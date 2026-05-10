La Cremonese fa il suo dovere e regola il Pisa, già retrocesso, con un netto 3-0. Nel primo tempo ci pensa Vardy ad aprire le danze, poi nella seconda frazione di gioco - i toscani restano prima in dieci al 23' e a seguire in nove al 57' - salgono in cattedra Bonazzoli e Okereke bravi a ipotecare un match che non ha creato praticamente alcuna insidia ai lombardi. Per la formazione di Giampaolo si tratta di tre punti preziosissimi in chiave salvezza.

Ieri sono andati in scena tre match di Serie A, dopo l'anticipo di venerdì che ha visto il Torino imporsi 2-1 sul Sassuolo. L'Udinese ha vinto 2-0 contro il Cagliari, Inter e Juventus hanno battuto rispettivamente 3-0 e 1-0 Lazio e Lecce. Oggi la 36ª giornata si è aperta con Verona-Como, terminata 1-0 a favore dei lariani.14:40

PREPARTITA

Cremonese - Pisa è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 15:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Pisa sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 272 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 40 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2 17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1 27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3 07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1 22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2 04-03-2026 Serie B Palermo-Mantova 2-1 22-03-2026 Serie A Atalanta-Verona 1-0 06-04-2026 Serie B Catanzaro-Monza 1-1 18-04-2026 Serie B Modena-Frosinone 1-2 03-05-2026 Serie A Juventus-Verona 1-1

Attualmente la Cremonese si trova 18° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte); invece il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 22 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 30 gol e ne ha subiti 53; il Pisa ha segnato 25 gol e ne ha subiti 66.

La partita di andata Pisa - Cremonese si è giocata il 7 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Cremonese ha fatto 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (0 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e la Lazio ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Parma e il Lecc ottenendo 0 punti.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 1-2 mentre Il Pisa ha incontrato il Lecce perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol.

Cremonese e Pisa è la prima che si affrontano in campionato.

Cremonese-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa ha vinto l'unico precedente in Serie A contro la Cremonese, 1-0 lo scorso 7 novembre, con un gol di Idrissa Touré; quello è uno dei due soli successi dei toscani nel torneo in corso (l'altro contro il Cagliari il 15 marzo).

La Cremonese ha perso le ultime tre gare contro il Pisa tra Serie A e B, tante sconfitte quante nelle precedenti 10 sfide (3V, 4N) - è già una serie record di ko consecutivi contro questa avversaria considerando queste due competizioni.

Il Pisa ha subito gol in 13 delle ultime 14 trasferte contro la Cremonese tra Serie A e B - l'unica eccezione è uno 0-0 dell'8 novembre 1981 in cadetteria; tuttavia, dopo il 3-1 del 3 novembre 2024, i toscani potrebbero vincere due gare esterne consecutive contro i lombardi per la prima volta considerando queste due competizioni.

Dopo il successo contro il Parma, lo scorso 21 marzo, la Cremonese non ha più trovato la vittoria in Serie A con Marco Giampaolo in panchina (1N, 4P); una sconfitta contro il Pisa e una contestuale vittoria del Lecce contro la Juventus porterebbero i grigiorossi a una retrocessione aritmetica in Serie B.

Il Pisa può diventare la quarta squadra nelle ultime otto stagioni a trovare almeno un successo, da ultima in classifica, nel corso delle ultime tre giornate di Serie A, dopo il Crotone nel 2021 (contro l'Hellas Verona), il Venezia nel 2022 (contro il Bologna) e il Monza nel 2025 (contro l'Udinese).

Nessuna squadra ha pareggiato più gare casalinghe rispetto alla Cremonese in questa Serie A: sette, alla pari di Fiorentina e Juventus; i grigiorossi hanno terminato in equilibrio più incontri interni in una singola stagione nella competizione soltanto nel 1993/94 (otto) e nel 1995/96 (10).

Il Pisa è, insieme al Wolverhampton, una delle due squadre che non hanno trovato alcun successo in trasferta nei cinque grandi campionati europei in corso; in aggiunta, nessuna formazione ha pareggiato più gare esterne rispetto ai toscani considerando i cinque principali tornei continentali: otto, come Leeds United e Real Betis.

Si affrontano in questo incontro le due squadre che hanno subito più tiri in questa Serie A: Cremonese (568) e Pisa (513); dal punto di vista offensivo, invece, grigiorossi (323) e nerazzurri (352) sono due delle tre formazioni con meno conclusioni tentate, insieme al Lecce (345).

Federico Bonazzoli ha segnato otto gol in questo campionato ed è a -2 dal suo record personale in una singola stagione di Serie A (10 con la Salernitana, nel 2021/22); dopo il centro contro la Lazio, l'attaccante della Cremonese può andare a segno in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da aprile 2024 (contro Cagliari e Genoa, con la maglia dell'Hellas Verona).

Idrissa Touré ha siglato il suo gol in Serie A proprio nella gara d'andata contro la Cremonese; più in generale, il giocatore del Pisa ha preso parte a tre reti nelle sue ultime tre presenze contro i grigiorossi in campionato: due marcature e un passaggio vincente tra Serie B e Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: