ma è centrale e para senza troppi fronzoli Svilar22:28
80'
Giocata interessante di Loyola che crossa con l'esterno, ma l'arbitro ferma tutto. Il pallone era uscito22:25
79'
Dentro Angeliño che si inserisce a sinistra al posto di Çelik. Rensch si sposta a destra22:29
78'
DOPPIO CAMBIO ROMA!!! Fuori Malen, autore della tripletta, con l'olandese che lascia il posto al giovane Robinio Vaz che va a fare la punta.22:23
77'
Giro palla della Roma che toglie al Pisa la voglia di attaccare. Roma che amministra sul 3-022:22
75'
E dentro anche Loyola che prende il posto di Moreo. Quindi Durosinmi punta centrale, supportato da Léris e Piccinini. Loyola, invece, a cercare l'equilibrio a centrocampo22:19
74'
DOPPIO CAMBIO PISA!!! Solo adesso Hiljemark mette dentro una punta vera. Dentro Durosinmi che prende il posto di Tramoni22:19
73'
Moreo la alza per Tramoni, bella l'idea ma c'è Ndicka in vantaggio. Tramoni applaude comunque il tentativo del compagno22:18
70'
EL SHAARAWY A TERRA IN AREA!!! Palla di Malen per El Shaarawy che se la porta sul destro e va a sbattere contro Aebischer. L'italo egiziano chiede un blocco irregolare, ma per il sig. Feliciani non c'è nulla per dare il rigore.22:18
68'
Malen allarga per Celik, tentativo di cross in area dove ci sono Pisilli e El Shaarawy, ma mette fuori la difesa del Pisa22:13
66'
Moreo cerca lo scarico per Tramoni che si inserisce in area, ma c'è l'anticipo di Ghilardi che manda in angolo22:11
65'
Intanto Gasperini mette mano ai cambi. Dentro El Aynaoui che prende il posto di Soulé che ha ancora un'autonomia limitata22:10
63'
El Shaarawy si rialza a fatica, ma sembra in grado di poter continuare22:08
62'
El Shaarawy steso da Akinsanmiro, ma l'arbitro fa continuare22:08
59'
Angori se ne va a sinistra, palla per Piccinini che cerca lo scarico per Aebischer appostato al limite, ma recupera Cristante che intercetta22:04
57'
El Shaarawy per Pisilli che si inserisce in area, ma il suo scarico per Cristante viene intercettato da Akinsanmiro che conquista anche un calcio di punizione.22:02
55'
Dentro anche Piccinini per Touré. È un Pisa che, paradossalmente, è ancora più d'attacco. Tanto non c'è più niente da difendere22:00
54'
DOPPIO CAMBIO PISA!!! Hiljemark fa entrare Akinsanmiro al posto di Hojholt, che poco fa ha avuto l'occasionissima per l'1-221:59
54'
C'è stato anche un check del VAR per rivedere la posizione di Malen sul servizio di Soulé: tutto regolare21:58
53'
E sono i 10 i gol in campionato per Malen21:58
52'
GOL! ROMA-Pisa 3-0. Rete di Donyell Malen. E, alla prima chance, la Roma fa tris con Malen che non sbaglia davanti a Semper dopo l'imbucata di Soulé che fa assist. Calabresi sembrava vicino a toccarla, ma non ce l'ha fatta.
Canestrelli cerca Touré sul secondo palo, svetta più in alto di tutti Svilar che recupera in uscita21:56
50'
Çelik ferma fallosamente Moreo che provava a ripartire veloce nella metà campo avversaria. Giallo per il turco21:55
48'
SVILAR SALVA TUTTO!!! Calabresi infila tutta la retroguardia della Roma, Hojholt scappa via a Pisilli, ma calcia addosso a Svilar che salva il risultato. Occasionissima Pisa.21:54
47'
OCCHIO A CARACCIOLO!!! Ancora una palla aerea pericolosa nell'area della Roma, ma Caracciolo commette fallo su Ghilardi prima di andare al tiro davanti a Svilar21:52
47'
Subito una palla per Tramoni in area, ma Ndicka lo accompagna all'uscita. Resta in zona d'attacco il Pisa21:51
47'
CONFERMATO IL CAMBIO!!! Dentro El Shaarawy che prende il posto di Pellegrini. Dal punto di vista tattico non cambia nulla21:50
46'
SI RIPARTE ALL'OLIMPICO!!!21:50
E Roma che dovrà essere brava a chiuderla la partita e non lasciare spazi per un eventuale ritorno del Pisa. Gasperini, però, si deve inventare qualcosa visto l'infortunio di Pellegrini. Sembra scontato l'ingresso in campo di El Shaarawy, ma stiamo a vedere. Pisa che non si è mosso male, ma in attacco combina sempre poco. Dentro Durosinmi per aumentare un po' la pericolosità dei toscani?21:43
Doppio vantaggio per la Roma che ha fatto valere una maggiore concretezza davanti. Errore di Caracciolo e gol di Malen, errore di Touré e secondo gol di Malen. Gasperini non comunque soddisfatto di come ha giocato la sua squadra che, in fin dei conti, ha creato però poco visto che i gol sono arrivati da clamorosi errori degli avversari. Pisa intraprendente, ma in trasferta non segna mai. Anche se la palla dell'1-1 l'ha avuta Tramoni, con parata di Svilar.21:36
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Roma avanti 2-0 dopo i primi 45'. Doppietta di Malen su due erroracci difensivi del Pisa. Nel mezzo un palo di Pellegrini su punizione.21:34
45'+3'
Palla lunga per Moreo, ma Ndicka è in vantaggio e serve all'indietro per Svilar21:34
45'+1'
Pellegrini prova a rientrare in campo, anche se ha comunicato alla panchina di aver sentito 'tirare' il muscolo dietro alla coscia 21:32
45'
Due minuti di recupero...21:31
45'
Si riparte con un infortunio di Pellegrini che era andato al contrasto con Aebischer21:31
44'
E sono 9 i gol in campionato di Malen21:30
43'
GOL! ROMA-Pisa 2-0. Rete di Donyell Malen. Batti e ribatti in area, Touré sbaglia tutto nel tenere palla nella propria area e, dopo una carambola, ci mette la zampata Malen che raddoppia sull'assist di Rensch.
PALO PIENO!!! Ci prova Lorenzo Pellegrini direttamente su calcio di punizione, ma il palo alla sinistra di Semper respinge la Roma che sfiora soltanto il 2-021:42
40'
Scambio nello stretto tra Soulé e Pellegrini che viene fermato fallosamente da Calabresi. Interessante calcio di punizione per la Roma21:41
39'
Contropiede Pisa, ma Hermoso è bravo ad intercettare il passaggio di Léris verso Moreo21:25
37'
Malen riceve da Soulé, ma l'olandese non riesce a chiudere il triangolo, interrotto da Aebischer che fa buona guardia21:22
34'
Ci prova, da fuori, Caracciolo, ma non trova la porta di Svilar. È un Pisa che, comunque, ci prova21:20
33'
Palla dentro per Moreo che si inserisce in area, c'è anche Touré, ma Ghilardi salva tutto arrivandoci per primo21:19
31'
Altro tentativo di imbucata in direzione di Malen, ma il tocco di Rensch finisce sui piedi di Canestrelli21:17
30'
59% di possesso palla per la Roma in questa prima mezz'ora di gioco...21:16
28'
Soulé, invece, prova a velocizzare il gioco, ma il suo spiovente per Malen è impreciso. Rimessa dal fondo per Semper21:14
27'
Pisilli perde palla sul pressing di Calabresi e commette anche fallo. Il Pisa recupera la sfera21:13
26'
Gasperini non felicissimo a bordo campo perché vede intraprendenza da parte del Pisa. Mentre la Roma, dopo il gol, non ha creato altro21:11
25'
Pressing del Pisa che rallenta il giro palla della Roma e Hermoso sbaglia tutto mandando a lato. Fallo laterale in zona d'attacco per gli ospiti21:11
23'
C'erano state le lamente di Ndicka che si è sentito trattenuto sugli sviluppi del calcio di punizione, ma né arbitro né VAR sono intervenuti21:08
22'
Niente di fatto dal calcio di punizione. Angori spazza via ogni pericolo21:07
21'
Giallo per Touré che interviene in ritardo su Rensch che era scappato a sinistra21:06
17'
PISA VICINO AL GOL!!! Questa volta i toscani vanno davvero vicini al pareggio: Moreo si defila a destra, palla dentro per Tramoni che si inserisce in area, cerca l'angolino, ma Svilar risponde presente in tuffo.21:03
15'
Contropiede del Pisa, la Roma recupera palla sulla trequarti e Cristante cerca subito il lancio per Malen, ma il suo servizio finisce a lato. Occasione non sfruttata dai giallorossi21:01
13'
Léris a terra dopo un contatto con Hermoso. Ma l'arbitro non fischia il fallo, c'era un fuorigioco precedente del Pisa20:59
12'
È uno schema quello del Pisa su corner. Arriva al tiro Aebischer, che manda però alto sopra la traversa21:39
11'
Si vede, per la prima volta, il Pisa! Palla per Moreo che aggancia, cerca il cross, ma chiude in scivolata Hermoso che manda in angolo20:56
9'
Soulé cerca l'imbucata per Malen, bella l'idea, ma capisce tutto Calabresi che anticipa l'attaccante olandese20:55
6'
Si rialza anche Rensch. Intanto si riparte con la Roma momentaneamente in 1020:52
6'
Sembra tutto ok per Touré, resta ancora a terra dolorante Rensch20:51
5'
Scontro tra Rensch e Touré. Restano a terra entrambi i giocatori dopo un testa contro testa20:51
4'
E sono 8 i gol di Malen in campionato in 12 giornate20:51
4'
GOL! ROMA-Pisa 1-0. Rete di Donyell Malen. Clamoroso errore di Caracciolo che lascia le praterie per Malen che si accentra sul destro e batte Semper per il vantaggio immediato.
Malen allarga per Celik che si sgancia sulla destra e fa partire un cross, ma chiude Touré. Prima vera offensiva della Roma20:48
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...20:46
Maurizio Mariani, oggi quarto ufficiale, che è stato ufficialmente inserito nella lista dei 52 arbitri per il Mondiale 2026 di USA, Canada e Messico. Sarà l'unico italiano presente, insieme a Marco Di Bello (che sarà impiegato però solo come VAR).20:22
A dirigere l'incontro sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il fischietto classe '91 sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale, Maurizio Mariani. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Antonio Giua (VAR) e Aleandro Di Paolo (AVAR).20:21
Sono 18 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Roma e Pisa. Bilancio nettamente a favore dei giallorossi con 12 vittorie oltre a 2 pareggi e 4 successi del Pisa. L'ultima partita giocata all'Olimpico tra le due squadre, ha visto la vittoria del Pisa per 2-0. Era il 20 gennaio 1991, con successo dei toscani grazie ai gol di Henrik Larsen e Davide Lucarelli.20:27
Pisa che gioca con un 3-5-2 che può diventare anche 3-4-2-1 in caso di presenza - più vicina alla porta - di Léris. Un solo cambio per i toscani rispetto al ko col Toro: torna Touré a centrocampo, fuori Meister. Rientra dalla squalifica Durosimni, ma parte dalla panchina. Out per infortunio Denoon e Marin. Ma sono assenti anche Lorran e Iling Junior, esclusi di nuovo dall'allenatore Hiljemark per scelta tecnica. Entrambi arrivati a Pisa in prestito e che, quasi certamente, torneranno nei loro club di origine non appena finita la stagione.20:34
Un solo cambio per Gasperini rispetto alla brutta sconfitta con l'Inter. C'è Ghilardi in difesa al posto di Gianluca Mancini infortunato. Nella Roma assenti per problemi fisici anche Koné, Ferguson, Dybala, Dovbyk e Wesley.20:29
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Semper - Calabresi, Ant.Caracciolo, Canestrelli - Léris, I.Touré, Hojholt, Aebischer, Angori - Tramoni, Moreo. All. Oscar Hiljemark. A disposizione: Nicolas Andrade, Scuffet - Raúl Albiol, Bozhinov, F.Coppola - Cuadrado, Loyola, Akinsanmiro, Vural, Stengs - G.Piccinini, Stojilkovic, Meister, Durosinmi.20:15
FORMAZIONI UFFICIALI: La Roma scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Svilar - Ghilardi, Ndicka, Mario Hermoso - Çelik, Cristante, Pisilli, Rensch - Soulé, Lo.Pellegrini - Malen. All. Gian Piero Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi - Mirra, Seck, Ziolkowski, Angeliño, Tsimikas - El Aynaoui - Zaragoza, El Shaarawy, Venturino, Robinio Vaz.20:18
Il Pisa è ultimissimo in classifica con 18 punti in 31 giornate (al pari del Verona). La squadra di Hiljemark, dopo il successo di orgoglio contro il Cagliari (giocando addirittura in 10 dal 37'), ha poi perso contro Como e Torino. La squadra toscana non è ancora condannata matematicamente, ma comincia a diventare una mission impossibile. Il Pisa è a -9 dalla salvezza a 7 giornate dal termine.20:05
Roma che arriva a questa sfida dopo la pesantissima sconfitta contro l'Inter al Meazza. Un 2-5 che ha rimesso in discussione il progetto Gasperini e gli obiettivi stessi dei giallorossi. Anche perché la Roma conta solo due vittorie nelle ultime sei partite giocate in campionato (contro Cremonese e Lecce). La squadra di Gasp ha un -4 sul Como 4° e un -3 sulla Juventus 5a e, in questo momento, si qualificherebbe 'solo' per la Conference League.20:04
Benvenuti alla diretta scritta di Roma-Pisa, gara valida per la Giornata 32 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma.20:04
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori20:04
Roma - Pisa è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Pisa sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
314
Fuorigioco
52
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
33
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
9.5
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025
Serie A
Roma-Como 1-0
20-12-2025
Serie B
Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026
Serie A
Juventus-Cremonese 5-0
24-01-2026
Serie A
Como-Torino 6-0
01-02-2026
Serie B
Reggiana-Juve Stabia 1-1
16-02-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 0-2
02-03-2026
Serie A
Pisa-Bologna 0-1
14-03-2026
Serie B
Sampdoria-Venezia 0-0
22-03-2026
Serie A
Bologna-Lazio 0-2
10-04-2026
Serie A
Roma-Pisa 3-0
Attualmente la Roma si trova 6° in classifica con 57 punti (frutto di 18 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 18 sconfitte). La Roma ha segnato 45 gol e ne ha subiti 28; il Pisa ha segnato 23 gol e ne ha subiti 58. La partita di andata Pisa - Roma si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa la Roma ha fatto 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Inter e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, Como e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 3-0 mentre Il Pisa ha incontrato il Torino perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol.
Roma e Pisa si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 11 volte, il Pisa ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Roma-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle ultime 10 sfide in Serie A tra Roma e Pisa, i toscani hanno evitato la sconfitta in quattro occasioni (2V, 2N), dopo che in tutte le precedenti cinque gare contro i giallorossi avevano sempre perso.
La Roma ha vinto ciascuna delle ultime due sfide contro il Pisa in Serie A, entrambe senza subire gol, e potrebbe ottenere almeno tre successi di fila contro i pisani per la terza volta nella competizione, la prima dal periodo 1985-1987.
Dopo aver vinto tutte le prime sei gare casalinghe contro il Pisa in Serie A con un punteggio aggregato di 11-2, la Roma ha perso la sfida interna più recente nella competizione: 0-2 il 20 gennaio 1991, con le reti di Henrik Larsen e Davide Lucarelli.
Da inizio marzo la Roma ha vinto solo una delle cinque sfide disputate in Serie A (1N, 3P), incassando ben 12 gol nel periodo (media di 2.4 reti a partita), gli stessi che i giallorossi avevano subito in campionato tra novembre e febbraio scorsi, in una serie di 17 match (media di 0.7 a partita).
Il Pisa è rimasto imbattuto solo in una delle ultime sette gare in Serie A (1V), perdendo ben sei volte nel parziale e restando senza segnare in cinque occasioni.
Dall'inizio della stagione 2015/16, la Roma ha un bilancio casalingo contro squadre neopromosse di 30 vittorie e due pareggi, con una media di 2.8 gol segnati a partita - le uniche due eccezioni in questo parziale sono state l'1-1 con il Bologna l'11 aprile 2016 e l'1-1 con il Venezia il 14 maggio 2022.
Da inizio febbraio (da quando Oscar Hiljemark ha debuttato alla guida della squadra), il Pisa è l'unica squadra che non ha mai segnato in trasferta in Serie A e una delle tre (con Roma e Cagliari) a non aver vinto lontano da casa.
Lorenzo Pellegrini è ad un passo dalle 300 presenze in Serie A, oltre ad essere ad una sola rete dai 50 gol nella competizione; dopo la marcatura nell'ultimo turno contro l'Inter, il classe '96 potrebbe andare a segno per due gare di fila per la prima volta da febbraio 2024 (serie di tre in quel caso).
Donyell Malen non ha trovato la via del gol nelle ultime due presenze in Serie A e nella competizione non è mai rimasto per tre gare di fila senza segnare (due anche tra gennaio e febbraio); a partire dalla seconda metà di gennaio, l'attaccante della Roma è tuttora il miglior marcatore del torneo (sette gol), oltre a quello che ha tentato più tiri (46).
Dopo che nelle prime prime sei trasferte disputate in questo campionato Mattéo Tramoni non era stato coinvolto in alcuna marcatura, il classe 2000 ha partecipato a tre gol nelle ultime quattro presenze fuori casa, grazie a due reti (vs Cagliari e Udinese) e un assist (vs Inter).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: