I fischi del Franchi sottolineano la delusione per la partita, un pareggio a reti bianche che nonostante tutto sancisce la salvezza matematica della squadra viola. Poche emozioni anche nel secondo tempo: da segnalare una doppia occasione del Genoa con Ekuban e e Ostigard (prodigiosi i salvataggi di De Gea e Ranieri) e una della Fiorentina con un'azione confusa in area genoana ed il tiro di Parisi (deviato) che esce a fil di palo.
La Fiorentina sale al quindicesimo posto con 38 punti e a due turni dalla fine può festeggiare la salvezza aritmetica: traguardo che non ha soddisfatto i tifosi viola, che hanno fischiato i giocatori al termine del match. Nel prossimo turno la Fiorentina giocherà contro la Juventus allo Stadium.
Il Genoa raggiunge quota 41 punti. Secondo clean sheet consecutivo per la squadra di De Rossi, che però non segna per la terza gara consecutiva. Nel prossimo turno i rossoblu ospiteranno il Milan a Marassi.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Genoa 0-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:12
90'+4'
Finisce la partita! FIORENTINA-GENOA 0-0!17:04
90'+3'
Dodò serve Gudmundsson che prova a calciare da posizione difficile: palla sul fondo.16:56
90'+1'
Ottima ripartenza viola con Dodò che scende a destra, ma mette in mezzo una palla fuori misura per Piccoli.16:55
90'
Quattro minuti di recupero.16:54
86'
SOSTITUZIONE FIORENTINA Esce Fabiano Parisi ed entra Albert Gudmundsson, ex del Genoa.16:50
85'
Buon cross di Solomon in direzione di Paris, buona chiusura di petto di Latif.16:48
82'
DOPPIO CAMBIO GENOA Fuori Marcandalli e Amorim per Doucouré e Masini.16:51
80'
Dieci minuti più recupero al termine della partita.16:44
79'
CLAMOROSA OCCASIONE FIORENTINA! Traversone di Dodò per Brescianini che fa sponda in mezzo, confusione nei pressi dell'area piccola e palla che arriva a Parisi, il suo tiro colpisce il compagno Gosens e termina fuori a fil di palo!16:43
74'
EKUBAN! Errore in impostazione di Brescianini, Ekuban non ne approfitta e calcia a lato!16:37
72'
DOPPIA SOSTITUZIONE FIORENTINA Risponde Vanoli che toglie Mandragora e Ndour per Brescianini e Fabbian.16:36
71'
DOPPIO CAMBIO GENOA Escono Ekhator e Martin per Malinovskyi e Ouedraogo Latif, all'esordio in serie A.16:41
70'
DOPPIA OCCASIONE GENOA! Miracolo di De Gea su Ekuban e poi Ranieri salva su Ostigard!16:35
68'
Pronti altri cambi per il Genoa.16:32
66'
Ci prova ancora Ekuban: destro a lato.16:29
63'
A terra Ostigard dopo uno scontro di gioco: intervengono i sanitari. Si rialza adesso il norvegese.16:27
Martin dalla bandierina, uscita fuori tempo di De Gea e tiro di Vitinha respinto sulla linea da un difensore! Ma l'arbitro fischia un fallo sul portiere viola.16:25
60'
Subito pericoloso Ekuban che si libera al tiro, deviato in angolo da Ranieri.16:23
58'
SOSTITUZIONE GENOA De Rossi toglie Lorenzo Colombo e mette dentro Caleb Ekuban.16:21
56'
Buoni fraseggi in mezzo al campo per la squadra di Vanoli, che però non riesce ad impensierire seriamente Bijlow.16:22
52'
RANIERI! Cross di Solomon dalla bandierina verso il secondo palo, stacco di Ranieri e palla che esce di poco!16:19
51'
Alza il ritmo la Fiorentina.16:19
50'
I viola rubano palla al Genoa: Mandragora va al tiro ma la conclusione viene ribattuta.16:19
50'
Giocata di Dodò al limite dell'area del Genoa: il laterale va giù, l'arbitro fa proseguire.16:19
49'
Cross di Parisi, allontana la difesa genoana.16:18
47'
Ci prova subito Ndour: tiro deviato in angolo.16:18
46'
Si riparte con gli stessi ventidue giocatori della prima frazione.16:09
45'
Inizia il secondo tempo! FIORENTINA-GENOA 0-0!16:08
Movimenti sulle panchine delle due squadre: vedremo se ci saranno dei cambi durante l'intervallo.16:03
Il risultato attuale garantirebbe la salvezza alla squadra di Vanoli.16:02
Primo tempo che si è chiuso a reti bianche con un solo tiro in porta in quarantacinque minuti. La Fiorentina ha gestito il possesso palla ma senza riuscire mai ad impensierire Bijlow, mentre il Genoa si è reso pericoloso con un colpo di testa di Ostigard ben parato da De Gea.15:53
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. FIORENTINA-GENOA 0-0!15:49
45'
Un minuto di recupero.15:48
45'
BRASCHI! Girata sul primo palo dell'attaccante su suggerimento di Dodò: palla che finisce sull'esterno della rete!15:48
44'
Discesa a destra di Dodò che mette in mezzu una palla bassa: Ellertsson allontana.15:47
41'
Solomon crossa dalla bandierina pel girata di testa di Gosens che però non inquadra la porta.15:44
39'
OSTIGARD! Punizione da sinistra di Martin per lo stacco di Ostigard che schiaccia di testa: De Gea si distende bene e sventa il pericolo!16:04
35'
Tentativo velleitario di Colombo che calcia da fuori area: palla che finisce in curva.15:38
34'
Buon fraseggio dei viola al limite dell'area genoana, ma i ragazzi di Vanoli non riescono a trovare il varco giusto e sbattono sul muro rossoblu.15:37
31'
Tocco morbido di Fagioli per Ndour: salvataggio provvidenziale di Zatterstrom.15:34
29'
Gosens di testa sugli sviluppi di un corner: palla che finisce lontano dallo specchio della porta.15:32
29'
Spinge più forte adesso la Fiorentina.15:31
28'
Ci prova anche Mandragora al volo, tiro respinto.15:31
27'
Contatto tra Parisi ed Amorim: il viola va giù, poi Dodò calcia senza fortuna. Check del Var che non riscontra nessuna iregolarità.15:30
26'
Colombo va via bene in ripartenza e serve Ekhator, che dal limite dell'area calcia a lato.15:29
24'
Amorim dalla bandierina e stacco di Ostigard che però colpisce male, palla sul fondo.15:27
23'
Traversone pericoloso di Martin in area viola: Ranieri si difende in calcio d'angolo.15:26
21'
I ritmi in campo sono ancora abbastanza blandi: le due squadre sono attente a non scoprirsi.15:24
19'
Dodò viene liberato al tiro al limite dell'area: il brasiliano ci prova con un esterno al volo ma la palla esce sul fondo.15:23
18'
Pregevole giocata sulla trequarti di Ekhator che si libera di due avversari con una doppia ruleta.15:21
14'
Traversone di Gosens, uscita di Bijlow con i pugni.15:17
14'
La sfida d’andata si era conclusa con il risultato di 2-2 e fu l’esordio di Paolo Vanoli e Daniele De Rossi sulle panchine rispettivamente di Fiorentina e Genoa.15:16
10'
Fiorentina in classica divisa viola, Genoa in completo bianco e croce rossa sul fronte della maglia.15:15
7'
Vitinha ruba palla a Dodò e tira da fuori area: para De Gea.15:10
5'
Solomon crossa in area, respinge la difesa del Genoa. 15:08
4'
Cross di Dodò da destra, Ellertsson tocca in corner.15:07
2'
Amorim dalla bandierina, Ostigard va giù in area a contatto con Pongracic: l'arbitro fa proseguire.15:05
2'
Subito corner per il Genoa.15:04
Esordio dal primo minuto anche per il difensore del Genoa Nils Zatterstrom, svedese classe 2005.15:04
Allo stadio Artemio Franchi di Firenze è tutto pronto. Comincia la sfida FIORENTINA-GENOA!15:03
In occasione della festa della mamma, i giocatori indossano il nome della madre sulle divise di gioco.14:59
Esordio dal primo minuto in serie A per Riccardo Braschi, fiorentino classe 2006.14:58
Le due squadre entrano in campo in questo momento.14:57
Arbitra la sfida Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina e dal quarto uomo Calzavara. Massa e Pairetto rispettivamente al Var e Avar.14:51
Il Genoa deve rinunciare agli indisponibili Baldanzi, Messias, Norton Cuffy, Cornet ed Otoa, oltre ai non convocati Siegrist e Lysionik. Panchina per Malinovsky e Sabelli, spazio a Martin sulla destra e ad Ekhator in coppia con Vitinha a supporto di Colombo.14:42
La Fiorentina deve fare a meno degli infortunati Lamptey e Kean. Mandragora vince il ballottaggio con Brescianini in mediana, mentre Vanoli preferisce Parisi ad Harrison sulla fascia destra e schiera Braschi al centro dell’attacco: panchina per Gudmundsson ed il recuperato Piccoli.14:40
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si schiera con il 3-4-2-1: Bijlow – Marcandalli, Ostigard, Zatterstrom – Martin, Frendrup, Amorim, Ellertsson – Vitinha, Ekhator – Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Malinovsky, Ekuban, Doucoure, Ouedraogo, Masini, Sabelli, Onana, Vasquez, Grossi. All. De Rossi.14:40
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con il 4-3-3: De Gea – Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens – Ndour, Fagioli, Mandragora – Parisi, Braschi, Salomon. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Comuzzo, Rugani, Kouadio, Balbo, Fortini, Fabbian, Harrison, Gudmundsson, Piccoli, Brescianini, Fazzini, Kospo. All. Vanoli.14:34
Il Genoa è invece già salvo e la squadra di De Rossi si può concentrare su un finale di campionato tranquillo e dedicato a gettare le basi per la prossima stagione. Quattordicesimo con 40 punti, il Grifone è reduce dal pareggio a reti bianche contro l’Atalanta.14:22
La Fiorentina si trova in sedicesima posizione a 37 punti, alla pari del Cagliari. Ai viola basta un solo punto per avere la certezza matematica della salvezza. Nello scorso turno la squadra di Vanoli è stata sconfitta 4-0 dalla Roma all’Olimpico.14:14
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Genoa, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di serie A.13:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi Città: Firenze Capienza: 47415 spettatori13:59
Fiorentina - Genoa è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Genoa sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Davide Massa.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
3.6
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 16 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025
Serie B
Modena-Avellino 1-1
20-09-2025
Serie B
Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025
Serie B
Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025
Serie B
Bari-Mantova 1-0
01-11-2025
Serie B
Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025
Serie B
Catanzaro-Pescara 3-3
08-12-2025
Serie B
Mantova-Reggiana 0-1
21-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Südtirol 1-1
18-01-2026
Serie B
Palermo-Spezia 1-0
01-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Monza 1-2
10-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Cesena 3-1
15-02-2026
Serie B
Bari-Südtirol 1-2
27-02-2026
Serie A
Parma-Cagliari 1-1
14-03-2026
Serie B
Cesena-Frosinone 2-2
17-03-2026
Serie B
Spezia-Empoli 1-1
12-04-2026
Serie B
Reggiana-Carrarese 2-0
25-04-2026
Serie B
Virtus Entella-Calcio Padova 1-0
Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 38 punti (frutto di 8 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte); invece il Genoa si trova 14° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 38 gol e ne ha subiti 49; il Genoa ha segnato 40 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Genoa - Fiorentina si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.
In casa la Fiorentina ha fatto 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Roma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 4-0 mentre Il Genoa ha incontrato l'Atalanta pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.
Fiorentina e Genoa si sono affrontate 107 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 49 volte, il Genoa ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 40.
Fiorentina-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Fiorentina (9N, 6P): 2-1 il 1° settembre 2019, con le reti di Cristián Zapata e Christian Kouamé (Erick Pulgar per la Viola).
La Fiorentina è imbattuta da 10 incontri di Serie A contro il Genoa (5V, 5N): quella rossoblù è l'avversaria che i viola hanno affrontato più volte dal 2020 in avanti senza perdere nella competizione (10, appunto).
Il Franchi è lo stadio in cui il Genoa ha disputato più incontri senza vincere in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): otto pareggi e 10 sconfitte nel parziale contro la Fiorentina; l'ultimo successo esterno del Grifone contro la Viola risale addirittura al 27 marzo 1977: 2-1 (gol di Roberto Pruzzo e Ignazio Arcoleo, Gianfranco Casarsa per i toscani).
Nonostante la Fiorentina sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di campionato (3V, 4N), ha perso la più recente contro la Roma (4-0); inoltre, includendo lo 0-0 contro il Sassuolo, la Viola potrebbe rimanere senza gol all'attivo in tre incontri di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2023.
Il Genoa non ha trovato il successo né la via del gol nelle ultime due gare di campionato (1N, 1P), dopo che aveva vinto cinque delle otto precedenti (3P); l'ultima volta che i rossoblù non hanno segnato in tre incontri consecutivi di Serie A risale ad aprile 2025, con Patrick Vieira in panchina.
La Fiorentina, a cui manca uno punto per la matematica salvezza a prescindere dagli altri campi, è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe di Serie A (2V, 4N) e nelle cinque più recenti di queste ha incassato un solo gol (nell'1-1 contro l'Inter); l'ultima volta che i toscani hanno evitato la sconfitta in sette incontri interni di fila in una stagione nella competizione risale al periodo tra agosto e dicembre 2024 (5V, 2N), con Raffaele Palladino in panchina.
Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime otto trasferte di Serie A; nel periodo (dalla 21ª giornata), nessuna formazione ha collezionato più clean sheet esterni nel torneo (quattro anche per Como, Inter, Lazio e Parma).
La Fiorentina e il Genoa sono, insieme all'Hellas Verona, le squadre che hanno subito più gol su palla inattiva in questa Serie A (tutte a quota 20).
Albert Gudmundsson ha trovato la rete in ciascuna delle sue due presenze contro il Genoa in Serie A; il giocatore della Fiorentina ha collezionato le sue prime 47 presenze nella competizione proprio in rossoblù, totalizzando 15 centri e quattro assist, tra il 2021/22 e il 2023/24.
Ruslan Malinovskyi ha segnato sei gol in questa Serie A e l'ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione è stata nel 2020/21, con l'Atalanta (otto); il centrocampista del Genoa ha all'attivo due reti e due assist contro la Fiorentina nel massimo campionato, tutti arrivati con la maglia della Dea.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: