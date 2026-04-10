La Roma torna a vincere dopo la scoppola presa al Meazza contro l'Inter. 3-0 al Pisa grazie alla tripletta di Malen, che è stato il vero MVP della partita. C'è stato anche un palo di Pellegrini su calcio di punizione. Ma, soprattutto, 0 gol subiti da Svilar. Negli ultimi due mesi, in tutte le competizioni, la Roma aveva portato a casa il clean sheet solo in due occasioni (contro Cremonese e Lecce). Anche se non sono mancate le chance per il Pisa, che è andato vicino al gol con Tramoni, Hojholt e Durosinmi.

Roma che arriva a questa sfida dopo la pesantissima sconfitta contro l'Inter al Meazza. Un 2-5 che ha rimesso in discussione il progetto Gasperini e gli obiettivi stessi dei giallorossi. Anche perché la Roma conta solo due vittorie nelle ultime sei partite giocate in campionato (contro Cremonese e Lecce). La squadra di Gasp ha un -4 sul Como 4° e un -3 sulla Juventus 5a e, in questo momento, si qualificherebbe 'solo' per la Conference League.20:04

Il Pisa è ultimissimo in classifica con 18 punti in 31 giornate (al pari del Verona). La squadra di Hiljemark, dopo il successo di orgoglio contro il Cagliari (giocando addirittura in 10 dal 37'), ha poi perso contro Como e Torino. La squadra toscana non è ancora condannata matematicamente, ma comincia a diventare una mission impossibile. Il Pisa è a -9 dalla salvezza a 7 giornate dal termine.20:05

Pisa che gioca con un 3-5-2 che può diventare anche 3-4-2-1 in caso di presenza - più vicina alla porta - di Léris. Un solo cambio per i toscani rispetto al ko col Toro: torna Touré a centrocampo, fuori Meister. Rientra dalla squalifica Durosimni, ma parte dalla panchina. Out per infortunio Denoon e Marin. Ma sono assenti anche Lorran e Iling Junior, esclusi di nuovo dall'allenatore Hiljemark per scelta tecnica. Entrambi arrivati a Pisa in prestito e che, quasi certamente, torneranno nei loro club di origine non appena finita la stagione.20:34

Sono 18 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Roma e Pisa. Bilancio nettamente a favore dei giallorossi con 12 vittorie oltre a 2 pareggi e 4 successi del Pisa. L'ultima partita giocata all'Olimpico tra le due squadre, ha visto la vittoria del Pisa per 2-0. Era il 20 gennaio 1991, con successo dei toscani grazie ai gol di Henrik Larsen e Davide Lucarelli.20:27

A dirigere l'incontro sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il fischietto classe '91 sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto ufficiale, Maurizio Mariani. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Antonio Giua (VAR) e Aleandro Di Paolo (AVAR).20:21

Maurizio Mariani, oggi quarto ufficiale, che è stato ufficialmente inserito nella lista dei 52 arbitri per il Mondiale 2026 di USA, Canada e Messico. Sarà l'unico italiano presente, insieme a Marco Di Bello (che sarà impiegato però solo come VAR).20:22

Doppio vantaggio per la Roma che ha fatto valere una maggiore concretezza davanti. Errore di Caracciolo e gol di Malen, errore di Touré e secondo gol di Malen. Gasperini non comunque soddisfatto di come ha giocato la sua squadra che, in fin dei conti, ha creato però poco visto che i gol sono arrivati da clamorosi errori degli avversari. Pisa intraprendente, ma in trasferta non segna mai. Anche se la palla dell'1-1 l'ha avuta Tramoni, con parata di Svilar.21:36

E Roma che dovrà essere brava a chiuderla la partita e non lasciare spazi per un eventuale ritorno del Pisa. Gasperini, però, si deve inventare qualcosa visto l'infortunio di Pellegrini. Sembra scontato l'ingresso in campo di El Shaarawy, ma stiamo a vedere. Pisa che non si è mosso male, ma in attacco combina sempre poco. Dentro Durosinmi per aumentare un po' la pericolosità dei toscani?21:43

PICCININI A TERRA IN AREA!!! Piccinini riprende palla in area, punta Svilar e va giù sul contatto con Cristante. Il sig. Feliciani è lì ad un passo e fa cenno di continuare22:49

PREPARTITA

Roma - Pisa è valevole per la giornata numero 32 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Pisa sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 314 Fuorigioco 52 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 33 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1 12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0 24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0 01-02-2026 Serie B Reggiana-Juve Stabia 1-1 16-02-2026 Serie A Cagliari-Lecce 0-2 02-03-2026 Serie A Pisa-Bologna 0-1 14-03-2026 Serie B Sampdoria-Venezia 0-0 22-03-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-2 10-04-2026 Serie A Roma-Pisa 3-0

Attualmente la Roma si trova 6° in classifica con 57 punti (frutto di 18 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 18 sconfitte).

La Roma ha segnato 45 gol e ne ha subiti 28; il Pisa ha segnato 23 gol e ne ha subiti 58.

La partita di andata Pisa - Roma si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa la Roma ha fatto 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Inter e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, Como e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 3-0 mentre Il Pisa ha incontrato il Torino perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol.

Roma e Pisa si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 11 volte, il Pisa ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Roma-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime 10 sfide in Serie A tra Roma e Pisa, i toscani hanno evitato la sconfitta in quattro occasioni (2V, 2N), dopo che in tutte le precedenti cinque gare contro i giallorossi avevano sempre perso.

La Roma ha vinto ciascuna delle ultime due sfide contro il Pisa in Serie A, entrambe senza subire gol, e potrebbe ottenere almeno tre successi di fila contro i pisani per la terza volta nella competizione, la prima dal periodo 1985-1987.

Dopo aver vinto tutte le prime sei gare casalinghe contro il Pisa in Serie A con un punteggio aggregato di 11-2, la Roma ha perso la sfida interna più recente nella competizione: 0-2 il 20 gennaio 1991, con le reti di Henrik Larsen e Davide Lucarelli.

Da inizio marzo la Roma ha vinto solo una delle cinque sfide disputate in Serie A (1N, 3P), incassando ben 12 gol nel periodo (media di 2.4 reti a partita), gli stessi che i giallorossi avevano subito in campionato tra novembre e febbraio scorsi, in una serie di 17 match (media di 0.7 a partita).

Il Pisa è rimasto imbattuto solo in una delle ultime sette gare in Serie A (1V), perdendo ben sei volte nel parziale e restando senza segnare in cinque occasioni.

Dall'inizio della stagione 2015/16, la Roma ha un bilancio casalingo contro squadre neopromosse di 30 vittorie e due pareggi, con una media di 2.8 gol segnati a partita - le uniche due eccezioni in questo parziale sono state l'1-1 con il Bologna l'11 aprile 2016 e l'1-1 con il Venezia il 14 maggio 2022.

Da inizio febbraio (da quando Oscar Hiljemark ha debuttato alla guida della squadra), il Pisa è l'unica squadra che non ha mai segnato in trasferta in Serie A e una delle tre (con Roma e Cagliari) a non aver vinto lontano da casa.

Lorenzo Pellegrini è ad un passo dalle 300 presenze in Serie A, oltre ad essere ad una sola rete dai 50 gol nella competizione; dopo la marcatura nell'ultimo turno contro l'Inter, il classe '96 potrebbe andare a segno per due gare di fila per la prima volta da febbraio 2024 (serie di tre in quel caso).

Donyell Malen non ha trovato la via del gol nelle ultime due presenze in Serie A e nella competizione non è mai rimasto per tre gare di fila senza segnare (due anche tra gennaio e febbraio); a partire dalla seconda metà di gennaio, l'attaccante della Roma è tuttora il miglior marcatore del torneo (sette gol), oltre a quello che ha tentato più tiri (46).

Dopo che nelle prime prime sei trasferte disputate in questo campionato Mattéo Tramoni non era stato coinvolto in alcuna marcatura, il classe 2000 ha partecipato a tre gol nelle ultime quattro presenze fuori casa, grazie a due reti (vs Cagliari e Udinese) e un assist (vs Inter).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: