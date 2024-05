Grazie per aver seguito la diretta di Frosinone-Inter 0-5 valida per la 36° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:45

90' Finisce qui senza recupero. Frosinone-Inter 0-5.22:37

90' Bisseck di poco alto! Il difensore dell'Inter si inserisce sulla trequarti, arriva al limite dell'area e calcia con il mancino: palla di poco alta sulla traversa.22:37

86' Sommer risponde a Kaio Jorge! Il numero 9 del Frosinone riceve al limite dell'area, se la accoma sul destro e calcia verso il palo di sinistra: Sommer si allunga e respinge in angolo.22:33

84' GOL! Frosinone-INTER 0-5! Rete di Thuram! Soulé prova un dribbling sulla trequarti con Lautaro che affonda il contrasto: la palla prende velocità e lancia Thuram in campo aperto. Il francese arriva in area di rigore e scavalca Cerofolini con uno scavetto con il mancino.



82' 5a sostituzione Frosinone: esce Walid Cheddira, entra Arijon Ibrahimović.22:29

82' 4a sostituzione Frosinone: esce Caleb Okoli, entra Ilario Monterisi.22:29

80' GOL! Frosinone-INTER 0-4! Rete di Lautaro Martínez! Cross profondo di Cuadrado, respinto male da Zortea sui piedi di Lautaro: il numero 10 dell'Inter si gira sul mancino e batte Cerofolini verso il palo di destra.



79' Gelli da fuori! Il numero 14 del Frosinone riceve sulla trequarti, sposta la palla sul destro e calcia a giro: palla ad un soffio del palo di destra.22:26

77' GOL! Frosinone-INTER 0-3! Rete di Buchanan! L'esterno nerazzurro riceve a centrocampo, sulla corsia mancina: punta Zortea che indietreggia fino all'area di rigore, con il canadese che poi calcia a giro con il destro, trovando la rete verso l'angolo basso di destra.



76' Cross dalla destra di Brescianini con Cheddira che stacca in area, concludendo centrale tra le mani di Sommer.22:23

76' Brescianini vicinissimo al gol! Cross dentro l'area con Brescianini che calcia con il destro a botta sicura, con Sommer battuto; sulla linea di porta respinge Carlos Augusto.22:23

75' 5a sostituzione Inter: esce Nicolò Barella, entra Stefano Sensi.22:22

75' Cheddira punta la difesa dalla sinistra, poi scarica a rimorchio per Harroui: destro a giro che termina lontano dal palo.22:21

72' 4a sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Tajon Buchanan.22:19

71' 3a sostituzione Frosinone: esce Pol Lirola, entra Abdou Harroui.22:19

71' 2a sostituzione Frosinone: esce Reinier, entra Kaio Jorge.22:18

68' Barella continua a vestire il ruolo di regista avanzato, questa volta con una palombella alle spalle della difesa alla ricerca di Thuram, con Cerofolini che legge bene la traiettoria e fa sua la sfera.22:15

66' Lautaro entra in area dalla sinistra, rientra sul destro e calcia: sulla traiettoria viene colpito Okoli e la palla termina in angolo.22:12

64' 3a sostituzione Inter: esce Davide Frattesi, entra Davy Klaassen.22:11

64' 2a sostituzione Inter: esce Marko Arnautović, entra Lautaro Martínez.22:11

63' Soulé parte largo sulla destra, per poi rientrare sul mancino e calciare verso il palo di destra: si allunga Sommer, che blocca a terra.22:10

60' GOL! Frosinone-INTER 0-2! Rete di Arnautović! Barella pesca in area Frattesi con un passaggio filtrante: l'ex Sassuolo serve un rasoterra al centro dove arriva Arnautovic, che mette in rete con il destro.



59' Brescianini trova spazio sulla destra, crossa al centro trovando una deviazione, con Sommer che smanaccia in area: Cuadrado rinvia contro un avversario e guadagna una rimessa laterale.22:06

58' Traversa di Bisseck! Corner battuto da Asllani verso il centro dell'area dove il difensore stacca bene di testa, colpendo però in pieno la traversa.22:05

58' Barella prova a pescare Arnautovic in area, ma il pallone termina in zona Thuram, con Cerofolini che è costretto ad allungare in calcio d'angolo.22:07

56' Che occasione per il Frosinone! Contropiede per i padroni di casa che si presentano in area con Zortea, il quale calcia con il destro trovando la risposta di Sommer: la palla rischia comunque di entrare in porta, ma Frattesi respinge di testa sulla linea, poi viene fischiato un offside a Valeri.22:04

55' Il corner battuto da Asllani viene respinto fuori dalla difesa, ma i nerazzurri restano in possesso del pallone e ripartono dalle retrovie.22:02

54' Contropiede Inter guidato da Frattesi, con l'ex Sassuolo che allarga per Thuram. Il numero 9 nerazzurro raggiunge la linea di fondo sulla destra, poi trova una deviazione e un calcio d'angolo.22:01

52' Valeri di un soffio a lato! Brutta palla persa da Cuadrado sulla propria trequarti, con l'esterno del Frosinone che punta poi l'area di rigore: tiro mancino che termina fuori di poco rispetto al palo di destra.21:59

51' Tentativo di Cheddira! Brescianini entra in area palla al piede, termina a terra ma la palla arriva a Cheddira, il quale calcia verso la porta, trovando la respinta di Sommer.21:58

49' Prova Reinier da fuori! Il numero 12 del Frosinone scambia sulla trequarti, poi prova una conclusione a giro con il destro: conclusione leggermente centrale, con Sommer che non si fida e respinge in angolo.21:56

48' Cuadrado e Barella scambiano sulla corsia di destra, con il colombiano che poi prova un cross, svirgolando il pallone e mettendolo direttamente sul fondo.21:55

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Inter.21:52

46' 1a sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Juan Cuadrado.21:52

Frosinone che prova a costruire con passaggi rapidi, spesso cercando direttamente Cheddira tra le linee. Lo stesso Cheddira nel finale di primo tempo lascia il segno colpendo in pieno l'incrocio dei pali con una conclusione potente. L'Inter, invece, quando recupera palla punta l'area avversaria, trovando Thuram e Arnautovic con pochi passaggi. Bene fin qui l'autore del gol Frattesi, che con i suoi inserimenti sta creando problemi alla retroguardia di casa.21:39

Primo tempo piuttosto intenso tra Frosinone e Inter, con gli ospiti che trovano la rete del vantaggio al 19esimo minuto: Darmian recupera palla alto sulla sinistra, poi Dimarco imbuca in area per Thuram; l'attaccante francese serve al centro a mezza altezza, con Frattesi che mette in rete con il petto.21:36

45'+3' Finisce il primo tempo. Frosinone-Inter 0-1.21:35

45'+2' Soulé prova ad allargare per Zortea, il quale crossa al centro: Sommer esce e respinge con i pugni.21:33

45'+1' Segnalati 2 minuti di recupero.21:32

45' Altra punizione conquistata da Cheddira, questa volta sulla pressione di Bisseck.21:32

44' Cheddira difende palla in mezzo al campo, con Darmian che interviene in ritardo alle sue spalle. Calcio di punizione per il Frosinone.21:31

42' Prova ad accendersi nuovamente Cheddira, il quale fa a sportellate al limite dell'area con Frattesi. L'attaccante giallazzurro riesce a toccare con la punta verso il centro, con Sommer che in uscita anticipa Reinier.21:29

40' Incrocio dei pali di Cheddira! Il numero 70 del Frosinone riceve sul filo del fuorigioco, entra in area e rientra sul destro, calciando fortissimo e colpendo l'incrocio più lontano.21:27

39' Lancio lungo di De Vrij alla ricerca di Dimarco alle spalle della difesa, ma Lirola interviene di testa servendo Cerofolini.21:26

38' 1a sostituzione Frosinone: esce Luca Mazzitelli, entra Francesco Gelli.21:24

37' I giocatori in campo ne approfittano per un cooling break.21:24

36' Mazzitelli mette palla in fallo laterale e si accascia a terra per un problema muscolare. Ci sarà una sostituzione per il Frosinone.21:23

34' I nerazzurri scambiano bene sulla trequarti di sinistra, con Dimarco che trova Arnautovic in area. L'ex attaccante del Bologna prova un cross di rabona, trovando la respinta di Okoli.21:22

33' Rischio da parte di Sommer, il quale riceve palla da Bisseck, poi allarga verso destra: Cheddira non arriva sulla traiettoria per un soffio.21:20

31' Sviluppo sul lato mancino da parte dell'Inter, con Dimarco che manca l'aggancio con il pallone, provando successivamente a tenerlo in campo, senza però riuscirci.21:19

28' Cheddira riceve una palla molto interessante in area di rigore, prova a girarsi ma De Vrij interviene da dietro strappandogli il possesso della sfera.21:15

27' Frattesi a lato! Arnautovic trova spazio sul lato corto di sinistra dell'area, servendo poi al centro dove l'autore del gol mette fuori rispetto al palo di sinistra.21:14

25' Grande parata di Sommer! Conclusione dal limite dell'area di Brescianini che con il mancino a giro indirizza verso l'incrocio di sinistra, trovando una grande parata di Sommer: palla in calcio d'angolo.21:12

24' Rischia tantissimo Barella sbagliando in fase di impostazione servendo Reinier al limite dell'area: il numero 12 sbaglia poi la scelta del passaggio, consegnando nuovamente ai nerazzurri.21:11

21' Breve check del VAR per verificare un eventuale tocco di braccio di Frattesi, che ha però messo in rete con il petto. Gol confermato.21:07

19' GOL! Frosinone-INTER 0-1! Rete di Frattesi! I nerazzurri recuperano palla con un pressing in fase offensiva, con Dimarco che serve Thuram in area: l'attaccante francese mette poi in mezzo dopo Frattesi deve solo spingere la palla in rete.



17' L'Inter prova ad alzare il baricentro, portando anche sei uomini in area di rigore, ma Bisseck crossa male dalla trequarti: palla direttamente sul fondo.21:04

14' Soulé riceve al limite dell'area, prova ad entrare in area con una serpentina ma perde palla sull'intervento di Carlos Augusto. Ne scaturisce un contropiede che termina in un nulla di fatto.21:01

11' Reinier scambia corto su corner, trovando spazio in area, poi prova una conclusione a sorpresa che viene deviata nuovamente in angolo.20:58

9' Conclusione dalla distanza di Soulé con Sommer che rischia di farsi scappare il pallone verso la porta, bloccando poi la sfera in un secondo tempo.20:56

8' Asllani dalla distanza! La squadra di Inzaghi scambia ad un tocco sulla trequarti, con Arnautovic che accomoda con il tacco per Asllani: la conclusione del centrocampista nerazzurro termina alta.20:55

7' Valeri guadagna il fondo sulla sinistra, poi crossa contro Darmian; la palla carambola nuovamente contro l'esterno del Frosinone e termina sul fondo.20:53

6' Partita intensa in questo avvio, con il Frosinone che si affida ad un giro palla veloce. L'Inter, invece, aspetta nella propria metà campo, provando a ripartire in contropiede una volta riconquistata palla.20:53

4' Conclusione di Mazzitelli! Giro palla al limite dell'area da parte del Frosinone con il centrocampista giallazzurro che calcia: palla deviata che viaggia verso l'angolino basso di destra, con Sommer che è costretto a respingere in angolo.20:51

2' Frattesi di testa! Corner dalla sinistra messo al centro dove il numero 16 stacca bene di testa, mettendo però alto sopra la traversa.20:49

Subito Inter in avanti con Frattesi che si butta sullo spazio e viene servito. Il centrocampista nerazzurro prova a sua volta a mettere in mezzo per Arnautovic ma Okoli mette sul fondo. Primo corner per gli ospiti.20:48

Via alla sfida. Primo possesso per il Frosinone.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Giua, della sezione di Olbia. Gli assistenti saranno Scatragli e Di Gioia. Il quarto uomo Prontera. Al Var, invece, ci sarà Paterna mentre l’AVar sarà Doveri.19:54

Inzaghi continua a sperimentare, provando dal primo minuto Arnautovic e Thuram, con Lautaro inizialmente seduto in panchina. In mezzo al campo Asllani fa rifiatare Calhanoglu e verrà affiancato da Frattesi e Barella, con Darmian e Dimarco sulle corsie laterali. Davanti alla porta protetta da Sommer ci saranno Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter risponde con un 3-5-2: Sommer – Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto – Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco – Arnautovic, Thuram.19:54

Di Francesco sceglie Cerofolini tra i pali, con la difesa a tre composta da Lirola, Okoli e Bonifazi. In mezzo al campo ci saranno Mazzitelli e Brescianini, con Zortea e Valeri larghi sulle fasce. Soulé e Reinier giocheranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Cheddira.19:53

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 3-4-2-1: Cerofolini – Lirola, Okoli, Bonifazi – Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri – Soule, Reinier – Cheddira.19:52

Il match di andata, giocato a San Siro lo scorso 12 novembre, ha visto i nerazzurri imporsi sui giallazzurri per 2-0, grazie alle reti di Dimarco e Calhanoglu.18:21

L’Inter ha ormai raggiunto la vittoria del campionato un paio di settimane fa. Inzaghi, però, ha ora l’opportunità di far ruotare la rosa, inserendo giocatori che hanno avuto meno spazio quest’anno. Uno di questi potrebbe essere Frattesi che, nonostante le numerose panchine, ha deciso partite difficili per i nerazzurri, realizzando sei gol e un assist.18:21

Il Frosinone si trova a quota 32 punti, due di vantaggio sull’Udinese terz’ultima. Le ultime sei partite di campionato hanno portato otto punti, con cinque pareggi e con una vittoria contro la Salernitana. Strappare punti nel match odierno, consentirebbe ai giallazzurri di avvicinarsi ancor di più alla permanenza in Serie A.18:20

Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone la squadra di Di Francesco ospita l’Inter di Inzaghi, in una partita molto importante in ottica salvezza per i “ciociari”.18:20

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone-Inter, gara valida per la 36a giornata del campionato di Serie A.18:19