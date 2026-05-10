La Fiorentina sale al quindicesimo posto con 38 punti e a due turni dalla fine può festeggiare la salvezza aritmetica: traguardo che non ha soddisfatto i tifosi viola, che hanno fischiato i giocatori al termine del match. Nel prossimo turno la Fiorentina giocherà contro la Juventus allo Stadium.

I fischi del Franchi sottolineano la delusione per la partita, un pareggio a reti bianche che nonostante tutto sancisce la salvezza matematica della squadra viola. Poche emozioni anche nel secondo tempo: da segnalare una doppia occasione del Genoa con Ekuban e e Ostigard (prodigiosi i salvataggi di De Gea e Ranieri) e una della Fiorentina con un'azione confusa in area genoana ed il tiro di Parisi (deviato) che esce a fil di palo.

Il Genoa è invece già salvo e la squadra di De Rossi si può concentrare su un finale di campionato tranquillo e dedicato a gettare le basi per la prossima stagione. Quattordicesimo con 40 punti, il Grifone è reduce dal pareggio a reti bianche contro l’Atalanta.14:22

Il Genoa deve rinunciare agli indisponibili Baldanzi, Messias, Norton Cuffy, Cornet ed Otoa, oltre ai non convocati Siegrist e Lysionik. Panchina per Malinovsky e Sabelli, spazio a Martin sulla destra e ad Ekhator in coppia con Vitinha a supporto di Colombo.14:42

Arbitra la sfida Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina e dal quarto uomo Calzavara. Massa e Pairetto rispettivamente al Var e Avar.14:51

La sfida d’andata si era conclusa con il risultato di 2-2 e fu l’esordio di Paolo Vanoli e Daniele De Rossi sulle panchine rispettivamente di Fiorentina e Genoa.15:16

Primo tempo che si è chiuso a reti bianche con un solo tiro in porta in quarantacinque minuti. La Fiorentina ha gestito il possesso palla ma senza riuscire mai ad impensierire Bijlow, mentre il Genoa si è reso pericoloso con un colpo di testa di Ostigard ben parato da De Gea.15:53

PREPARTITA

Fiorentina - Genoa è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 10 maggio alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Genoa sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Davide Massa.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2 10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1 15-02-2026 Serie B Bari-Südtirol 1-2 27-02-2026 Serie A Parma-Cagliari 1-1 14-03-2026 Serie B Cesena-Frosinone 2-2 17-03-2026 Serie B Spezia-Empoli 1-1 12-04-2026 Serie B Reggiana-Carrarese 2-0 25-04-2026 Serie B Virtus Entella-Calcio Padova 1-0

Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 38 punti (frutto di 8 vittorie, 14 pareggi e 14 sconfitte); invece il Genoa si trova 14° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 38 gol e ne ha subiti 49; il Genoa ha segnato 40 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Genoa - Fiorentina si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa la Fiorentina ha fatto 19 punti (4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Sassuolo e la Roma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 4-0 mentre Il Genoa ha incontrato l'Atalanta pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.

Fiorentina e Genoa si sono affrontate 107 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 49 volte, il Genoa ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 40.

Fiorentina-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Fiorentina (9N, 6P): 2-1 il 1° settembre 2019, con le reti di Cristián Zapata e Christian Kouamé (Erick Pulgar per la Viola).

La Fiorentina è imbattuta da 10 incontri di Serie A contro il Genoa (5V, 5N): quella rossoblù è l'avversaria che i viola hanno affrontato più volte dal 2020 in avanti senza perdere nella competizione (10, appunto).

Il Franchi è lo stadio in cui il Genoa ha disputato più incontri senza vincere in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): otto pareggi e 10 sconfitte nel parziale contro la Fiorentina; l'ultimo successo esterno del Grifone contro la Viola risale addirittura al 27 marzo 1977: 2-1 (gol di Roberto Pruzzo e Ignazio Arcoleo, Gianfranco Casarsa per i toscani).

Nonostante la Fiorentina sia rimasta imbattuta in sette delle ultime otto gare di campionato (3V, 4N), ha perso la più recente contro la Roma (4-0); inoltre, includendo lo 0-0 contro il Sassuolo, la Viola potrebbe rimanere senza gol all'attivo in tre incontri di fila in Serie A per la prima volta da novembre 2023.

Il Genoa non ha trovato il successo né la via del gol nelle ultime due gare di campionato (1N, 1P), dopo che aveva vinto cinque delle otto precedenti (3P); l'ultima volta che i rossoblù non hanno segnato in tre incontri consecutivi di Serie A risale ad aprile 2025, con Patrick Vieira in panchina.

La Fiorentina, a cui manca uno punto per la matematica salvezza a prescindere dagli altri campi, è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime sei gare casalinghe di Serie A (2V, 4N) e nelle cinque più recenti di queste ha incassato un solo gol (nell'1-1 contro l'Inter); l'ultima volta che i toscani hanno evitato la sconfitta in sette incontri interni di fila in una stagione nella competizione risale al periodo tra agosto e dicembre 2024 (5V, 2N), con Raffaele Palladino in panchina.

Il Genoa ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime otto trasferte di Serie A; nel periodo (dalla 21ª giornata), nessuna formazione ha collezionato più clean sheet esterni nel torneo (quattro anche per Como, Inter, Lazio e Parma).

La Fiorentina e il Genoa sono, insieme all'Hellas Verona, le squadre che hanno subito più gol su palla inattiva in questa Serie A (tutte a quota 20).

Albert Gudmundsson ha trovato la rete in ciascuna delle sue due presenze contro il Genoa in Serie A; il giocatore della Fiorentina ha collezionato le sue prime 47 presenze nella competizione proprio in rossoblù, totalizzando 15 centri e quattro assist, tra il 2021/22 e il 2023/24.

Ruslan Malinovskyi ha segnato sei gol in questa Serie A e l'ultima volta che ha fatto meglio in una singola stagione è stata nel 2020/21, con l'Atalanta (otto); il centrocampista del Genoa ha all'attivo due reti e due assist contro la Fiorentina nel massimo campionato, tutti arrivati con la maglia della Dea.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: